Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im August 2020

Tom Hardy spielt häufig und gerne kalte, brutale Schlägertypen. Eher unerwartet zeigt er in dem Marvel-Film Venom, dass ihm auch die Rolle des schüchternen und bescheidenen Reporters Eddie Brock steht. Zurückhaltend ist dieser freilich nur, bis er ungewollt eine Verbindung mit dem Alien-Symbionten Venom eingeht. Auf diesen trifft Eddie, als er in dem Labor der "Life Foundation" nach Hinweisen auf wissenschaftliche Experimente an Menschen sucht. Sobald Venom die Kontrolle über Eddies Körper übernimmt, herrscht das pure Chaos und Eddie hat es schwer, seinen eigenen Verstand zu kontrollieren. Immerhin eines eint die beiden dann aber doch: das Verlangen, der Life Foundation die Lichter auszuknipsen. Venom ist ab dem 31. August 2020 bei Netflix zu sehen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Venom (Quelle: Sony Pictures Entertainment)

Mother!

Ein namenloser Dichter (Javier Bardem) zieht mit seiner ebenso namenlosen Frau (Jennifer Lawrence) in ein abgelegenes Landhaus, um dort in Ruhe seine Schreibblockade überwinden zu können. Während er sich um seine Arbeit kümmert, renoviert sie das in die Jahre gekommene Haus und widmet sich der anfallenden Hausarbeit. Nach einiger Zeit der scheinbaren Normalität wird die Frau aber immer häufiger von Albträumen geplagt. Als eines Tages ein unbekannter Besucher (Ed Harris) und später dessen Ehefrau (Michelle Pfeiffer) vor der Tür stehen, lädt der Dichter das seltsame Paar ein, für einige Zeit zu bleiben. Irgendwann stehen dann auch noch die Söhne der Besucher auf der Matte und das Leben der beiden Landhausbewohner beginnt, eine düstere Wendung zu nehmen. Das ganze horrorhafte Elend zeigt Netflix ab dem 1. August 2020 in Mother!.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Mother! (Quelle: Paramount Pictures)

Gemini Man

Der Profi-Killer Henry Brogan (Will Smith) hat eines Tages genug von seinem Job und beschließt, sich zur Ruhe zu setzen. Henrys ehemaligem Chef Clay Verris (Clive Owen) gefällt das gar nicht, weshalb er kurzerhand einen Attentäter auf ihn ansetzt. Als sich herausstellt, dass Henrys Verfolger ein Klon von ihm ist, ist das tödliche Duell bereits in vollem Gange. Unterstützt wird Henry beim Kampf gegen sein künstliches Ebenbild von der Agentin Danny Zakarweski (Mary Elizabeth Winstead) und seinem Kollegen Baron (Benedict Wong). Als der Klon beginnt, seine eigene Existenz zu hinterfragen und auch die Intention des mysteriösen Verris zum Thema zwischen den beiden Duellanten wird, scheint es, als gäbe es einen Ausweg aus dem tödlichen Konflikt. Gemini Man ist ab dem 13. August 2020 bei Amazon Prime Video verfügbar.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Gemini Man (Quelle: Paramount Pictures)

Snow Girl and the Dark Crystal

Der chinesische Fantasyfilm Snow Girl and the Dark Crystal erzählt die Geschichte des Antihelden Zhong Kui (Kun Chen). Zhong Kui ist ein Dämonenjäger, der den für das Überleben der Menschheit wichtigen Dunklen Kristall aus der Hölle gestohlen hat. Mit dieser Aktion hat er den Unmut des Dämonenkönigs auf sich gezogen, der sogleich die Dämonenkriegerin Snow Girl (Bingbing Li) entsendet, um den Kristall zurückzubringen. Als die beiden aufeinandertreffen, zeigt sich das Schicksal jedoch ganz und gar nicht von seiner kriegerischen Seite. Snow Girl and the Dark Crystal ist eine typisch chinesische Fantasy-Produktion, deren Charme vor allem in der teilweise trashig wirkenden Geschichte und den dazu passenden Effekten und Animationen liegt. Der Fantasyfilm startet am 09. August 2020 bei Amazon.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Snow Girl and the Dark Crystal (Quelle: GVPicturesSG)

Artemis Fowl

Ist Artemis Fowl Disneys Antwort auf die Harry-Potter-Reihe? Wohl eher nicht. Dennoch bietet die Verfilmung der gleichnamigen Buchreihe von Eoin Colfer unkomplizierte Familien-Unterhaltung. Artemis Fowl (Ferdia Shaw) ist der 12-jährige Sohn einer berühmt-berüchtigten irischen Gangsterfamilie. Trotz seines geringen Alters verfügt Artemis bereits über außergewöhnliche kriminelle Fähigkeiten, die er auch nur zu gern einsetzt. Als seine Familie in finanzielle Schwierigkeiten gerät, beschließt Artemis kurzerhand die Elfe Holly Short (Lara McDonnell) zu entführen, um ein Lösegeld zu erpressen. Diese Tat hat allerdings einen erbitterterten Kampf mit dem Volk der Elfen zur Folge. Artemis bleibt schließlich nichts anderes übrig, als mit Holly zu kooperieren, um nicht nur seinen verschwundenen Vater, sondern die ganze Welt zu retten. Artemis Fowl gibt es ab dem 14. August 2020 bei Disney+ zu sehen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Artemis Fowl (Quelle: Walt Disney Studios)

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im August bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind.

➤ Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung!

Disney+ Release Filme Eddie the Eagle – Alles ist möglich 07.08. Gregs Tagebuch – Böse Falle! 07.08. Hello, Dolly! 07.08. Marvel Rising: Spiel mit dem Feuer 07.08. Phineas und Ferb - Der Film: Quer durch die 2. Dimension 07.08. Howard 07.08. Hamilton: History Has Its Eyes On You 07.08. Artemis Fowl 14.08. Magic Camp 14.08. Mary Poppins‘ Rückkehr 21.08. Top 10 Biggest Beasts Ever 21.08. Phineas und Ferb Der Film: Candace gegen das Universum 28.08. Serien Alex & Co., Staffel 1 07.08. Big City Greens, Staffel 1 07.08. UFOs über Europa, Staffel 1 07.08. Pixar in Real Life: „Wall•E: Buy N Large und der Geschmack der Zukunft”, Episode 10 07.08. Disneys Familiensonntag: „Goofy-Stiftehalter”, Episode 40 07.08. Ein Tag bei Disney: „Ryan Meinerding: Marvel Studios Creative Director”, Episode 36 07.08. Die Prouds, Staffel 1 + 2 14.08. Der Schrottplatz-Wettkampf: Autos der Spitzenklasse, Staffel 1 14.08. Das Spieltreffen der Welpen-Freunde, Staffel 2 14.08. Vampirina: Die Ghul-Girls, Staffel 2 14.08. Ein Tag bei Disney: „Pavan Komkai: Ingenieur für Rundfunktechnik”, Episode 37 14.08. Ein Tag bei Disney: „Heather Bartleson: Koordinatorin im Bereich Holiday Services”, Episode 38 21.08. Lost Treasures of Egypt, Staffel 1 28.08. Ein Tag bei Disney: „Eric Baker: Imagineering Creative Director”, Episode 39 28.08. Marvel's Hero Project: „Der erstaunliche Austin”, Episode 19 28.08. Amazon Release Filme Ghostbusters 01.08. Outrage Coda 04.08. Outrage Beyond 04.08. Rotschühchen und die sieben Zwerge 05.08. Lara 07.08. Daughter Of The Wolf 08.08. Snow Girl And The Dark Crystal 09.08. Unknown User: Dark Web 11.08. Die Höhle: Das Tor in eine andere Zeit 11.08. Relentless - Allein gegen das Kartell 12.08. Gemini Man 13.08. Storm und der verbotene Brief 14.08. Upgrade 15.08. Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier 16.08. Kleine Germanen: Eine Kindheit in der Rechten Szene 17.08. Mortal Engines - Krieg der Städte 18.08. Die Libelle und das Nashorn 20.08. Dora und die goldene Stadt 20.08. Chemical Hearts 21.08. Loveletter - Eine zweite Chance für die Liebe 23.08. Der geheime Roman des Monsieur Pick 26.08. Yung 28.08. Dann schlaf auch Du 28.08. Pavarotti 29.08. A Boy Called Sailboat - Jedes Wunder hat seine Melodie 30.08. Serien Alex Rider 07.08. Scandal, Staffel 1-7 07.08. Jessy & Nessy, Staffel 1 (Teil 2) 07.08. World's Toughest Race: Eco Challenge Fiji, Staffel 1 14.08. Lucifer, Staffel 5 (Teil 1) 22.08. Netflix Release Filme London Has Fallen 01.08. Mother! 01.08. Die kleine Hexe 01.08. Scooby-Doo 01.08. Plötzlich Papa 01.08. Vernetzt 02.08. Immigration Nation 03.08. Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy Vs. The Reverend 05.08. My Little Pony: Der Film 05.08. The Seven Deadly Sins: Kaiserlicher Zorn der Götter 06.08. Project Power 14.08. Kingsman: The Golden Circle 15.08. Searching 18.08. Dieses bescheuerte Herz 22.08. Aquaman 25.08. Venom 31.08. Serien Arrow, Staffel 7 01.08. Seven Deadly Sins, Staffel 4 01.08. Felipe Castanhari präsentiert: Unsere geheimnisvolle Welt, Staffel 1 04.08. The Rain, Staffel 3 06.08. Nailed It! Mexico, Staffel 2 07.08. Die Reise nach Westen, Staffel 2 07.08. Selling Sunset, Staffel 3 07.08. Sing On! Germany, Staffel 1 07.08. Unsere winzigen Nachbarn, Staffel 1 07.08. Das große Comedy-Crossover, Staffel 1 10.08. Greenleaf, Staffel 5 12.08. RIDE ON TIME, Staffel 2 13.08. 3%, Staffel 4 14.08. Dirty John: Die Geschichte von Betty Broderick, Staffel 1 14.08. Der Jahrhundertraub, Staffel 1 14.08. Teenage Bounty Hunters, Staffel 1 14.08. Cuckoo, Staffel 5 15.08. Rita, Staffel 5 15.08. Glitch Techs, Staffel 2 17.08. Die Regeln im Hause DeMarcus, Staffel 1 19.08. Biohackers, Staffel 1 20.08. Great Pretender, Staffel 1 20.08. Hoops, Staffel 1 21.08. Rust Valley Restorers, Staffel 3 21.08. Diebische Elstern, Staffel 2 25.08. Cobra Kai, Staffel 1 + 2 26.08. Kein Strandzugang!, Staffel 1 26.08. Aggretsuko, Staffel 3 27.08. I AM A KILLER: Released, Staffel 1 28.08. The Worst Witch, Staffel 2 30.08. Luo Bao Bei, Staffel 1 31.08.

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

➤ Disney+ besuchen

➤ Netflix besuchen

➤ Amazon Video besuchen

➤ Film- und Serientipps für Nerds

(sem)