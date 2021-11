Devolo Magic 2: Powerline-Vernetzung bekommt Wi-Fi 6

Wer das Heimnetz über Steckdosen aufbaut, kann mit Devolos Magic 2 WiFi 6 die ersten Steckdosenadapter einsetzen, die die namengebende aktuelle WLAN-Generation Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) beherrschen. Der Hersteller gibt Übertragungsraten von 1,2 Gbit/s im 5-GHz-Netz und 574 Mbit/s im 2,4-GHz-Netz unter optimalen Voraussetzungen an – also bis zu 50 Prozent mehr als beim Magic 2 WiFi next mit der Vorgängergeneration Wi-Fi 5.

Das ist jedoch die Bruttodatenrate auf dem Funkkanal. Der Nettodurchsatz auf Anwendungsebene liegt deutlich darunter, typisch bei ungefähr der Hälfte. Zusätzlich zum WLAN hat jeder Magic-2-WiFi-6-Adapter zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse, mit denen sich zum Beispiel PCs verbinden lassen.

Neue WLAN-Funktionen

Abseits der gestiegenen Bruttodatenrate unterstützt der Powerline-Adapter Magic 2 WiFi 6 eine Funktion, die die Geschwindigkeit im Alltag deutlich steigern kann: Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA), also das Aufteilen eines Funkkanals in kleinere Frequenzbereiche. Das kann Stau im Heimnetz vermeiden, indem kleine Datenpakete parallel an mehrere Wi-Fi-6-Clients gleichzeitig verschickt werden.

Mit Target Wake Time (TWT) handeln Wi-Fi-6-Geräte, die nicht dauerhaft eingeschaltet sind, Schlaf- und Aufwachzeiten aus, um die Energieeffizienz zu erhöhen: Etwa Smartphones oder IoT-Gadgets wie Wetterstationen empfangen nur noch zu festgelegten Zeiten Daten, ansonsten bleibt das WLAN-Modul im akkuschonenden Standby-Modus.

Auf der Stromleitungsseite setzt Devolo die vor drei Jahren eingeführte G.hn-Übertragungstechnik mit maximal 2400 Mbit/s Linkrate ein. Da auch hier netto deutlich weniger durchgeht, erreicht man in der Praxis bei einer guten Powerline-Verbindung vielleicht 400 Mbit/s bei Downloads, wenn der heimische Anschluss schnell genug ist.

Das Starter-Kit bestehend aus je einem Magic 2 WiFi 6 und einem WLAN-losen Basisadapter zum Anschluss in der Nähe eines Routers kostet 240 Euro – 40 Euro mehr als beim Magic 2 WiFi next mit ac-WLAN. Für das Multiroom-Kit mit einem zweiten Magic 2 WiFi 6 ruft Devolo 400 Euro auf. Ein einzelner Magic 2 WiFi 6 zur Erweiterung eines bestehenden Powerline-Netzes kostet 180 Euro.

(mma)