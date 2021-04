Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im April 2021

In den 1980er-Jahren war die Stadt Compton im Süden von Los Angeles vor allem für ihre hohe Kriminalitätsrate bekannt. Schießereien, Drogenhandel, Überfälle und Gewalt sind in dieser Zeit für die dort lebende Bevölkerung an der Tagesordnung. Die vielen dort lebenden Afroamerikaner haben außerdem mit Rassismus zu kämpfen, der ihnen selbst von der Polizei entgegengebracht wird. Im Jahr 1986 tun sich schließlich fünf junge Männer zusammen, um die Missstände mithilfe ihrer Musik zu verarbeiten: Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren, Eazy-E und DJ Yella gründen gemeinsam die Hip-Hop-Gruppe N.W.A., die sie als Plattform für ihre Agenda gegen Rassismus und Kriminalität nutzen. Die Gruppe fällt vor allem durch unverblümte, teils kontroverse Texte auf, was unter anderem auch der Polizei übel aufstößt. Ihr Album „Straight Outta Compton“ verkaufte sich weltweit mehr als drei Millionen mal. Mit diesem Erfolg kamen jedoch auch Unstimmigkeiten unter den Mitgliedern der Gruppe auf. Die nach dem Album benannte Filmbiografie Straight Outta Compton zeigt ab dem 1. April 2021 bei Netflix die ganze N.W.A.-Story.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Straight Outta Compton (Quelle: Universal Pictures Germany)

Shadow and Bone - Legenden der Grisha

Mit Shadow and Bone - Legenden der Grisha startet bei Netflix am 23. April 2021 eine neue, vielversprechende Fantasy-Serie, die auf der gleichnamigen Buchreihe basiert. Die Serie erzählt die Geschichte der jungen Kartografin Alina Starkov (Jessie Mei Li), die in Ravka lebt, einem Land, das dem Krieg mit seinen Nachbarstaaten stets näher ist als dem Frieden. In Ravka sind nicht nur normale Menschen, sondern auch die Grisha zuhause, eine besondere Spezies, die über magische Fähigkeiten verfügt und beim Rest der Bevölkerung gefürchtet ist. Außerdem zieht mit dem sogenannten Schattenflur eine bedrohliche Finsternis durch das Land, die von mörderischen Kreaturen beherrscht wird und von Normalsterblichen nicht durchquert werden sollte. Als Alina und ihr Freund Malyen (Archie Renaux) eines Tages gezwungenermaßen den Schattenflur passieren muss, stellt sich heraus, dass auch Alina über ungeahnte, magische Kräfte verfügt. Als der mächtige Grisha Kirigan (Ben Barnes) von Alinas Fähigkeiten erfährt, bietet er ihr an, ihre magischen Fähigkeiten weiter auszubilden und zu verstärken. Für Alina beginnt ein großes Abenteuer, bei dem sie feststellen muss, dass ihre Kräfte nicht nur Gutes hervorbringen können.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Shadow and Bone - Legenden der Grisha (Quelle: Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz)

Framing Britney Spears

Britney Spears war gegen Ende der 1990er- und zu Beginn der 2000er-Jahre eine der erfolgreichsten US-Popsängerinnen und bekam zu Recht den Beinamen "Princess of Pop". Für ihre Fans schien es damals, als lebte sie den amerikanischen Traum. Doch das Bild begann zum Ende ihrer aktiven Karriere zu bröckeln: Neben Alkoholexzessen und anderen Eskapaden erregten vor allem Britneys psychische Verfassung sowie ihre Familienverhältnisse die öffentliche Aufmerksamkeit. Im Jahr 2008 landete sie aufgrund von Drogensucht und psychischen Problemen schließlich im Rehabilitationszentrum in Malibu. Dies führte dazu, dass sie mittels Eilantrag ihrer Eltern im Alter von 27 Jahren entmündigt wurde. Seitdem wird das Vermögen des einstigen Superstars von ihrem Vater verwaltet und die Vormundschaft ist bis heute gültig. Seit 2019 ist der Fall nun wieder vor Gericht und Britney strebt an, ihr Leben wieder eigenverantwortlich führen zu können. Von ihrer Karriere sowie ihrer Familiengeschichte erzählt die Dokumentation Framing Britney Spears, die ab dem 5. April 2021 bei Amazon Prime Video zu sehen sein wird.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Framing Britney Spears (Quelle: Sky TV)

Wonder Woman

Der britische Spion Steve Trevor (Chris Pine) legt auf der Insel Themyscira eine Bruchlandung hin und wird sogleich von der dort herrschenden Amazonen-Königin Hippolyta mit dem "Lasso der Wahrheit" zum Plaudern gebracht. Steve berichtet von dem grauenvollen 1. Weltkrieg, der fernab der paradiesischen Amazonen-Insel zwischen den Menschen herrscht. Es stellt sich außerdem heraus, dass Ares, Kriegsgott und Erzfeind der Amazonen, diesen Krieg zu verantworten hat. So beschließt Hippolytas Tochter Diana alias Wonder Woman (Gal Gadot), Steve nach London zu begleiten, um dort ihre Suche nach Ares zu beginnen und ihn schließlich zu töten. Mit dem Lasso der Wahrheit und dem Schwert "Gotttöter" ausgerüstet, muss sie dazu zunächst dem deutschen Heerführer General Ludendorff (Danny Huston) und dessen Helferin Dr. Maru (Elena Anaya) das Handwerk legen. Wonder Woman (2017) wird ab dem 15. April 2021 bei Amazon Prime Video verfügbar sein.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Wonder Woman (2017) (Quelle: Warner Bros. DE)

Alien 1-3

Ellen Ripley (Sigourney Weaver) ist dritter Offizier an Bord des Weltraumfrachters Nostromo, dessen gesamte Besatzung sich im Kälteschlaf befindet, um den langen Weg zur Erde zu überbrücken. Als das Raumschiff ein vermeintliches Notsignal empfängt, weckt der Bordcomputer MU/TH/ER die Besatzung jedoch auf. Dem Signal folgend, stößt die Mannschaft auf den düsteren und lebensfeindlichen Planetoiden LV-426 – und findet dort ein fremdes Raumschiff, das in seinem Inneren unzählige Eier beherbergt. Als Kane, ein Besatzungsmitglied des Frachters, sich einem der Eier nähert, springt ein spinnenartiges Wesen aus dem Ei in sein Gesicht. Auf der Krankenstation an Bord der Nostromo löst sich das fremdartige Getier aber schließlich selbstständig von Kane, was die Crew zunächst in Sicherheit wiegt. Also setzt der Frachter seinen Rückweg zur Erde fort – und was dann geschieht, ist bekannte (Film-)Geschichte: Das namensgebende Alien schlüpft und will der gesamten Besatzung ans Leder. Ripley stellt sich dem Monster wacker entgegen, und zwar nicht nur im ersten Teil der Filmreihe, sondern auch in den Nachfolgern Aliens - Die Rückkehr und Alien 3. Alle drei Filme sind ab dem 2. April 2021 bei Star, dem Erwachsenen-Programm von Disney+ zu sehen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Alien 3 (Quelle: Cinema 528491)

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im April bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung!

Disney+ Release-Datum Filme

Alien 1-3 (STAR) 02.04. Abraham Lincoln Vampirjäger (STAR) 02.04. The Newton Boys (STAR) 02.04. Überall, nur nicht hier (STAR) 02.04. 9/11 Rescue Cops 02.04. The 80s Greatest 02.04. Ein Geschenk des Himmels – Vater der Braut II (STAR) 09.04. Junior’s freier Tag (STAR) 09.04. Der Hundeflüsterer: Die Story 09.04. Wolfsblut 2 – Das Geheimnis des weißen Wolfes 09.04. Mr. Bill (STAR) 09.04. Voll auf die Nüsse (STAR) 09.04. Vater der Braut (STAR) 09.04. Bad Girls (STAR) 16.04. Insel am Ende der Welt 16.04. Sea of Shadows 16.04. Brokedown Palace (STAR) 16.04. Mädelstrip (STAR) 16.04. Summer of Sam (STAR) 16.04. The Comebacks (STAR) 16.04. Am grünen Rand der Welt (STAR) 23.04. Best Laid Plans (STAR) 23.04. (K)ein Vater gesucht 23.04. Breaking & Entering – Einbruch & Diebstahl (STAR) 23.04. Eroberung vom Planet der Affen (STAR) 23.04. Rückkehr zum Planet der Affen (STAR) 23.04. Kein Vater von gestern (STAR) 23.04. Süd Pazifik - 1959 (STAR) 30.04. The Deep End – Trügerische Stille (STAR) 30.04. Groupies Forever (STAR) 30.04. Ein Jahr vogelfrei! (STAR) 30.04. French Connection II (STAR) 30.04. Das Morgan Projekt (STAR) 30.04. Dangerous Minds – Wilde Gedanken (STAR) 30.04. Serien

Bob’s Burgers: Staffeln 1-9 (STAR) 02.04. Mysterious Mermaids: Staffel 1-2 (STAR) 02.04. Criminal Mind: Staffeln 1-15 (STAR) 09.04. Legion – Staffeln 1-3 (STAR) 09.04. Alias – Die Agentin: Staffeln 1-5 (STAR) 16.04. Big Shot: Staffel 1 16.04. Stimmungen der Erde: Staffel 1 16.04. Seattle Firefighter - Die jungen Helden: Staffeln 1-3 (STAR) 16.04. Die geheimnisvolle Welt der Wale: Staffel 1 22.04. The Story of God with Morgan Freeman: Staffel 1-3 23.04. Witness to Disaster: Staffel 1 30.04. Family Gu: Staffel 18 (STAR) 30.04.

Amazon

Release-Datum Filme

John Wick 01.04. Army of One 02.04. Snitch Ein Riskanter Deal 03.04. Blutzbrüdaz 03.04. Bad Samaritan Im Visier Des Killers 04.04. All Inclusive (Couples Retreat) 04.04. Tomiris 04.04. Framing Britney Spears 05.04. Girl On The Train 05.04. Grandma's Boy 05.04. The Secret: Traue dich zu träumen 06.04. The Factory 06.04. 47 Ronin 08.04. Black Water: Abyss 11.04. Cowspiracy: The Sustainability Secret 12.04. Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw 12.04. Radioactive 12.04. Gold 13.04. The Festival 14.04. Schwarze Adler 15.04. Wonder Woman 15.04. The Legend of Tarzan 16.04. American Sniper 17.04. Follow Me 18.04. Winchester 19.04. Schlingensief - In Das Schweigen Hineinschreien 20.04. 3096 Tage 21.04. Stay 21.04. Heiter Bis Wolkig 22.04. The Propaganda Game 22.04. The Climb 23.04. The Vigil 23.04. American Beauty 24.04. Zauber der Liebe (Feast Of Love) 24.04. Ender's Game Das Große Spiel 28.04. Better Living Through Chemistry 29.04. Run 30.04. Voyagers 30.04. Serien

Lol: Last One Laughing: Staffel 1 01.04. Containment: Staffel 1 01.04. Chuck: Staffel 1-5 01.04. Krypton: Staffel 1-2 01.04. Black-Ish: Staffel 1-6 05.04. The 100: Staffel 1-7 09.04. Swamp Thing: Staffel 1 09.04. Pretty Little Liars: The Perfectionists 15.04. Pretty Little Liars: Staffel 1-7 15.04.

Netflix

Release-Datum Filme

Straight Outta Compton 01.04. Goodbye Christopher Robin 01.04. Tersanjung: Der Film 01.04. Kleider-Geschichten 01.04. Just Say Yes 02.04. Concrete Cowboy 02.04. Madame Claude 02.04. Sky High 02.04. Jack, der Monsterschreck: Alles Gute zur Apokalypse 06.04. Dolly Parton: A MusiCares Tribute 07.04. Der größte Kunstraub der Geschichte 07.04. Yakuza goes Hausmann 08.04. Hast Du jemals Glühwürmchen gesehen? 09.04. Thunder Force 09.04. Night in Paradise 09.04. New Gods: Nezha Reborn 12.04. My Love: Sechs Geschichten wahrer Liebe 13.04. The Soul 14.04. Warum hast du mich getötet? 14.04. Love and Monsters 14.04. Ride or Die 15.04. Arlo, der Alligatorjunge 16.04. Ajeeb Daastaans – Seltsame Geschichten 16.04. Sag mir wann 23.04. Things Heard & Seen 29.04. Yasuke 29.04. Die Mitchells gegen die Maschinen 30.04. Der Schüler April Searching For Sheela April Serien

Krasse Pranks: Staffel 2 01.04. Die Schlange 02.04. Familienanhang: Teil 3 05.04. Schnelles Geld 07.04. Die Hochzeitshelferin 07.04. Der große Tag: Kollektion 2 07.04. Mighty Express: Staffel 3 13.04. Dad Stop Embarrassing Me! 14.04. The Circle: USA: Staffel 2 14.04. Sisyphus 15.04. Hello, Me! 15.04. Why are you like this 16.04. Fast & Furious Spy Racers Mexiko: Staffel 4 16.04. Luis Miguel: Die Serie Staffel 2 19.04. Izzy und die Koalas: Staffel 2 20.04. Zero 21.04. Das Leben in Farbe mit David Attenborough 22.04. Shadow and Bone: Legenden der Grisha 23.04. Tut Tut Cory Flitzer: Staffel 4 27.04. Fatma 27.04. Sexify 28.04. Suits: Staffel 9, Teil 1 28.04. Headspace: Eine Schlafanleitung 28.04. Ash vs. Evil Dead: Staffel 1-3 30.04. Der unscheinbare Juanquini: Staffel 2 30.04. Kein Friede den Toten 30.04. Mein Haustier ist ein Star 30.04.

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

➤ Disney+ besuchen

➤ Netflix besuchen

➤ Amazon Video besuchen

➤ Film- und Serientipps für Nerds

(sem)