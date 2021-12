Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Dezember 2021

Zuerst gab es die Buchreihe "Die Geralt-Saga" des polnischen Autors Andrzej Sapkowski, darauf folgte die beliebte Videospiel-Reihe The Witcher und 2019 schickte Netflix schließlich die 1. Staffel der dazugehörigen Fantasy-Serie ins Rennen. Am 17. Dezember 2021 wird nun die von Fans langersehnte 2. Staffel von The Witcher veröffentlicht und führt die Geschichte um den monsterjagenden Hexer Geralt von Riva (Henry Cavill) fort. Der Protagonist schnitt sich bereits im ersten Teil der Serie eindrucksvoll durch allerlei Widersacher und traf dabei auf einige, aus den Romanen und Spielen bekannte Gesichter wie Yennefer(Anya Chalotra), Rittersporn (Joey Batey) oder Mäussack (Adam Levy). Auch Ciri (Freya Allan), Triss Merigold (Anna Shaffer) und sogar Die Wilde Jagd traten bereits in Erscheinung, auch wenn es insbesondere Zweiterer noch ein wenig an Screentime und Wiedererkennungswert fehlte. In der zweiten Staffel von The Witcher sollen sich nun endlich die Wege von Ciri und Geralt treffen, die sich nicht nur mit dunkler Magie und furchteinflößenden Wesen herumschlagen, sondern auch ihren Platz im herannahenden Krieg finden müssen. Die acht Episoden der 2. Staffel dauern jeweils rund 60 Minuten und sind auch noch nicht das Ende der Fahnenstange: Eine dritte Staffel wurde bereits angekündigt und auch der Ableger "The Witcher: Blood Origin", der 1200 Jahre vor Geralts Saga stattfindet, ist bereits in der Mache.

Trailer zu The Witcher, Staffel 2 (Quelle: Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz)

Don't look up

Die beiden Astronomen Randall (Leonardo DiCaprio) und Kate (Jennifer Lawrence) machen eines Tages eine gefährliche Entdeckung: Ein riesiger Komet, ein sogenannter Planetenkiller, steuert direkt auf die Erde zu und wird nach ihren Berechnungen die gesamte Erde in Schutt und Asche legen. Um die Menschheit vor ihrer Auslöschung zu bewahren, wenden sich Randall und Kate an die Regierung, doch die Präsidentin Janie Orlean (Meryl Streep) und auch ihr profitgeiler Berater und Sohn Jason Orlean (Jonah Hill) interessieren sich nicht für die Theorie der beiden Wissenschaftler. Vielmehr ignorieren die Präsidentin und ihre Gefolgschaft die offensichtliche Gefahr und scheinen eine Quelle unfassbaren Reichtums in dem tödlichen Himmelskörper zu sehen. Als Kate und Randall sich in ihrer Verzweiflung schließlich mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit wenden und in einer Nachrichtensendung von ihren Erkenntnissen berichten, hoffen sie, auf Verständnis zu stoßen und bei der Bevölkerung das Bewusstsein für die drohende Gefahr zu wecken. Wider Erwarten bekommen sie jedoch auch an dieser Stelle nichts als Ignoranz und Desinteresse entgegengebracht, die beiden werden sogar verspottet und für verrückt erklärt. Im Zweifel über ihre eigene Arbeit, überlegen sich Kate und Randall, wie sie die notwendige Aufmerksamkeit der Menschen erlangen können. Die Katastrophen-Komödie Don't look up läuft ab dem 24. Dezember 2021 bei Netflix.

Trailer zu Don't look up (Quelle: Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz)

The Expanse, Staffel 6

Die Science-Fiction-Serie The Expanse blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Zunächst wurde die Serie in Deutschland bei Netflix ausgestrahlt, ihr drohte allerdings gegen Ende der 3. Staffel das jähe Ende, da sie nicht genug einspielte. Amazon übernahm die beliebte Serie und produzierte bis heute drei weitere Staffeln, wovon die 6. und (vorerst) letzte Staffel nun ab dem 10. Dezember 2021 bei Amazon Prime Video zu sehen sein wird. The Expanse basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Daniel Abraham und Ty Franck und handelt von einem dystopischen Zukunfts-Szenario, in dem eine schwere Naturkatastrophe die überbevölkerte Erde zu einem nahezu unbewohnbaren Ort gemacht hat. Auf der Suche nach neuem Lebensraum werden weitere Teile des Sonnensystems besiedelt, darunter auch der Mond und der Mars, und es entstehen zahlreiche Kolonien und Raumstationen. Im Zentrum der Geschichte steht die Crew der Fregatte Rocinante, die auch in der 6. Staffel mit rivalisierenden Fraktionen zu kämpfen hat und nun Jagd auf ihren in der 5. Staffel überraschend erstarkten Widersacher Marco Inaros und seine Free Navy macht. Zwar heißt es, dass die sechste auch gleichzeitig die letzte Staffel der Serie ist, allerdings ruht die Hoffnung vieler Fans, dass es womöglich irgendwann weitergeht, auf der Tatsache, dass die produzierten Staffeln jeweils auf einem der acht bisher veröffentlichten Bücher basieren. Ein neuntes Buch wird 2022 erscheinen, somit könnte es im besten Fall drei weitere Staffeln geben.

Fatman

Die weihnachtliche Actionkomödie Fatman zeigt einen Santa Claus, wie man ihn sich so gar nicht vorstellt: Chris Cringle (Mel Gibson) ist ein verbitterter, in die Jahre gekommener Weihnachtsmann mit Alkoholproblem. Chris ist mit der Entwicklung der Gesellschaft und insbesondere der Einstellung von Kindern und Jugendlichen keineswegs einverstanden und so verteilt er mitunter "besondere" Geschenke, die er für angemessen hält. Als ein ebenso verzogener wie wohlhabender Bengel von Chris einen Stein zu Weihnachten bekommt, engagiert er den Auftragskiller Skinny Man (Walton Goggins), der Santa Claus töten soll. Dieser hat derweil expandiert, da er im Weihnachtsgeschäft keine Zukunft sieht und stellt nun, gemeinsam mit seinen Elfen, unter anderem Waffen für das US-Militär her. Als der Skinny Man und Chris aufeinandertreffen, beginnt eine bleihaltige Jagd in winterlicher Kulisse, die, bis auf einige weihnachtliche Deko und Kostüme, nicht mehr viel mit dem eigentlichen Sinn von Weihnachten zu tun hat. Fatman bietet also ein alternatives Weihnachtsprogramm, das im Kontrast zu all den traditionellen Weihnachtsmärchen und -Filmen steht. Der Film ist ab dem 01. Dezember 2021 bei Amazon Prime Video im Programm.

Trailer zu Fatman (Quelle: Paramount Movies)

Das Buch von Boba Fett

Nachdem der Kopfgeldjäger Boba Fett (Temuera Morrison) und seine Kollegin Fennec Shand (Ming-Na Wen) dem Mandalorianer Din Djarin (Pedro Pascal) bei seinem Kampf gegen Moff Gideon (Giancarlo Esposito) und Das Galaktische Imperium unterstützt haben, wollen sie nun die Nachfolge des berüchtigten Hutten Jabba antreten. Jabba war der Anführer einer intergalaktischen Verbrecherorganisation, die auf dem Wüstenplaneten Tatooine beheimatet ist. Die Machtübernahme in Jabbas Palast fällt jedoch etwas komplizierter aus als gedacht, denn nicht alle Mitglieder der Organisation sind mit der neuen Führung einverstanden. Boba und Fennec stellen sehr schnell fest, dass sich der Arbeitsalltag eines Kopfgeldjägers doch erheblich von dem eines intergalaktischen Gangsterbosses unterscheidet. Die Eingewöhnungsphase wird zusätzlich dadurch erschwert, dass stetig neue Gestalten auf den Plan treten, die Boba seinen neuen Posten streitig machen wollen. Das Buch von Boba Fett ist ein Ableger der erfolgreichen Star-Wars-Serie Der Mandalorianer und knüpft inhaltlich an das Ende der zweiten Staffel an. Die Serie läuft ab dem 29. Dezember 2021 bei Disney+.

Trailer zu Das Buch von Boba Fett (Quelle: Star Wars Deutschland)

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Dezember bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung!

Disney+ Release-Datum Filme

The Last Duel 01.12. King Arthur 03.12. Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger 03.12. Little Miss Sunshine 03.12. The Nightcrawlers 03.12. Der gebuchte Mann 03.12. Titanic 03.12. Die Virus-Jäger 03.12. Spielt das Wetter verrückt? 03.12. Gregs Tagebuch: Von Idioten umzingelt! 03.12. Zurück von den Toten 10.12. Ron läuft schief 15.12. Muppet Babies 15.12. Al Davis vs. the NFL 17.12. Angry Sky 17.12. The Band that wouldn't die 17.12. The Best that never was 17.12. Big Shot 17.12. Brian and the Boz 17.12. Broke 17.12. D-Day: Operation Neptune 17.12. Fantastic Lies 17.12. Galacticos 17.12. No Crossover: Allen 17.12. Port Security: Hamburg 17.12. Run Ricky Run 17.12. Silly little Game 17.12. Slaying the Badger 17.12. Small Potatoes: Who killed the USFI? 17.12. This magic Moment 17.12. Unsinkbar: Japans verschollenes Schlachtschiff 17.12. Naturgewalten hautnah 17.12. Arendelle Castle Yule Log: Cut Paper Edition 17.12. 25 Stunden 24.12. The Favourite – Intrigen und Irrsinn 24.12. Begabt – Die Gleichung eines Lebens 24.12. Taffe Mädels 24.12. Juno 24.12. Nomadland 31.12. Maze Runner – Die Auserwählten in der Todeszone 31.12. Pearl Harbor 31.12. Derek DelGaudio's In & Of Itself 31.12. The Rock – Fels der Entscheidung 31.12. Olaf präsentiert Dezember Kevin – Allein zu Haus Dezember Nicht schon wieder allein zu Haus Dezember Noelle Dezember Die Gute Fee Dezember Santa Clause – Eine schöne Bescherung Dezember Disneys Eine Weihnachtsgeschichte Dezember Die Muppets Weihnachtsgeschichte Dezember Das Wunder von Manhattan Dezember Mickys turbulente Weihnachtszeit Dezember Serien

Mayday – Alarm im Cockpit: Staffel 5, 7, 11, 14-16 01.12. Ein großer Sprung 01.12. Der Zweite Weltkrieg - Apokalypse der Moderne: Staffel 1 01.12. Small World - Kleine ganz groß: Staffel 1 01.12. Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.: Staffel 7 01.12. Welcome to Earth 08.12. Good Trouble: Staffel 3 08.12. Trust: Staffel 1 08.12. Abenteuer Ägypten: Staffel 1 15.12. Foodtastic: Staffel 1 15.12. Wunderbare Jahre 22.12. Brickleberry: Staffel 1-3 22.12. Mysterious Mermaids: Staffel 3 22.12. Criminal Minds: Beyond Borders: Staffel 1+2 29.12. Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer: Staffel 2 29.12. Club Micky Maus: Staffel 4 29.12. Das Buch von Boba Fett 29.12.

Amazon

Release-Datum Filme

Fatman 01.12. Widows 01.12. Cut Throat City - Stadt ohne Gesetz 01.12. Demon Slayer Natagumo Mountain 01.12. Demon Slayer Brother And Sister's Bond 01.12. Demon Slayer Hashira Meeting And Butterfly Mansion 01.12. Trolls World Tour 06.12. Ich bin dann mal weg 07.12. War Dogs 08.12. Tom Clancy's Gnadenlos 10.12. Encounter 10.12. The Meg 10.12. Die Tochter des Weihnachtsmanns 15.12. Elise und das vergessene Weihnachtsfest 16.12. Alle Jahre wieder... 17.12. Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen 21.12. Being the Ricardos 21.12. Manhattan Queen 23.12. Stowaway - Blinder Passagier 24.12. Crazy Rich 27.12. One Night Off 29.12. A Quiet Place Teil 2 30.12. Buddy Games 30.12. How To Marry A Millionaire 31.12. Semper Fi - Blut ist stärker als Loyalität 31.12. Serien

Controlling Britney Spears 02.12. Celebrity Hunted 03.12. Harlem: Staffel 1 03.12. The Ferragnez: Staffel 1 09.12. The Expanse: Staffel 6 10.12. Die Discounter 17.12. The Grand Tour Presents: Carnage A Trois 17.12. Yearly Departed: Staffel 2 23.12. Sex Zimmer, Küche, Bad 23.12.

Netflix

Release-Datum Filme

The Night Before 01.12. Lion - Der Lange Weg nach Hause 01.12. Sparkle 01.12. The Best of Me 01.12. The Cleanse 01.12. The Power of the Dog 01.12. The Whole Truth 02.12. Single All The Way 02.12. Cobalt Blue 03.12. Mixtape 03.12. Voir: Die Filmkunst in der Moderne 06.12. David und die Weihnachtselfen 06.12. Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo) 07.12. Carolin Kebekus: The Last Christmas Special 08.12. Asakusa Kid 09.12. É o amor: Die Familie Camargo 09.12. Lassie - An Adventurous Journey 10.12. Nightlife 10.12. Zwei 10.12. Anónima – Nachricht von Unbekannt 10.12. Immer noch nicht meine Liga 10.12. The Unforgivable 10.12. Zurück ins Outback 10.12. Bad Boys for Life 14.12. Sternenstreif: Mit Sternenkraft ins neue Jahr 14.12. Russell Howard: Lubricant 14.12. The Hand of God 15.12. A Naija Christmas 16.12. A California Christmas: City Lights 16.12. Puffs Reich: Wunder des Riffs 16.12. Jim Gaffigan: Comedy Monster 21.12. Una Navidad no tan padre 21.12. Don't Look Up 24.12. Mystère: Victorias geheimnisvoller Freund 24.12. 1000 km weit weg von Weihnachten 24.12. Stand By Me Doraemon 2 24.12. Murali – Wie der Blitz 24.12. Jimmy Carr: His Dark Material 25.12. Lulli 26.12. Little Women 29.12. Ermordet: Tatort Times Square 29.12. Hilda und der Bergkönig 30.12. Das Seehund-Team 31.12. Frau im Dunkeln 31.12. Serien

Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten: Staffel 3 01.12. JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean 01.12. Kayko und Kokosh 01.12. Kayko und Kokosh: Staffel 2 01.12. Kojoten 02.12. Coming Out Colton 03.12. Jurassic World: Neue Abenteuer: Staffel 4 03.12. Haus des Geldes: Teil 5 – Ausgabe 2 03.12. Centaurworld: Staffel 2 07.12. Ein lustiges Hundeleben: Staffel 2 07.12. Titans: Staffel 3 08.12. Die Patchworkfamilie: Staffel 4 09.12. Aranyak – Aus dem Wald 10.12. Twentysomethings: Austin 10.12. Saturday Morning All Star Hits! 10.12. Wie man Weihnachten verhunzt: Die Beerdigung 10.12. Inspector Koo 11.12. The Hungry and the Hairy 11.12. The Future Diary 14.12. Selling Tampa 15.12. Élite-Kurzgeschichten: Phillipe – Caye – Felipe 15.12. Aggretsuko: Staffel 4 16.12. The Witcher: Staffel 2 17.12. Fast & Furious Spy Racers: Staffel 6: Heimkehr 17.12. Was in Oslo geschah 19.12. Élite-Kurzgeschichten: Samuel – Omar 20.12. Emily in Paris: Staffel 2 22.12. Élite-Kurzgeschichten: Patrick 23.12. The Silent Sea 24.12. Raus aus der Single-Hölle 25.12. Geschichten einer Generation – mit Papst Franziskus: Miniserie 25.12. Wortparty präsentiert: Mathe!: Staffel 1 28.12. Café con aroma de mujer 29.12. Menschen in Angst 29.12. Kitz 30.12. Wer einmal lügt 31.12. Queer Eye: Staffel 6 31.12. Cobra Kai: Staffel 4 31.12. Decoupled Dezember

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

