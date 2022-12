Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Dezember 2022

The Witcher: Blood Origin erzählt die Vorgeschichte der beliebten Fantasyserie "The Witcher" und geht am 25. Dezember 2022 bei Netflix an den Start. Das Prequel findet mehr als 1000 Jahre vor den Ereignissen rund um Geralt, Ciri und Yennefer statt. Bereits im Abspann der letzten Folge von Staffel 2 ist zu sehen, dass die Elfen Scian (Michelle Yeoh), Éile (Sophia Brown) und Fjall (Laurence O’Fuarain) im Mittelpunkt stehen.

Die Drei stellen sich zunächst im Alleingang und später mit vereinten Kräften ihrem Schicksal, das mit der Konjunktion der Sphären verbunden zu sein scheint. Bevor Menschen, Elfen, Monster und andere Fraktionen sich - wie in The Witcher zu sehen - eine Welt teilten, lebte jede Partei in ihrer eigenen Sphäre. Blood Origin erzählt nicht nur die Geschichte der drei Elfen, sondern zeigt auch, wie aus vielen Welten eine werden konnte und wie der erste Hexer das Licht der Welt erblickte.

In Norwegens Bergen treibt ein riesiger Troll sein Unwesen, nachdem eine Explosion ihn aus seinem wohlverdienten Schlaf gerissen hat. Der Troll entlädt seinen Unmut daraufhin an den Häusern und anderen Besitztümern der örtlichen Bevölkerung, die auf diese Ereignisse verängstigt und besorgt reagiert, wenngleich sie nicht wissen, wer für die Zerstörung verantwortlich ist.

Als die Paläontologin Nora (Ine Marie Wilmann) sich der Sache annimmt und den Menschen der Kommune Dovre offenbart, dass womöglich ein verärgerter Troll in der Gegend sein Unwesen treibt, stößt sie vor allem auf Unglauben. Erst als der Troll sich Oslo als neues Ziel seiner unbändigen Wut ausgesucht hat, realisiert nicht nur die Bevölkerung, sondern auch das Militär, die tatsächliche Bedrohung. Die Regierung beschließt daraufhin, dass Nora genau die Richtige ist, um der Sache Herr zu werden. Der Fantasyfilm Troll ist ab dem 01. Dezember 2022 bei Netflix verfügbar.

Das Drama Magnolia zeigt dem Zuschauer einen Tag in Los Angeles, den neun Menschen unterschiedlich erleben. Dass die Geschichten der Neun nicht nur zufällig miteinander verbunden sind, zeigt sich im weiteren Verlauf des Films. Zu den Protagonisten gehören unter anderem der krebskranke TV-Produzent Earl Partridge (Jason Robards), sein Pfleger Phil Pharma (Philip Seymour Hoffman) und auch sein Sohn Frank Mackey (Tom Cruise), der eine chauvinistische TV-Show moderiert.

Zu Earls Produktionen gehört auch eine Quizshow, die von dem ebenfalls krebskranken Showmaster Jimmy Gator (Philip Baker Hall) geleitet wird, der seinerseits ein angespanntes Verhältnis zu seiner kokain- und sexsüchtigen Tochter Claudia (Melora Walters) hat. An Jimmys Show nimmt auch das Wunderkind Stanley Spector (Jeremy Blackman) teil, der kurz davorsteht, den Jahrzehnte alten Rekord von Donnie Smith (William H. Macy) zu brechen, der wiederum gerade von seinem Boss Solomon (Alfred Molina) gefeuert wurde. Magnolia läuft ab dem 13. Dezember 2022 bei Amazon Prime Video.

Die junge Frau Tess Marshall (Georgina Campbell) reist nach Detroit, um dort an einem Vorstellungsgespräch teilzunehmen. Da sie bereits am Vorabend in der Stadt ankommt, hat sie sich per Airbnb ein Haus gemietet, in dem sie die Nacht verbringen will. Als sie bei dem Haus ankommt, ist dieses jedoch bereits von einem anderen, seltsamen Gast besetzt. Keith Toshko (Bill Skarsgård) hat das Haus ebenfalls gebucht und schlägt Tess spontan vor, im Schlafzimmer zu übernachten, während er es sich auf der Couch gemütlich macht.

Tess ist zunächst misstrauisch, willigt aber schließlich ein. In der Nacht wacht sie plötzlich auf und stellt fest, dass jemand in ihrem Zimmer war. Als sie am nächsten Tag nach dem Vorstellungsgespräch in das Airbnb-Haus zurückkehrt, ist Keith spurlos verschwunden. Tess durchsucht das Haus nach ihm und stößt dabei auf eine geheime Kellertür, die zu einem bizarren Schauplatz führt. Barbarian ist ab dem 28. Dezember 2022 bei Disney+ zu sehen.

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Dezember bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und im Abopreis inbegriffen sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht angegeben.

Disney+ Release Filme Pentatonix: Around The World For The Holidays 02.12. Micky Maus: Donald, Die Weihnachtsente 02.12. Micky & Minnie: Der Weihnachtswunsch 02.12. Gregs Tagebuch 2: Gibt’s Probleme? 02.12. Our Only Chance 02.12. The Housewife & the Shah Shocker 02.12. Wochenend-Familie: Weihnachts-Special 09.12. Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück 09.12. Darby and the Dead 09.12. Idina Menzel: Which Way to the Stage? 09.12. Bridget Jones’ Baby 09.12. Afrikas wilde Wunderwelt 14.12. If These Walls Could Sing 16.12. Le Pupille 16.12. Doktorspiele 16.12. Plan B 16.12. Encanto at the Hollywood Bowl 28.12. Barbarian 28.12. The Cave 30.12. Serien The Come Up: Staffel 1 07.12. Das Vermächtnis von Montezuma 14.12. Mord im Auftrag Gottes 14.12. Between the World and Us: Staffel 1 14.12. Das Netz – Power Play: Staffel 1 14.12. Boston Legal: Staffel 1-5 14.12. This Fool: Staffel 1 21.12. Die Top Ten der 80er: Staffel 1 21.12. Mayday – Alarm im Cockpit: Staffel 21 21.12. Tell me Lies: Staffel 1 28.12. Amazon Release Filme Mein Schatz, unsere Familie und ich 01.12. Naked Singularity 01.12. Christmas Tale 01.12. The Sacrifice – Um jeden Preis 01.12. Your Christmas Or Mine? 02.12. The Conjuring: Im Bann des Teufels 02.12. Appaloosa 03.12. Tatsächlich Liebe 05.12. The Boss Baby: Schluss mit Kindergarten 07.12. Something From Tiffany’s 09.12. Tom und Jerry – der Film 09.12. Hawa 09.12. Brokeback Mountain 12.12. Thale 13.12. Magnolia 13.12. Fast & Furious 9 14.12. Vigilante – bis zum letzten Atemzug 15.12. Nanny 16.12. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 16.12. About Fate 16.12. Kaltes Land 17.12. Superintelligence 19.12. One Of These Days 19.12. Serien Promised Neverland: Staffel 2 01.12. The Good Doctor: Staffel 4 01.12. S.W.A.T: Staffel 4 01.12. My Little Pony: Pony Life: Staffel 1 01.12. Friedliche Weihnachten: Staffel 1 09.12. PJ Masks: Staffel 3+4 16.12. Tom Clancy's Jack Ryan 21.12. Rentnercops: Staffel 5 23.12. Netflix Release Filme Christmas Time Is Here 01.12. Troll 01.12. Qala 01.12. Der maskierte Betrüger 01.12. „Sr.“ 02.12. Lady Chatterleys Liebhaber 02.12. Scrooge: Ein Weihnachtsmusical 02.12. Warriors of Future 02.12. Mighty Express: Das große Rennen 05.12. Der Fall Richard Jewell 05.12. The Boss Baby: Weihnachtsbonus 06.12. Lieferung vor Weihnachten 06.12. Sebastian Maniscalco: Is It Me? 06.12. Matrimillas 07.12. Ardiente paciencia 07.12. Club der magischen Dinge 08.12. Die Elefantenflüsterer 08.12. Am hellichten Tag: Mord in Navarte 08.12. Lookism 08.12. Guillermo del Toros Pinocchio 09.12. Dragon Age: Absolution 09.12. Gudetama: An Eggcellent Adventure 13.12. Tom Papa: What A Day! 13.12. Geh nicht ran: Der Fall des Telefonbetrügers 14.12. Kangaroo Valley 14.12. I Believe in Santa 14.12. Todeszug nach Yuma 14.12. Drinking Buddies 15.12. Violet Evergarden: Erinnerungen 15.12. Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery 15.12. The Big 4 15.12. Sonic Prime 15.12. Özel Ders – Privatunterricht 16.12. Der Vulkan: Rettung von Whakaari 16.12. BARDO, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten 16.12. The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh – Teil 1 20.12. Nicht so fröhliche Weihnachten 20.12. Disconnect: The Wedding Planner 21.12. Die Goldfische 21.12. Mathieu Dufour at Bell Centre 22.12. Glass Onion: A Knives Out Mystery 23.12. Vir Das: Landing 25.12. Roald Dahls Matilda – Das Musical 25.12. The Way Back – Der lange Weg 26.12. Chelsea Handler: Revolution 27.12. 7 Donne e un Mistero 28.12. Ein Abend im Kindergarten 28.12. Happy Nous Year 28.12. Brown and Friends 29.12. Weißes Rauschen 30.12. A Quiet Place Part II 30.12. Best of Stand Up 2022 31.12. Serien Sackgasse 01.12. JoJo’s Bizarre Adventure STONE OCEAN: Folgen 25–38 01.12. S.W.A.T.: Staffel 4 01.12. Immer für dich da: Staffel 2 02.12. Hot Skull 02.12. My Unorthodox Life: Staffel 2 02.12. La flor más bella 07.12. Smiley 07.12. Ich hasse Weihnachten 07.12. Finger weg! (USA): Staffel 4 07.12. Haus des Geldes: Korea Teil 2 09.12. Wie man Weihnachten verhunzt 09.12. Traumhaus-Makeover: Staffel 4 09.12. CAT 09.12. Behind Every Star 13.12. Raus aus der Single-Hölle: Staffel 2 13.12. Last Chance U: Basketball: Staffel 2 13.12. Glitter 14.12. Ein Sturm zu Weihnachten 16.12. The Recruit 16.12. Paradise PD: Teil 4 16.12. Far From Home 16.12. Cook at all Costs 16.12. Summer Job 16.12. Dance Monsters 16.12. Emily in Paris: Staffel 3 21.12. I AM A KILLER: Staffel 4 21.12. Alice in Borderland: Staffel 2 22.12. ¡Dale, dale, dale! 23.12. The Witcher: Blood Origin 25.12. O Cangaceiro do Futuro 25.12. Verwechselt: Staffel 3 25.12. Treason 26.12. The Circle: USA: Staffel 5 28.12. Der Aufstieg von Weltreichen: Das osmanische Reich: Staffel 2 29.12. Chicago Party Aunt: Teil 2 30.12. Machos alfa 30.12. Königin des Südens: Staffel 3 30.12. Sommer im Cielo Grande: Staffel 2 30.12. Brooklyn Nine-Nine: Staffel 8 30.12. My Next Guest with David Letterman and Volodymyr Zelenskyy Dezember The Glory Dezember

