Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Februar 2023

Bei Netflix wird es im Februar mit "Too Hot To Handle: Germany" besonders wild und trashig. Die Reality-TV-Show schickt zehn willige Frauen und Männer in eine schicke Villa mit Pool, Bar und eigenem Sandstrand, die sich an irgendeinem paradiesischen Ort der Welt befindet. Dort treffen die Date-willigen Kandidaten nach und nach ein und zeigen sich schon beim Kennenlernen von ihrer unanständigen Seite. Soweit klingt das Konzept nach generischer Trash-TV-Retorte, allerdings serviert der Plot ein ganz neues Gericht. Die ahnungslosen Singles nehmen in dem Glauben an der Show teil, dass hier wild gedatet und gekuppelt wird. Ihnen wird erst einige Stunden nach ihrem Einzug in die Villa verkündet, dass sie bei "Too Hot To Handle" mitspielen.

Das bedeutet, dass es keinerlei körperliche Nähe geben darf – kein Knutschen, kein Kuscheln, selbst Hand anlegen ist ebenfalls verboten und für Sex gibt es die Höchststrafe. Das Preisgeld für den oder die Gewinner liegt bei 200.000 Euro, wird jedoch durch jeden Verstoß gegen die Enthaltsamkeitsregeln schmerzhaft verringert. So kostet ein Küsschen nach dem "Too Hot To Handle: Germany"-Bußgeldkatalog beispielsweise 2000 Euro, während Sex die Siegprämie um ganze 20.000 Euro verringert. "Too Hot To Handle: Germany" ist die 5. Staffel der beliebten Netflix-Serie und geht am 28. Februar 2023 an den Start.

Star Trek: Picard, Staffel 3

Die erfolgreiche Serie "Star Trek: Picard" ist ab dem 17. Februar 2023 bei Amazon Prime Video mit der 3. und gleichzeitig letzten Staffel zu sehen. Star Trek: Picard erzählt die Geschichte des legendären Enterprise-Captains Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) und seinen Weltraum-Abenteuern, die er 20 Jahre nach den Ereignissen des Kinofilms "Star Trek: Nemesis" erlebt. Schon in den ersten beiden Staffeln gab es einige erfreuliche Treffen mit alten Bekannten aus dem Star-Trek-Universum.

In der 3. Staffel sind unter anderem Will Riker (Jonathan Frakes), Geordi LaForge (LeVar Burton), Worf (Michael Dorn), Data (Brent Spiner) Beverly Crusher (Gates McFadden) und Deanna Troi (Marina Sirtis) mit von der Partie. Ein Trailer verrät außerdem, dass es auch ein großes Wiedersehen mit der Enterprise (Variante F) geben wird - wer sie befehligt, bleibt jedoch unklar. Auf der Seite der Widersacher wird die finstere Kapitänin Vadic (Amanda Plummer) vorgestellt, der es, aus bisher noch unbekannten Gründen, nach Vergeltung dürstet und die auf ihrer Suche nach Picard vor nichts zurückschreckt. Es deutet also alles auf ein fulminantes Ende der "Star Trek"-Serie hin.

Black Panther: Wakanda Forever

Nachdem König T'Challa (Chadwick Boseman) an einer unbekannten Krankheit stirbt, trauert die ganze Nation Wakanda. T'Challa hatte versprochen, dass die Ressourcen seines Landes, insbesondere das begehrte Vibranium, der Welt zugänglich gemacht und zum Wohl der Menschheit eingesetzt werden sollen. Die amtierende Königin Ramonda (Angela Bassett) und Mutter des verstorbenen Königs T'Challa hält allerdings nicht viel von den Versprechungen ihres Vorgängers und entscheidet, das Vibranium für sich zu behalten, um sich nicht von anderen Nationen ausbeuten zu lassen. Der Rest der Welt, allen voran die USA, zeigen sich nicht begeistert von dieser Haltung und machen sich auf eigene Faust auf die Suche nach anderen Quellen für das seltene Material.

Tief unter dem Atlantischen Ozean scheinen die Amerikaner auf eine solche Quelle gestoßen zu sein, diese wird jedoch von unbekannten Kreaturen bewacht, die den gierigen Eindringlingen umgehend das Licht ausknipsen. Die sogenannten Talokaner sehen ihr kostbarstes Gut in Gefahr und rüsten sich nicht nur für einen Krieg gegen die Oberwelt, sondern stellen auch dem Königreich Wakanda ein Ultimatum. Sie haben es auf Riri Williams (Dominique Thorne) abgesehen, die ein Gerät zum Aufspüren des wertvollen Vibraniums entwickelt hat. Die Landbewohner müssen also gezwungenermaßen ihre Kräfte vereinen, um dem Feind aus der Tiefe die Stirn bieten zu können. "Black Panther: Wakanda Forever" ist der direkte Nachfolger von "Black Panther" und läuft ab dem 01. Februar 2023 bei Disney+.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Februar bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und im Abopreis inbegriffen sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht angegeben.

Disney+ Release Filme Black Panther: Wakanda Forever 01.02. Ghost Rider 03.02. Nordkorea hautnah: Die Kim-Dynastie 10.02. Dug Tage: Carls Date 10.02. L.A. Confidential 10.02. Knight and Day 17.02. Love Vegas 24.02. Bruiser 24.02. Serien Reservation Dogs: Staffel 2 01.02. Die Prouds: Lauter und trauter: Staffel 2 01.02. Köche in der Wildnis: Staffel 1 01.02. Königreich des Polarwolfs: Staffel 1 01.02. Hitlers letzter Widerstand: Staffel 1 08.02. Marvel Studios LEGENDS: Staffel 2 10.02. Bleach: Thousand-Year Blood War 15.02. Death in the Dorms: Staffel 1 15.02. American Dad: Staffel 18 22.02. Baymax und Mochi: Staffel 1 22.02. The A Word: Staffel 1-3 22.02. Europas verborgene Naturwunder: Staffel 1 22.02. Amazon Release Filme Game Of Love 2 01.02. The Other Zoey 03.02. Act Of Valor 04.02. Last Girl Survives - Dein Tod ist Nah 05.02. The Virtuoso 09.02. Somebody I Used To Know 10.02. Reminiscence 11.02. Charmant, Ledig, Sucht.... 12.02. Blackout 13.02. Finding You 14.02. Moloch 14.02. Lieber Kurt 16.02. Malignant 17.02. Project Gemini 21.02. Die Hart 24.02. The 355 25.02. Serien Before 30: Staffel 1 01.02. Harlem: Staffel 2 03.02. Breathe: In den Schatten Staffel 2 03.02. Toppen: Staffel 1 03.02. HILLarious: Staffel 1 09.02. Clarkson's Farm: Staffel 2 10.02. Carnival Row: Staffel 2 17.02. Star Trek Picard: Staffel 3 17.02. Nate Bargatze: Hallo Welt: Staffel 1 17.02. Marc Marquez: Staffel 1 20.02. The Consultant: Staffel 1 24.02. Dr. Seuss Baking Challenge: Staffel 1 24.02. Island: Staffel 1 27.02. Netflix Release Filme Alfons Zitterbacke: Das Chaos ist Zurück 01.02. A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe 01.02. True Spirit 03.02. Stromboli 03.02. Viking Wolf 03.02. Infiesto 03.02. Bill Russell: Legend 08.02. VINLAND SAGA: Staffel 2 09.02. Dear David 09.02. Your Place Or Mine 10.02. 10 Tage eines guten Mannes 10.02. Nochmal Liebe² 13.02. A todas partes 14.02. Jim Jefferies: High n’ Dry 14.02. A Sunday Affair 14.02. re:member 14.02. The Boss Baby 16.02. Bushwick 16.02. The Womb 16.02. Unlocked 17.02. Wonder Woman 1984 18.02. Whindersson Nunes: Das ist keine Predigt 19.02. The Strays 22.02. Call Me Chihiro 23.02. We Have a Ghost 24.02. A Whole Lifetime with Jamie Demetriou 28.02. Serien Detektiv Conan: The Culprit Hanzawa: Staffel 1 01.02. Gunthers Millionen: Miniserie 01.02. MAKE MY DAY: Staffel 1 02.02. Freeridge: Staffel 1 02.02. Class: Staffel 1 03.02. Der Handel: Staffel 1 08.02. You – Du wirst mich lieben: Staffel 4 Teil 1 09.02. My Dad the Bounty Hunter: Staffel 1 09.02. Love to Hate You: Staffel 1 10.02. Love is Blind: After the Altar Staffel 3 10.02. Jedes Mal, wenn wir uns verliebten: Staffel 1 14.02. Perfect Match: Staffel 1 14.02. Sem Filtro: Staffel 1 15.02. Das Gesetz nach Lidia Poët: Staffel 1 15.02. Red Rose: Staffel 1 15.02. La Primera Mujer: Staffel 1 15.02. Full Swing: Staffel 1 15.02. African Queens: Njinga: Staffel 1 15.02. The Upshaws: Teil 3 16.02. Aggretsuko: Staffel 5 16.02. Im Auge des Wolfes – Die Serie: Staffel 2 17.02. División Palermo: Staffel 1 17.02. Ein Mädchen und ein Kosmonaut: Staffel 1 17.02. Drei Leben: Staffel 1 22.02. Die Murdaugh-Morde: Skandal in den Südstaaten: Staffel 1 22.02. Ein Mädchen namens Lay Lay: Staffel 2 23.02. Outer Banks: Staffel 3 23.02. Vor wem laufen wir eigentlich davon?: Staffel 1 24.02. Formula 1: Drive to Survive: Staffel 5 24.02. Oddballs: Die seltsamen Abenteuer von James & Max: Staffel 2 24.02. Too Hot To Handle: Germany: Staffel 1 28.02.

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir in dieser Bilderstrecke die Highlights der vergangenen Monate zusammengefasst:

