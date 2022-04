Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im April 2022

Mit der Raumfahrtmission SpX-DM2 belebte Elon Musk im Jahr 2020 mithilfe von SpaceX und der NASA den amerikanischen Traum wieder, das Weltall zu erobern. Dieser war seit dem Jahr 2011 etwas vom Kurs abgekommen, als das vorerst letzte bemannte US-Space-Shuttle die Erde verlies. Was im Vorfeld nötig war, um ein Vorhaben wie SpX-DM2 Wirklichkeit werden zu lassen und wie die Mission dann tatsächlich durchgeführt wurde, zeigt der Dokumentarfilm Rückkehr ins Weltall, bei dem die Filmemacher Elizabeth Chai Vasarhelyi und Jimmy Chin unter anderem die NASA-Veteranen Robert Behnken und Douglas Hurley begleiten.

Die beiden Astronauten starteten im Mai 2020 an Bord der Crew Dragon und erreichten 19 Stunden später die ISS. Anfang August 2020 kehrten Behnken und Hurley wohlbehalten zur Erde zurück. Rückkehr ins Weltall läuft ab dem 07. April 2022 bei Netflix.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Rückkehr ins Weltall (Quelle: Kowal GT DIY)

Better Call Saul, Staffel 6

Am 19. April 2022 geht bei Netflix das "Breaking Bad"-Spin-Off Better Call Saul mit der sechsten und gleichzeitig finalen Staffel an den Start. In der 6. Staffel schließt Protagonist Jimmy McGill (Bob Odenkirk) seine Verwandlung zum Breaking-Bad-Anwalt Saul Goodman ab, was das Ende der Vorgeschichte des beliebten Serien-Charakters bedeutet. Wie heiß es im Serien-Finale von Better Call Saul zugeht, lässt der rund zweiminütige Staffel-Trailer erahnen.

Er zeigt unter anderem den Schauplatz eines Verbrechens mit zahlreichen Opfern, den die Salamanca-Zwillinge (Daniel und Luis Moncada) seelenruhig verlassen. Außerdem verdeutlich er die Spannungen zwischen den Salamanca-Zwillingen und Gustavo Fring (Giancarlo Esposito) sowie Nacho Varga (Michael Mando), was auf einen fulminanten Showdown hoffen lässt.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Better Call Saul, Staffel 6 (Quelle: Breaking Bad & Better Call Saul)

Wolf like me, Staffel 1

Der Witwer Gary (Josh Gad) ist nach dem Tod seiner Frau psychisch am Ende. Dass er nun als alleinerziehender Vater für seine Tochter Emma (Ariel Donoghue) sorgen muss, erschwert seine Situation zusätzlich. Obwohl er sich sehr viel Mühe gibt, scheinen seine Probleme nicht weniger zu werden und auch seine Tochter hat ihre ganz eigene Art, mit dem Verlust ihrer Mutter umzugehen. Als Gary und Emma eines Tages einen schweren Autounfall haben, bei dem sie von der seltsamen Mary (Isla Fisher) gerammt werden, scheint das Leben der beiden eine neue, erfreulichere Richtung einzuschlagen.

Mary hat aufgrund des Unfalls Schuldgefühle und besucht Gary und Emma schließlich, um sich persönlich zu entschuldigen. Gary und Mary verstehen sich auf eine besondere Art und Weise und sie beschließen, sich erneut zu treffen. Sie stellen schon nach kurzer Zeit fest, dass das Schicksal womöglich ein und denselben Plan hat für sie hat. Die Dramaserie Wolf like me ist ab dem 01. April bei Amazon Prime Video zu sehen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Wolf like me, Staffel 1 (Quelle: Peacock)

Fresh

Noa (Daisy Edgar-Jones) trifft sich regelmäßig über eine Dating-App mit unterschiedlichen Männern, ohne dabei zu wissen, ob sie das selbst will oder ob sie nur gesellschaftlichen Zwängen folgt, um ein Leben zu Leben, das andere von ihr erwarten. Ihre Dates verlaufen meist irgendwie unangenehm, was nicht selten daran liegt, dass man die Männer, die sie trifft, nicht gerade als Hauptgewinn bezeichnen kann.

Als sie mit dem Gedanken spielt das Dating an den Nagel zu hängen, hat sie schließlich eine Begegnung im Supermarkt mit Stan. Die beiden verabreden sich und scheinen sich auf den ersten Blick gut zu verstehen. Als sie sich allerdings näherkommen stößt Noa auf ein düsteres Geheimnis, was Stans Vorlieben betrifft und findet sich plötzlich in einer bizarren Situation wieder. Fresh gibt es ab dem 15. April 2022 bei Disney+ zu sehen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Fresh (Quelle: 20th Century Studios Schweiz)

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im April bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und im Abopreis inbegriffen sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht angegeben.

Disney+ Release-Datum Filme

Bühne frei für Nate! 01.04. Sex Appeal 08.04. Blood on the Wall – Mexicos Drogenkrieg 08.04. Bohemian Rhapsody 08.04. Wilde Welt der Wikinger 15.04. Tutanchamun – Mysterien einer Grabkammer 15.04. Die Hüterin der Wahrheit – Dina und die schwarze Magie 15.04. Die Hüterin der Wahrheit – Dinas Bestimmung 15.04. New Horizons: Die Pluto Mission 15.04. Michael Kohlhaas 15.04. Mel Brooks’ Höhenkoller 15.04. Hampstead Park – Aussicht auf Liebe 15.04. Fresh 15.04. Die Challenger-Katastrophe 22.04. Earth Day 22.04. Bedrohte Tiger: Die große Zählung 29.04. D. Wade: Life unexpected 29.04. Long Gone Summer 29.04. Mike and the mad Dog 29.04. Wildes Borneo: Orang-Utan Rettung 29.04. Serien

9-1-1: Lone Star: Staffel 2 06.04. Afrikas tödlichste Jäger: Staffel 5+6 06.04. Alive and Kicking: Staffel 1 06.04. Micky Maus: Spielhaus: Staffel 1 06.04. PJ Masks – Pyjamahelden Musikvideos: Staffel 1 06.04. Konstruktionen der Superlative: Staffel 1 06.04. Paartherapie mal anders: Staffel 1 06.04. Single Drunk Female: Staffel 1 06.04. 9-1-1: Staffel 4+5 13.04. Ice Age: Scrats Abenteuer: Staffel 1 13.04. Bluey: Staffel 2 13.04. Hooten & the Lady: Staffel 1 13.04. New York Cops – N.Y.P.D. Blue: Staffel 3-6 13.04. The Kardashians 14.04. The Dropout 20.04. Invasion Erde: Staffel 1 20.04. New York Cops – N.Y.P.D. Blue: Staffel 7-12 20.04. Captive Audience (OT): Staffel 1 21.04. Sketchbook: Staffel 1 27.04. Afrikas Jäger: Staffel 2 27.04. Indiens verlorene Schätze: Staffel 1 27.04. Ausgesetzt: Überleben für Anfänger: Staffel 1 27.04.

Amazon

Release-Datum Filme

Spider-Man: Into The Spider-Verse 01.04. Harry Potter 1-8 01.04. Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind 01.04. Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen 01.04. La Gorda Fabiola: Modelo 63 01.04. Hard Target 2 02.04. Joe Bell 02.04. The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford 03.04. Bloodthirsty 03.04. Dark Web: Cicada 3301 05.04. Little Nicky: Satan Junior 05.04. The Milagro Beanfield War 05.04. Irresistible – Unwiderstehlich 06.04. Laura Pausini – Pleased to Meet You 07.04. Las Huellas Deel Bulli 07.04. All The Old Knives 08.04. Jack Reacher: Never Go Back 09.04. The Roads Not Taken 13.04. Supernova 14.04. Ben-Hur 15.04. Furious 7 – Extended 15.04. Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) 16.04. Tenet 17.04. Beflügelt – Ein Vogel namens Penguin Bloom 19.04. Homefront 20.04. Snakes On A Plane 21.04. Die Königin der Verdammten 23.04. Tschernobyl 1986 26.04. Hunter Killer 27.04. The Hitman’s Wife’s Bodyguard 29.04. I Love America 29.04. Space Jam 30.04. Serien

Wolf Like Me: Staffel 1 01.04. Das Internat: Las Cumbres: Staffel 2 01.04. LOL: Last One Laughing: Staffel 3 14.04. Outer Range: Staffel 1 15.04. The Leftovers: Staffeln 1-3 16.04. Bang Bang Baby: Staffel 1 28.04. Undone: Staffel 2 29.04.

Netflix

Release-Datum Filme

Battle: Freestyle 01.04. Apollo 10 1/2: Eine Kindheit im Weltraumzeitalter 01.04. The Bubble 01.04. Nie meine Liga 01.04. Celeb Five: Hinter den Kulissen 01.04. Captain Nova 01.04. The Last Bus 01.04. Leberkäsjunkie 01.04. Dampfnudelblues 01.04. Sauerkrautkoma 01.04. Schweinskopf al dente 01.04. Winterkartoffelknödel 01.04. Bohemian Rhapsody 01.04. Männerherzen 2 01.04. Grießnockerlaffäre 01.04. Exit Wounds 01.04. The Nun 01.04. Ronny Chieng: Speakeasy 05.04. Michela Giraud: Ich schwöre, das ist die Wahrheit! 06.04. 21 Bridges 06.04. Furioza 06.04. Jimmy Savile: Eine britische Horror-Story 06.04. Rückkehr ins Weltall 07.04. Wie ein Tanz auf Glas 08.04. Metal Lords 08.04. The In Between 08.04. Yaksha: Ruthless Operations 08.04. Fack ju Göhte 3 10.04. Die tierischen Fälle von Kit und Sam 12.04. Unsere wunderbaren Nationalparks 13.04. Choose or Die 15.04. LEGO City Spaced Out 15.04. Das weiße Rauschen 15.04. Man of God 16.04. Battle Kitty 19.04. Abercrombie & Fitch: Aufstieg und Fall 19.04. Der Wendepunkt 20.04. All About Gila 21.04. Because of you 22.04. Aquaman 25.04. David Spade: Nothing Personal 26.04. Silverton Siege 27.04. Mysterium Marilyn Monroe: Die ungehörten Bänder 27.04. Samurai Rabbit: Die Usagi-Chroniken 28.04. Bubble 28.04. Amor de madre 29.04. Rumspringa 29.04. Serien

Trivia Quest 01.04. The Home Edit: Jetzt wird aufgeräumt: Staffel 2 01.04. Business Proposal 04.04. Élite: Staffel 5 08.04. Dirty Lines 08.04. Tiger & Bunny: Staffel 2 08.04. Grünes Ei mit Speck: Staffel 2 08.04. Tomorrow 09.04. Hard Cell 12.04. Als Schwiegermutter einzog 13.04. Beinahe glücklich: Staffel 2 13.04. Ultraman: Staffel 2 14.04. Anatomie eines Skandals 15.04. Die Rache einer Mutter 15.04. Pacific Rim: The Black: Staffel 2 19.04. Herzschlag 20.04. Yakamoz S-245 20.04. Matrjoschka: Staffel 2 20.04. He’s Expecting 21.04. Heartstopper 22.04. Selling Sunset: Staffel 5 22.04. Bullsh*t: Die Quizshow 27.04. Léas sieben Leben 28.04. Ozark: Staffel 4 – Teil 2 29.04. Grace and Frankie: Staffel 7 - The Final Episodes 29.04. Close Enough: Season 2 30.04.

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir in dieser Bilderstrecke die Highlights der vergangenen Monate zusammengefasst_

➤ Disney+ besuchen

➤ Netflix besuchen

➤ Amazon Video besuchen

➤ Film- und Serientipps für Nerds

(sem)