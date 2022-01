Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Januar 2022

Wie die Welt im Jahr 2040 aussehen könnte, wenn alle Menschen gleichermaßen darauf bedacht sind, die jeweils besten Techniken und Möglichkeiten zur Verbesserung unserer Lebensqualität und Erhaltung unseres Planeten zu nutzen, das zeigt der preisgekrönte Regisseur Damon Gameau in seiner Dokumentation 2040 - Wir retten die Welt. Gameau berichtet von seiner Lösung zur Eindämmung des Klimawandels in Form eines Briefes an seine vierjährige Tochter Velvet, für die er sich eine bessere Zukunft wünscht.

Gameau reist um die ganze Welt und führt Gespräche mit renommierten Wissenschaftlern, Klima- und Umweltexperten sowie Unternehmen, die bereits heute alternative und realisierbare Projekte und Lösungen in petto haben. Dabei geht es unter anderem um grundlegende Bereiche unseres alltäglichen Lebens wie Energiegewinnung, Nahrungsmittelproduktion, Abfallentsorgung und Mobilität. Gameaus ambitionierte Reise zeigt, dass bereits laufende Maßnahmen unserer Zeit wie grünere Städte, weniger Verkehr, weniger verschmutzte Meere und eine nachhaltigere Landwirtschaft im großen und konsequenten Stil der richtige Hebel im Kampf gegen den Klimawandel sein könnten. 2040 - Wir retten die Welt ist ab dem 07. Januar 2022 bei Netflix verfügbar.

Snowpiercer, Staffel 3

Sieben Jahre nachdem eine Klimakatastrophe die Welt in einen Eisplaneten verwandelt hat und die Erdoberfläche zu einem lebensfeindlichen Ort geworden ist, fristen die Überlebenden ihr Leben in einem 1001 Waggons langen Zug. Der Snowpiercer ist in ständiger Bewegung und umkreist die Erde auf seiner Strecke, die er in 133 Tagen zurücklegt. Die Passagiere sind überwiegend gut betuchte Menschen, die es sich - selbst in dieser postapokalyptischen Zeit - nicht nehmen lassen, ein luxuriöses Leben an Bord des Zuges zu führen.

Für die ärmeren Menschen in den hinteren Waggons haben sie weder Mitleid noch Verständnis. In Hunger und Armut lebend, versuchen die Bewohner der hinteren Abteile immer wieder, etwas gegen die Missstände zu unternehmen. Sie starten regelmäßig Aufstände, die jedoch abgewehrt werden.

Neben den Kämpfen der sozialen Schichten kommt es unter den reichen Passagieren eines Tages zu einer Mordserie, die der Anführerin des Zuges, Melanie Cavill (Jennifer Connelly), ein Dorn im Auge ist. Sie ruft den Ermittler Andre Layton (Daveed Diggs) aus den Reihen der Armen zu Hilfe, um den Fall zu lösen und die Lage an Bord des Zuges wieder zu entspannen. Im Mai 2020 erschien die 1. Staffel der SciFi-Serie, die 3. Staffel Snowpiercer ist ab dem 25. Januar 2022 bei Netflix zu sehen.

The Professor and the Madman

Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman Simon Winchesters erzählt The Professor and the Madman die Geschichte des Philologie-Professors James Murray (Mel Gibson), der es sich Mitte des 19. Jahrhunderts zur Aufgabe gemacht hat, ein vollumfängliches Wörterbuch der englischen Sprache zu verfassen. Das (mittlerweile berühmte) Oxford English Dictionary soll alle Facetten der Sprache beinhalten.

Also sammelt James nicht nur Wörter der englischen Hochsprache, sondern versucht auch, den Sprachgebrauch einfacher Leute festzuhalten. Außerdem sollen die Wörter jeweils neben einer Erklärung auch einen Beispielsatz bekommen. Bei seiner Arbeit erhält James Unterstützung vom Psychopathen Dr. William Chester Minor (Sean Penn), der sein Dasein als verurteilter Mörder in einer Hochsicherheits-Psychiatrie fristet. James weiß nichts von der kriminellen Vergangenheit seines fleißigen Helfers, der ihn im Laufe der Jahre mit mehr als 10.000 Beiträgen für das Wörterbuch versorgt. The Professor and the Madman läuft ab dem 13. Januar 2022 bei Amazon Prime Video.

Aquaman

Kurz nachdem Arthur Curry alias Aquaman (Jason Mormoa) gemeinsam mit der Justice League die Welt vor dem Untergang gerettet hat, will er den Thron Atlantis' besteigen. auf dem sein Halbbruder Orm (Patrick Wilson) sitzt. Das führt zu Spannungen innerhalb des Unterwasser-Königreichs. Als Sohn einer atlantischen Mutter (Nicole Kidman) hat Aquaman rechtmäßigen Anspruch auf den Thron, was den trotzigen Orm jedoch nur wenig interessiert. Orm hat außerdem kriegerische Pläne und möchte die sieben Königreiche der Meere unter seinem Kommando vereinen, um einen Krieg gegen die Menschen außerhalb des Wassers zu führen.

Um dies zu verhindern, und auch, um den Thron Atlantis' als rechtmäßiger Thronfolger besteigen zu können, macht sich Aquaman gemeinsam mit Mera (Amber Heard) auf die Suche nach dem legendären Dreizack des ersten Atlantis-Königs. Der Dreizack soll Orm von Thron vertreiben, den dieser nicht kampflos verlassen will. Orm hat zudem den Piraten David Kane alias Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) angeheuert, um Jagd auf Aquaman zu machen. Black Manta und Aquaman sind alte Bekannte, die eine ebenso alte Rechnung zu begleichen haben. Aquaman steht ab dem 25. Januar 2022 bei Amazon Prime Video zum Streamen bereit.

Eternals

Ab dem 12. Januar 2022 zeigt Disney+ mit Eternals den 26. Film aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU). Die Eternals sind menschenähnliche, außerirdische Wesen mit übernatürlichen Kräften, die seit Jahrtausenden auf der Erde leben, um die Menschen vor der Bedrohung durch die niederträchtigen Deviants zu beschützen. Anführerin der zehnköpfigen Superhelden-Gruppe ist die ebenso empathische wie dickköpfige Ajak (Salma Hayek), die über die Fähigkeit verfügt, sich und andere zu heilen.

Außerdem ist Ajak auch Vermittlerin zwischen den Eternals und den Celestials, durch deren Kräfte sie ursprünglich erschaffen wurden. Zu den Eternals gehören unter anderem die psychisch instabile Kriegerin Thena (Angelina Jolie), die sich jede erdenkliche Waffe herbeizaubern kann, die Illusionistin Sprite (Lia McHugh) sowie Sersi (Gemma Chan), die sich 500 Jahre nach der Trennung von ihrem mächtigen Partner Ikaris (Richard Madden) nun in einer Beziehung mit dem Menschen Dane Whitman (Kit Harington) befindet. Sersi, Sprite und Ikaris versuchen nach einem unerwarteten Angriff durch die totgeglaubten Deviants die Eternals-Gruppe zu vereinen, um erneut gemeinsam zu kämpfen.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Januar bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und im Abopreis inbegriffen sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil angegeben.

Disney+ Release-Datum Filme

Antlers 05.01. Birdman 07.01. Can You Ever Forgive Me? 07.01. Marley & Ich 07.01. Tagebuch eines Skandals 07.01. Nicht auflegen! 07.01. Eternals 12.01. The Most Dangerous Animal of All 12.01. Kalender Girls 14.01. Date Night - Gangster für eine Nacht 14.01. Glass 14.01. Shape of Water - Das Flüstern des Wassers 14.01. Stan & Ollie 14.01. Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – Das Making-Of zu Hawkeye 19.01. Believeland 21.01. The Birth of Big Air 21.01. Catholics vs. Convicts 21.01. Elway to Marino 21.01. Fernando Nation 21.01. Four Days in October 21.01. Free Spirits 21.01. The Gospel According to Mac 21.01. Guru of go 21.01. The Hate U Give 21.01. Hot Tub: Der Whirlpool… Ist 'ne Verdammte Zeitmaschine! 21.01. Into the Wind 21.01. King’s Ransom 21.01. The Legend of Jimmy the Greek 21.01. Playing for the Mob 21.01. SEC Storied: Herschel 21.01. Trojan War 21.01. Youngstown Boys 21.01. 28 Days Later 28.01. 28 Weeks Later 28.01. Red Sparrow 28.01. The Sixth Sense 28.01. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri 28.01. Serien

Big Sky: Staffel 2 05.01. Dave: Staffel 2 05.01. Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller: Staffel 1 05.01. Touch: Staffel 1+2 12.01. Family Guy: Staffel 19 19.01. Queens 19.01. The World According to Jeff Goldblum: Staffel 2 19.01. Insanity 26.01. Marvel’s Hit-Monkey 26.01. M*A*S*H: Staffel 1-11 26.01.

Amazon

Release-Datum Filme

Das perfekte Geheimnis 01.01. Matrix 01.01. Matrix Reloaded 01.01. Matrix Revolutions 01.01. The Dry 02.01. Die Konkubine 02.01. The Turning - Die Besessenen 03.01. The High Note 03.01. The Hunt 03.01. Gretel & Hänsel 04.01. Ride Along - Next Level Miami 05.01. The Secrets We Keep - Schatten der Vergangenheit 06.01. Blackbird 06.01. The Tender Bar 07.01. The Happytime Murders 07.01. Small World 10.01. Black Beach 10.01. The Book of Eli 11.01. Privilege 11.01. Love Happens 13.01. The Professor and the Madman 13.01. Hotel Transsylvanien: Eine Monster Verwandlung 14.01. The Outpost - Überleben ist alles 16.01. Bloody Hell 17.01. Battle Drone 18.01. Dream Horse 19.01. Der Rausch 22.01. Gone Girl - das perfekte Opfer 23.01. Fear the Viper 25.01. Aquaman 25.01. Agora - Die Säulen des Himmels 25.01. Operation Red Snake - Band of Sisters 27.01. Burn after Reading - Wer verbrennt sich hier die Finger? 27.01. P.S. Ich Liebe Dich 28.01. Plötzlich Papa 29.01. Kimetsu No Yaiba : Mugen Ressha-Hen 29.01. Scarface 31.01. Serien

Pushing Daisies: Staffel 1+2 01.01. Emergency Room: Staffel 1-15 01.01. Hart of Dixie: Staffel 1-4 01.01. The Last Ship: Staffel 1-4 01.01. Major Crimes: Staffel 1-6 01.01. The Originals: Staffel 1-5 01.01. Harow: Staffel 3 10.01. Binge Reloaded: Staffel 2 14.01. The Promised Neverland: Staffel 1 15.01. Para - Wir sind King 21.01. As We See It - Ungewöhnlich normal: Staffel 1 21.01. This Is Us: Staffel 5 27.01.

Netflix

Release-Datum Filme

Harry Potter 1-8 01.01. Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind 01.01. Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen 01.01. Our Idiot Brother 01.01. Charlie's Angels 03.01. Action Pack 04.01. Vier Gäste 05.01. Die Einöde 06.01. Mother/Android 07.01. 2040 07.01. Der Ursprung der Welt 11.01. How I Fell in Love with a Gangster 12.01. Photocopier 13.01. El comediante 14.01. Copshop 14.01. Riverdance: Ein animiertes Abenteuer 14.01. Mighty Express: Zugprobleme 18.01. Der Puppenspieler: Auf der Jagd nach dem ultimativen Betrüger 18.01. Heavenly Bites: Mexico 19.01. The Royal Treatment 20.01. Asien um Mitternacht: Essen · Tanzen · Träumen 20.01. München – Im Angesicht des Krieges 21.01. Babamın Kemanı – Die Geige meines Vaters 21.01. Ein Mädchen namens Lay Lay 21.01. John Wick: Chapter 3 - Parabellum 23.01. Neymar: Das vollkommene Chaos 25.01. The Orbital Children 28.01. Angry Birds: Verrückter Sommer 28.01. Home Team 28.01. Serien

Plan Coeur – Der Liebesplan: Staffel 3 01.01. Rebelde – Jung und rebellisch 05.01. Der Club: Teil 2 06.01. Hype House 07.01. Johnny Test: Staffel 2 07.01. Undercover: Staffel 3 10.01. The Journalist 13.01. After Life: Staffel 3 14.01. The House 14.01. Archive 81 14.01. The Office (U.S.): Staffel 1-9 15.01. DOTA: Dragon’s Blood: Buch 2 18.01. El marginal: Staffel 4 19.01. Finger weg!: Staffel 3 19.01. Ozark: Staffel 4 Teil 1 21.01. Sommersaison 21.01. Ada Twist: Staffel 2 25.01. Snowpiercer: Staffel 3 25.01. The Sinner: Staffel 4: Percy 26.01. Reingelegt! 27.01. Feria: Dunkles Licht 28.01. In From the Cold 28.01. Getting Curious with Jonathan Van Ness 28.01. The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window 28.01. All of Us Are Dead Januar Yeh Kaali Kaali Ankhein – Diese schwarzen Augen Januar Ich bin Georgina Januar

