"Diablo 4": Offene Beta im März

Die angekündigte offene Beta von "Diablo 4" findet im März statt. Vorbesteller bekommen vom 17. bis zum 19. März Zugang zu dem Hack'n'Slay von Blizzard, alle anderen Interessenten können vom 24. bis zum 26. März spielen.

Spielbar ist darin neben dem Prolog auch der komplette erste Akt von "Diablo 4", verspricht Blizzard. Das maximale Level, das während der Beta-Phase von "Diablo 4" erreicht werden kann, liegt bei Stufe 25. Spielfortschritt kann nicht ins Hauptspiel übernommen werden. Wer aber schon am Vorbesteller-Wochenende spielt, kann am darauf folgenden Wochenende direkt weiterspielen.

Den Beta-Start hat Blizzard auf dem vom US-Spielemedium IGN ausgerichteten Next Fest angekündigt. Dort wurde auch die Intro-Sequenz des Spiels veröffentlicht. Es handelt sich dabei nicht um einen der aufwendigen Pre-Render-Trailer, für die Blizzard so bekannt ist. Stattdessen wird das Intro in der Spieleengine berechnet. Der Vorteil: Die Sequenzen zeigen die Spielfigur, die man zuvor erstellt hat – bei einem vorgerenderten Video wäre das unmöglich.

Crossplay möglich

Vor der offenen Beta fand bereits eine geschlossene Beta-Phase für das kommende Hack'n'Slay statt. "Diablo 4" soll am 6. Juni auf den Markt kommen. Blizzard will die Plattformen PC, Xbox Series X/S, Playstation 5 und Playstation 4 versorgen. Die Mehrspieler-Komponenten in der Spielwelt von "Diablo 4" unterstützen Crossplay – Spieler auf der PS4 können also beispielsweise mit PC-Fans zusammenzocken.

Außerdem wird der Spielfortschritt mit dem eigenen Blizzard-Konto verknüpft. Man wird also mit ein und derselben Figur zwischen den verschiedenen Plattformen hin- und herwechseln können – vorausgesetzt, man möchte das Spiel gleich mehrmals kaufen. "Diablo 4" wurde 2019 angekündigt. In der Zwischenzeit hat Blizzard ein Remaster des Vorgängers "Diablo 2" veröffentlicht, das unter dem Namen "Diablo 2 Resurrected" in den Handel kam.

(dahe)