Battle.net-Probleme: DDoS-Angriff auf Blizzard-Server verursacht Serverprobleme

Bei Blizzards Online-Spielen herrschen seit Sonntagmorgen Probleme: Insbesondere beim Hack'n'slay "Diablo 4" und beim MMORPG "World of Warcraft" hakt der Login zuweilen, was zu teils kuriosen Fehlermeldungen führt. "Diablo 4" meldet etwa "Unable to find a valid license for Diablo IV. (Code 315306)", übersetzt "Keine gültige Lizenz für Diablo IV auffindbar".

Im Battle.net-Client und auf Twitter berichtet Blizzard, dass eine DDoS-Attacke (Distributed Denial-of-Service) auf die eigenen Server läuft. Sie werden mit so vielen Anfragen zugeschüttet, dass die Authentifizierungsserver nicht hinterherkommen und daher teilweise keine Logins zulassen.

Individuelle Probleme mit den Lizenzen gibt es nicht, Sorgen dahingehend muss sich niemand machen. Wer betroffen ist, kann nur wiederholt versuchen, sich einzuloggen – was allerdings den DDoS-Angriff verstärkt. Inzwischen sind die Server immerhin wieder besser erreichbar als noch am Mittag.

Blizzard warnt im Battle.net-Client vor einer DDoS-Attacke. (Bild: Screenshot: heise online)

Vorsicht im Hardcore-Modus

Schafft man es erst einmal ins Spiel, gibt es nur kleinere Probleme: Teilweise ist die Latenz spürbar erhöht und sogenanntes Rubberbanding kann auftreten, wo die eigene Spielfigur immer mal wieder zurückgezogen wird. In "Diablo 4" bleibt das Spiel häufig kurz stehen, wenn man sich zu einer Stadt teleportiert.

Wer "Diablo 4" im Hardcore-Modus spielt, sollte besser vorerst ausgeloggt bleiben – im Ernstfall könnte die Figur permanent durch ein Verbindungsproblem sterben.

