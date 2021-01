Die Bilder der Woche KW 01

Viele Menschen beginnen das neue Jahr mit guten Vorsätzen, andere mit einer Rückschau auf das abgelaufene. Mit unseren Bildern des Tages der vergangenen Woche wollen wir Ihnen Anregungen geben, Ihre Gedanken schweifen zu lassen und die Frage zu bewegen: Was bringt mir das neue Jahr?

Der eine möchte vielleicht zu neuen Ufern aufbrechen wie der Segler in dem Bild Unterwegs im Zeesenboot von Galeriefotograf 'JStoever'. Der nächste sagt sich mit dem Blick auf den Schnappschuss Das Jahr 2020 war ein sch… von Georgie Pauwels, dass es auf jeden Fall so nicht weitergehen soll. Die Aufnahme Ort der Ruhe von Christof Denter mag daran erinnern, es in diesem Jahr ruhiger und mit weniger Stress anzugehen – sich zumindest häufiger eine Pause zu gönnen. Der Lack war ab… nennt 'Luckyguy' das Porträt einer Frau, die sich ihre Nägel neu lackiert – vielleicht gibt es ja etwas, das schon lange darauf wartet, erneuert und aufgefrischt zu werden oder im direkten Sinn einen neuen Anstrich zu erhalten. Weitere Inspirationen finden Sie in der Bilderstrecke mit allen Fotos der letzten Woche.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 1) (7 Bilder) Wohin mag die Reise gehen? Aufbruch in ein neues Jahr, für viele wohl verbunden mit der Hoffnung, dass 2021 besser wird als das vergangene. Das Foto Unterwegs mit dem Zeesenboot von Galeriefotograf JStoever lässt wegen seiner Einfachheit viel Spielraum für Anregungen und Gedanken.

(Bild: JStoever)

(pen)