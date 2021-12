Die Bilder des Jahres 2021: Die Top 20 der c't Fotografie-Galerie

Mehr als 20.000 Bilder haben die aktiven Mitglieder der c’t Fotografie-Galerie in den vergangenen 365 Tagen hochgeladen und freigeschaltet. Sie haben über 85.000 Kommentare hinterlassen und gut 106.000 Bewertungen abgegeben. Und nun stehen die beliebtesten Bilder des Jahres 2021 fest.

Eine der erfolgreichsten Fotografinnen der Galerie war diesmal Lena-13, die drei Bilder in der Top 20 platzieren konnte. Sie schaffte das mit zwei Architekturaufnahmen aus Berlin und einem Blumen-Triptychon. Zwei der Aufnahmen lud sie im Zuge der Aktion „Gemeinsame Interpretation“ hoch, die die Galerie-Mitglieder ins Leben gerufen haben und selbstständig zu verschiedenen Themen über unser Forum organisieren.

Besonders beliebt waren außerdem Tieraufnahmen. Ein schönes Sinnbild für die kleinen Herausforderungen des Jahres hat beispielsweise der Fotograf „Der Färber“ gefunden. Er hat eine stark aufgeplusterte Blaumeise eingefangen und den Schnappschuss treffend „Corona-Matte“ genannt. In den Kategorien „Idee“ und „Ausführung“ bekam er dafür von seinen Mitgaleristen jeweils 18 5-Sterne-Bewertungen. Und das reichte immerhin für den 8. Platz

Auf dem ersten Platz steht unangefochten Katja Saxinger. Ihr liebevolles Fuchsporträt „Zuneigung“ kommt ebenfalls auf eine glatte 5-Sterne-Bewertung in beiden Kategorien bei jeweils 26 Stimmabgaben. Auch sie schaffte es mit einem weiteren Bild in die Top 20, wie Sie in unserer Bilderstrecke sehen können.

(ssi)