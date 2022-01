Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Februar 2022

Der Geschichte eines des wohl berühmtesten Sextapes widmet sich Disney+ im Februar und was diese spezielle Videokassette für die weitere Entwicklung des Internets und der Medienbranche bedeutet. Pam & Tommy kommt am 2. Februar zu Disney+ (Star) und erzählt die Geschichte eines äußerst privaten Videos des frisch verheirateten Ehepaares Pamela Anderson und Tommy Lee, das von Millionen Menschen gesehen wurde. Aufgenommen in den Flitterwochen wurde die VHS-Kassette gestohlen und statt von zwei von Millionen Menschen gesehen. Die achtteilige Serie "ist eine Liebesgeschichte, ein Krimi und ein warnendes Beispiel in einem" und sieht das Sextape als Ausgangspunkt der Reality-TV-Ära.

Einem viel aktuelleren Skandal widmet sich Inventing Anna. Eine junge Frau gibt sich in New York als reiche deutsche Millionenerbin aus und verkehrt bald in den höchsten gesellschaftlichen Kreisen der Metropole. Auf Instagram prahlt sie mit ihrem angeblichen Reichtum und dem glamourösen Leben, dass sie in den USA führt. Erst eine Journalistin kommt dem Betrug auf die Schliche, Anna Delvey (beziehungsweise Anna Sorokin) wird festgenommen und landet vor Gericht. Ihre Geschichte sorgt weltweit für Schlagzeilen und gilt auch als Sinnbild für unsere Zeit, in der ein erfolgreicher Auftritt auf Social Media alles zu sein scheint, was man braucht, um es zu schaffen. Die neunteilige Serie Inventing Anna erzählt die schwer zu glaubende Geschichte ab dem 11. Februar auf Netflix nach.

Für Midge Maisel bricht derweil mit einer neuen Beschäftigung auch eine neue Zeit an: Die hochgelobte Serie The Marvelous Mrs Maisel schreibt inzwischen das Jahr 1960 und Midge entfremdet sich immer mehr von ihrer Familie sowie ihren Freunden und Freundinnen. Die Serie rund um die Hausfrau, die ein Talent für Stand-up-Comedy entdeckt, hat bereits Dutzende Auszeichnungen gewonnen, auf die vierte Staffel mussten Fans aber mehr als zwei Jahre warten. Ab 18. Februar ist sie bei Amazon Prime Video abrufbar. Um Comedy geht es auch in Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy, ebenfalls bei Amazon (ab 4. Februar). Erzählt wird die Geschichte des ersten rein schwarzen Comedy-Abends im berühmten Comedy Store in West Hollywood.

Weiter geht es auf Disney+ (Star) auch für The Walking Dead. Ab 21. Februar zeigt der Streaming-Dienst Staffel 11B und jetzt bricht die Welt "sprichwörtlich zusammen". The King’s Man – The Beginning widmet sich unterdessen den Ursprüngen des gleichnamigen Geheimdienstes aus der gleichnamigen Filmreihe. Bekämpft werden muss unter anderem Rasputin, der eine Söldnerarmee aufstellt, um die Macht über die Welt zu ergreifen. Der Film ist ab 23. Februar auf Disney+ abrufbar (Star). In Vikings: Valhalla geht es ab dem 25. Februar auf Netflix um eine neue Generation von Wikingern, die 100 Jahre nach den Geschehnissen von Vikings ihre eigenen Abenteuer erleben. Absturz – Der Fall gegen Boeing widmet sich den beiden Flugzeugabstürzen, die den US-Konzern in eine Krise gestürzt haben und wie es dazu kommen konnte. Der Dokumentarfilm wird am 18. Februar ebenfalls auf Netflix veröffentlicht.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Januar bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und im Abopreis inbegriffen sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht angegeben.

Disney+ Release-Datum Filme Torn 04.02. The First Wave 04.02. Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – Das Making-Of zu Hawkeye 09.02. Der Pferdeflüsterer 11.02. Selbst ist die Braut 11.02. Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – Das Making-Of zu Eternals 16.02. StreetDance: Folge deinem Traum! 18.02. X-Men Origins: Wolverine 18.02. Ein wunderbarer Winter mit Micky Maus 18.02. The King’s Man - The Beginning 23.02. The French Dispatch 23.02 Der fantastische Mr. Fox 25.02. Serien Pam & Tommy 02.02. American Dad: Staffel 17 02.02. Dave: Staffel 2 16.02. New York Cops – N.Y.P.D. Blue: Staffeln 1-3 16.02. The Walking Dead: Staffel 11B 21.02. Besos al aire: Küssen verboten: Staffel 1 23.02. Die Prouds: Lauter und trauter 23.02. Amazon Release-Datum Filme Spiderman 01.02. Spiderman 2 Extended 01.02. Spiderman 2 Theatrical 01.02. The Green Hornet 01.02. Arctic 01.02. SCOOB! 01.02. Running With The Devil 01.02. Tarantino - The Bloody Genius 03.02. Time Is Up 04.02. Central Intelligence 05.02. Prinz Charming 06.02. The Protégé - Made for Revenge 07.02. Bad Neighbors 08.02. Neighbors 2 08.02. Trolls 09.02. Message In A Bottle - Der Beginn einer großen Liebe 10.02. Walhalla: Die Legende von Thor 11.02. I Want You Back 11.02. Rooney 11.02. Mr. Jones 13.02. Hot Summer Nights 14.02. Mein fast perfekter Valentinstag 14.02. Liebe ist... 15.02. True History of the Kelly Gang 16.02. American Pie : Das Klassentreffen 16.02. Ophelia 17.02. The 800 20.02. Arahan 20.02. Queenpins 20.02. Diener der Dunkelheit 21.02. Dieses Bescheuerte Herz 22.02. Das Mädchen deiner Träume 24.02. Venom 24.02. 2067 26.02. The Corrupted 28.02. Serien Schitt's Creek: Staffel 6 01.02. Reacher: Staffel 1 04.02. Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy: Staffel 1 04.02. With Love: Staffel 1 11.02. The Marvelous Mrs Maisel: Staffel 4 18.02. Shameless: Staffel 11 24.02. Netflix Filme Release-Datum Meine beste Freundin Anne Frank 1.02. Looop Lapeta 4.02. Through my Window – Ich sehe nur dich 4.02. Das Privileg – Die Auserwählten 9.02. Into the Wind 10.02. Love Tactics 11.02. Love and Leashes 11.02. Anne+: Der Film 11.02. Wie Jodie über sich hinauswuchs 2 11.02. Bigbug 11.02. Erax 17.02. Heart Shot 17.02. Vergib uns unsere Schuld 17.02. Fistful of Vengeance 17.02. Rabbids Invasion Spezial: Mission zum Mars 18.02. Texas Chainsaw Massacre 18.02. Töte mich nicht 20.02. UFO 23.02. Tyler Perry's A Madea Homecoming 25.02. Sans répit – Ruhelos 25.02. Mein wundervolles Leben 28.02. Serien The Apprentice: ONE Championship Edition 01.02. Raising Dion: Staffel 2 01.02. Dunkle Leidenschaft: Staffel 2 02.02. Murderville 03.02. Auf der Suche nach Ola 03.02. Süße Magnolien: Staffel 2 04.02. Liebe macht blind: Japan 08.02. Only Jokes Allowed 09.02. Ideias à Venda 09.02. Bis dass das Leben uns scheidet 10.02. Inventing Anna 11.02. Toy Boy: Staffel 2 11.02. Liebe macht blind: Staffel 2 11.02. Treue 14.02. Fishbowl Wives 14.02. Swap Shop: Staffel 2 16.02. Der junge Wallander: Im Schatten des Todes 17.02. Space Force: Staffel 2 18.02. Cat Burglar 22.02. Vikings: Valhalla 25.02. Merlí. Sapere Aude 25.02. Wieder 15 25.02.

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir in dieser Bilderstrecke die Highlights der vergangenen Monate zusammengefasst.

(mho)