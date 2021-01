Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Januar 2021

Nach dem Ende der preisgekrönten Science-Fiction-Zeichentrickserie Futurama und mehr als 600 Folgen von The Simpsons ging mit Disenchantment im Jahr 2018 die dritte Animationsserie von Matt Groening an den Start. Am 15. Januar startet die inzwischen dritte Staffel auf Netflix. Im Zentrum steht wieder Prinzessin Bean, die so gar keine Lust auf ein traditionelles Prinzessinnen-Leben hat und sich ihrer Zwangsheirat entzieht, um mit dem trotteligen Elfen Elfo und dem niedlichen Hausdämon Luci allerlei unterhaltsame Abenteuer zu erleben. Dem Alkoholismus stets näher als der Thronfolge, kommt sie im Verlauf der Serie der mysteriösen Geschichte ihrer verloren geglaubten Mutter und ihrer eigenen, undurchsichtigen Vergangenheit auf die Spur.

Trailer zu Disenchantment, Staffel 3 (Quelle: Netflix)

Bonding, Staffel 2

Pete (Brendan Scannell) und Tiff (Zoe Levin) waren zu Schulzeiten die besten Freunde, haben sich jedoch schon vor Jahren aus den Augen verloren. Eines Tages treffen sie sich zufällig in New York wieder und merken schnell, dass sie sich noch immer hervorragend verstehen, was ihre Freundschaft neu aufleben lässt. Pete, der lange unter seiner unterdrückten Homosexualität litt, hatte inzwischen sein Coming Out und genießt es, sich nicht mehr verstecken zu müssen. Tiff wiederum hat Karriere als Domina gemacht und kann der Nachfrage nach ihren Diensten kaum Herrin werden. Deshalb beschließt sie, Pete als Assistenten anzustellen. Der ahnt nicht, wie abgedreht Tiffs Arbeit mitunter aussieht, und lässt sich darauf ein. Mit dem Anspruch, auch die wildesten Fantasien der New Yorker Kundschaft zu befriedigen, starten die beiden ihre Geschäftsbeziehung und erleben dabei aberwitzige, aber auch gefährliche Geschichten. Die zweite Staffel von Bonding ist ab dem 27. Januar bei Netflix zu sehen.

Trailer zu Bonding, Staffel 2 (Quelle: Netflix 2021)

Weathering With You - Das Mädchen, das die Sonne berührte

In Hodaka Morishimas (Sebastian Fitzner) Leben geht es drunter und drüber. Um seinen Problemen zu entkommen, verlässt er seine einsame Heimatinsel und sucht in Tokio das sprichwörtliche große Glück. Schon nach kurzer Zeit in der Großstadt ist er jedoch pleite und stellt fest, dass das Leben dort nicht seinen traumhaften Vorstellungen entspricht. Um wenigstens ein Dach über dem Kopf zu haben, heuert er bei einem Okkultismus-Magazin als Redakteur an. Da es in der Stadt ununterbrochen regnet, häufen sich Gerüchte, dass das Wetter von einer Art Sonnenmädchen beeinflusst werde, was Hodaka und seine Kollegin Natsumi zu Nachforschungen anregt. Und tatsächlich lernt er nach kurzer Zeit Hina (Léa Mariage) kennen, die über die besondere Fähigkeit verfügt, das Wetter manipulieren zu können. Für Hina wird ihre Gabe allerdings schnell zum Fluch. Der Animefilm Weathering With You - Das Mädchen, das die Sonne berührte läuft ab dem 4. Januar bei Amazon Prime Video.

Trailer zu Weathering with you (Quelle: GKIDS Films)

Blade Runner 2049

Nach zahlreichen tödlichen Zwischenfällen wird im Jahr 2023 die Produktion von künstlichen Menschen, den sogenannten Replikanten, verboten. Erst, als der ebenso geniale wie gestörte Großindustrielle Niander Wallace (Jared Leto) im Jahr 2036 eine neue Replikanten-Version entwickelt, wird die Produktion schließlich wieder erlaubt. Doch verstecken sich weiterhin alte, verbotene Replikanten-Modelle auf der Erde, die den Menschen gefährlich werden können. Um diese zu finden und auszuschalten, kommen die sogenannten Blade Runner zum Einsatz. Einer von ihnen ist der Polizist K (Ryan Gosling), der bei seiner Suche nach den Replikanten auf eine weitreichende Verschwörung und ein düsteres Geheimnis stößt. Außerdem trifft er den seit 30 Jahren als verschollen geltenden Blade Runner Rick Deckard (Harrison Ford), der eine wichtige Rolle zu spielen scheint. Blade Runner 2049 gibt es ab dem 2. Januar bei Amazon Prime Video zu sehen.

Trailer zu Blade Runner 2049 (Quelle: Warner Bros. Pictures)

WandaVision, Staffel 1

Die Superhelden-Serie WandaVision verbindet das Marvel-Universum mit klassischen Sitcoms der 1950er- bis 1990er-Jahre. Im Mittelpunkt der Handlung stehen die beiden Marvel-Helden Vision (Paul Bettany) und Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), die in der Serie Wanda Maximoff heißt. Zeitlich ist die Geschichte von WandaVision nach den Geschehnissen des Action-Spektakels Avengers: Endgame eingeordnet. Wanda und Vision führen in der Serie ein idyllisches Leben in einer typischen US-Kleinstadt, das nach Art einer kitschigen Sitcom inszeniert wird – auch auf eingespielte Lacher wird nicht verzichtet. Der beschauliche Schein trügt allerdings und so stellt sich schon bald die Frage, was im Leben der beiden Protagonisten eigentlich real ist und was nicht. Die beiden müssen sich schließlich ihrer Superkräfte bedienen, um herauszufinden, wie ihr Schein-Leben mit den Ereignissen im Marvel Cinematic Universe zusammenhängt. WandaVision läuft ab dem 15. Januar bei Disney+, wo wöchentlich eine neue Folge ausgestrahlt wird.

Trailer zu WandaVision (Quelle: Marvel Deutschland)

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Januar bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung!

Disney+ Release-Datum Filme Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte 01.01. Epic – Verborgenes Königreich 01.01. Haie – Die ultimativen Jäger 01.01. Im Reich der Riesenhaie 01.01. Die wilden Kerle 1-5 08.01. Hammerhaie hautnah 08.01. Dr. Dolittle 3 15.01. Notre-Dame: Kampf gegen die Flammen 15.01. Amelia Earhart - Suche nach einer Legende 22.01. Drumline - Halbzeit ist Spielzeit 22.01. Manolo und das Buch des Lebens 22.01. Flicka 2 29.01. Ostwind 3: Aufbruch nach Ora 29.01. Ostwind 4: Aris Ankunft 29.01. Serien Erde an Ned: Staffel 1 01.01. Bear Grylls: Stars am Limit: Staffel 5 01.01. MARVEL Studios Legends 08.01. WandaVision 15.01. Brain Games: Staffel 7 15.01. Pixar Popcorn: Staffel 1 22.01.

Amazon

Release-Datum Filme Bridget Jones' Baby 01.01. Ein leichtes Mädchen 01.01. Blade Runner 2049 02.01. The Awakening 02.01. Kingdom of Heaven – Königreich der Himmel 03.01. Weathering With You – Das Mädchen, das die Sonne berührte 04.01. Oasis: Supersonic 05.01. Tabaluga – Der Film 06.01. Das erstaunliche Leben des Walter Mitty 07.01. Die Insel der besonderen Kinder 09.01. Pride 11.01. La La Land 12.01. The Beach 12.01. The Room 13.01. Der Spion von nebenan 15.01. One Night in Miami 15.01. Kein Ort ohne dich 16.01. Teenage Mutant Ninja Turtles 17.01. Anderson Falls – Ein Cop am Abgrund 19.01. Forte 20.01. Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt 22.01. Spy – Susan Cooper Undercover 22.01. Wasser für die Elefanten 23.01. Pitch Perfect – Die Bühne gehört uns! 25.01. Pitch Perfect 2 25.01. Force Of Nature 25.01. Selbst ist die Braut 27.01. Serien

Vikings: Staffel 6 Teil 2 30.12. The Stand: Staffel 1 03.01. Scrubs: Staffeln 1-9 04.01. The Magicians: Staffel 4 11.01. American Gods: Staffel 3 11.01. James May: Oh Cook – Staffel 1 15.01. South Park: Staffel 23 21.01. Star Trek: Lower Decks: Staffel 1 22.01.

Netflix

Release-Datum Filme

What Happened to Mr. Cha? 01.01. Minimalismus: Weniger ist jetzt 01.01. Asphalt Burning 02.01. Nailed It! Mexico 05.01. Tony Parker: Der letzte Wurf 06.01. Pieces of a Woman 07.01. Lupin 08.01. Azizler – Alle zusammen für sich 08.01. Geheime Welt Idhún 08.01. Charming 08.01. Crack: Kokain, Korruption und Konspiration 11.01. Chris Rock Total Blackout: The Tamborine Extended Cut 12.01. Tribhanga: Wundervoll unvollkommen 15.01. Outside the Wire 15.01. Der doppelte Vater 15.01. Carmen Sandiego 15.01. Hallo Ninja 19.01. Verwechselt 20.01. Salir del ropero 22.01. Der weiße Tiger 22.01. Ein lustiges Hundeleben 26.01. June und Kopi 28.01. Abenteuer ʻOhana 29.01. Bajocero (Unter Null) 29.01. Serien Cobra Kai: Staffel 3 01.01. Monarca 01.01. Headspace: Eine Meditationsanleitung 01.01. Traumhaus-Makeover 01.01. The Netflix Afterparty 02.01. Gabby's Dollhouse 05.01. Die Geschichte der Schimpfwörter 05.01. Jenseits des Todes 06.01. Die härtesten Gefängnisse der Welt 08.01. Pretend It’s a City 08.01. Der kleine Bheem: besonders stark zum Drachenfestival 08.01. Night Stalker: Auf der Jagd nach einem Serienmörder 13.01. Disenchantment: Staffel 3 15.01. Das Klunkerimperium 15.01. Spycraft – Die Welt der Spione 20.01. Fate: The Winx Saga 22.01. Busted! 22.01. Jurassic World: Neue Abenteuer 22.01. Bonding 27.01. 50 m² 27.01. We Are: The Brooklyn Saints 29.01.

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

