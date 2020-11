Dias scannen mit Raspberry Pi

Scanner für Dias gibt es zwar schon lange, aber die Digitalisierung eines großen Lichtbildarchivs geht damit oft nur mühsam voran. Schneller geht es mit unserer per Raspberry Pi automatisierten Kombination aus modifiziertem Diaprojektor und Digitalkamera. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung für dieses Projekt finden Sie in der Make 5/20.

Projektoren funktionieren nach einem einfachen Prinzip: Die Diaaufnahme wird von einer starken Lichtquelle angeleuchtet und das entstandene Bild wird auf eine Leinwand projiziert. Statt einer Leinwand wird für den Diascanner im Eigenbau eine Kamera mit Makroobjektiv benötigt. Das Bild, das eigentlich projiziert werden würde, wird durch die Projektorlampe von hinten beleuchtet und kann einfach mit der Kamera als digitales Foto aufgenommen und bei Bedarf nachbearbeitet werden.

Die aktuelle Make lässt die Herzen von Retro-Fans höher schlagen: In Teil zwei unserer Bartop Arcade mit Raspberry Pi-Anleitung bauen wir ein Holzgehäuse für die Retrokonsole. Außerdem stellen wir den runderneuerten BASIC-Computer Color Maximite 2 vor, an dem nicht nur Retro-Fans Gefallen finden werden. Zum Nachbauen regen auch die Dixies an, TFT-Displays im Stil von Nixie-Röhren.

