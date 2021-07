Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im August 2021

Nachdem Angelina Jolie in den ersten beiden Tomb-Raider-Filmen (2001 und 2003) die Hauptrolle übernahm, durfte sich 2018 schließlich Alica Vikander daran versuchen, die aus den gleichnamigen Videospielen bekannte Heldin Lara Croft zu spielen. In der Neuauflage der Videospiel-Verfilmung geht es vor allem um die junge Lara und darum, wie sie sich schließlich zu der ebenso bekannten wie toughen Abenteurerin entwickelte. Lara arbeitet im Alter von 21 Jahren in London als Fahrradkurierin und verschwendet keinen Gedanken daran, in die Fußstapfen ihres verstorbenen Vaters (Lord Richard Croft) zu treten. Hadernd tritt sie letztendlich doch sein Erbe an und erhält sogleich Zugang zu den teilweise mysteriösen Erbstücken ihres Vaters, zu denen auch eine Videobotschaft gehört. Aus dem Video erfährt Lara unter anderem, dass ihr Vater sich mit japanischer Mythologie und der Königin Himiko beschäftigte, bevor er auf ungeklärte Weise verschwand. Lara beschließt die Untersuchungen ihres Vaters fortzuführen, um auch etwas über die Umstände seines Ablebens herauszufinden. Dabei gerät sie mit der militanten Geheimorganisation Trinity aneinander, die ihr das Leben schwermacht. Tomb Raider gibt es ab dem 23. August 2021 bei Netflix zu sehen.

Trailer zu Tomb Raider (Quelle: Warner Bros. DE)

Sweet Girl

Ray Coopers (Jason Momoa) Lebensmittelpunkt ist ganz klar seine Familie. Seine Tochter Rachel (Isabela Merced) und seine Frau (Adria Arjona) liebt er über alles. Als letztere eines Tages an Krebs erkrankt, weckt das seinen Kampfgeist und den unbedingten Willen, seine Frau zu retten. Einen Funken Hoffnung birgt ein scheinbar lebensrettendes Medikament, was jedoch plötzlich und unerwartet vom Markt verschwindet. Rays Frau stirbt schließlich und lässt ihn und seine Tochter trauernd und wütend zurück. Nachdem Ray seine große Liebe zu Grabe getragen hat, beschließt er der Sache auf den Grund zu gehen. Er wendet sich an das Pharma-Unternehmen, das für das Medikament verantwortlich ist. Statt Antworten findet Ray dort aber nur Ablehnung und ein düsteres Geheimnis, was ihn und seine Tochter in Lebensgefahr bringt. Er schwört seine Tochter um jeden Preis zu beschützen sowie an dem Konzern Rache zu nehmen. Sweet Girl läuft ab dem 20. August 2021 bei Netflix.

Trailer zu Sweet Girl (Quelle: Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz)

Jay and Silent Bob Reboot

Die kiffenden Rumtreiber Jay (Jason Mewes) und Silent Bob (Kevin Smith) wollen die Neuverfilmung ihres Lieblings-Films „Bluntman & Chronic“ verhindern und machen sich deshalb auf den Weg nach Hollywood. Auf dem Weg dorthin begegnen sie Jays Exfreundin Justice (Shannon Elizabeth), die Jay erzählt, dass sie eine gemeinsame Tochter haben, die ihn gerne kennenlernen möchte. Das Treffen verläuft jedoch anders als geplant: Jays Tochter zückt kurzerhand ein Messer und zwingt ihn und Silent Bob sie mit nach Hollywood zu nehmen, um dort als Komparsin in einem Film mitzuspielen. Schon das Original des Films (Jay und Silent Bob schlagen zurück, 2001) ist nicht zuletzt auch für seine zahlreichen Cameo-Auftritte bekannt. In der Neuauflage des Films von 2019 treten unter anderem Ben Affleck, Rosario Dawson, Chris Hemsworth, Matt Damon, Val Kilmer, Stan Lee sowie Method Man und Redman auf. Jay and Silent Bob Reboot ist ab dem 02. August 2021 bei Amazon Prime Video verfügbar.

Trailer zu Jay and Silent Bob Reboot (Quelle: Saban Films)

The Jacket

Jack Starks (Adrien Brody) dient als Soldat im Golfkrieg und überlebt eines Tages wie durch ein Wunder einen Kopfschuss, leidet seitdem aber unter sporadischer Amnesie. Er wird daraufhin in seinen Heimatstaat Vermont zurückgeschickt. Dort trifft er beim Trampen auf eine Mutter (Kelly Lynch) und ihre kleine Tochter Jackie (Laura Marano), die eine Autopanne haben. Er hilft ihnen und schenkt Jackie als Andenken seine Erkennungsmarke. Kurz darauf fährt er im Wagen eines Fremden mit, der von der Polizei angehalten wird. Nach einem erneuten Amnesie-Schub findet sich Jack vor Gericht wieder: Ihm wird vorgeworfen einen Polizisten ermordet zu haben. Jack wird für schuldig befunden und landet in einer geschlossenen Psychiatrie, wo er von Chefarzt Dr. Thomas Becker (Kris Kristofferson) behandelt wird. Dieser steckt ihn allabendlich in eine Zwangsjacke, setzt ihn unter Drogen und schiebt ihn in eine Schublade in einer Leichenhalle. Durch diese grausame Behandlung reist Jack in die Zukunft, wo er die mittlerweile erwachsene Jackie (Keira Knightley) wiedertrifft. Sie versuchen gemeinsam Jacks Schicksal zu ändern. The Jacket läuft ab dem 09. August 2021 bei Amazon.

Trailer zu The Jacket (Quelle: donttouchmetodd)

What if...?

Die Animationsserie Marvels What if...? basiert auf den Helden-Geschichten des Marvel Cinematic Universe (MCU). Das besondere an der Serie ist, dass die Helden samt ihrer Positionen, Funktionen und Fähigkeiten auf links gedreht werden. What if...? zeigt was passiert, wenn Iron Man, Dr. Strange, Black Widow oder auch die Guardians of the Galaxy einen anderen Weg einschlagen als den aus den Comics und Filmen bekannten. So entstehen aberwitzige, teilweise absurde Konstellationen und Verbindungen zwischen den beliebten Marvel-Charakteren, die gemeinsam neue, unvorhergesehene Abenteuer bestreiten. Im englischen Original sind außerdem die Stimmen der Schauspieler aus den Realfilmen mit von der Partie, darunter auch Samuel L. Jackson (Nick Fury), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk), Josh Brolin (Thanos), Natalie Portman (Jane Foster) und Tom Hiddleston (Loki). What if...? gibt es ab dem 11. August 2021 bei Disney+ zu sehen.

Trailer zu What if...? (Quelle: Marvel Deutschland)

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im August bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung!

Disney+ Release-Datum Filme

Joy - Alles außer gewöhnlich 06.08. Mein Vetter Winnie 06.08. Romy und Michele - Alle Macht den Blonden 06.08. Rossini - oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief 06.08. That Thing You Do! 06.08. Anna und der König 13.08. Bad Times at the El Royale 13.08. Black Widow (1987) 13.08. Tödliche Geheimnisse Teil 1 13.08. Tödliche Geheimnisse - Jagd in Kapstadt 13.08. Good Bye Lenin! 13.08. Maria, Ihm Schmeckt's Nicht! 13.08. 127 Hours 20.08. Der Club der singenden Metzger 20.08. Die Neue Zeit 20.08. Die Protokollantin 20.08. Terminator: Dark Fate 20.08. Devs 25.08. McCartney 3,2,1 25.08. Maximilian - Das Spiel von Macht und Liebe 27.08. Volcano: Heißer als die Hölle 27.08. Was nützt die Liebe in Gedanken 27.08. Walk the Line 27.08. Wall Street (1987) 27.08. Wall Street: Geld schläft nicht 27.08. Vacation Friends 27.08. Cruella 27.08. Serien

Käpt'n Balu & seine tollkühne Crew: Staffel 1 04.08. Good Trouble: Staffel 1+2 04.08. Bobs Burgers: Staffel 10 06.08. What if…? 11.08. 9-1-1: Lone Star: Staffel 1 11.08. American Housewife: Staffel 1-3 11.08. Criminal Minds: Team Red: Staffel 1 11.08. Das Verschwinden: Staffel 1 13.08. Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin: Staffel 2 18.08. Tierisch gute Erziehung: Staffel 1 18.08. Empire: Staffel 1-3 18.08. Tyrant: Staffel 1-3 18.08. Akte X: Staffel 10 25.08. Mayday - Alarm im Cockpit: Staffel 11, 12, 16-18 25.08. Blutrote Hochzeit: Staffel 1 25.08. Breeders: Staffel 1 25.08. Salamander: Staffel 1 25.08. When Sharks Attack: Staffel 6 25.08. Only Murders In The Building: Staffel 1 31.08.

Amazon

Release-Datum Filme

Infection 01.08. Mississippi Burning - Die Wurzel des Hasses 02.08. Jay And Silent Bob Reboot 02.08. Alibi.com 03.08. 50 Erste Dates 03.08. Straight Outta Compton 03.08. Das Ende - Assault on Precinct 13 04.08. Balkan Line 04.08. Alone - Du kannst nicht entkommen 05.08. Das Haus der Krokodile 05.08. Verachtung 06.08. Schändung 06.08. Erbarmen 06.08. Erlösung 06.08. Elizabeth: Das goldene Königreich 06.08. Catch Me If You Can 07.08. Terminator Genisys 08.08. Infamous 09.08. The Jacket 09.08. Men in Black 10.08. Drachenzähmen leicht gemacht 2 11.08. Heroes 11.08. Wild Child - Erstklassig Zickig 12.08. Batman V Superman: Dawn Of Justice 13.08. EVANGELION:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME 13.08. So ist das Leben - Life Itself 13.08. Borat's American Lockdown & Debunking Borat 13.08. Borat Supplemental Reportings Retrieved From Floor Of Stable Containing Editing Machine 13.08. The Tiger Mafia 14.08. The Invasion 14.08. Tremors - Im Land der Raketenwürmer 15.08. Shadow In The Cloud 16.08. Ready Player One 16.08. Zum Glück geküsst 17.08. Bigfoot Junior 17.08. The Queen of Spain - Die Königin von Spanien 18.08. Killer’s Bodyguard 19.08. The Danish Girl 20.08. Kong: Skull Island 21.08. Godzilla 21.08. Blues Brothers 2000 22.08. Wettkampf der Tiere - Daisy Quokkas großes Abenteuer 23.08. 15:17 To Paris 23.08. Black Christmas 23.08. Charlie und die Schokoladenfabrik 24.08. Ted 2 25.08. Unsane - Ausgeliefert 26.08. Marienne & Leonard: Words Of Love 27.08. Der seltsame Fall des Benjamin Button 30.08. Batman Begins 31.08. The Dark Knight 31.08. The Dark Knight Rises 31.08. Serien

Cruel Summer: Staffel 1 06.08. Modern Love: Staffel 2 13.08. 9 Perfect Strangers: Staffel 1 20.08. Kevin Can F**K Himself: Staffel 1 27.08.

Netflix

Release-Datum Filme

Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord 03.08. Pray Away 03.08. Cocaine Cowboys: The Kings of Miami 04.08. Vivo – Voller Leben 06.08. Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn 09.08. Just Mercy 09.08. Phil Wang: Philly Philly Wang Wang 10.08. The Kissing Booth 3 11.08. Lokillo: Nothing’s the Same 12.08. Monster Hunter: Legends of the Guild 12.08. Beckett 13.08. Untold: Deal with the Devil 17.08. Out of my league 18.08. The Secret Diary of an Exchange Student 18.08. Schwarze Insel 18.08. Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes 18.08. Sweet Girl 20.08. The Loud House Movie 20.08. Tomb Raider 23.08. The Witcher: Nightmare of the Wolf 23.08. Oggy Oggy 24.08. Untold: Caitlyn Jenner 24.08. Bob Ross: Glückliche Unfälle, Betrug und Gier 25.08. John of God: The Crimes of a Spiritual Healer 25.08. Einer wie keiner 27.08. Alle lieben Arlo 27.08. Untold: Crime and Penalties 31.08. Serien

Top Secret UFO Projects: Declassified 03.08. Cooking with Paris 04.08. Control Z: Staffel 2 04.08. Car Masters – Von Schrott zu Reichtum: Staffel 3 04.08. Hit & Run 06.08. Navarasa 06.08. Love (ft. Marriage and Divorce): Staffel 2 08.08. SHAMAN KING 09.08. Untold: Malice at the Palace 10.08. Gabby’s Dollhouse: Staffel 2 10.08. Bake Squad 11.08. AlRawabi School for Girls 12.08. Brand New Cherry Flavor 13.08. Gone for Good 13.08. Valeria: Staffel 2 13.08. Fast & Furious Spy Racers: Staffel 5: South Pacific 13.08. Tuttut Cory Flitzer: Staffel 5 17.08. Die Professorin 20.08. Everything will be fine 20.08. Open Your Eyes 25.08. Clickbait 25.08. Motel: Makeover 25.08. Post Mortem: In Skarnes stirbt niemand 25.08. Familienanhang: Teil 4 26.08. EDENS ZERO 26.08. Titletown High 27.08. Glück und Freude mit Marie Kondo 31.08. Good Girls: Staffel 4 31.08. Comedy Premium League August D.P. August

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

