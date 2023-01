Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Januar 2023

Ab dem 06. Januar 2023 läuft bei Netflix der Mysterythriller Der denkwürdige Fall des Mr Poe. Der Film basiert auf dem Roman The Pale Blue Eye von Louis Bayard und erzählt die Geschichte des jungen Schriftstellers Edgar Allen Poe, der im Jahr 1830 eine Militärakademie in West Point besucht. Verkörpert wird Poe von Harry Melling, der durch seine Rolle des sympathischen Dudley Dursley in den Harry-Potter-Filmen bekannt wurde.

An seiner Seite spielt Christian Bale den Ermittler Augustus Landor, der eines Tages an besagter Militärakademie einen Fall zu lösen hat. Der vermeintliche Selbstmord des Kadetten Fry, dem in der Nacht nach seinem Tod in der Pathologie das Herz entfernt wurde, löst Angst und Unruhe unter den Kadetten aus, weshalb Colonel Sylvanus Thayer, der Leiter der Akademie, sogleich Landor mit der schnellen und diskreten Aufklärung beauftragt. Landor beginnt schließlich seine Ermittlungen und bekommt dabei Hilfe vom jungen Poe und dem Gerichtsmediziner Dr. Daniel Marquis. Schnell kommt der Ermittler zu der Vermutung, dass es sich nicht um Selbstmord handelt. Außerdem bleibt der Fall des Kadetten Fry nicht das letzte, unangenehme Ereignis, das sich an der Militärakademie zuträgt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden Trailer zu Der denkwürdige Fall des Mr Poe (Quelle: Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz)

The Rig, Staffel 1

Amazon Prime Video zeigt ab dem 06. Januar 2023 die Mysteryserie The Rig, die auf der Ölbohrplattform Kinloch Bravo stattfindet. Die Bohrinsel befindet sich vor der schottischen Küste in der Nordsee und ist der Arbeitsplatz des Vorarbeiters Magnus (Iain Glen), der vom Energiekonzern Pictor Energy beauftragten Beraterin Rose (Emily Hampshire) und einer rund 30-köpfigen Crew. Magnus, Rose und ihre Mitarbeiter bereiten sich auf ihre Abreise vor und sind gerade im Begriff, die Bohrinsel Richtung Festland zu verlassen, als plötzlich mehrere technische Schwierigkeiten auftreten, die das Verlassen der Kinloch Bravo unmöglich machen.

Zeitgleich legt sich ein dichter, scheinbar undurchdringlicher Nebel über die gesamte Bohrplattform und versetzt einige der Crew-Mitglieder in Panik. Alle Versuche der Kontaktaufnahme mit dem Festland scheitern, da sämtliche Kommunikationsmittel an Bord ihren Dienst verweigern. Außerdem wird die Plattform immer wieder von heftigen Erschütterungen durchgeschüttelt. Angesichts der Ereignisse und ihren Folgen, entwickelt die Crew unterschiedliche Theorien, was zu Spannungen untereinander und einer Spaltung in mehrere Lager führt. Als wäre das alles noch nicht schlimm genug, häufen sich an Bord ebenso mysteriöse wie bedrohliche Vorfälle und einige Crew-Mitglieder scheinen den Verstand zu verlieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden Trailer zu The Rig (Quelle: Prime Video)

Star Wars: The Bad Batch, Staffel 2

The Bad Batch ist eine Gruppe von genmutierten Klonsoldaten mit besonderen Fähigkeiten, die auf den im Deutschen etwas holprig klingenden Namen Schaden-Charge oder auch Einheit 99 hört. Zu der Klonkrieger-Einheit gehören unter anderem der Anführer Clone Sergeant "Hunter", der einäugige Raufbold "Wrecker", Clone Corporal CT-1409, der "Echo" genannt wird sowie ein Technik-Experte namens "Tech". Die Schaden-Charge tritt erstmals in der beliebten Star-Wars-Serie The Clone Wars in Erscheinung und bekam im Mai 2022 ihre erste eigene Staffel bei Disney+.

Die Geschichte der Serie spielt kurz nachdem Imperator Palpatine die Order 66 ausgerufen hat, überschneidet sich zeitlich also zum Teil mit Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith. In der ersten Staffel der Serie unterstützte die Klonkrieger-Truppe unter anderem die Jedi bei ihrem Kampf gegen die imperialen Separatisten, während sie mehr über die Hintergründe der Order 66 und ihre eigene Verbannung herausfanden. In der 2. Staffel muss sich die Einheit 99 neuformieren, um ihren Kampf gegen die imperialen Streitkräfte erneut aufnehmen zu können. Außerdem sind die Schicksale von Crosshair und Nala Se unklar, beides einstige Verbündete der Einheit 99. Die 2. Staffel von The Bad Batch ist ab dem 04. Januar 2023 bei Disney+ zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden Trailer zu The Bad Batch (Quelle: Star Wars Deutschland)

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Januar bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und im Abopreis inbegriffen sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht angegeben.

Disney+ Release Filme If These Walls Could Sing 06.01. Beba 06.01. Die Biene Maja – Das geheime Königreich 13.01. The Flagmakers: Die Stars hinter den Streifen 13.01. Retrograde 13.01. The Territory 13.01. Daredevil 13.01. König Shakir recycelt 18.01. Idina Menzel: Ihr Weg auf die Bühne 20.01. Heilstätten 27.01. Serien Runaway: Staffel 1 04.01. Star Wars: The Bad Batch: Staffel 2 04.01. The French Mans: Staffel 2 04.01. Welcome to Chippendales 11.01. Chasing Waves: Staffel 1 11.01. Die Bergretter: Staffel 13 11.01. Extreme Survival mit Hazen Audel: Staffel 2+3 11.01. Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller: Staffel 2 11.01. Koala Man 18.01. The Hardy Boys: Staffel 1+2 18.01. Atlanta: Staffel 4 18.01. Extraordinary 25.01. NYPD Blue: Staffel 9 25.01. Find me in Paris – Tanz durch die Zeit: Staffel 3 25.01. Amazon Release Filme Die Croods - Alles auf Anfang 01.01. Black Site 01.01. The Descent - Abgrund des Grauens 01.01. Der Spion 02.01. Come As You Are 03.01. The Suicide Squad 04.01. Federico Chiesa Back On Track 04.01. The Honeymoon 06.01. The Virtuoso 06.01. The Nest - Alles zu haben ist nie genug 06.01. 23 Walks 09.01. Taken In L.A. - Verkaufte Unschuld 10.01. Superhost - Kein Gastgeber Ist Wie Der Andere 10.01. Geschichten Vom Franz 14.01. Brotherhood 15.01. Nigerian Trade 17.01. The Stylist 22.01. Avengement - Blutiger Freigang 22.01. The Reef: Stalked 23.01. KSI: In Real Life 27.01 Serien Magia Records: Staffel 1 01.01. Modern Love Chennai: Staffel 1 01.01. My Little Pony: Friendship is Magic: Staffel 1-5 02.01. Payback: Staffel 1 05.01. The Rig: Staffel 1 06.01. Grind: Staffel 1 06.01. German Crime Story: Gefesselt: Staffel 1 13.01. Hunters: Staffel 2 13.01. The Test: Staffel 2 13.01. Private Eyes: Staffel 5 15.01. De brutas, nada: Staffel 1-3 18.01. The Legend Of Vox Machina: Staffel 2 20.01. Farzi: Staffel 1 27.01. Good Rivals: Staffel 1 27.01. May I Help You: Staffel 1 29.01. Netflix Release Filme How I Became a Gangster 04.01. Bernie Madoff: Das Monster der Wall Street 04.01. Sicario 04.01. Léon: The Professional 04.01. Die Schwarzen Brüder 04.01. Der denkwürdige Fall des Mr Poe 06.01. Mumbai-Mafia: Die Polizei gegen die Unterwelt 06.01. Der axtschwingende Anhalter 10.01. Andrew Santino: Cheeseburger 10.01. Ruido 11.01. Dog Gone 13.01. Break Point 13.01. Tenet 17.01. Khallat+ 19.01. Mission Majnu 20.01. Devotion 20.01. Narvik 23.01. You People 27.01 Princess Power 30.01. Pamela: Eine Liebesgeschichte 31.01 Serien Kaleidoskop 01.01. Yakuza goes Hausmann: Staffel 2 01.01. Olhar Indiscreto 01.01. Power Rangers Dino Fury: Season 2 01.01. The Hills: Season 1+2 04.01. La vita bugiarda degli adulti 04.01. Totenfrau 05.01. Copenhagen Cowboy 05.01. Ginny & Georgia: Staffel 2 05.01. Pressure Cooker 06.01. Trolley 09.01. Sexify: Staffel 2 11.01. Vikings: Valhalla: Staffel 2 12.01. The Makanai: Cooking for the Maiko House 12.01. Kung Fu Panda: Der Drachenritter: Staffel 2 12.01. Sky Rojo: Staffel 3 13.01. Trial by Fire 13.01. Die wilden Neunziger! 19.01. Kämpferinnen 19.01. Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre 19.01. Sahmaran 20.01. Fauda: Staffel 4 20.01. Bake Squad: Staffel 2 20.01. Das Klunkerimperium: New York 20.01. Der Wahlkämpfer 20.01. Shanty Town 20.01. Alchemy of Souls: Staffel 1 Teil 2 21.01. VINLAND SAGA: Season 2 24.01. Contra las Cuerdas 25.01. Record of Ragnarok: Staffel 2 – Folgen 1–10 26.01. Daniel Spellbound: Staffel 2 26.01. Lockwood & Co 27.01. Kings of Jo’Burg: Staffel 2 27.01. Das Mädchen im Schnee 27.01. Cunk On Earth 31.01.

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir in dieser Bilderstrecke die Highlights der vergangenen Monate zusammengefasst:

➤ Disney+ besuchen

➤ Netflix besuchen

➤ Amazon Video besuchen

➤ Film- und Serientipps für Nerds (sem)