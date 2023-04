"Diablo 4": Überraschungs-Beta ab 12. Mai

"Diablo 4" bekommt überraschend eine dritte Beta: Nach einer Probephase für Vorbesteller und einer offenen Beta für alle Interessenten im März soll es im Mai noch einmal möglich sein, das Hack'n'Slay auszuprobieren. Die Überraschungs-Beta hat Blizzard in einem Entwickler-Livestream angekündigt.

Erneut können alle an dieser Beta teilnehmen – unabhängig davon, ob sie "Diablo 4" vorbestellt haben oder nicht. Die Beta kann auf PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 4 und Playstation 5 gespielt werden. Sie beginnt am 12. Mai (Freitag) und endet am 14. Mai. Weil diese erneute Beta-Phase vor allem die Server einem Stresstest unterziehen soll, bezeichnet Blizzard das Event auch als "Server Slam". Die Mehrspieler-Komponenten in der Spielwelt von "Diablo 4" unterstützen Crossplay – Spieler auf der PS4 können also beispielsweise mit PC-Fans zusammen zocken.

Server-Debakel vermeiden

Beim Launch von "Diablo 3" war es zu massiven Server-Problemen gekommen, die viele Käufer frustriert zurückließen und dem Hack'n'Slay bis heute in der öffentlichen Wahrnehmung nachhängen – kaum ein Blizzard-Titel kommt ohne Verweise auf den vermasselten Launch von "Diablo 3" auf den Markt. Verständlich also, dass Blizzard ein solches Debakel mit "Diablo 4" unbedingt vermeiden möchte.

Die dritte Beta von "Diablo 4" stellt außerdem die Möglichkeit dar, Blizzards Umgang mit dem Community-Feedback nachzuprüfen. Bei den ersten beiden Beta-Phasen wurde unter anderem Kritik am Dungeon-Design und am Balancing laut. Darauf hat Blizzard reagiert: Beispielsweise wurden die Dungeons so überarbeitet, dass man seltener durch dieselben Räume laufen muss. Kleine Boni auf die Laufgeschwindigkeit und die schneller aktivierte Zielaufgaben sollen die Dungeon-Levels weniger müßig gestalten.

Davon abgesehen darf man in der dritten und voraussichtlich letzten Beta-Phase von "Diablo 4" erstmals alle Klassen spielen – zuvor waren die fünf Klassen auf beide Wochenenden verteilt gewesen. Während man in vorherigen Beta-Phasen bis Stufe 25 spielen konnte, soll dieses Mal bei Stufe 20 Schluss sein.

Spielbar ist der Prolog sowie der erste Akt. Fortschritt aus bisherigen Beta-Phasen wird nicht transferiert, Spieler müssen also in jedem Fall neu anfangen. Freigespielte Levels und Items werden außerdem zum Launch des vollen Spiels am 6. Juni wieder gelöscht – auch dann muss man also wieder von null starten.

(dahe)