Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Juni 2021

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) lebt mit seiner schwer kranken Mutter Penny (Frances Conroy) in einer heruntergekommenen Wohnung. Da Penny nicht selbst für sich sorgen kann, kümmert sich Arthur um sie. Um die Miete und Lebensmittel bezahlen zu können, versucht Arthur sich auf den Straßen von Gotham City als Clown. Für seine Auftritte gibt es statt Applaus jedoch häufig Beschimpfungen oder sogar Prügel. Arthur leidet außerdem unter einer psychischen Erkrankung, die dafür sorgt, dass er in den unpassendsten Situationen anfängt laut zu lachen. Seine Krankheit, die Einnahme von Psychopharmaka sowie die regelmäßigen Attacken auf sein Selbstwertgefühl sorgen dafür, dass Arthur zunehmend verzweifelt und verbittert. Als sein Leben an einem Tiefpunkt angekommen zu sein scheint, steckt ihm ein Arbeitskollege eines Tages eine Schusswaffe zu, damit Arthur sich künftig besser zur Wehr setzen kann. Es dauert nicht lange, bis er die Waffe einsetzt und im Affekt schließlich einige Rabauken in einer U-Bahn-Station erschießt. In diesem Moment beginnt Arthurs Wandlung zum durchgeknallten Super-Schurken "Joker". Die äußerst sehenswerte Comicverfilmung gibt es ab dem 20. Juni 2021 bei Netflix zu sehen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Joker (Quelle: Warner Bros. DE)

Ghost in the Shell

Die Realverfilmung von Ghost in the Shell (2017) kann mit dem Original des Anime-Klassikers von 1995 zwar nicht wirklich mithalten, bietet für sich genommen aber dennoch kurzweilige und effektgeladene Unterhaltung mit einer tollen Scarlett Johansson, die die Protagonistin Mira/Motoko verkörpert. Ghost in the Shell handelt von einem fiktiven Zukunfts-Szenario im Jahr 2029. Viele Menschen haben ihre Körper durch künstliche Implantate "getunt" oder sogar ganze Teile ersetzt und sind so zu Cyborgs geworden. Auch für das Gehirn gibt es ein Upgrade: In einer Biokapsel, der sogenannten Shell, stecken menschliche Gehirnzellen, die jedem Cyborg einen Geist (Ghost) und eine Persönlichkeit verleihen. Als ein Hacker auf den Plan tritt, der scheinbar Cyborgs über den Geist manipulieren kann, bricht Panik in der Bevölkerung aus. Major Motoko Kusanagi, die selbst ein Cyborg ist, aber noch über ihr menschliches Bewusstsein verfügt, stellt sich der Bedrohung durch den mysteriösen Hacker entgegen. Ghost in the Shell läuft ab dem 17. Juni 2021 bei Netflix. Außerdem gibt es auch eine Anime-Neufassung von 2015 bei Netflix zu sehen. Die ursprüngliche Anime-Fassung von 1995 gibt es bei Amazon Prime Video im Einzelabruf für 9,99 Euro oder auch auf Blu-ray/DVD für rund 7 Euro zu erstehen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Ghost in the Shell (Quelle: Paramount Pictures)

Solos

Solos ist eine 7-teilige Anthologie-Serie, die sieben Geschichten aus der Gegenwart und der Zukunft erzählt. Im Mittelpunkt jeder Geschichte steht jeweils eine besondere Figur, die unter anderem von Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba und Anthony Mackie dargestellt wird. Jede Geschichte wird aus der Perspektive ihrer jeweiligen Hauptfigur erzählt und zeigt einen Aspekt der Verbundenheit aller Charaktere auf: das Menschsein. Über die genaue Handlung der einzelnen Folgen ist bisher nicht viel bekannt, insgesamt verspricht die Serie aber Einblicke in die seltsamen, schönen, herzzerreißenden, urkomischen und wundersamen Wahrheiten über das Menschsein. Solos gibt es ab dem 25. Juni 2021 bei Amazon Prime Video zu sehen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Solos (Quelle: Amazon Prime Video Deutschland)

Codename U.N.C.L.E.

Zur Zeit des Kalten Krieges müssen die USA und die Sowjetunion notgedrungen ein vorrübergehendes Bündnis eingehen. Ein mysteriöses Verbrechersyndikat mit Verbindungen zu Nazis, ist in den Besitz einer Atomwaffe gelangt und droht damit, die beiden Supermächte in ihrem Fundament zu erschüttern. So beschließen die beiden verfeindeten Nationen den CIA-Agenten Napoleon Solo (Henry Cavill) sowie den KGB-Spion Illya Kuryakin (Armie Hammer) ins selbe Boot zu setzen, um den gemeinsamen Feind aus dem Weg zu räumen. Um sich unbemerkt Zugang zu den Reihen des Syndikats zu verschaffen, sind die beiden Agenten wiederum auf die Hilfe von Gaby Teller (Alicia Vikander) angewiesen. Gaby ist die Tochter eines verschwundenen deutschen Wissenschaftlers und außerdem die Nichte von "Rudi", der für eine Spedition tätig ist, die als Fassade der Verbrecherorganisation gilt. Solo, Kuryakin und Teller stellen sich gemeinsam der Mission und setzen alles daran, den Schurken das Handwerk zu legen. Codename U.N.C.L.E. läuft ab dem 10. Juni 2021 bei Amazon Prime Video.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Codename U.N.C.L.E. (Quelle: Warner Bros. DE)

Loki

Totgeglaubte leben länger - das gilt wohl auch für Marvels Antihelden Loki, der in "Avengers: Infinity War" eigentlich den Löffel abgegeben hatte. Bereits in "Avengers: Endgame" feierte dieser jedoch sein Comeback, als die Avengers durch die Zeit reisten, um sich den mächtigen Tesserakt zu schnappen. Das Artefakt fiel Loki in die Hände und der machte sich sogleich damit aus dem Staub. Die Marvel-Serie Loki startet am 09. Juni 2021 bei Disney+ und knüpft quasi nahtlos an die zuvor geschilderten Ereignisse an. Da der schurkische Loki mit dem Tesserakt durch die Zeit gereist ist und dabei allerlei Chaos angerichtet hat, tritt schon bald Mobius M. Mobius (Owen Wilson) und die Time Variance Authoriy (TVA) auf den Plan. Mobius und der TVA geht Loki mit seinen Taten gehörig gegen den Strich und so setzen sie ihm letztendlich die Pistole auf die Brust: Entweder er behebt die Schäden, die er angerichtet hat oder er wird für immer aus allen Zeitlinien gelöscht. Die Serie zeigt, wie der finstere Charakter wirklich tickt und was er auf seinen Reisen durch die Zeit erlebt.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Juni bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung!

Disney+ Release-Datum Filme

Alien vs. Predator 04.06. Aliens vs. Predator 2 04.06. Armageddon 04.06. Im Fadenkreuz - Allein gegen alle 04.06. Mut zur Wahrheit 04.06. The Counselor 04.06. Marvel Studios LEGENDS 04.06. Raya und der letzte Drache 04.06. Wir noch mal 04.06. Coyote Ugly 11.06. Spione Undercover 11.06. Step 11.06. Timm Thaler oder das verkaufte Lachen 11.06. Haus der Krokodile 11.06. Konferenz der Tiere 11.06. Upside Down Magic – Magie steht Kopf 11.06. Z-O-M-B-I-E-S 2 11.06. Der Flug des Phönix 18.06. Hide and Seek - Du kannst dich nicht verstecken 18.06. Nixon 18.06. Die Geschichte vom treuen Wookiee 18.06. Ewoks – Die Karavane der Tapferen 18.06. Ewoks – Schlacht von Endor 18.06. Königreich der Himmel 25.06. Lucy in the Sky 25.06. Rent a Man - Ein Mann für gewisse Sekunden 25.06. Serien

Genius: Aretha 04.06. Atlanta: Robbin' Season: Staffel 2 04.06. The Strain: Staffel 1-4 04.06. The Walking Dead: Staffel 10 (Die letzten 6 Folgen) 04.06. When Sharks Attack: Staffel 3+4 04.06. LOKI: Staffel 1, Episode 1 09.06. Emergence: Staffel 1 11.06. Secrets and Lies: Staffel 1+2 11.06. The Finder: Staffel 1 11.06. When Sharks Attack – Staffel 5 + 6 11.06. The Last Man on Earth: Staffel 1-4 18.06. 5vor12: Staffel 1 18.06. Frieden: Staffel 1 18.06. Star Wars: Vintage: Clone Wars 2D Mini-Serie 18.06. Star Wars: Die Ewoks: Staffel 1+2 18.06. Grand Hotel: Staffel 1-3 25.06. Grown-ish: Staffel 1+2 25.06. Maria Theresa: Staffel 1+2 25.06. Die geheime Benedict-Gesellschaft: Staffel 1, Episode 1 25.06.

Amazon

Release-Datum Filme

Date Movie 01.06. Valerian and the City of a thousand Planets 01.06. Run All Night 02.06. Ex Machina 02.06. SMS für Dich 03.06. Die Addams Family 03.06. White Boy Rick 04.06. Abominable - Entsetzlich 06.06. Everest - Ein Yeti will hoch hinaus 06.06. As Above, So Below 07.06. Busanhaeng 08.06. Train to Busan Presents: Peninsula 08.06. La Daronne 08.06. Seoulyeok 08.06. Bridge to Terabithia 09.06. High Society: Gegensätze ziehen sich an 10.06. Codename U.N.C.L.E. 10.06. Meet Joe Black 11.06. The Big Short 12.06. The Little Prince 12.06. Blended 13.06. Da geht noch was 14.06. Mrs.Taylor's Singing Club 15.06. Boss Level 16.06. What Dreams May Come 16.06. Jean Seberg - Against All Enemies 17.06. Vacation 19.06. Der geilste Tag 19.06. Focus 19.06. Defiance 21.06. The Grudge 22.06. San Andreas 23.06. Skyfire 24.06. The Land Before Time 25.06. Chi Bi 27.06. Big Momma‘s House 2 27.06. Equilibrium 28.06. Voll Normaaal 28.06. Get Hard 30.06. Serien

Dom: Staffel 1 04.06. Lost: Staffeln 1-6 07.06. Solos: Staffel 1 25.06. Bosch: Staffel 7 25.06.

Netflix

Release-Datum Filme

Spider-Man: Far From Home 01.06. Ghost in the Shell 01.06. Die Supermonster: Reim gut, alles gut 01.06. Carnaval 02.06. Dancing Queens 03.06. Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: Der Film (Teil 1&2) 03.06. Alan Saldaña: Locked Up 03.06. Trippin’ with the Kandasamys 04.06. Sweet & Sour 04.06. Xtremo 04.06. Breaking Boundaries: Die Wissenschaft hinter “Unser Planet” 04.06. Katzenliebe: Eine Hommage an Katzen 05.06. TKKG 07.06. Awake 09.06. Tragic Jungle 09.06. Skater Girl 11.06. Der Wunschdrache 11.06. Trese 11.06. Isle of Dogs 15.06. Headspace: Interaktive Entspannung 15.06. Penguin Town 16.06. Fatherhood 18.06. A Family 18.06. Jagame Thandiram: Das Gute und das Böse in der Welt 18.06. Rurouni Kenshin: The Final 18.06. Joker 20.06. This is Pop 22.06. Good on Paper 23.06. Blumige Aussichten: Der Film 23.06. Mord an der Costa del Sol 23.06. Sisters on Track 24.06. Godzilla Singular Point 24.06. Wonder Boy 26.06. The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement 28.06. America: Der Film 30.06. Prime Time 30.06. Sophie: A Murder in West Cork 30.06. Serien

Drei Meter über dem Himmel: Staffel 2 03.06. Creator's File: GOLD 03.06. Sweet Tooth 04.06. Feel Good: Staffel 2 04.06. Fresh Fried and Crispy 09.06. Locombianos 10.06. Lupin: Teil 2 11.06. Élite Short Stories: Guzmán Caye Rebe 14.06. Workin’ Moms: Staffel 5 15.06. Élite Short Stories: Nadia Guzmán 15.06. Kleinreimstadt: Staffel 2 15.06. Élite Short Stories: Omar Ander Alexis 16.06. Black Summer: Staffel 2 17.06. Atiye - Die Gabe 17.06. Élite Short Stories: Carla Samuel 17.06. Katla 17.06. Élite: Staffel 4 18.06. Die spektakulärsten Ferienwohnungen der Welt 18.06. Nevertheless 19.06. Finger Weg!: Staffel 2 23.06. Der nackte Regisseur: Staffel 2 24.06. Sex/Life 25.06. The A List: Staffel 2 25.06. Black Lightning: Staffel 4 28.06. Sternenstreif: Staffel 4 28.06.

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

➤ Disney+ besuchen

➤ Netflix besuchen

➤ Amazon Video besuchen

➤ Film- und Serientipps für Nerds

(sem)