Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Juli 2022

Disney+ Release-Datum

Filme



The Making of Doctor Strange in the Multiverse of Madness 01.07.

Bibi Blocksberg 01.07.

Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen 01.07.

Copykill 01.07.

Down with Love – Zum Teufel mit der Liebe! 01.07.

Tigerland 01.07.

Haiangriff: Die Paige-Winter-Story 08.07.

Stay 08.07.

Sommersby 08.07.

Guess Who – Meine Tochter kriegst du nicht! 08.07.

Ein wunderbarer Sommer mit Micky Maus 08.07.

Der größte Bullenhai der Welt? 08.07.

Kiss Sixth Sense 13.07.

Bob's Burgers – Der Film 13.07.

Asterix und Obelix gegen Caesar 15.07.

Asterix bei den Briten 15.07.

Asterix – Sieg über Cäsar 15.07.

Asterix – Operation Hinkelstein 15.07.

Asterix in Amerika 15.07.

Zombies 3 15.07.

Teuflisch 15.07.

Made in America 15.07.

The Sunchaser 15.07.

Hai vs. Krokodil 15.07.

Haie - Vereint in der Jagd? 15.07.

The Princess 22.07.

The Darkest Minds - Die Überlebenden 22.07.

Goodbye Christopher Robin 22.07.

Isle of Dogs – Ataris Reise 22.07.

Love, Simon 22.07.

Super Troopers 2 22.07.

Hai-Alarm im Paradies 22.07.

Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann 29.07.

Bob Ballard: Das Leben eines Entdeckers 29.07.

Johnny English – Jetzt erst recht! 29.07.

Mr. Bean macht Ferien 29.07.

Eine zauberhafte Nanny 29.07.

Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Abenteuer 29.07.

Plan B 29.07.

Serien



American Horror Story: Staffel 1-9 06.07.

Captive Audience: A Real American Horror Story: Staffel 1 06.07.

Gelobtes Land: Staffel 1 06.07.

Ghost Whisperer – Stimmen aus dem Jenseits: Staffel 1-5 06.07.

Heidi: Staffel 1&2 06.07.

Die Biene Maya: Staffel 1&2 06.07.

Mia and Me – Abenteuer in Centopia: Staffel 1-3 06.07.

Nils Holgersson: Staffel 1 06.07.

Wickie und die starken Männer: Staffel 1 06.07.

Atlanta Medical: Staffel 5 13.07.

Im Angesicht des Sturms: Staffel 1 13.07.

Haie auf Angriff: Staffel 7 13.07.

Das tödliche Reich der Schlangen: Staffel 1 13.07.

Marvel’s Runaways: Staffel 3 20.07.

Breeders: Staffel 2 20.07.

Wild Crime: Staffel 1 20.07.

City of Angels | City of Death: Staffel 1 20.07.

It Was Always Me: Staffel 1 20.07.

Genauso... aber anders: Staffel 1 20.07.

Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund: Staffel 1 20.07.

Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer: Staffel 3 20.07.

IMPACT mit Gal Gadot: Staffel 1 20.07.

Der unglaubliche Dr. Pol: Staffel 14 20.07.

Fix it! – Reparaturen am Limit: Staffel 1 20.07.

Santa Evita: Staffel 1 26.07.

High School Musical Die Serie: Staffel 3 27.07.

Light & Magic: Staffel 1 27.07.

Abbott Elementary: Staffel 1 27.07.

Black-ish: Staffel 7 27.07.

Bless the Harts: Staffel 2 27.07.

Car S.O.S.: Staffel 8&9 27.07.

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze: Staffel 2 27.07.

T.O.T.S.: Staffel 2 27.07.

Mr Inbetween: Staffel 3 27.07.



Amazon

Release-Datum

Filme



Godzilla: King Of The Monsters 03.07.

Takeover 03.07.

Bergman Island 04.07.

Hangover 1-3 04.07.

Warriors On The Field 08.07.

Evil Next Door 10.07.

Krass Klassenfahrt 11.07.

Mona Lisa and the Blood Moon 11.07.

Boiler Room 13.07.

Don´t Make Me Go 15.07.

Sweethearts 15.07.

Escape From Mogadishu 18.07.

Project Gemini 18.07.

An Impossible Project 20.07.

Anything's Possible 22.07.

Vanguard 22.07.

Der Goldene Handschuh 22.07.

The Last Full Measure 24.07.

After The Sunset 29.07.

Killing Gunther 30.07.

Serien



The Terminal List: Staffel 1 01.07.

Doom Patrol: Staffel 3 01.07.

Damaged Goods: Staffel 1 11.07.

One Mic Stand: Staffel 1 15.07.

Paper Girls: Staffel 1 29.07.

The Flight Attendant: Staffel 2 29.07.



Netflix

Release-Datum

Filme



25 KM/H 01.07.

Cult of Chucky 01.07.

Dirty Grandpa 01.07.

Free Willy – Ruf der Freiheit 01.07.

Midway – Für die Freiheit 01.07.

Ransom 01.07.

Im Auftrag des Teufels 01.07.

Project X 01.07.

GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia 01.07.

Shutter Island 01.07.

Minority Report 01.07.

Ali 01.07.

Der erste Blick, der letzte Kuss und alles dazwischen 06.07.

Das Mädchen auf dem Bild 06.07.

Uncle from Another World 06.07.

Das Seeungeheuer 08.07.

Ranveer Singh gegen die Wildnis mit Bear Grylls 08.07.

Gefährliche Liebschaften 08.07.

Incantation 08.07.

Jewel 08.07.

Malnazidos – Im Tal der Toten 11.07.

Für Jojo 11.07.

Verändere dein Bewusstsein 12.07.

Der Mörder meiner Tochter 12.07.

Bill Burr: Live at Red Rocks 12.07.

Das Rätsel um D. B. Cooper 13.07.

Hört nie auf zu träumen: Das Leben und Vermächtnis von Shimon Peres 13.07.

Unter der Sonne Amalfis 13.07.

Kung Fu Panda: Der Drachenritter 14.07.

Jaadugar – Der Zauberer 15.07.

Überredung 15.07.

Za duży na bajki 18.07.

My Little Pony: A New Generation: Sing-Along (Englische OV) 18.07.

Live is Life 18.07.

David A. Arnold: It Ain’t For the Weak 19.07.

The Gray Man 22.07.

Streetfood: USA 26.07.

Der meistgehasste Mann im Internet 27.07.

Pipa 27.07.

Haarige Angelegenheiten 28.07.

Purple Hearts 29.07.

The Entitled 29.07.

Detektiv Conan: Zero’s Tea Time 29.07.

Serien



Stranger Things 4: Ausgabe 2 01.07.

Manifest: Staffel 1-3 01.07.

My Liberation Notes 02.07.

King of Stonks 06.07.

Control Z: Staffel 3 06.07.

Karmas Welt: Staffel 3 07.07.

Capitani: Staffel 2 08.07.

Boo, Bitch 08.07.

How To Build a Sex Room 08.07.

Die längste Nacht 08.07.

Big Timber: Staffel 2 13.07.

Es tut verdammt weh 13.07.

Extraordinary Attorney Woo 13.07.

Sintonia: Staffel 3 13.07.

Resident Evil 14.07.

Farzar 15.07.

Mom, Don’t Do That! 15.07.

Remarriage & Desires 15.07.

Alba 15.07.

StoryBots: Laugh, Learn, Sing: Collection 2: Learn to Read 18.07.

Virgin River: Staffel 4 20.07.

Bogdan Boner: Exorzist: Staffel 2 20.07.

Jurassic World: Neue Abenteuer: Staffel 5 21.07.

Blown Away: Staffel 3 22.07.

Alchemy of Souls 23.07.

Gabby’s Dollhouse: Staffel 5 25.07.

DI4RIES 26.07.

Traumhaus-Makeover: Staffel 3 27.07.

Car Masters – Von Schrott zu Reichtum: Staffel 4 27.07.

Rebelde – Jung und rebellisch: Staffel 2 27.07.

Oggy und die Kakerlaken: Die nächste Generation 28.07.

Another Self 28.07.

Keep Breathing 28.07.

Fanático 29.07.

Uncoupled 29.07.