Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Februar 2021

Der Goldene Handschuh handelt von Fritz Honka (Jonas Dassler), der zu Beginn der 1970er-Jahre mehrere Frauen in Hamburg ermordete. Beruflich schlägt sich der starke Alkoholiker als Hilfsarbeiter durch, privat findet man ihn oft in einschlägigen Trinker-Kneipen – eine davon ist der titelgebende "Goldene Handschuh". Dort versucht er, betrunkene Frauen mit der Aussicht auf Alkohol und etwas Geld in seine Wohnung zu locken. Honka wirkt auf den ersten Blick wie ein bemitleidenswerter und vor allem schüchterner Zeitgenosse. Ist er jedoch erst einmal mit einer Dame zurück in seiner Wohnung, mutiert er zum perversen Monster, das seine Begleiterinnen auf brutalste Art und Weise vergewaltigt und ermordet. Da ihn die Zerteilung und Beseitigung seiner Opfer körperlich überfordert, lagert er diese in Verstecken in seiner Wohnung. Dem widerlichen Gestank versucht er mit Duftbäumen entgegenzuwirken. Trotz seiner dilettantischen Vorgehensweise wird Honka zunächst nicht gefasst. Der Goldene Handschuh ist nichts für schwache Nerven und läuft ab dem 22. Februar 2021 bei Netflix.

Trailer zu Der Goldene Handschuh

Tribes of Europa

Die sechsteilige Serie Tribes Of Europa von einem zukünftigen Europa, das von unzähligen kleinen Stämmen bevölkert wird. Die Fraktionen haben alle mehr oder weniger die gleiche Agenda: überleben und die Vorherrschaft auf dem Kontinent sichern. Nach einer globalen Katastrophe sind Rohstoffe knapp und technische Hilfsmittel sowie Waffen erscheinen wie eine Mischung aus futuristischer Technologie und improvisierten Werkzeugen aus dem Mittelalter. Inmitten dieser unsicheren Zeit leben die Geschwister Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) und Elja (David Ali Rashed), die ungewollt in einen Konflikt hineingezogen werden, bei dem es um einen mysteriösen Würfel geht. Diesen haben die drei zufällig bei der Absturzstelle eines Raumschiffs ganz in der Nähe ihres Dorfes gefunden. Tribes of Europa startet am 19. Februar 2021 bei Netflix.

Trailer zu Tribes of Europa

Bliss

In Gregs (Owen Wilson) Leben läuft es alles andere als rund. Erst geht seine Ehe in die Brüche und dann verliert er auch noch seinen Job, was ihn in eine echte Lebenskrise stürzt. Verzweifelt und erschöpft trifft er eines Tages auf die mysteriöse Isabel (Salma Hayek), die er zunächst für eine verrückte Hellseherin hält: Sie behauptet, dass die Welt, in der sie leben, nichts weiter als eine Computersimulation sei. Greg glaubt ihr zunächst kein Wort – doch dann demonstriert Isabel mit ihren besonderen Fähigkeiten, wie es hinter den Kulissen der Scheinwelt aussieht und was für ein glückliches und erfülltes Leben er eigentlich führen könnte. Für Greg gilt es nun herauszufinden, ob er einer Scharlatanin aufgesessen ist oder ob es für wirklich einen Ausweg aus der deprimierenden Schein-Realität gibt. Bliss gibt es ab dem 5. Februar 2021 bei bei Amazon Prime Video zu sehen.

Trailer zu Bliss

Monuments Men

Die Monuments Men sind eine Spezialeinheit der US-Armee, die gegen Ende des zweiten Weltkriegs Kunstwerke aller Art an der Westfront vor der Zerstörung bewahren soll. Denn Hitler hat in Anbetracht der unvermeidbaren Niederlage befohlen, alle Kunst zu vernichten, ehe sie dem Feind in die Hände fällt. Frank Stokes (George Clooney) ist der Anführer dieser Spezialeinheit und genau wie seine Kameraden James Granger (Matt Damon), Rich Campbell (Bill Murray) und Walter Garfield (John Goodman) mehr Kunstexperte als Soldat. Die insgesamt sieben Männer geben sich größte Mühe, allerlei Kunstwerke zu retten, haben jedoch ein Akzeptanzproblem: Innerhalb der Armee schlägt ihnen nämlich Unverständnis für ihre Mission entgegen, weshalb sich die Gruppe ständig rechtfertigen und beweisen muss, um respektiert zu werden. Das Kriegsdrama Monuments Men ist ab dem 8. Februar 2021 bei Amazon verfügbar.

Trailer zu Monuments Men

Robots

Der kleine Roboter Rodney Copperbottom verlässt gegen den Willen seiner Eltern Herb und Lydia das heimische Nest, um seinem Idol, Big Weld, seine Erfindung zu präsentieren. Big Weld ist der Chef des Roboterkonzerns Big Weld Industries. Was Rodney jedoch nicht ahnt ist, dass Big Weld von dem skrupellosen Roboter-Kollegen Ratchet entmachtet und aus dem Weg geräumt wurde. Als Rodney in der Firmenzentrale von Big Weld Industries ankommt, erfährt er von den Machenschaften des profitgierigen Ratchet, der tatkräftig von seiner Mutter Madame Gasket unterstützt wird. Von Big Weld fehlt jede Spur und so beschließt Rodney sich gemeinsam mit seinen neu gewonnenen Freunden Fender, Piper Pinwheeler und Crank Casey auf die Suche nach seinem großen Vorbild zu machen. Im englischen Original werden die Hauptfiguren von Schauspiel-Größen wie Ewan McGregor, Mel Brooks und Robin Williams gesprochen, was diese Version auch für Erwachsene besonders sehenswert macht. Robots wird bei Disney+ ab dem 5. Februar 2021 gezeigt.

Trailer zu Robots

Neuer Erwachsenenbereich bei Disney+

Am 23. Februar startet Disney+ das Erwachsenenangebot "Star". Das fügt auf einen Schlag circa 300 Filme und Serien hinzu, darunter bekannte Titel wie Lost, 24 oder The Grand Budapest Hotel:

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Februar bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung!

Disney+ Release-Datum Filme Robots 05.02. Bibi & Tina - Der Film 05.02. Bibi & Tina: Voll Verhext 05.02. Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs 05.02. Tierduell 12.02. Flora & Ulysses 19.02. Disney+ Star (inkl. Lost, 24, The Grand Budapest Hotel u.v.m.) 23.02. Flicka 2 26.02. Flicka 3 – Beste Freunde 26.02. Serien Willkommen im Haus der Eulen: Staffel 1 05.02. Car S.O.S.: Staffel 7 12.02. Faszination Supercars: Staffel 1 12.02. Die Beni Challenge 12.02. Eine unberechenbare Familie: Staffel 1 19.02. Gag Attack 19.02. Unser Kosmos: Die Reise geht weiter: Staffel 2 19.02. Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D: Staffel 6 26.02. Die Yukon-Tierärztin: Staffel 6 26.02. Ice Road Rescue - Extremrettung in Norwegen:Staffel 4 26.02. Tierduell: Staffel 1 26.02.

Amazon

Release-Datum Filme Spider-Man 3 01.02. Dreamgirls 01.02. Mein Blind Date mit dem Leben 01.02. Home – Ein smektakulärer Trip 03.02. Der Kaufhaus Cop 2 05.02. Bliss 05.02. Wir Beide 06.02. Coyote Ugly 06.02. Im Netz der Gewalt 08.02. Zu weit weg 08.02. Monuments Men – Ungewöhnliche Helden 08.02. Ma 09.02. Der Soldat James Ryan 09.02. Grease 10.02. Johnny Englisch – Jetzt erst recht 10.02. Battleship 11.02. The Map of Tiny Perfect Things 12.02. Songbird 12.02. Transformers 12.02. Transformers – Die Rache 12.02. Transformers 3 – Dark of the Moon 12.02. Transformers: Ära des Untergangs 12.02. Robert The Bruce – König von Schottland 14.02. Schlussmacher 14.02. A Billion Stars – Im Universum ist man nicht allein 15.02. Jack Reacher 15.02. Mina und die Traumzauberer 16.02. Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf 18.02. T2 Trainspotting 19.02. Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 19.02. Der SpongeBob Schwammkopf Film 21.02. SpongeBob Schwammkopf: Schwamm aus dem Wasser 21.02. Der große Trip – Wild 22.02. Code Ava – Trained To Kill 22.02. Der Sternwanderer 23.02. The Dead Don’t Die 24.02. Shaun das Schaf: Der Film 24.02. Little 24.02. Pets 2 25.02. World War Z 26.02. The Kid – Der Pfad des Gesetzlosen 28.02. The 2nd – Im Fadenkreuz der Söldner 28.02. Enemy Lines: Codename Feuervogel 28.02. Serien

Soulmates: Staffel 1 08.02. The Family Man: Staffel 2 12.02. DC´s Legends of Tomorrow: Staffel 5 17.02. El Internado: Staffel 1 19.02. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo: Staffel 1 19.02. Shameless: Staffel 10 24.02. The Flash: Staffel 6 28.02.

Netflix

Release-Datum Filme

Bridget Jones Baby 01.02. Kid Cosmic 02.02. Baywatch 03.02. Godzilla II: King of the Monsters 03.02. Meine Freunde sind alle tot 03.02. Der letzte Paradiso 05.02. Little Big Women 05.02. Malcolm & Marie 05.02. Space Sweepers 05.02. The Yin-Yang Master: Dream Of Eternity 05.02. Die heilende Kraft des Entblößens 05.02. Neues aus der Welt 10.02. En passant pécho – Zwei Dealer in Paris 10.02. Verschwunden: Tatort Cecil Hotel 10.02. Layla Majnun 11.02. Red Dot 11.02. Liebe² 11.02. To All The Boys: Always And Forever 12.02. Dani Rovira: Hass 12.02. Xicos Weg 12.02. Du gegen die Wildnis 16.02. The Danish Girl 16.02. Thus Spoke Kishibe Rohan 18.02. I Care A Lot 19.02. Classmates Minus 20.02. Pelé 23.02. Brian Regan: On The Rocks 23.02. Geez & Ann 25.02. High-Rise Invasion 25.02. Verrückt nach ihr 26.02. Mit den Wellen 26.02. The Girl on the Train 26.02. Serien Tiffany Haddish Presents: They Ready: Staffel 2 02.02. Mighty Express: Staffel 2 02.02. Immer für dich da 03.02. H: Staffel 2 05.02. Unsichtbare Stadt 05.02. Run On 10.02. Capitani 11.02. Nadiyas Backwelt 12.02. Bestattungen à la Bernard 12.02. The Crew 15.02. Sie weiß von dir 17.02. MeatEater: Staffel 9: Teil 2 17.02. Lovestruck in the City 19.02. Tribes of Europa 19.02. Ginny & Georgia 24.02. Eine Schule für jeden Hund 24.02. A Love So Beautiful 27.02.

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

