Dezentral, anonym, verschlüsselt: SimpleX-Messenger jetzt auch fürs Smartphone

Mit zwei neuen Apps fürs iPhone und für Android wagt sich das SimpleX-Projekt ins Revier der etablierten Chat-Konkurrenz auf dem Smartphone vor. Es handelt sich um einen Open-Source-Messenger, der sich zum einen durch seine Verschlüsselung, aber auch seine dezentrale Architektur und Anonymität der Nutzer absetzen will.

Version 1.0.0 erschien Anfang des Jahres, ließ sich jedoch ausschließlich mit einer Kommandozeilenapplikation verwenden. Für manche Linux-, macOS- und Windows-Anwender ist das keine Hürde, doch der Sprung aufs Smartphone stand als nächster Punkt auf dem Plan der Entwickler.

Verschlüsselung reicht nicht

Explizites Ziel von SimpleX ist ein sicherer Austausch der Nachrichten zwischen den Nutzern – und das nicht nur aus Security-Sicht, sondern ebenfalls geschützt vor allzu neugierigen Augen. Aktuelles Beispiel der Entwickler ist der Ukraine-Krieg, bei dem Messenger wie Signal trotz der Verschlüsselung preisgeben könnten, wer mit wem geredet hat.

Die Version 1.0.0 legte dabei fest, wie das geschehen soll: Zum einen setzt die Software auf zwei Schichten für die Verschlüsselung, außerdem leiten die Server die Nachrichten an den richtigen Nutzer ohne Notwendigkeit einer globalen Identität weiter. Einen solchen Server können Anwender auf Wunsch auch selbst betreiben.

In wenigen Schritten zum Chat

Einmal installiert, müssen Nutzer ein lokales Profil erstellen, an die Server überträgt es die Software zu keiner Zeit. Um mit Kontakten zu chatten, lässt sich ein QR-Code generieren – SimpleX schlägt vor, diesen in Person oder über einen Videoanruf zu teilen, jedoch ist die Methode den Anwendern prinzipiell freigestellt. Der QR-Code ist ausschließlich für eine spezifische Verbindung gültig; mit wem ein Nutzer über was redet, bleibt dem Server unbekannt.

Als Nächstes wollen die Entwickler den Apps Push-Benachrichtigungen hinzufügen, eine Import- und Exportfunktion integrieren sowie an verschlüsselten Audio- und Videoanrufe via WebRTC arbeiten. Die Smartphone-Anwendungen finden sich in Apples App Store beziehungsweise Googles Play Store, für Android steht alternativ ein APK bereit. Als freie Software stehen SimpleX Chat und die zugehörige Server-Software unter der Open-Source-Lizenz AGPL v3.

(fo)