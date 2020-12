Die Bilder des Jahres: Die Top 20 der c't Fotografie-Galerie

Mehr als 21.000 Bilder haben knapp 1000 aktive User in den vergangenen 365 Tagen in die c't Fotogalerie hochgeladen. Sie haben außerdem knapp 70.000 Kommentare unter den Aufnahmen gelassen und etwa 80.000 Bewertungen vergeben. Nun stehen sie fest, die beliebtesten Bilder des Jahres.

Das Rennen um den ersten Platz war äußerst knapp. Heike Maier liegt in der 14. Nachkommastelle vor Lena-13. Im Schnitt kamen beide mit ihren Bildern gerundet auf 4,9 Sterne bei 22 Bewertungen. Heike Maiers Aufnahme entstand im Rahmen einer Gruppenaufgabe, an der noch andere Fotografen teilgenommen haben. Sie zeigt einen Pilzschirm aus einer extremen Untersicht, oder wie Maier selbst schreibt: "Ein Parasol aus dem Blickwinkel einer Ameise." Lena -13 schafft es mit der High-Key-Aufnahme "Physalis" auf den zweiten Platz. Das zarte, klare Stillleben gehört zu einer ganzen Reihe von Pflanzenporträts, die die Fotografin in dieser Art aufgenommen hat. Es lebt vom wohlkomponierten Aufbau und dem erfrischenden Farbkontrast. Auf Platz 3 folgt die Flugshow von Bernd BA. Ihm ist es gelungen, das Gewusel ein- und ausfliegender Bienen am Bienenstock eindrucksvoll festzuhalten. In unserer Bilderstrecke finden Sie alle Top-Bilder des Jahres 2020 im Countdown.

