"Diablo 4": Saison 1 mit korrumpierten Gegnern

Blizzard baut in der ersten Saison von "Diablo 4" auf der Story-Kampagne des Hauptspiels auf. Spieler werden eine neue Figur namens Cormand treffen, mit der sie die korrumpierte Landschaft Sanktuarios befreien müssen. Diese Korruption ist Hauptbestandteil der neuen Story-Quest, die nach der eigentlichen Hauptstory des Spiels beginnt.

Es handelt sich aber nicht um eine strikte Fortsetzung der Geschichte, sagte Blizzard in einem Livestream – das bleibt wohl den voraussichtlich kostenpflichtigen Erweiterungspacks vorbehalten. Die Geschichte von Saison 1 sei in sich selbst geschlossen, spiele aber nach der Erzählung des Hauptspiels. Entsprechend muss man diese Story-Kampagne einmal abgeschlossen haben, um mit den neuen Story-Inhalten von Saison 1 loslegen zu können.

Neue Spielfigur nötig

Um die Saison zu spielen, muss man eine neue Figur anlegen. Wurde die Hauptquest allerdings bereits mit einer anderen Figur absolviert, kann man sie mit künftigen Figuren überspringen. Man muss also nicht noch einmal komplett von vorn anfangen, sondern kann direkt die neuen Inhalte spielen – vorausgesetzt, man hat die Story mindestens einmal durchgespielt.

Neben dem Story-Fortschritt lassen sich auch andere erspielte Boni auf die neue Figur übertragen. So kann man etwa Ansehen, freigeschaltete Lilith-Altäre und entdeckte Bereiche der Spielkarte auf die neue Spielfigur übertragen.

Blizzard verspricht für Saison 1 von "Diablo 4" neue Items, Dungeons und Gegner, darunter ein neuer Bosskampf. Zentrale Spielmechanik ist das Sammeln korrumpierter Herzen, die bestimmte Feinde fallen lassen. Dabei handelt es sich im Kern um starke Edelsteine, die in Waffen und Rüstung eingesetzt werden können und Boni mit sich bringen.

Erster Battle Pass

Mit Saison 1 kommt außerdem der erste Battle Pass für "Diablo 4". Spieler können hier durch fleißiges Zocken 27 Stufen freischalten, die eine spezielle Ingame-Währung und kosmetische Gegenstände freischalten. Wer für den Battle Pass 10 Euro zahlt, kann dagegen bis zu 90 dieser Stufen freischalten. Käufer der Ultimate Edition bekommen den Battle Pass der ersten Saison ohne Aufpreis.

Saison 1 von "Diablo 4" beginnt am 20. Juli. Am 18. Juli will Blizzard einen größeren Patch für das Action-Rollenspiel veröffentlichen.

(dahe)