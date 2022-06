Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Juni 2022

Der SciFi-Thriller Der Spinnenkopf basiert auf der Kurzgeschichte Escape from Spiderhead von George Saunders und wird ab dem 17. Juni 2022 bei Netflix zu sehen sein. In dem Film geht es um ein futuristisches Gefängnis, das von dem mysteriösen Visionär Steve Abnesti (Chris Hemsworth) geleitet wird. Abnesti bietet den Gefängnisinsassen die Möglichkeit ihre Haftstrafen zu verkürzen, indem sie sich als Probanden für eine Medikamentenstudie zur Verfügung stellen.

Die verabreichten Medikamente wirken sich unter anderem auf die geistigen Fähigkeiten und auch auf die Emotionen der Studienteilnehmer aus. Als der Häftling Jeff (Miles Teller) sich freiwillig für die Studie meldet und ein Medikament verabreicht bekommt, das bei ihm Gefühle für eine Mitgefangene auslöst, versucht er gemeinsam mit ihr die wahren Hintergründe der Studie aufzudecken.

Trailer zu Der Spinnenkopf

The Umbrella Academy, Staffel 3

In einer alternativen Realität bringen am 01. Oktober 1989 43 Mütter jeweils ein Kind zur Welt, obwohl keine von ihnen zuvor schwanger war. Der verdrehte Multimillionär Sir Reginald Hargreeves sieht in diesem mysteriösen Ereignis die Chance etwas Großes zu tun. Er versucht so viele der Kinder wie möglich aufzuspüren und zu adoptieren, da er in ihnen übermenschliche Fähigkeiten wie Zeitreisen, Telekinese oder titanische Stärke vermutet. Hargreeves bringt sieben der Kinder in seinem Anwesen unter und gründet eine Art Superhelden-Akademie.

Leider macht ihm die Pubertät seiner Zöglinge einen Strich durch die Rechnung und die zusammengewürfelte Familie zerbricht vorerst. Als die verbliebenen Sechs einige Jahre später vom Tod ihres Ziehvaters Reginald erfahren, versammelt sich die Familie widerwillig und muss plötzlich die Welt retten. In der 3. Staffel sehen sich die Helden der Umbrella Academy unter anderem mit einer Gruppe Begabter konfrontiert, die ihnen sehr ähnlich zu sein scheint. Netflix zeigt ab dem 22. Juni 2022 die dritte Staffel.

Trailer zu The Umbrella Academy, Staffel 3

Shelter - Auf den Straßen von New York

Der traumatisierte Einwanderer Tahir (Anthony Mackie) hat Nigeria verlassen, um seiner dunklen Vergangenheit zu entkommen und sich in New York ein neues Leben aufzubauen. Leider läuft es für ihn in der neuen Umgebung nicht so wie erhofft und so landet er schließlich auf der Straße. Durch einen Zufall lernt er die heroinabhängige Hannah (Jennifer Connelly) kennen, die ebenfalls eine schwere Zeit durchlebt und wie er auf der Straße lebt.

Außer der Obdachlosigkeit scheint die beiden auf den ersten Blick nicht viel zu verbinden, doch als sie sich näher kennenlernen und feststellen, dass ihre traurigen Lebensgeschichten sie zusammengeführt haben, entwickeln sie Gefühle füreinander. Vorerst verschonen sie sich jedoch gegenseitig mit Details über ihre jeweilige Vergangenheit, was recht schnell zu neuen Problemen führt. In Anbetracht des herannahenden Winters versuchen die beiden sich zusammenzureißen und einen Ausweg aus ihrer Misere zu finden. Shelter - Auf den Straßen von New York ist ab dem 25. Juni 2022 bei Amazon Prime Video zu sehen.

Trailer zu Shelter - Auf den Straßen von New York

The Boys, Staffel 3

Die "Anti-Superhelden-Truppe" The Boys setzt am 03. Juni 2022 ihren Kampf gegen falsche Superhelden fort. Die 3. Staffel läuft wie gewohnt bei Amazon Prime Video. The Boys haben es sich zur Aufgabe gemacht, in einer Welt, in der Superhelden zum Alltagsbild gehören, all jene zur Strecke zu bringen, die ihren Superhelden-Status für niedere Zwecke missbrauchen. Insbesondere die Gruppe "Supes", die aus pseudoelitären, korrupten und skrupellosen Superhelden besteht, steht im Fadenkreuz der Boys.

The-Boys-Anführer Billy Butcher (Karl Urban) und seine Freunde kämpfen allerdings einen unfairen Kampf, da sie, ganz im Gegensatz zu ihren Widersachern, nicht über übermenschliche Fähigkeiten verfügen und lediglich auf rohe Gewalt und gewitzte Taktiken zurückgreifen können. Einige Quellen deuten jedoch an, dass sich dieses Missverhältnis in der neusten Staffel ändern könnte.

Trailer zu The Boys, Staffel 3

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Juni bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und im Abopreis inbegriffen sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht angegeben.

Disney+ Release-Datum Filme

Die ahnungslosen Engel 01.06. Hollywood Stargirl 03.06. Big Mama's Haus 03.06. Cordobas verborgene Schätze 03.06. Return of the clouded Leopards 03.06. This Boy's Life 03.06. How I Met Your Father 08.06. Jenseits der Unendlichkeit: Buzz und die Entstehung von Lightyear 10.06. The Kardashians - An ABC News Special 10.06. Die Chance auf Glück 10.06. Verlockende Falle 10.06. The Girl Next Door 10.06. Legende 10.06. Plan B 10.06. Bad Boys 17.06. Sag' kein Wort 17.06. The Fountain 17.06. Mel Brooks' Höhenkoller 17.06. In Search of Derrick Thomas 17.06. Lolo 17.06. Mighty Ruthie 17.06. The Two Bills 17.06. Ein Sommernachtstraum 17.06. Trevor: The Musical 24.06. Rise 24.06. Backstory: Serena vs. The Umpire 24.06. Bee Season 24.06. Zum Glück geküsst 24.06. Im Netz der Lügen 24.06. Mack Wrestles 24.06. Pat XO 24.06. The Price of Gold 24.06. This Was the XFL 24.06. A Time to Kill 24.06. Serien

Club Micky Maus: Staffel 4 01.06. This Is Us: Das ist Leben: Staffel 6 01.06. Death in Paradise: Staffel 10 01.06. De Streken van Wim: Staffel 1 01.06. De Worsten van Babel Op de Camping: Staffel 1 01.06. Death in Paradise: Staffel 1-9 01.06. Parched - Kampf ums Wasser: Staffel 1 01.06. T.O.T.S.: Staffel 1 01.06. Ms. Marvel 08.06. Liebe und andere Köstlichkeiten: Staffel 1 08.06. Big Sky: Staffel 2 08.06. Der Herzensbrecher: Staffel 1 08.06. American Housewife: Staffel 5 08.06. Extreme Survival mit Hazen Audel: Staffel 5 08.06. Love, Victor: Staffel 3 15.06. Snowfall: Staffel 5 15.06. Family Reboot: Staffel 1 15.06. The Americans: Staffel 1-6 15.06. New York Cops - N.Y.P.D. Blue: Staffel 7&8 15.06. Have You Seen This Man?: Staffel 1 22.06. Mayans M.C.: Staffel 3 22.06. Only Murders in the Building: Staffel 2 28.06. Amerikas lustigste Tiervideos: Staffel 1 29.06. Baymax!: Staffel 1 29.06. Atlanta: Staffel 3 29.06. Marvel's Daredevil: Staffel 1-3 29.06. Marvel's Iron Fist: Staffel 1&2 29.06. Marvel's Jessica Jones: Staffel 1-3 29.06. Marvel's Luke Cage: Staffel 1&2 29.06. Marvel's The Defenders (Mini-Serie) 29.06. Marvel's The Punisher: Staffel 1&2 29.06.

Amazon

Release-Datum Filme

Valley Girl 01.06. Wedding Crashers 01.06. Halvdan Viking 02.06. I’m Not Rappaport 03.06. Bevor der Winter kommt 03.06. Das Mädchen mit dem Diamantenohrring 06.06. Lethal Weapon, Tei 1, 2, 3 und 4 07.06. Beckenrand Sheriff 09.06. Im Auge des Sturms 10.06. Never Rarely Sometimes Always 11.06. Pokémon Meisterdetektiv Pikachu 12.06. Mit ganzer Kraft 13.06. Die Schule der magischen Tiere - Teil 1 14.06. Miss Undercover 14.06. Miss Undercover 2 14.06. Paris um jeden Preis 16.06. Kick Like Tayla 17.06. Margarete, Queen of the North 18.06. Kaltes Blut – Auf den Spuren von Truman Capote 19.06. Kung Fu Panda 3 19.06. Private Peaceful: Mein Bruder Charlie 20.06. Kajillionaire 22.06. Kill the Boss 2 23.06. My Fake Boyfriend 24.06. Shelter – Auf den Straßen von New York 25.06. Auf und Davon 29.06. Serien

This Is Us: Staffel 6 01.06. The Boys: Staffel 3 03.06. Guilty Minds: Staffel 1 10.06. Fairfax: Staffel 2 10.06. The Summer I Turned Pretty: Staffel 1 17.06. The Lake – Der See: Staffel 1 17.06. The Pogmentary: Born Ready: Staffel 1 17.06. The One That Got Away: Staffel 1 24.06. Chloe 24.06.

Netflix

Release-Datum Filme

Resident Evil: The Final Chapter 01.06. Resident Evil: Afterlife 01.06. Resident Evil: Extinction 01.06. Resident Evil: Apocalypse 01.06. Resident Evil: Retribution 01.06. The Boy Next Door 01.06. Jesus liebt mich 01.06. Der Dummschwätzer 01.06. Yuri Marçal: Ledo Engano 02.06. Surviving Summer 03.06. Interceptor 03.06. Eirik Jensen: Polizist oder Gauner? 03.06. That’s My Time with David Letterman 07.06. Bill Burr Presents: Friends Who Kill 06.06. Hustle 08.06. Sei lieb – Bete und gehorche: Miniserie 08.06. Gladbeck: Das Geiseldrama 08.06. Stand Out: Wie queere Stand-up-Comedy die Gesellschaft veränderte 09.06. Dirty Daddy: The Bob Saget Tribute 10.06. Hühnerhase und der Hamster der Finsternis 10.06. Trees of Peace 10.06. Amy Schumer’s Parental Advisory 11.06. Charlies Formen und Farben: Frau Wetter und Freunde 13.06. Charlies Formen und Farben: Charlies tolle Filmabenteuer 13.06. Pete Davidson Presents: The Best Friends 13.06. Jane Fonda & Lily Tomlin: Ladies Night Live 14.06. Jennifer Lopez: Halbzeit 14.06. Web of Make Believe: Tod, Lügen und das Internet 15.06. Herzensparade 15.06. Centauro 15.06. Die Strafe Gottes 15.06. Karmas Welt der Musikvideos: Ausgabe 2 16.06. Dead End: Paranormal Park 16.06. Snoop Dogg’s F*cn Around Comedy Special 16.06. Collision 16.06. Toma Ikuta und die Kunst des Kabuki 16.06. The Martha Mitchell Effect 17.06. Der Spinnenkopf 17.06. SPRIGGAN 18.06. Ben Crump, Anwalt für Bürgerrechte 19.06. Eine dem Untergang geweihte Liebe 20.06. Was bringt die Zukunft für 21.06. Joel Kim Booster: Psychosexual 21.06. Die verborgenen Fähigkeiten unserer Haustiere 22.06. Bruna Louise: Abriss 22.06. Love & Gelato 22.06. Best of the Fest 23.06. The Man from Toronto 24.06. Beauty 24.06. Glamour Girls 24.06. The Gentlemen 24.06. Chips und Toffel: Chips macht Urlaub 27.06. Blasted 28.06. Cristela Alonzo: Middle Classy 28.06. Bastard!! Der Gott der Zerstörung 30.06. Serien

Borgen – Macht und Ruhm 02.06. Der Vogel und die Löwin 03.06. Der Boden ist Lava: Staffel 2 03.06. Zwei Sommer 03.06. Green Mothers’ Club 03.06. Action Pack: Staffel 2 06.06. My Liberation Notes 06.06. Befruchtet 08.06. Rhythm + Flow: Nouvelle École 09.06. Peaky Blinders – Gangs of Birmingham: Staffel 6 10.06. First Kill 10.06. Rein privat 10.06. Maldivas 15.06. Iron Chef: Quest for an Iron Legend 15.06. God's Favorite Idiot 15.06. Liebe und Anarchie: Staffel 2 16.06. She: Staffel 2 17.06. You Don't Know Me 17.06. Guerra de vecinos: Staffel 2 17.06. The Umbrella Academy: Staffel 3 22.06. Snowflake Mountain 22.06. First Class 23.06. Queen Sylwester kehrt zurück 23.06. Man Vs Bee 24.06. Haus des Geldes: Korea 24.06. Angry Birds: Verrückter Sommer: Staffel 2 24.06. The Blacklist: Staffel 9 26.06. The Upshaws: Staffel 2 – Teil 1 29.06. Adak: Alaskas Schatzinsel 29.06. Sharkdog: Staffel 2 30.06.

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir in dieser Bilderstrecke die Highlights der vergangenen Monate zusammengefasst:

