Die Bilder der Woche (KW 8): Der Tanz um die Eidechse

Zwar leben in unseren hiesigen Gärten, an Waldrändern oder in Heidelandschaften auch ganz selbstverständlich verschiedene Eidechsenarten. Zu Gesicht bekommt man sie allerdings eher selten. Man muss schon wissen, wann und wo man suchen muss und wie man sich den sehr scheuen Tieren so nähert, so dass sie nicht gleich die Flucht ergreifen. Wie das gelingen kann, zeigt in dieser Woche Fotografin Corinna Steger mit ihrem Porträt einer Mauereidechse.

Entstanden ist die Aufnahme an einem vom NABU gepflegten Waldrand, wo sich die Tiere gerne sonnen. Dass Steger die Eidechse als Makro ablichten konnte, verdankt sie ihrer Erfahrung. Folgende Tipps hat sie parat:

keinen Schatten auf die Eidechse werden

nicht von oben nähern

plötzliche Bewegungen vermeiden

schrecken die Tiere doch auf: einfach ruhig verharren, nach einiger Zeit kommen die Echsen meist wieder zur selben Stelle zurück

fliehenden Echsen nicht nachstellen, da diese zum Schutz den Schwanz abwerfen

Das klingt beinahe nach einem Tänzchen um die Eidechse. Alle Bilder des Tages der vergangenen Woche sehen Sie in der Fotostrecke.

