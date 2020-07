Die Corona-Warn-App im Podcast von Mac & i

Keine App hat in den letzten Wochen für mehr Diskussionen gesorgt als die Corona-Warn-App. Als eine der ersten Corona-Apps weltweit baut das von den Konzernen SAP (App-Programmierung) und Telekom / T-Systems (Infrastruktur, Sicherheit, Support) umgesetzte Projekt auf Apples und Googles in iOS und Android integriertes Exposure-Notification-Framework auf.

Bis heute steht die Corona-Warn-App an der Spitze der Download-Charts im App Store Deutschland und zählt inzwischen auf beiden Plattformen über 15 Millionen Downloads. Knapp 390 Nutzer der App haben darüber bislang eine Covid-19-Infektion gemeldet, wie Martin Fassunge, Projektleiter der Corona-Warn-App bei SAP in Episode 6 des Apple-Podcasts von Mac & i erklärt. In der jüngsten Folge des Podcasts begrüßt Stephan Ehrmann neben Fassunge auch den Pressesprecher von SAP, Hilmar Schepp, sowie den Comoderator, Mac & i-Autor und dpa-Chefkorrespondent für Digitales, Christoph Dernbach.

Die App sei von iPhone-Nutzern bislang besser angenommen worden, erläutert Fassunge, in Apples App Store hat sie eine Bewertung von 4,6 von 5 möglichen Sternen. Auf der sehr unterschiedlichen Android-Hardware gebe es mehr Bugs, auch die durch das Betriebssystem bedingte Freigabeanforderung für die Ortungsdienste schrecke manche Nutzer dort ab – die App benötigt sie für den Zugriff auf die Bluetooth-Schnittstelle, erfasst den Standort aber nicht. Häufige Fehlermeldungen in der iPhone-App sind auf Apples Schnittstelle zurückzuführen und werden erst durch ein System-Update ausgeräumt, noch befindet sich iOS 13.6 im Betatest.

Neue Funktionen für Corona-Warn-App

Bei der Weiterentwicklung der Corona-Warn-App liegt der Fokus derzeit auf der Interoperabilität mit anderen europäischen Corona-Apps, die ebenfalls auf das Apple/Google-Framework setzen, sagt Fassunge im Mac & i-Podcast – nur dann sei ein Zusammenspiel möglich. Das ist inzwischen in den meisten Ländern rund um Deutschland der Fall oder geplant – mit der großen Ausnahme Frankreich, das Land setzt auf eigene Technik.

Zu den weiteren geplanten Funktionsneuerungen gehört eine Anpassung der Bluetooth-Scanfrequenz je nach Umgebungsbedingungen, um etwa in einer Menschenschlange häufiger die Bluetooth-IDs anderer Geräte zu erfassen, allein zu Hause aber weniger zu funken und damit Akkukapazität zu sparen.

Im Gespräch geht es auch um die technischen und politischen Herausforderungen, Unterschiede bei der Akzeptanz zwischen iPhone- und Android-Nutzern, geplante neue Funktionen sowie die unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit mit den US-Konzernen Apple und Google.

In Heft 3/2020 schildert Mac & i die Vorgeschichte mit dem bizarren Streit um die zentrale oder dezentrale Datenspeicherung und erläutert, wie die App bei der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie helfen soll.

Die ganze Folge zur Corona-Warn-App als Audio-Stream zum Anhören und Herunterladen:

Der Apple-Podcast von Mac & i erscheint monatlich

