Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Dezember 2020

Als der ehemalige Auftragskiller John Wick (Keanu Reeves) sich gemeinsam mit seiner Frau (Bridget Moynahan) in die Idylle einer Vorstadt zurückzieht, um dort seinen Ruhestand zu genießen, ahnt er nicht, dass das Leben andere Pläne für ihn hat. Denn seine Frau erkrankt schwer und erliegt rasch ihrem Leiden, was John in tiefe Trauer versetzt. Und als wäre das nicht schlimm genug, wird eines Tages sein Hund Daisy erschossen, als drei russischen Gangster in Johns Haus einbrechen, um seinen Ford Mustang zu klauen. Da beschließt John, Rache an den Einbrechern zu nehmen. Auf der Suche nach den Schurken trifft er auf alte Bekannte wie den Gangsterboss Viggo (Michael Nyqvist) und seinen Ex-Partner Marcus (Willem Dafoe). John Wick gibt es ab dem 1. Dezember 2020 bei Netflix zu sehen.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Nachdem die Tochter von Mildred Hayes (Frances McDormand) bereits vor Monaten in Ebbing (Missouri) vergewaltigt und ermordet wurde, kommen die Ermittlungen nur schleppend bis gar nicht voran. Einen Hauptverdächtigen gibt es noch immer nicht und die örtliche Polizei sowie der Polizeichef William Willoughby (Woody Harrelson) scheinen kaum einen Finger krumm zu machen. Das ist der trauernden Mutter zu wenig – und so beschließt sie, selbst etwas zu unternehmen. Während Mildreds Sohn Robbie (Lucas Hedges) sein Leben wieder in geordnete Bahnen leiten will und ihr Vorhaben nicht unterstützt, schreitet sie auf eigene Faust zur Tat und lässt drei Werbetafeln an der Straße aufstellen, die nach Ebbing führt. Auf den Tafeln prangern Sprüche die Untätigkeit der Polizei an, was nicht lange unbemerkt bleibt und der Situation eine belebende Würze verleiht. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri geht am 15. Dezember 2020 bei Netflix an den Start.

The Expanse, Staffel 5

Infolge einer Naturkatastrophe ist die überbevölkerte Erde in 200 Jahren zu einem Ort geworden, den man am liebsten verlassen möchte. Deshalb werden andere Teile unseres Sonnensystems, darunter der Mond und der Mars, besiedelt. Von diesem Zukunfts-Szenario handelt die beliebte Science-Fiction-Serie The Expanse, die am 16. Dezember 2020 mit der fünften Staffel endet. The Expanse basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Daniel Abraham und Ty Franck und wurde ursprünglich bei Netflix gezeigt. Nach der dritten Staffel war dort allerdings Schluss und der Serie drohte das Aus. Amazon Prime Video übernahm schließlich, gab eine vierte Staffel in Auftrag und verschaffte The Expanse ein neues Zuhause. Die 5. und finale Staffel wurde schon kurze Zeit später bestätigt. Sie basiert zum Teil auf den Ereignissen des vierten Buches (Cibola brennt) der Romanreihe.

The Gentlemen

Der Londoner Gangster Mickey Pearson (Matthew McConaughey) lebt mit seiner Frau Rosalind (Michelle Dockery) wie die Made im Speck. Mit seinen Marihuana-Plantagen hat er sich eine goldene Nase verdient und ist so zur Nummer Eins in der ganzen Stadt und auch darüber hinaus geworden. Eines Tages ist er seines Lebens als Drogenboss jedoch überdrüssig und will stattdessen das dekadente Leben in den Kreisen der britischen Oberschicht genießen – und das im ganz legalen Rahmen. Als er mit dem äußerst wohlhabenden Matthew Berger (Jeremy Strong) einen Käufer für seine Plantagen findet, scheint auch schnell alles in trockenen Tüchern zu sein. Doch Informationen über Mickeys Vorhaben machen in der Londoner Unterwelt die Runde – und rufen mitunter unbequeme Möchtegern-Nachfolger auf den Plan, darunter ein Triaden-Boss und ein korrupter Ermittler (Hugh Grant). The Gentlemen ist ab dem 24. Dezember 2020 bei Amazon Prime Video verfügbar.

Mulan

Disney+ zeigt im Dezember die Realverfilmung des Zeichentrick-Klassikers Mulan. Die Handlung entspricht in etwa der des Originals von 1998. Der Kaiser von China (Jet Li) stellt eine riesige Armee auf, um das Land vor den Angreifern aus dem Norden zu schützen. Dazu beruft er aus jeder chinesischen Familie einen Mann ein, um in seine Dienste zu treten. Auch Zhou Hua (Tzi Ma), Vater der jungen Mulan, wird einberufen. Er will dem Befehl nachkommen, obwohl er sehr krank und schwach ist. Da Mulan nicht will, dass ihr Vater in den Krieg zieht und stirbt, beschließt sie, sich als Mann zu verkleiden und die Pflicht ihres Vaters zu übernehmen. So beginnt sie eine abenteuerliche Reise und wird von dem Kommandanten Tung (Donnie Yen) zur Kriegerin ausgebildet. Mulan läuft ab dem 04. Dezember 2020 bei Disney+.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Dezember bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung!

Disney+ Release-Datum Filme Mulan 04.12. Die gute Fee 04.12. Mensch vs. Hai

11.12. Wir kaufen einen Zoo 11.12. Bruderherz 11.12. High School Musical: Das Musical: Holiday Special 11.12. LEGO Star Wars Holiday Special 17.12. Asterix bei den Olympischen Spielen 18.12. Asterix & Obelix – Im Auftrag Ihrer Majestät 18.12. Der Räuber Hotzenplotz 18.12. Die sagenhaften Vier (Marnies Welt) 18.12. Miraculous World: New York, United Heroez 18.12. Pompeji: Geheimnisse der Toten 18.12. Asterix im Land der Götter 25.12. SOUL 25.12. Serien En Pointe 18.12. Thailands faszinierende Wildnis: Staffel 1 25.12.

Amazon

Release-Datum Filme Willkommen In Marwen 01.12. Sound Of Metal

04.12. Bridge Of Spies – Der Unterhändler 05.12. Tatsächlich...Liebe 05.12. Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns 05.12. Türkisch für Anfänger 06.12. Deadpool 07.12. I, Robot 08.12. Mechanic: Resurrection 08.12. I’m Your Woman 11.12. Der kleine Rabe Socke – Suche nach dem verlorenen Schatz 12.12. Blue Story Gangs of London 13.12. Ted 14.12. Stirb Langsam 17.12. Stirb Langsam 2 17.12. Stirb langsam – Jetzt erst recht! 17.12. Stirb Langsam 4.0 17.12. Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben 17.12. Body Cam – Unsichtbares Grauen 17.12. Pinocchio 18.12. Life Of Pi: Schiffbruch mit Tiger 19.12. The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten 20.12. We Summon The Darkness 21.12. Das A-Team – Der FIlm 22.12. The Gentlemen 24.12. Reiterhof Wildenstein, Teil 3 – Neuanfang 24.12. Reiterhof Wildenstein, Teil 4 – Der Junge und das Pferd 24.12. E.T. – Der Ausserirdische 25.12. Sylvie‘s Love 25.12. Immer Ärger mit Grandpa 28.12. Titanic 28.12. Yearly Departed

30.12. Fighting With My Family 31.12. Serien

The Walking Dead: Staffel 10, Teil 1

01.12. The Good Doctor: Staffel 2

01.12. Hawaii Five-0: Staffel 10 01.12. Family Guy: Staffel 18 01.12. S.W.A.T.: Staffel 2 01.12. Binge Reloaded: Staffel 1 04.12. The Wilds: Staffel 1 11.12. 4 Blocks: Staffel 3 12.12. The Expanse: Staffel 5

16.12. BILD.Macht.Deutschland?: Staffel 1

18.12. The Grand Tour presents: A Massive Hunt 18.12. El Cid: Staffel 1 18.12.

Netflix

Release-Datum Filme

John Wick 01.12. Der Baader Meinhof Komplex 01.12. Angelas Weihnachtswunsch 01.12. Natalie Palamides: Nate – A One Man Show 01.12. Hazel Brugger: Tropical 02.12. Ari Eldjárn: Pardon My Icelandic 02.12. Ostra 02.12. Außerirdische Welten 02.12. Schon wieder Weihnachten 03.12. Break 03.12. Chico Bon Bon und der Blunderbeerentag 03.12. Wir können nicht anders 04.12. Mank 04.12. 9 Kere Leyla 04.12. Räuber und Gendarm 04.12. Bombay Rose 04.12. Captain Underpants – Wownachten 04.12. Mighty Express: Ein Weihnachtsabenteuer 05.12. Die Familie Claus 07.12. Emicida: AmarElo – Alles für gestern 08.12. Die Supermonster: Monstermäßige Weihnachten 08.12. Spirit – wild und frei: Mitmach-Reitabenteuer 08.12. Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel 09.12. Der chirurgische Schnitt 09.12. Ashley Garcia: Genius in Love: Weihnachten 09.12. The Big Show Show: Weihnachten 09.12. The Prom 11.12. Giving Voice 11.12. Mü-Mo rettet Weihnachten 11.12. Die Leinwand 11.12. A California Christmas 14.12. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 15.12. Reißt alles nieder: Die Geschichte des Rock in Lateinamerika 16.12. Anitta: Made In Honório 16.12. Der Yorkshire Ripper 16.12. Ma Rainey’s Black Bottom 18.12. London Hughes: To Catch a D**k 22.12. Kleinreimstadt zum Mitsingen 22.12. The Midnight Sky 23.12. Your Name Engraved Herein 23.12. Omas Testament 25.12. Der Zauberschulbus ist wieder unterwegs – In der Zone 26.12. Transformers: War For Cybertron Trilogy: Kapitel 2: Erdaufgang 30.12. Best of Stand-Up 2020 31.12. Serien Weihnachtsfilme – Das waren unsere Festtage 01.12. Private Lives 02.12. Do Do Sol Sol La La Sol 03.12. Big Mouth: Staffel 4 04.12. Selena: Die Serie 04.12. Vikings: Staffel 6, Teil 1 05.12. Detention 05.12. Mr. Iglesias: Teil 3 08.12. Alice in Borderland 10.12. Deine letzte Stunde 11.12. Start-Up 11.12. Dein letztes Solo 14.12. Hilda: Staffel 2 14.12. Song Exploder: Ausgabe 2 15.12. Wie man Weihnachten verhunzt 16.12. Vir Das: Outside In - The Lockdown Special 16.12. Weihnachten zu Hause: Staffel 2 18.12. Sweet Home 18.12. Bridgerton 25.12. Tut Tut Cory Flitzer: Staffel 3 26.12. Fast & Furious Spy Racers: Staffel 3: Sahara 26.12. Das Beste vom Rest 30.12. Equinox 30.12. Chilling Adventures of Sabrina: Teil 4 31.12.

