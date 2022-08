Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im August 2022

Der Netflix-Film Buba erzählt ab dem 03. August 2022 die Geschichte des Kleinstadtganoven Jakob Otto (Bjarne Mädel), der seit dem plötzlichen Tod seiner Eltern ein Karma-System für sich und sein Leben eingeführt hat. Er ist davon überzeugt, dass, jedes Mal, wenn es ihm gut geht oder ihm etwas Gutes widerfährt, dies unmittelbar ein Unglück zufolge hat. Als Folge dieser Überzeugung hat er sich zusammen mit seinem ebenfalls durchgeknallten Bruder Dante (Georg Friedrich) überlegt, dass sie am meisten Erfolg mit ihrem Gangster-Dasein haben werden, wenn sie in ihrem Alltag so viele unangenehme Ereignisse wie möglich erleben.

Außerdem sind die beiden der Meinung, dass es ihrer kriminellen Karriere nicht schaden kann, wenn sie sich mit der Mafia einlassen und fortan Geschäfte für die berüchtigte Organisation abwickeln. Der Plan der beiden scheint zunächst aufzugehen, doch als Jakob außerplanmäßige Gefühle für eine Frau entwickelt, droht das System der Brüder zu scheitern. Sie finden sich in einer aberwitzigen Spirale aus Verbrechen, Gewalt und Emotionen wieder, aus der sie nur schwer wieder herauskommen. Bjarne Mädels hatte in der Rolle des namensgebenden Buba schon einen Auftritt in der Serie How To Sell Drugs Online Fast. Bubas Vorgeschichte soll nun in dem Prequel Buba gezeigt werden.

Sandman, Staffel 1

Am 05. August 2022 beginnt bei Netflix die Fantasy-Serie The Sandman. Die Serie basiert auf den gleichnamigen DC-Comics von Neil Gaiman, der auch schon die Vorlage für die Serie Lucifer lieferte. In Sandman geht es um Dream (Tom Sturridge), den Herrscher der Traumwelt, und seine sechs Geschwister Destiny, Death, Destruction, Desire, Despair und Delirium, die allesamt mit dem Universum entstanden sind. Dream gerät Anfang des 20. Jahrhunderts während eines okkulten Rituals in Gefangenschaft und entkommt erst rund 100 Jahre später aus seinem Gefängnis.

Im Jahr 2021 macht er sich auf die Suche nach einigen Artefakten, die er benötigt, um seine vollständige Macht wiederzuerlangen. Außerdem will er, dass in seinem Reich der Träume wieder Ordnung herrscht, weshalb er sämtliche Fehler, die er in Bezug auf die Menschen und den Kosmos gemacht hat, korrigieren muss. Ganz nebenbei will sich Dream, der auch als Morpheus bekannt ist, zudem an denen rächen, die für seine lange Gefangenschaft verantwortlich sind.

Dreizehn Leben

Das Drama Dreizehn Leben basiert auf dem tragischen Höhlenunglück, bei dem im Juni 2018 eine thailändische Jugend-Fußballmannschaft in der Tham-Luang-Höhle eingeschlossen wurde. Die Gruppe wurde erst neun Tage später entdeckt und die dramatische Rettungsaktion, die weltweit in den Nachrichten und auf Social Media zu sehen war, startete kurz darauf. Am 10. Juli 2018 wurde schließlich der letzte Eingeschlossene aus der Höhle befreit. Das Rettungsteam bestand insgesamt aus nahezu 1000 Helfern, die aus mehr als zehn Ländern zum Ort des Unglücks reisten.

Die Kinder und Jugendlichen wurden auf ihrem Ausflug von starken Regenschauern überrascht, die das Höhlensystem unter Wasser setzten und eine Umkehr unmöglich machten. Die weltweit erfahrensten Taucher versammelten sich, um in die überfluteten Höhlen hinabzutauchen und die Fußballmannschaft samt ihrem Trainer zu bergen. Die ebenso tragische wie spannende Verfilmung dieses Ereignisses gibt es ab dem 05. August 2022 bei Amazon Prime Video zu sehen.

Lightyear

Ab dem 03. August 2022 gibt es bei Disney+ das Toy-Story-Spin-Off Lightyear zu sehen. Lightyear handelt von Buzz Lightyear und seiner Spaceranger-Crew, die gemeinsam im Weltall unterwegs sind und einem Notsignal nachgehen, das scheinbar von einem nahegelegenen Planeten aus gesendet wird. Statt hilfsbedürftiger Individuen finden sie bei ihrer Ankunft auf dem Planeten allerdings nur einen Haufen feindseliger Käfer, vor denen sie sich nur knapp zurück ins Raumschiff retten können.

Buzz versucht mit seiner Crew von dem Planeten zu entkommen, jedoch legen sie eine Bruchlandung hin und müssen sich vorerst auf dem Planeten zurechtfinden. Während der Zeit auf dem Planeten testet Buzz einen neuartigen Antrieb, der ihm dabei behilflich sein könnte, von dort zu entkommen. Leider haben seine Testflüge ungeahnte Konsequenzen und so gerät Buzz schließlich in eine missliche Lage, aus der er nur mit der Hilfe von Izzy Hawthorne und ihrer Crew wieder herauskommen kann. Buzz und Izzy überlegen sich gemeinsam einen Plan, um von dem Planeten zu entkommen und den Bösewichten vor Ort das Handwerk zu legen.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im August bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und im Abopreis inbegriffen sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht angegeben.

Disney+ Release-Datum Filme

Lightyear 03.08. Prey 05.08. LEGO Star Wars Sommerurlaub 05.08. Ich bin Groot 10.08. Not Okay 12.08. She-Hulk: Die Anwältin 17.08. Fire Island 19.08. Snowdrop 31.08. Serien

Bob's Burgers: Staffel 12 03.08. American Horror Story: Double Feature: Staffel 10 17.08. Andor 31.08.

Amazon

Release-Datum Filme

Die Maske 01.08. Flucht aus Pretoria 01.08. Dreizehn Leben 05.08. The Hunger Games Franchise 05.08. Annabelle Comes Home 07.08. Synchronic 08.08. The Tax Collector 08.08. Passion simple 09.08. Rocca Verändert Die Welt 15.08. Benedetta 15.08. Annette 16.08. First Love 19.08. Untrapped: The Story of Lil Baby 26.08. Samaritan 26.08. Texas Chainsaw Massacre: The Beginning 31.08. Serien

All Or Nothing: Arsenal: Staffel 1 04.08. A League Of Their Own: Staffel 1 12.08. Making The Cut: Staffel 3 19.08. Schickeria: Staffel 1 19.08. The Walking Dead: Staffel 11 22.08.

Netflix

Release-Datum Filme

Brothers of the Wind 01.08. The Addams Family 01.08. Locked Down 01.08. THE NANNY DIARIES 01.08. Big Tree City 01.08. Ricardo Quevedo: Morgen wird noch schlimmer 02.08. Schieb es nicht aufs Karma! 03.08. Buba 03.08. Absolutes Fiasko: Woodstock ’99 03.08. KAKEGURUI TWIN 04.08. Super Giant Robot Brothers 04.08. Wedding Season 04.08. Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles – Der Film 05.08. Carter 05.08. Darlings 05.08. Reclaim 06.08. Codewort: Kaiser 08.08. Gönül – Herzenslied 10.08. In Luft aufgelöst: Der letzte große Banküberfall 10.08. Stay on Board: The Leo Baker Story 11.08. 13: Das Musical 12.08. Day Shift 12.08. Deepa und Anoop 15.08. Look Both Ways 17.08. Royalteen 17.08. Was Katzen denken 18.08. 365 Days – Noch ein Tag 19.08. Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar 20.08. Zwei wie Pech und Schwefel 24.08. Auf Teufel komm raus: Die wilde Welt des John McAfee 24.08. That's Amor 25.08. Me Time 26.08. Liebe für Erwachsene 26.08. Der Junge Muss an die Frische Luft 26.08. Seoul Vibe 26.08. La jefa – Die Chefin 29.08. I Came By 31.08. Club América gegen Club América 31.08. Serien

Café Minamdang 01.08. Forecasting Love and Weather 02.08. Guten Morgen, Verônica: Staffel 2 03.08. Tamara Falcó: La marquesa 04.08. Twenty Five Twenty One 05.08. Sandman 05.08. Team Zenko Go: Staffel 2 08.08. Instant Dream Home 10.08. Iron Chef Brazil 10.08. School Tales The Series 10.08. Indian Matchmaking: Staffel 2 10.08. Locke & Key: Staffel 3 10.08. DOTA: Dragon’s Blood: Buch 3 11.08. Noch nie in meinem Leben …: Staffel 3 12.08. A Model Family 12.08. Untold: Volume 2 16.08. Glühendes Feuer 17.08. Nada Suspeitos 17.08. Tekken: Bloodline 18.08. He-Man and the Masters of the Universe: Staffel 3 18.08. The Cuphead Show!: Staffel 2 19.08. Echoes 19.08. Alma 19.08. Kleo 19.08. The Walking Dead: Staffel 11 Teil 1 22.08. Untold: The Girlfriend Who Didn't Exist 23.08. Chad and JT Go Deep 23.08. Unter Feuer 24.08. Ollies Odyssee 24.08. Mo 24.08. Queer Eye: Brazil 24.08. Selling The OC 24.08. Rilakkumas Abenteuer im Vergnügungspark 25.08. Angry Birds: Verrückter Sommer: Staffel 3 25.08. Geschichtshappen: Staffel 2 25.08. Drive Hard: The Maloof Way 26.08. Ludik 26.08. Mighty Express: Staffel 7 29.08. Untold: Operation Flagrant Foul 30.08. I AM A KILLER: Staffel 3 30.08. Familiengeheimnisse 31.08.

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir in dieser Bilderstrecke die Highlights der vergangenen Monate zusammengefasst:

