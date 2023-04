Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im April 2023

"Beef" ist eine Dark-Comedyserie, die ab dem 06. April 2023 bei Netflix verfügbar sein wird. Die Serie erzählt die Geschichte zweier Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch ist es eine Gemeinsamkeit, die dafür sorgt, dass sich ihre Wege eines Tages kreuzen. Danny (Steven Yeun) hat sein Bauunternehmen gegen die Wand gefahren und leidet unter Minderwertigkeitskomplexen, während Amy (Ali Wong), eine erfolgreiche Geschäftsfrau, ihr Leben im Griff hat und noch hoch hinaus will.

Was die beiden schließlich zusammenbringt, ist der aggressive Fahrstil, den sie im Straßenverkehr an den Tag legen. Auf einem Parkplatz geraten die beiden aneinander, was der Beginn einer Fehde mit absurden Ausmaßen ist. Auf wilde Fahrmanöver, wüste Beschimpfungen und Drohungen folgen Racheaktionen und sogar das Sondereinsatzkommando der Polizei muss ausrücken, um den Streithähnen Einhalt zu gebieten. "Beef" geht zunächst mit zehn Episoden à 30 Minuten an den Start.

Mord mit Aussicht, Staffel 4

Die Kölner Kommissarin Sophie Haas (Caroline Peters) hat sich als ehrgeizige und knallharte Polizistin einen Namen in ihrer Dienststelle und darüber hinaus gemacht. Als sie eines Tages von ihrem Chef zum Rapport gebeten wird, ahnt sie, dass sie nun endlich eine wohlverdiente Beförderung bekommen und zur Leiterin des Kölner Morddezernats ernannt wird. Leider wird sie bitter enttäuscht, denn statt der angestrebten Stelle erhält sie einen Posten als Dienststellen-Leiterin in dem Kuhkaff Hengasch. Ebenso wütend wie traurig tritt sie ihren Dienst auf dem Land an und bekommt mit den beiden Dorfpolizisten Bärbel und Dietmar zwei sehr spezielle Kollegen unterstellt. Auch der mürrische Ex-Chef ihrer neuen Dienststelle erweist sich nicht gerade als freundlich und hilfsbereit.

Trotz der Widrigkeiten findet Sophie jedoch recht schnell eine spannende Beschäftigung: Sie will ungelöste Fälle der Region aufklären und das tut sie auch, zumindest in den ersten drei Staffeln. In der 4. Staffel von "Mord mit Aussicht", die ab dem 07. April 2023 bei Amazon Prime Video zu sehen ist, übernimmt die Polizeihauptkommissarin Marie Gabler (Katharina Wackernagel) samt neuem Gefolge die Ermittlungen in Hengasch.

Sam - Ein Sachse

Die Miniserie "Sam - Ein Sachse" basiert auf der Lebensgeschichte der realen Person Samuel "Sam" Meffire. Sam wurde zur Zeit der deutschen Wiedervereinigung über die Medien als erster schwarzer Polizeibeamter in Ostdeutschland bekannt und galt als Symbol der Diversität unserer Gesellschaft. Diese Rolle war nicht selbst gewählt, denn Sam durchlebte eine schwere Kindheit und wurde Opfer von Rassismus sowie gewalttätigen Übergriffen. Entschlossen, auch im Sinne seines ermordeten Vaters, für Recht und Ordnung zu sorgen, begibt sich Sam in den Staatsdienst.

Dieser reicht Sam aber schon nach kurzer Zeit nicht als Instrument für seine Agenda. Nach einigen Jahren quittiert er also den Dienst und gründet eine private Sicherheitsfirma namens OMEGA, mit der sich Sam zunächst als rechtschaffene Organisation aufstellt. Später agiert seine Firma jedoch in rechtlichen Grauzonen, bis Sam schließlich nicht mehr zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden vermag, was ihn letztendlich ins Gefängnis bringt. "Sam - Ein Sachse" läuft ab dem 26. April 2023 bei Disney+.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im April bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und im Abopreis inbegriffen sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht angegeben.

Disney+ Release Filme AMEN: Ein Gespräch mit dem Papst 05.04. The Good Mothers 05.04. The Right Words 07.04. Große Erwartungen (1998) 07.04. In Time – Deine Zeit läuft ab 07.04. Oswald, der lustige Hase 14.04. My Apologies 14.04. Pristine Seas Project: Zum Schutz der Meere 14.04. Stuber – 5 Sterne Undercover 14.04. Quasi 20.04. Jane Goodall: Die Hoffnung 21.04. Im Reich der Riesenhaie 22.04. Nationalpark im Ozean 22.04. Before the Flood 22.04. Guardians of the Galaxy 22.04. Guardians of the Galaxy Vol. 2 22.04. Sam – Ein Sachse 26.04. Queen Elizabeth II: A Royal Life – A Special Edition of 20/20 28.04. Peter Pan & Wendy 28.04. Shutter 28.04. Das Geheimnis der Mumie 2 28.04. Serien Tengoku-Daimakyo: Staffel 1 01.04. Ralph & Katie: Staffel 1 02.04. The Crossover: Staffel 1 05.04. Rennervations 12.04. 9-1-1: Lone Star: Staffel 3 12.04. Extreme Survival mit Hazen Audel: Wettlauf durch den Amazonas: Staffel 1 12.04. Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte: Staffel 19 17.04. Seattle Firefighters – Die jungen Helden: Staffel 6 17.04. How I Met Your Father: Staffel 2 19.04. True Lies: Staffel 1 19.04. American Horror Story: Staffel 11 19.04. Kindred: Verbunden: Staffel 1 19.04. Wildes Hawaii: Staffel 1 19.04. Stimmung der Erde 22.04. The World according to Jeff Goldblum 22.04. Welcome to Earth 22.04. Wunder des Pazifiks 22.04. Tierische Freundschaften 22.04. Atlanta Medical: Staffel 6 26.04. Roms verlorene Schätze: Staffel 1 26.04. Amazon Release Filme The Fall 01.04. Mona Lisa and the Blood Moon 06.04. Gangs of Lagos 07.04. Old 09.04. Birds Of Prey: The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn 12.04. Hatching 12.04. Devil's Pond 13.04. Cry Macho 13.04. The Cell 16.04. Jagdsaison 19.04. Mord in Yellowstone City 19.04. Snake Eyes: G.I. Joe Origins 19.04. The Many Saints of Newark 20.04. Arac Attack - Angriff der achtbeinigen Monster 20.04. Judy Blume Forever 21.04. Practical Magic 22.04. The Astronaut's Wife 24.04. A Perfect Murder 25.04. Candyman 26.04. Mad City 26.04. City Hall 27.04. Midnight Special 28.04. Midnight in the Switchgrass 29.04. Serien LOL - Last One Laughing: Staffel 4 06.04. Mord mit Aussicht: Staffel 4 07.04. De Viaje Con Los Derbez: Staffel 3 07.04. Greek Salad 14.04. The Marvellous Mrs. Maisel: Staffel 5 14.04. Dead Ringers 21.04. Citadel 28.04. Ruby and the Well: Staffel 1 30.04. Netflix Release Filme Weathering 01.04. Küss mich, Frosch 01.04. JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable 01.04. Paw Patrol: The Movie 01.04. The Green Knight 01.04. Takeover – Voll Vertauscht 03.04. Mo’Nique: My Name is Mo’Nique 04.04. Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now 05.04. Pelikanblut 06.04. Kings of Mulberry Street: Let Love Reign 07.04. Chupa 07.04. Oh Belinda 07.04. Hunger 08.04. Leanne Morgan: I'm Every Woman 11.04. Operation: Nation 12.04. American Manhunt: Der Anschlag auf den Boston-Marathon 12.04. CELESTE BARBER Fine, thanks 12.04. Königinnen auf der Flucht 14.04. Seven Kings Must Die 14.04. Phänomena 14.04. Lauras Stern und die Traummonster 15.04. Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen 15.04. Ein sehr langes drittes Date 18.04. How to Get Rich 18.04. Power Rangers: Once & Always 19.04. Im Reich der Schimpansen 19.04. A Tourist’s Guide to Love 21.04. One More Time 21.04. Chokehold 21.04. John Mulaney: Baby J 25.04 Bitterer Wodka und süße Küsse 26.04. The Awkward Weekend 27.04. The Matchmaker 27.04. AKA 28.04. Serien War Sailor: Miniserie 02.04. The Signing 04.04. BEEF 06.04. Transatlantic 07.04. Bendo 07.04. Divorce Attorney Shin 08.04. CoComelon: Staffel 8 10.04. Als Schwiegermutter einzog: Staffel 2 12.04. Boss Baby: Zurück zu den Windeln: Staffel 2 13.04. Florida Man 13.04. Obsession 13.04. Queenmaker 14.04. Oggy Oggy: Staffel 2 17.04. Toothpari: When Love Bites 20.04. Diplomatische Beziehungen 20.04. Indian Matchmaking: Staffel 3 21.04. Rough Diamonds 21.04. Ada Twist: Staffel 4 22.04. Workin’ Moms: Staffel 7 26.04. Love After Music 26.04. Immer für dich da: Staffel 2 – Teil 2 27.04. Die Krankenschwester 27.04. Sweet Tooth: Staffel 2 27.04. Sharkdog: Staffel 3 27.04. King of Collectibles: The Goldin Touch 28.04. Willkommen auf Eden: Staffel 2 April Klub Kecanduan Mantan April

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir in dieser Bilderstrecke die Highlights der vergangenen Monate zusammengefasst:

