Balkonkraftwerke: Deyes Nachrüstbox jetzt zertifiziert

Deye hält Wort und hat sich um Neuzertifizierungen seiner Wechselrichter bemüht. Sowohl der TÜV als auch Intertek als unabhängige Prüfstellen bescheinigen der Kombination aus bisherigen Wechselrichtern und neuen externen Relais einen wirksamen Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz).

Der NA-Schutz trennt das Balkonkraftwerk vom Netz, sobald er einen Gerätefehler oder eine abnormale Netzsituation erkennt. Bei den Wechselrichtern des chinesischen Herstellers Deye fiel Anfang Juli auf, dass das dafür notwendige Relais fehlt. Laut den Zertifizierungen sollte es jedoch integriert sein.

TÜV und Intertek bestätigen NA-Schutz

Deye will Betroffenen ein Relais zuschicken, das über zwei simple Steckverbindungen zwischen den Wechselrichter und den Stromanschluss gehängt wird. In einer Mail an deutsche Händler hat Deye jetzt die neuen Zertifikate von TÜV und Intertek angefügt – sie erfüllen die Anforderungen nach VDE-AR-N 4105.

Neues TÜV-Zertifikat für Deyes Wechselrichter mit externer Relaisbox. (Bild: Deye)

Die Zertifikate gelten für die drei Wechselrichter SUN600G3-EU-230 (600 Watt), SUN800G3-EU-230 (800 Watt) und SUN1000G3-EU-230 (1000 Watt) in Verbindung mit der SUN-MI-RELAY-01 genannten Nachrüstbox. Die Versionen SUN-M60/80/100G3-EU-Q0 verkauft Deye direkt als Set bestehend aus Wechselrichter und externem Relais – sie haben entsprechend auch schon Zertifikate.

Deye schickt die Dokumente nun an die Bundesnetzagentur (BNetzA), um auch dort ein neues Zertifizierungsverfahren abzuschließen.

Per Flugzeug nach Deutschland

Gegenüber Händlern verspricht Deye, dass die Relais per Flugzeugfracht in ausreichender Menge nach Deutschland transportiert werden sollen. Die Abwicklung sollte in den nächsten Wochen also zügig funktionieren.

Betroffene müssen Deyes Support unter support@deye.solar anschreiben. Sie bekommen die Box dann kostenlos per DHL zugesandt.

