Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Juli 2021

Ab dem 02. Juli 2021 läuft bei Netflix die dreiteilige Horrorfilmreihe Fear Street. Den Anfang macht Fear Street: 1994. Der erste Teil spielt in der Stadt Shadyside und erzählt die Geschichte einer Gruppe Jugendlicher, die zufällig auf eine uralte, böse Macht stößt, die womöglich für eine brutale, seit 300 Jahren andauernde Mordserie in ihrer Stadt verantwortlich ist. Am 09. Juli 2021 folgt dann mit Fear Street: 1978 der zweite Teil der Reihe. Dieser handelt von dem Sommercamp Nightwing, wo die Betreuer aus dem wohlhabenden Sunnyvale und die Gäste aus dem heruntergekommen Shadyside aufeinandertreffen. Ihre Differenzen müssen sie allerdings hintenanstellen, um gemeinsam ein grauenvolles Rätsel zu lösen, das sich aus der Geschichte ihrer beiden Heimatstädte zusammensetzt. Mit Fear Street: 1666 startet am 16. Juli 2021 der dritte und letzte Teil der Filmreihe. 1666 zeigt, was sich rund 300 Jahre vor den Ereignissen der anderen beiden Teile abgespielt hat. Eine grausame Hexenjagd scheint der Auslöser allen Übels zu sein.

Once Upon A Time In Hollywood

Der Western-Star Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) sieht sich gegen Ende der 1960er Jahre mit dem jähen Aus seiner Karriere konfrontiert. Die goldenen Zeiten scheinen für das Western-Genre vorüber zu sein und so muss sich nicht nur Rick, sondern auch sein Freund und Stunt-Double Cliff Booth (Brad Pitt) um Alternativen bemühen. Statt die Angebote des Filmproduzenten Marvin Schwarz (Al Pacino), in Spaghetti-Western mitzuspielen, anzunehmen, übernimmt er widerwillig einige Rollen als gealterter Bösewicht, der am Ende des jeweiligen Films stets von potenziellen Nachwuchs-Stars besiegt wird. Das nagt zwar an seinem Ego, spült aber zumindest etwas Geld in seine geschröpfte Kasse. Im selben Zeitraum zieht neben Rick ein neuer Nachbar ein. Niemand geringeres als der Star-Regisseur Roman Polanski (Rafal Zawierucha) bezieht samt seiner Frau Sharon Tate (Margot Robbie) das Haus nebenan. Schon kurz darauf treiben sich seltsame Gestalten in der Gegend herum: Die berüchtigte Manson-Familie hat es scheinbar auf Ricks neue Nachbarn abgesehen. Once Upon A Time In Hollywood ist ab dem 13. Juli 2021 bei Netflix zu sehen.

Shoot 'em Up

Der seltsame Mr. Smith (Clive Owen) sitzt auf einer Bank und isst gemütlich eine Möhre, als er zufällig beobachtet wie zwei Männer auf eine schwangere Frau Jagd machen. Er beschließt etwas widerwillig ihr zu Helfen und schießt die beiden Killer letztendlich über den Haufen. Mitten in diesem Getümmel bringt die fremde Frau das Baby zur Welt und stirbt anschließend. Smith weiß nicht so recht wohin mit sich selbst und dem Säugling und wendet sich schließlich an eine befreundete Prostituierte namens Donna (Monica Bellucci). Donna hatte kürzlich eine Fehlgeburt und hat deshalb die Möglichkeit, das Baby zu stillen. Die beiden entscheiden sich, den Kleinen Oliver zu nennen. Die traute Dreisamkeit ist jedoch schnell vorbei, als Smith herausfindet, dass die Killer es auf das Baby und nicht etwa auf die Frau abgesehen hatten. Noch dazu erfährt er, dass er es mit dem skrupellosen Gangster Karl Hertz und dessen gesamter Verbrecherbande zu tun hat. Eine wilde Hetzjagd um das Baby beginnt, bei der der ebenso schießwütige wie begabte Schütze Smith versucht sich gegen eine Überzahl von Widersachern durchzusetzen. Shoot 'em Up gibt es ab dem 25. Juli 2021 bei Amazon Prime Video zu sehen.

Dunkirk

Das historische Kriegsdrama Dunkirk erzählt von der Rettung der 1940 in der Küstenstadt Dünkirchen eingekesselten alliierten Streitkräfte. Während die französischen und britischen Soldaten am Strand darauf warten, auf die rund 40 Kilometer entfernte britische Insel verlegt zu werden, vereiteln zunächst deutsche Bomber die erfolgreiche Rettung. Auch ein zweiter Versuch, Frankreich per Boot zu verlassen, scheitert. Derweil macht sich der Zivilist Mr. Dawson (Mark Rylance) von England aus auf den Weg nach Dünkirchen, um gemeinsam mit anderen, freiwilligen Zivilisten unter dem Kommando von Commander Bolton (Kenneth Branagh) selbst an der Rettung teilzunehmen. Die Operation wird unter anderen von einigen Piloten der Royal Airforce, darunter Farrier (Tom Hardy), unterstützt, die sich eine erbitterte Luftschlacht mit den Deutschen liefern, während die eingekesselten Soldaten, darunter Tommy (Fionn Whitehead), Alex (Harry Styles) und Gibson (Aneurin Barnard), am Boden ums Überleben kämpfen. Dunkirk läuft ab dem 11. Juli 2021 bei Amazon Prime Video.

Alita: Battle Angel

In der dystopischen Zukunfts-Stadt Iron City findet der Arzt und Wissenschaftler Dr. Dyson Ido (Christoph Waltz) eines Tages Teile des Oberkörpers eines weiblichen Cyborgs. Er kombiniert die Teile mit einem maschinellen Unterkörper, haucht dem Cyborg wieder Leben ein und tauft ihn schließlich auf dem Namen Alita (Rosa Salazar). Alita hat keinerlei Erinnerungen daran wer sie ist, woher sie kommt oder was mit ihr zuvor geschehen ist, versucht dies allerdings mithilfe ihres neuen Freundes und Schrottsammlers Hugo (Keean Johnson) und anderer Cyborgs zu ändern. Ido versucht unterdessen Alita, die er wie seine eigene Tochter behandelt, vor ihrer eigenen Vergangenheit zu schützen. Alita erfährt während ihrer Suche unter anderem, dass sie über besondere Kräfte verfügt, die für ihre Freunde ebenso wie für ihre Feinde ein mächtiges Werkzeug darstellen. Den Machthabern der Stadt gefällt Alitas Bestreben danach, Kenntnis über ihre eigene Vergangenheit zu erlangen jedoch gar nicht, weshalb sie ihr das Licht ausknipsen und sie ihrer Fähigkeiten berauben wollen. Alita: Battle Angel gibt es ab dem 02. Juli 2021 bei Disney+ zu sehen.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Juli bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung!

Disney+ Release-Datum Filme

Alita: Battle Angel 02.07. Chronicle – Wozu bist du fähig? 02.07. Crazy Heart 02.07. Planet der Affen: Survival 02.07. Black Widow (mit VIP-Zugang) 09.07. Drugs Inc: Drogen im Visier 09.07. Hot Shots! - Die Mutter aller Filme! 09.07. Hot Shots! Der 2. Versuch 09.07. Little Big Men 09.07. Power Rangers - Der Film 09.07. The Day the Series Stopped 09.07. What Carter lost 09.07. Alien: Covenant 16.07. Doc & Darryl 16.07. Monuments Men - Ungewöhnliche Helden 16.07. Phi Slama Jama 16.07. Predator – Upgrade 16.07. The Empty Man 16.07. X-Men: Dark Phoenix 23.07. Die Freundin der Haie 23.07. Glee on Tour – Der Film 23.07. Ich, beide und sie 23.07. The Dominican Dream 23.07. There's no Place like Home 23.07. Why Him? 23.07. Year of the Scab 23.07. Jungle Cruise (mit VIP-Zugang) 30.07. Barbara's Baby – Omen III 30.07. The Good, the Bad, the Hungry 30.07. Tim Richmond: To The Limit 30.07. Wilson – Der Weltverbesserer 30.07. Serien

Monster bei der Arbeit 07.07. Das Geheimnis von Sulphur Springs: Staffel 1 16.07. Behind the Attraction: Staffel 1 21.07. Scott & Huutsch 21.07. Last Man Standin: Staffel 1-7 23.07. Chip und Chap: Das Leben im Park 28.07. Turning the Tables with Robin Roberts: Staffel 1 28.07. Body of Proof: Staffel 1-3 30.07. To Catch a Smuggler: Staffel 1 30.07.

Amazon

Release-Datum Filme

Salt 01.07. Casper 01.07. Bailey - Ein Freund fürs Leben 01.07. Dracula Untold 02.07. The Tomorrow War 02.07. Fukushima 02.07. Honig im Kopf 03.07. 47 Meters Down 03.07. Mama 04.07. Rogue Hunter 05.07. The Cave 05.07. Geostorm 06.07. The Green Inferno 06.07. Message Man 07.07. What Keeps You Alive 07.07. Future World 07.07. T-34: das Duell 07.07. Sommer 1943 - Das Ende der Unschuld 07.07. Lucky Number Slevin 07.07. Es ist zu deinem Besten 08.07. For Love Of The Game 08.07. The Resident 09.07. Ein Schatz zum Verlieben 09.07. Frau Müller muss weg! 10.07. Mapplethorpe 10.07. Der geheime Garten 11.07. Dunkirk 11.07. Ratchet & Clank 11.07. Contamination 12.07. Ronaldo 12.07. Game Night 12.07. Man lernt nie aus 13.07. Mindscape 13.07. Booksmart 14.07. Mullewapp – Eine schöne Schweinerei 14.07. Der Regenmacher 15.07. De Oost 15.07. Yakari 15.07. Unsere Erde 16.07. Ein Schweinchen namens Babe 16.07. A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn 17.07. Sully 17.07. Mein Liebhaber, der Esel & Ich 18.07. Hui Buh: Das Schlossgespenst 18.07. Zeiten ändern dich 19.07. Capone 19.07. Come Away 19.07. Fabricated City 19.07. Hot Dog 19.07. The Green Mile 20.07. Störche - Abenteuer im Anflug 21.07. The Last Samurai 21.07. Speed Racer 21.07. The Courier 22.07. Ema 22.07. Der Gott des Gemetzels 23.07. Mamma Mia! 24.07. The Thing 24.07. Shoot ´Em Up 25.07. Milk 25.07. Last Christmas 26.07. Quem Vai Ficar Com Mário 27.07. Bean 28.07. Letters from Iwo Jima 29.07. Flags of our Fathers 29.07. Der Grinch 29.07. Wir sind die Nacht 30.07. Schwesterlein 30.07. Suicide Squad 31.07. Serien

Eyes on the Prize: Uprising: Staffel 1 01.07. Fugget About It: Staffel 1-2 01.07. Mumbai Diaries 26/11 02.07. American Housewife: Staffel 1-3 05.07. Luxe Listings Sydney: Staffel 1 09.07. Desperate Housewives: Staffel 1-8 12.07. Making the Cut: Staffel 2 16.07. El Cid: Staffel 2 16.07. Them: Staffel 1 23.07. Emergence: Staffel 1 26.07.

Netflix

Release-Datum Filme

The Interview 01.07. Dynasty Warriors 01.07. Mobile Suit Gundam Hathaway 01.07. Hörbar 01.07. Fear Street Trilogie – Teil 1: 1994 02.07. Haseen Dillruba – Herzergreifend schön 02.07. The 8th Night 02.07. We the People 04.07. Major Grom: Der Pestdoktor 07.07. Cat People 07.07. Fear Street Trilogie – Teil 2: 1978 09.07. Der letzte Sommer 09.07. Wie ich ein Superheld wurde 09.07. Lee Su-geun: The Sense Coach 09.07. The Water Man 09.07. Ridley Jones 13.07. Once Upon A Time In Hollywood 13.07. A Classic Horror Story 14.07. Leitfaden für die perfekte Familie 14.07. Red Privada: Wer hat Manuel Buendía umgebracht? 14.07. Unglaubliche Diebstähle 14.07. Passt perfekt! 15.07. My Amanda 15.07. Emicida: AmarElo - Live in São Paulo 15.07. Fear Street Trilogie – Teil 3: 1666 16.07. Deep 16.07. Johnny Test 16.07. Trolljäger: Das Erwachen der Titanen 21.07. Words Bubble Up Like Soda Pop 22.07. Blood Red Sky 23.07. Eine Handvoll Worte 23.07. Kingdom: Ashin of the North 23.07. A Second Chance: Rivals! 23.07. Doctor Sleeps Erwachen 26.07. Bartkowiak 28.07. Resort to Love 29.07. Transformers: War for Cybertron: Eine neue Welt 29.07. The Last Mercenary 30.07. Mythos und Mogul: John DeLorean 30.07. Centaurworld 30.07. Serien

Young Royals 01.07. Generation 56k 01.07. Sterbliche: Staffel 2 02.07. Big Timber 02.07. Mine 04.07. I Think You Should Leave with Tim Robinson: Staffel 2 06.07. Hunde: Staffel 2 07.07. Biohackers: Staffel 2 09.07. Atypical: Staffel 4 09.07. Virgin River: Staffel 3 09.07. Die Köchin von Castamar 09.07. Im Sumpf 1997 09.07. My Unorthodox Life 14.07. Noch nie in meinem Leben…: Staffel 2 15.07. BEASTARS: Staffel 2 15.07. Explained: Staffel 3 16.07. Finger weg! (Brasilien) Teil 1 21.07. Sexy Beasts 21.07. Sky Rojo: Staffel 2 23.07. Masters of the Universe: Revelation 23.07. Filme – Das waren unsere Kinojahre: Staffel 2 23.07. How to Sell Drugs Online (Fast): Staffel 3 27.07. Racket Boys 27.07. Mighty Express: Staffel 4 27.07. Finger weg! (Brasilien) Teil 2 28.07. The Snitch Cartel: Origins 28.07. Tattoo Redo 28.07. Outer Banks: Staffel 2 30.07. Feels Like Ishq Juli

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

