Developer-Wettbewerb zu Graph-Analyse: "Eine-Million-Dollar-Challenge"

Das auf Graph Analytics spezialisierte Unternehmen TigerGraph ruft die weltweite Developer-Community zu einem mit einer Million Dollar dotierten Wettbewerb rund um neue Ansätze für den Einsatz von Graphtechnologie auf. Erklärtes Ziel der Initiative ist es, neue Wege zu finden, um mit Graphdatenbanken sowie Maschine Learning innovative Strategien für aktuelle Herausforderungen in Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft umzusetzen.

Neue Ansätze für aktuelle Probleme

Bei der "Eine-Million-Dollar-Challenge" haben Teilnehmende die Wahl, eigene Vorschläge für Problemstellungen einzureichen oder aus den Empfehlungen von Fachleuten auszuwählen – darunter etwa Fragestellungen rund um COVID und medizinische Behandlungsverfahren, den Klimawandel oder die von den Vereinten Nationen vorgegebenen nachhaltigen Entwicklungsziele.

Interessierte Expertinnen und Experten können sich bis zum 20. April 2022 für den Wettbewerb registrieren. Die Einreichungen bewertet anschließend ein Komitee aus Wissenschaftlern und Data Scientists, die über umfassendes Know-how in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Analytics und Knowledge-Graphen verfügen, darunter Usha Rengaraju (Principal Data Scientist und Gründer von NeuroA)I, James Pang Yan (PhD, Co-Director, Master of Science in Business Analytics an der National University of Singapore) und Ashleigh Faith (Director für Wissensgraphen und die semantische Suche bei EBSCO).

Von innovativ bis realistisch

Beim Bewerten der Wettbewerbsbeiträge soll das Komitee unter anderem Kriterien wie die Auswirkungen eines Projekts auf die Gesellschaft, die Innovationskraft im Hinblick auf bisher noch unbekannte Graph-Einsatzmöglichkeiten oder auch die generelle Anwendbarkeit des Vorschlags berücksichtigen. Die Gewinner der "Eine-Million-Dollar-Challenge" sollen dann Ende Mai im Rahmen des "Graph + AI Summit 2022" bekanntgegeben werden.

Neben einem Hauptpreis, der mit 250.000 US-Dollar dotiert ist, haben beispielsweise reine Frauenteams die Chance, in der Kategorie "Women Who Graph" bis zu 30.000 US-Dollar zu gewinnen. Weitere Informationen zum Wettbewerb sowie die Möglichkeit zur Registrierung finden Interessierte auf der Challenge-Website.

(map)