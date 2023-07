Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Juli 2023

Disney+ Release

Filme

Baby-Haie – Vom Ei zum Jäger 07.07.

Haie von oben 07.07.

Badetag (1970) 07.07.

Der Freizeitkapitän (1961) 07.07.

Micky, der Bauarbeiter (1933) 07.07.

Frankies Katzenmusik (1947) 07.07.

Goofy macht Gymnastik (1949) 07.07.

Tanz der Skelette (1929) 07.07.

Die große Hai-Zählung 14.07.

Das Turnier der Haie 14.07.

Unersättlich: Haie, die alles fressen 14.07.

True Lies – Wahre Lügen 14.07.

Superkräfte der Haie 21.07.

Hai vs. Boot 21.07.

Die wunderbare Welt von Micky Maus: Steamboat Silly 28.07.

Imagine Dragons Live in Vegas 30.07.

Serien

Kizazi Moto: Generation Fire 05.07.

Akte Hai – Dem Raubtier auf der Spur: Staffel 2 05.07.

Haie auf Angriff: Staffel 8 05.07.

The Great North: Neue Folgen der 3. Staffel 05.07.

The Nanny’s Secrets: Staffel 1 05.07.

The Company You Keep: Staffel 1 12.07.

Ganz oder gar nicht: Die Serie 12.07.

The Secrets of Hillsong 12.07.

Große Erwartungen: Staffel 1 12.07.

A Superfantastica Historia do balao: Staffel 1 12.07.

Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur: Staffel 1 12.07.

The Lesson is Murder: Staffel 1 19.07.

Chapelwaite – Staffel 1 19.07.

Snowfall: Staffel 6 19.07.

Futurama: Staffel 11 24.07.

How I Met Your Father: Neue Folgen der 2. Staffel 26.07.

Hör mal, wer da hämmert: Staffel 1 bis 8 26.07.

Drag Me to Dinner: Staffel 1 26.07.

Amazon Release

Filme

Bergen 01.07.

Der kleine Drache Kokosnuss 02.07.

Der kleine Drache Kokosnuss - Auf in den Dschungel! 02.07.

Abyzou 02.07.

Königreich der Bären 03.07.

Bodyguard 03.07.

Brügge sehen… und sterben? 03.07.

Ruhet in Frieden – A Walk Among the Tombstones 04.07.

L'estate più calda 06.07.

Loving Pablo 06.07.

Los Iniciados 07.07.

Woodstock 07.07.

TKKG 07.07.

Time Is Up 2 07.07.

Ghost Rider: Spirit of Vengeance 08.07.

Six Bullets 08.07.

The Hateful Eight 12.07.

Machine Gun Preacher 13.07.

Gamer 16.07.

Der Hauptmann 17.07.

What to Expect When You're Expecting 17.07.

Die goldenen Jahre 17.07.

The Magic Flute 17.07.

The Addams Family 2 18.07.

Shutter Island 19.07.

Die Mucklas ... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen 20.07.

Joker 20.07.

The Covenant 21.07.

Emily 24.07.

Respect 25.07.

Generation Beziehungsunfähig 30.07.

Rambo – First Blood 31.07.

Rambo 2 – Der Auftrag 31.07.

Rambo 3 31.07.

John Rambo 31.07.

Rambo: Last Blood 31.07.

Serien

The Rookie: Staffel 4 01.07.

The Horror of Dolores Roach: Staffel 1 07.07.

Der Sommer, als ich schön wurde: Staffel 2 14.07.

Libre De Reir: Staffel 1 21.07.

The Sex Lives of College Girls: Staffel 2 28.07.

Good Omens: Staffel 2 28.07.

Netflix Release

Filme

Jim Knopf und die wilde 13 02.07.

Unbekannt: Die vergessene Pyramide 03.07.

Tom Segura: Sledgehammer 04.07.

Der König, der niemals einer war 04.07.

WHAM! 05.07.

Meine ganz besondere Hochzeit 05.07.

The Secrets We Keep - Schatten der Vergangenheit 06.07.

Der Duft des Goldes 06.07.

Seasons 07.07.

The Out-Laws 07.07.

Unbekannt: Killerroboter 10.07.

Herr Spaßmobil und die Tempelritter 12.07.

Bird Box: Barcelona 14.07.

Love Tactics 2 14.07.

Unbekannt: Die Knochenhöhle 17.07.

Los (casi) ídolos de Bahía Colorada 19.07.

Der tiefste Atemzug 19.07.

Venom: Let There Be Carnage 20.07.

They Cloned Tyrone 21.07.

Die Tautropfentagebücher 24.07.

Unbekannt: Die kosmische Zeitmaschine 24.07.

Mark Normand: Soup to Nuts 25.07.

Verschwunden: Der Fall Lucie Blackman 26.07.

Die Dame der Stille: Die Mataviejitas-Morde 27.07.

Paradise 27.07.

Küssen und andere lebenswichtige Dinge 27.07.

Hari Ini Akan Kita Ceritakan Nanti 27.07.

How to Become a Cult Leader 28.07.

Scream 28.07.

Serien

Das Haus Anubis: Staffel 2 01.07.

Riesending 01.07.

The Rookie: Staffel 4 01.07.

Wieder 15: Staffel 2 05.07.

The Lincoln Lawyer: Staffel 2 Ausgabe 1 06.07.

Fake oder Liebe? 06.07.

Hack My Home 07.07.

Fatal Seduction 07.07.

Antwortenrunde mit den StoryBots: Staffel 2 10.07.

19/20 11.07.

Quarterback 12.07.

Record of Ragnarok: Staffel 2: Folgen 11–15 12.07.

Pasteleros contra el tiempo 12.07.

Burn the House Down 13.07.

Sonic Prime: Staffel 2 13.07.

Devil's Advocate 13.07.

Survival of the Thickest 13.07.

Too Hot to Handle: Staffel 5 14.07.

Five Star Chef 14.07.

The Beauty Queen of Jerusalem: Season 2 14.07.

Süße Magnolien: Staffel 3 20.07.

Supa Team 4 20.07.

Sintonia: Staffel 4 25.07.

Bonn: Staffel 1 25.07.

Baki Hanma: Staffel 2 26.07.

The Witcher: Staffel 3 Ausgabe 2 27.07.

Captain Fall 28.07.

D.P.: Staffel 2 28.07.

Eine perfekte Geschichte 28.07.

Der Schneider: Staffel 2 28.07.