"Diablo 3": Always online bis zum Ende

Mit Saison 29 verabschiedet sich Blizzard aus der aktiven Weiterentwicklung von "Diablo 3". Das elf Jahre alte Action-Rollenspiel bekommt zum Schluss noch einen optionalen Einzelspielermodus namens "Solo Self Found". Darin spielt man die bekannten Inhalte von "Diablo 3" alleine, kann also weder Partys formen noch mit anderen Spielern handeln – eine Art Herausforderungsmodus also. "Solo Self Found" kann ab dem 16. August auf den Testservern von "Diablo 3" ausprobiert werden.

Was sich aber nicht ändert: "Diablo 3" braucht zum Spielen eine permanente Internetverbindung. Auch für den Einzelspieler-Modus müssen Spieler also mit dem Internet verbunden sein, bestätigt ein Moderator im Blizzard-Forum. "'Diablo 3' ist auf dem PC online-only", schreibt der Moderator. Zwar gebe es auf den Konsolen die Möglichkeit, offline zu spielen. Beim PC ändere sich aber auch im Singleplayer-Modus nichts am Online-Zwang.

Auch "Diablo 4" mit Online-Zwang

Auch zum Ende der aktiven Entwicklung von "Diablo 3" rückt Blizzard also nicht von der Always-Online-Pflicht ab, die zum Launch des Action-Rollenspiels 2012 so kontrovers war. Auch beim Nachfolger "Diablo 4" müssen Spieler immer mit dem Netz verbunden sein. Hier hat Blizzard sogar weitere kooperative Spielelemente in die Spielwelt integriert, die man mit anderen Spielern teilt. Dass in absehbarer Zeit ein von vielen Fans gewünschter Offline-Modus in "Diablo 4" integriert wird, wirkt entsprechend unwahrscheinlich.

"Diablo 3" zeigt aber auch die Kehrseite der Medaille: Das Spiel wurde über zehn Jahre aktiv mit Updates und neuen Saisons versorgt, die frische Items und neue Herausforderungen ins Hack'n'Slay brachten. Auch "Diablo 4" dürfte jahrelang versorgt werden. Die Entwickler, die bislang noch "Diablo 3" betreuten, sollen nun zum aktuellen Teil hinzugezogen werden.

Trotzdem wird "Diablo 3" spielbar bleiben und sogar noch neue Saisons bekommen. Dabei soll es sich aber um wiederverwertete Inhalte aus den bereits veröffentlichten Saisons handeln, sagte Blizzard im Interview mit dem Magazin Wowhead.

