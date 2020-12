Die Apple Watch: das Thema im Podcast von Mac & i

Die Apple Watch führt den Smartwatch-Markt seit Jahren an, Kunden lassen bei Apple für Wearables inzwischen fast so viel Geld wie für Macs. Doch viele Nutzer wissen immer noch nicht so recht, was man damit eigentlich machen kann.

Episode 11 des Apple-Podcasts von Mac & i widmet sich dem Thema ausführlich: Stephan Ehrmann begrüßt seinen Kollegen Holger Zelder, der für Mac & i Heft 6/2020 die neue Apple Watch Series 6 und SE getestet und an einer Watch-Kaufberatung mitgeschrieben hat. Entsprechend geht es um die Frage, welche Unterschiede zwischen den Modellen bestehen und welche der preislich von rund 200 bis weit über 1000 Euro reichenden Varianten sich letztlich empfiehlt.

Die beiden Redakteure tauschen sich über ihre Erfahrungen mit der Watch aus, nennen nützliche Apps und erklären die wichtigsten Sensoren, sparen aber auch nicht mit Kritik zum Beispiel an der Akkulaufzeit oder fehlenden Apps.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Die ganze Folge als Audio-Stream (RSS-Feed) zum Anhören und Herunterladen:

Den Apple-Podcast von Mac & i können Sie per RSS-Feed (Audio oder Video) mit der Podcast-App Ihrer Wahl abonnieren. Sie finden ihn zum Ansehen oder Anhören auch in Apples Podcast-Verzeichnis (Audio oder Video), bei YouTube und Spotify.

(lbe)