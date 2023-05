"Diablo 4", "Street Fighter 6", "CityDriver": Neue PC-Spiele im Juni 2023

Mit dem Hack-and-Slay "Diablo 4" sowie dem Prügelspiel "Street Fighter 6" gehen zwei traditionsreiche Spieleserien in eine neue Runde. Auch die Horrorspiele "Amnesia: The Bunker" und "Layers of Fear" sowie das Rennspiel "F1 23" sind Fortsetzungen bekannter Titel. Neues wagt der deutsche Publisher Aerosoft mit seinem Fahrsimulator "CityDriver", der das Fahren nach Verkehrsregeln belohnt.

"CityDriver": Autofahren in und um München

In "CityDriver" fährt man Auto, aber keine Rennen. Statt Bestzeiten zu jagen, hält man Verkehrsregeln ein, setzt präzise in die Parklücke und tankt zwischendurch den Wagen voll. Die nötige Fahrpraxis lässt sich in Trainingsmissionen und auf dem Verkehrsübungsplatz erwerben. Alternativ wagt man sich gleich in den Stadtverkehr oder auf Autobahn und Bundesstraße. Dazu wurden die Innenstadt Münchens sowie einige umliegende Fernstraßen-Abschnitte digital nachgebildet. Auch die Autos selbst sollen detailliert nachgebaut sein: Vom SUV bis zum Sportwagen stehen verschiedene Fahrzeugklassen zur Auswahl, neben Verbrennern mit Hand- oder Automatik-Schaltung lassen sich auch E-Autos fahren. Für Beschäftigung über die freie Fahrt hinaus sollen zufällige Fahraufträge sorgen.

Dass entschleunigte Fahrsimulationen durchaus Fans haben, zeigt der Erfolg des Euro Truck Simulator 2. Ob auch das Fahren in "CityDriver" Spaß macht, die KI-gesteuerten Verkehrsteilnehmer plausibel handeln und das Gameplay motiviert, offenbart sich am 5. Juni – dann erscheint der Titel für Windows auf Steam.

"Diablo 4": Düsteres Gemetzel in Mehrspieler-Umgebung

Nach nun zehn Jahren erscheint im Juni ein Nachfolger zu "Diablo 3" – und der kehrt auf mehrere Weisen zu den Wurzeln der Serie zurück: So ist die Spielwelt in "Diablo 4" wieder düsterer inszeniert und der Druide feiert ein Comeback als spielbare Charakterklasse. Am bewährten Gameplay-Loop ändert sich nichts, man vermöbelt also in Hack-and-Slay-Manier Horden von Monstern und erhält dafür Ausrüstung, Items und Erfahrungspunkte, die einen wiederum selbst stärker machen. Zu den Neuerungen von Teil 4 gehört die "Shared World", eine Multiplayer-Weltkarte, auf der man anderen Spielern begegnet. Das soll für anhaltende Abwechslung sorgen, begünstigt erfahrungsgemäß aber auch das Entstehen einer Pay-to-Win-Ökonomie, in der sich spielerische Vorteile für echtes Geld erkaufen lassen. Diablo-Entwickler Blizzard betont aber, dass nur kosmetische Items verkauft werden.

heise online hat im März eine öffentliche Vorab-Version von "Diablo 4" angespielt. Eindrücke dazu zeigt das obige Video. Ob der neuste Teil der Hack-and-Slay-Serie die hohen Erwartungen erfüllt und ob an den Schwächen der Beta noch gefeilt wurde, erfahren wir mit dem Release am 6. Juni. Bis dahin lässt sich "Diablo 4" bei Blizzard vorbestellen.

"Street Fighter 6": Prügelei in offener Spielwelt

Wer in Street Fighter 6 durch die offene Welt schlendert, andere Stadtbewohner verprügelt und mit Skillpunkten den Spielcharakter aufwertet, fühlt sich fast in ein Yakuza-Spiel versetzt. Dass man sich nicht im Titel vertan hat, erkennt man jedoch spätestens, wenn die Kamera für Schlägereien in die vertraute Seitenansicht wechselt. Hier kommt es wie üblich auf gute Reflexe und flinke Finger an, um den Kampf als Sieger zu beenden. Die Steuerung lässt sich dabei über drei Voreinstellungen ("klassisch", "modern" und "dynamisch") an die eigenen Vorlieben anpassen. Wer keine Lust auf offene Welt hat, bekommt im "Fighting Ground" unkompliziert einen Gegner nach dem anderen serviert oder findet im "Battle Hub" menschliche Kontrahenten.

"Street Fighter 6" erscheint am 2. Juni für Windows, Playstation 4/5 sowie Xbox Series X/S. Auf Steam lässt sich eine spielbare Demo herunterladen, die Grundlagen des Kampfes vermittelt und erste Abschnitte der offenen Spielwelt enthält.

Diese und weitere PC-Spiele-Neuerscheinungen im Juni haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Titel Genre Plattform Datum Street Fighter 6 Beat 'em up Windows, PS4/5, Xbox Series 02.06. CityDriver Fahrsimulation Windows 05.06. Diablo 4 Hack-and-Slay Windows, PS4/5, Xbox Series/One 06.06. Amnesia: The Bunker Horror Windows, PS4, Xbox Series/One 06.06. Harmony: The Fall of Reverie Adventure Windows, PS5, Xbox Series, Switch 08.06. Greyhill Incident Action-Adventure Windows, PS4/5, Xbox Series 09.06. Layers of Fear Horror Windows, PS5, Xbox Series 15.06. F1 23 Rennspiel Windows, PS4/5, Xbox Series/One 16.06. Park Beyond Aufbaustrategie Windows, PS5, Xbox Series 16.06. Aliens: Dark Descent Echtzeit-Taktik Windows, PS4/5, Xbox Series/One 20.06. Trepang2 Ego-Shooter Windows 21.06. Revival: Recolonization Rundenstrategie Windows 28.06.

Die folgende Galerie zeigt die Spiele-Highlights für den PC aus dem Mai 2023:

