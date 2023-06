Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Juni 2023

Die Fantasyserie "The Witcher" geht am 29. Juni 2023 mit dem 1. Teil der 3. Staffel bei Netflix an den Start. "The Witcher" wurde von Netflix adaptiert und basiert auf der Buchreihe des polnischen Autors Andrzej Sapkowski. Die Serie spielt in einer fiktiven Fantasy-Welt und folgt dem Protagonisten Geralt von Riva, einem mutierten Monsterjäger mit übernatürlichen Fähigkeiten, der auch aus der gleichnamigen, sehr erfolgreichen Videospiel-Reihe als Witcher bekannt ist. Die Handlung erstreckt sich über mehrere Zeitebenen und konzentriert sich auf Geralt, der durch das Land zieht und gegen allerlei abscheuliche Kreaturen kämpft, während er versucht, seinen Platz in einer Welt zu finden, die von politischen Intrigen und Konflikten geprägt ist.

Dabei trifft er auf verschiedene Charaktere, darunter die mächtige Magierin Yennefer von Vengerberg und die Prinzessin Cirilla, die eine außergewöhnliche Bestimmung hat und eine ganz besondere Rolle in Geralts Leben spielt. Die erste Staffel wurde im Dezember 2019 veröffentlicht, gefolgt von einer zweiten Staffel im Jahr 2021. Beide Staffeln erfreuten sich großer Beliebtheit, sodass sich schnell eine treue Fangemeinde bildete, bei der vor allem der Geralt-Darsteller Henry Cavill gut ankam. Cavill wird die Serie nach der 3. Staffel verlassen und Liam Hemsworth übernimmt seine Rolle ab der 4. Staffel.

James Bond 007: Keine Zeit zu sterben

"James Bond 007: Keine Zeit zu sterben" ist der 25. Film der James-Bond-Filmreihe und der fünfte und letzte Film, in dem Daniel Craig die Rolle des berühmten Geheimagenten James Bond verkörpert. Der Film wurde von Cary Joji Fukunaga inszeniert und im Jahr 2021 veröffentlicht. Die Handlung setzt einige Zeit nach den Ereignissen von "Spectre" (2015) ein. James Bond hat den aktiven Dienst verlassen und genießt seinen Ruhestand auf Jamaika. Doch schon nach kurzer Zeit wird sein Frieden gestört, als sein alter Freund Felix Leiter von der CIA auftaucht und Bond bittet, ihm bei der Rettung eines entführten Wissenschaftlers zu helfen. Bond entschließt sich dazu, seine Arbeit wiederaufzunehmen und kommt dem gefährlichen und mysteriösen Lyutsifer Safin (Rami Malek) auf die Spur, der eine verheerende Nanosonden-Waffe in seinen Besitz gebracht hat.

Während Bond versucht, Safin das Handwerk zu legen und die Welt zu retten, trifft er auf einige bekannte Gesichter aus dem "James-Bond"-Universum, darunter auch Moneypenny, Q und Madeleine Swann. Bond steht vor schweren Entscheidungen und muss sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen und liefert sich dabei spektakuläre Verfolgungsjagden mit seinen Widersachern, die er in bester Bond-Manier mit futuristischen Gadgets auf Abstand hält. "Keine Zeit zu sterben" gibt es ab dem 01. Juni 2023 bei Amazon Prime Video zu sehen.

Avatar: The Way of Water

"Avatar: The Way of Water" ist der Nachfolger des bahnbrechenden Films "Avatar - Aufbruch nach Pandora" von James Cameron aus dem Jahr 2009 und gleichzeitig die erste von vier geplanten Fortsetzungen. Der Film setzt die Geschichte ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films fort und handelt von Jake (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana), den Protagonisten des 1. Films, die eine Familie gegründet haben. Ihre gemeinsamen Kinder sind Neteyam (Jamie Flatters), Lo'ak (Britain Dalton) und Tuktirey (Trinity Bliss), sowie der adoptierte Menschenjunge Miles "Spider" Socorro (Jack Champion) und die adoptierte Na'vi-Teenagerin Kiri (Sigourney Weaver).

Das traute Familienleben wird allerdings schon bald gestört, als der Frieden auf dem Mond Pandora durch die Resources Development Administration (RDA) unter Führung von General Ardmore (Edie Falco) bedroht wird. Ardmore rückt mit militärischen Kräften an, darunter auch einige alte Bekannte, und will Pandora zur neuen Heimat für die Menschheit machen. Jake und Neytiri flüchten mit ihrer Familie und begeben sich in die Obhut eines Na'vi-Stammes des Metkayinavolkes. Der Na'vi-Stamm besiedelt hauptsächlich die Atolle an den Küsten des Mondes Pandora und wird von der schwangeren Ronal (Kate Winslet) und ihrem Mann Tonowari (Cliff Curtis) angeführt. "Avatar: The Way of Water" ist ab dem 07. Juni 2023 bei Disney+ im Programm.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Juni bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und im Abopreis inbegriffen sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht angegeben.

Disney+ Release Filme Antwone Fisher 02.06. Queenmaker: The Making of an It Girl 07.06. Avatar: The Way of Water 07.06. Saint X 07.06. Schuldig bei Verdacht 09.06. Flamin’ Hot 09.06. Heat 09.06. Die Metropole des Maya-Kriegerkönigs 16.06. Assassin’s Creed 16.06. Stan Lee 16.06. Marie Antoinette 21.06. Der Beste der Welt 23.06. Die amerikanische Hymne 28.06. Kaffee, Milch & Zucker 30.06. Bogus 30.06. Serien Mensch und Hund – Beste Freunde, Treue Partner: Staffel 1 02.06. Farm Rebellion 14.06. Alaska: Eisige Tradition: Staffel 1 21.06. Abbott Elementary: Staffel 2 21.06. Secret Invasion 21.06. The 1619 Project 21.06. Freeks: Staffel 1 28.06. Wochenend-Familie: Staffel 2 28.06. Single Drunk Female: Staffel 2 28.06. Criminal Minds: Evolution: Staffel 16 28.06. Narco Wars: Der Kampf gegen Drogen: Staffel 1 & 2 28.06. Kochen Undercover: Staffel 1 29.06. Amazon Release Filme James Bond 007: Keine Zeit zu sterben Medellin 02.06. The Majestic 04.06. 24 Hours To Live 05.06. In Einem Land, Das Es Nicht Mehr Gibt 06.06. Es Gilt Das Gesprochene Wort 06.06. Disconnect 07.06. Culpa Mia - Meine Schuld 08.06. Creed III 09.06. Die Känguru-Chroniken 10.06. Bigfoot Junior - Ein tierisch verrückter Familientrip 10.06. SAS: Red Notice 13.06. Dear Evan Hansen 15.06. Stillwater - Gegen jeden Verdacht 15.06. Let Him Go 15.06. Dead For A Dollar 17.06. Das Mädchen aus dem Wasser 17.06. Unlocked 18.06. Der Vorname 19.06. Die Legende vom Tigernest 20.06. Hallowen Kills 24.06. Mr. Right 25.06. The Good Neighbor 26.06. Da Kommt Noch Was 29.06. Blueback 29.06. Serien Ray Donovan: Staffel 6 01.06. The Knight In The Arena: Staffel 1 01.06. Deadloch: Staffel 1 02.06. With Love: Staffel 2 02.06. Joko Winterscheidt presents: The World's Most Dangerous Show 07.06. The Lake: Staffel 2 09.06. Veronica Mars 14.06. Lewandowski - The Unknown 15.06. The Grand Tour: Eurocrash 16.06. I'm A Virgo: Staffel 1 23.06. Colin from Accounts: Staffel 1 23.06. Calle Y Poche: Sin Etiquetas: Staffel 1 26.06. Tom Clancy's Jack Ryan: Staffel 4 30.06. Netflix Release Filme A Beautiful Life 01.06. Wolke unterm Dach 01.06. The Art of the Steal – Der Kunstraub 01.06. Missed Connections 02.06. Reichlich verliebt 2 02.06. They Want Me Dead 03.06. My Little Pony – Mit Huf und Herz: Kapitel 4 06.06. Arnold 07.06. Tour de France: Im Hauptfeld 08.06. Weird: The Al Yankovic Story 09.06. Der Spielkartenmörder 09.06. Oje, ich wachse! 09.06. Merve macht ihr Ding 09.06. Mortal Kombat 13.06. Unser Planet II 14.06. Tyler Rake: Extraction 2 16.06. Black Clover: Sword of the Wizard King 16.06. Hello Again – Ein Tag für immer 18.06. Kümmert euch um Maya 19.06. Das kleine Walhorn 19.06. 85 South: Ghetto Legends 20.06. Break Point: Teil 2 21.06. Catching Killers: Staffel 3 23.06. Dr. Hwang Woo-suk, König der Klone 23.06. The Perfect Find 23.06. Through my Window – Über das Meer 23.06. iNumber Number: Jozi Gold 23.06. Sen İnandır – Ich möchte dir glauben 23.06. Don't Breathe 2 25.06. Roger Federer. The Reunion. 25.06. Eldorado – Alles, was die Nazis hassen 28.06. Muscles & Mayhem: An Unauthorized Story of American Gladiators 28.06. Run Rabbit Run 28.06. Ōoku: The Inner Chambers 29.06. Doom at Your Service 30.06. Nimona 30.06. Serien THE DAYS 01.06. Manifest: Staffel 4 Teil 2 02.06. Scoop 02.06. Valeria: Staffel 3 02.06. Barracuda Queens 05.06. Liebe macht blind: Brasilien: Staffel 3 07.06. Never Have I Ever: Staffel 4 08.06. Bloodhounds 09.06. Human Resources: Staffel 2 09.06. Tex Mex Motors 09.06. This World Can't Tear Me Down 09.06. Rick and Morty: Staffel 6 10.06. The Surrogacy 14.06. Glamorous 22.06. Skull Island 22.06. Sleeping Dog 22.06. Let's Get Divorced 22.06. Catching Killers: Staffel 3 23.06. Titans: Staffel 4 25.06. The Witcher: Staffel 3 – Ausgabe 1 29.06. Ist das Kuchen?: Ist das auch Kuchen? 30.06. Black Mirror: Staffel 6 Juni Delete Juni Celebrity Juni

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir in dieser Bilderstrecke die Highlights der vergangenen Monate zusammengefasst:

