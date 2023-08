Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im August 2023

Die japanische Spielshow "Takeshi's Castle" wurde von 1986 bis 1989 in ihrem Ursprungsland ausgestrahlt. Insgesamt gab es 133 Folgen, die in vielen Ländern sehr beliebt waren und ab 1999 auch im DSF (Deutsches Sportfernsehen, heute Sport1) gezeigt wurden. Im März 2022 kündigte Amazon eine Neuauflage von "Takeshi's Castle" an, die schließlich am 4. August 2023 bei Amazon Prime Video starten wird. In der Serie werden rund 100 mutige Kandidaten auf einen riesigen Hindernisparcours geschickt, der sich über drei Burgen mit unterschiedlichen Herausforderungen erstreckt.

Wer alle Spiele übersteht, darf am Ende der Show die berühmte Burg des "Fürst Takeshi" mithilfe von Mini-Panzern stürmen und versuchen sie einzunehmen. In den 133 Folgen der Originalserie gelang es den Spielern nur neunmal die Burg zu erobern und somit die Spielshow zu gewinnen. An die siegreichen Teilnehmer wurde ein Preisgeld von 1.000.000 Yen (rund 6000 Euro) ausgeschüttet. Die Originalversion von "Takeshi's Castle" wurde im Midoriyama Studio abgedreht, wo die Macher nun auch die Neuauflage produzierten.

Star Wars: Ahsoka, Staffel 1

Wer den Animationsfilm "Star Wars: The Clone Wars" oder die gleichnamige, animierte Fernsehserie gesehen hat, für den ist "Ahsoka Tano" keine Unbekannte. Obwohl sie anfangs bei vielen "Star-Wars"-Fans eher unbeliebt war, entwickelte sie sich immer mehr zu einem interessanten und einzigartigen Charakter und wurde schließlich zum Publikums-Liebling. Ahsoka trat erstmals 2008 als Jedi-Padawan von Anakin Skywalker im Star-Wars-Universum in Erscheinung, 2020 bekam sie in der Serie "The Mandalorian" ihren ersten Live-Action-Auftritt und wurde dabei von Rosario Dawson verkörpert.

In der Spin-off-Serie "The Book of Boba Fett" wurde Ashoka ebenfalls von Rosario Dawson gespielt und so wird es ab dem 23. August 2023 auch in Ashokas eigener Serie, "Star Wars: Ahsoka", bei Disney+ sein. Im Mittelpunkt der Handlung steht ohne Frage die namensgebende, ehemalige Jedi-Ritterin Ahsoka Tano, die den Jedi-Orden verlassen hat und sich nach dem Fall des Imperiums auf die Suche nach dem imperialen Befehlshaber Thrawn (Lars Mikkelsen) und dem verschwundenen Jedi Ezra Bridger (Eman Esfandi) macht. Auf ihrer spannenden Reise begleiten sie alte Bekannte, unter anderem ihre mandalorianische Freundin Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) und die ehemalige Rebellenkapitänin Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead). "Star Wars: Ahsoka" ist eine Fortsetzung von "Star Wars Rebels" und spielt etwa fünf Jahre nach den Ereignissen von "Die Rückkehr der Jedi-Ritter". Die erste Staffel der Ahsoka-Serie umfasst insgesamt acht Folgen, die wöchentlich veröffentlicht werden. Die Schöpfer der Serie sind Jon Favreau und Dave Filoni, die bereits bei "The Mandalorian" und "Das Buch von Boba Fett" unter anderem für Drehbuch und Regie verantwortlich waren.

One Piece, Staffel 1

Ab dem 31. August 2023 zeigt Netflix die langersehnte 1. Staffel der Live-Action-Adaption der äußerst beliebten und erfolgreichen Anime-Serie "One Piece". Staffel 1 der Serie soll die Handlung der ersten 11 Bücher der Manga-Reihe von Eiichiro Oda erzählen und die wichtigsten Ereignisse der "East Blue"-Saga umfassen. Die Geschichte von "One Piece" dreht sich um Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy) und seine Crew, die als Strohhut-Piratenbande die Weltmeere erforschen und den Schatz "One Piece" suchen, den der einstige Piratenkönig Gol D. Roger vor seinem Tod versteckt hat. Der Schatz soll Ruffy zum neuen Piratenkönig machen. Zu Ruffys bunter Crew gehören unter anderem Nami (Emily Rudd), Lorenor Zorro (Mackenyu), Lysop (Jacob Romero Gibson) und Vinsmoke Sanji (Taz Skylar).

Ruffy verfügt über besondere körperliche Fähigkeiten, die ihm zuteilwurden, weil er als Kind ein Stück von der Gum-Gum-Frucht aß. Dank seiner Superkräfte kann er seinen Körper verbiegen und strecken, als wäre er aus Gummi, was ihm nicht nur bei Auseinandersetzungen mit konkurrierenden Piraten und anderen Widersachern zugutekommt. Die Realverfilmung des kultigen Anime ist bereits seit 2017 in Arbeit und Netflix sicherte sich 2020 die Rechte an der Serie. Die Dreharbeiten wurden auch wegen der Coronapandemie immer wieder verzögert, doch im August ist es nun endlich so weit. Zur Freude aller Fans wurde bereits angekündigt, dass alle Seriencharaktere von den Synchronsprechern gesprochen werden, die ihre Stimme auch der Anime-Umsetzung liehen.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im August bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und im Abopreis inbegriffen sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht angegeben.

Disney+ Release Filme Guardians of the Galaxy: Vol. 3 02.08. The Randall Scandal: Love, Loathing, and Vanderpump 04.08. Masel Tov Cocktail 04.08. Natural Born Killers 04.08. Jagged Mind 11.08. Die verrückte Olympiade 11.08. Donalds Cousin Gustav 11.08. Kurzbesuch bei Onkel Donald 11.08. Der tollkühne Donald in seiner fliegenden Kiste 11.08. Goofy und Wilbur 11.08. Mickys Dampfwalze 11.08. Haie: Meister der Tarnung? 11.08. Rivalen: Haie vs. Orcas 11.08. Miguel Wants to Fight 16.08. Der Klient 18.08. Explorer: Verschollen in der Arktis 25.08. Vacation Friends 2 25.08. Die Tigerhaie von Maui 25.08. Date Movie 25.08. Serien Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi: Neue Folgen der 1.Staffel 02.08. Bear Grylls: Stars am Limit – Die Challenge: Staffel 1 02.08. Doctor Lawyer: Staffel 1 02.08. Comtradicao: Staffel 1-5 02.08. Only Murders in the Building: Staffel 3 08.08. High School Musical: Das Musical: Die Serie: Staffel 4 09.08. Moving: Staffel 1 09.08. Europa von oben: Staffel 4 09.08. Mayans M.C.: Staffel 4 09.08. Der fantastische Yellow Yeti: Neue Folgen der 1. Staffel 09.08. The Bear: King of the Kitchen: Staffel 2 16.08. Bob’s Burgers: Staffel 13 16.08. Breeders: Staffel 3 16.08. Zweiter Weltkrieg: Geschichte von oben: Staffel 1 16.08. Amerikas Nationalparks: Staffel 1 23.08. Star Wars: Ahsoka 23.08. hip und Chap: Das Leben im Park: Neue Folgen der 2. Staffel 30.08. Good Trouble: Staffel 5 30.08. Amazon Release Filme Come on, Come on 01.08. Mistletoe Ranch 01.08. The Conjuring 2 01.08. Suicide Squad 02.08. House of Gucci 04.08. Doble Discurso 04.08. Die Erfindung der Wahrheit 04.08. V for Vendetta 05.08. Crazy, Stupid, Love. 05.08. Sing 2 07.08. The Kingdom 07.08. Batman Rückkehr 07.08. Destination Nba A G League Odyssey 08.08. Batman Forever 08.08. Moonfall 09.08. Batman v Superman: Dawn of Justice 09.08. Nightlife 10.08. Batman & Robin 11.08. Batman Begins 12.08. The Dark Knight 12.08. The Dark Knight Rises 12.08. Die Aussprache 13.08. Angel Has Fallen 14.08. Lassie - Eine abenteuerliche Reise 15.08. Sing 16.08. Kaltes Land 17.08. American Hustle 18.08. The Batman 19.08. Jumper 19.08. Gold 21.08. The Requin 21.08. Manhatten Queen 23.08. End of Watch 24.08. Shotgun Wedding 25.08. The Survivalist 25.08. Breaking News in Yuba County 25.08. Doctor Sleep 26.08. Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick 28.08. Ted 28.08. Ted 2 28.08. Hangman 29.08. 21 Bridges - Jagd durch Manhattan 29.08. Serien Takeshi's Castle 04.08. Made in Heaven: Staffel 3 10.08. Mala Fortuna: Staffel 1 18.08. Croods: Family Tree: Staffel 1 Teil 21.08. Netflix Release Filme Der Fluch von Darkness Falls 01.08. Valerian - Die Stadt der Tausend Planeten 01.08. Soulcatcher 02.08. Mark Cavendish: Never Enough 02.08. Vergiftet: Die schmutzige Wahrheit über unser Essen 02.08. Las últimas horas de Mario Biondo 03.08. Kopf an Kopf 03.08. Zom 100: Bucket List of the Dead 03.08. The Little Things 05.08. Ein Mann namens Otto 06.08. The Protégé – Made for Revenge 07.08. Ladies First: Eine Geschichte der Frauen im Hip-Hop 09.08. Marry My Dead Body 10.08. Mech Cadets 10.08. Heart of Stone 11.08. Down for Love 11.08. Mission: Impossible – Fallout 13.08. Jared Freid: 37 and Single 15.08. Johnny Depp gegen Amber Heard 16.08. Pitch Perfect 3 16.08. The First Purge 16.08. Jurassic World: Das gefallene Königreich 16.08. The Monkey King 18.08. Love, Sex and 30 Candles 18.08. 10 Tage eines schlechten Mannes 18.08. Für immer Liebe² 23.08. Mord, wie er im Buche steht 25.08. Du bist sowas von nicht zu meiner Bat-Mizwa eingeladen 25.08. No Sudden Move 26.08. Ghostbusters: Legacy 27.08. Fck 2020 - Zweieinhalb Jahre mit Scooter 30.08. Wie wird man 100 Jahre alt? – Die Geheimnisse der Blauen Zonen 30.08. Serien War Sailor: Miniserie 01.08. Untold: Volume 3 01.08. The Lincoln Lawyer: Staffel 2 – Teil 2 03.08. Heartstopper: Staffel 2 03.08. The Big Nailed It Baking Challenge 04.08. Fatal Seduction: Ausgabe 2 04.08. Gabby’s Dollhouse: Staffel 8 07.08. Zombieverse 08.08. The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh – Teil 2 08.08. Painkiller 10.08. Behind Your Touch 12.08. Zuhause bei den Furys 16.08. Der Auserwählte 16.08. My Dad the Bounty Hunter: Staffel 2 17.08. The Upshaws: Teil 4 17.08. Mask Girl 18.08. LIGHTHOUSE 22.08. Destined with You 23.08. The Ultimatum: Marry or Move On: Staffel 2 23.08. Baki Hanma: Staffel 2 – Teil 2 24.08. Who is Erin Carter? 24.08. Ragnarok: Staffel 3 24.08. Miss Adrenaline: A Tale of Twins 30.08. One Piece 31.08.

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir in dieser Bilderstrecke die Highlights der vergangenen Monate zusammengefasst:

