Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im März 2021

Für den gebeutelten Wade (Deadpool) hat das Leben auch im zweiten Film keine allzu erfreulichen Pläne. Nach einem schweren Schicksalsschlag versucht er, sich umzubringen – wird aber rechtzeitig von seinem Superhelden-Kumpel Colossus gefunden. Der bringt Deadpool in das Hauptquartier der X-Men, die ihn wieder gesundpflegen und bei sich aufnehmen. Das neue Bündnis hält Deadpools Temperament jedoch nicht lange stand und so findet er sich schließlich in einem Eis-Gefängnis wieder. Dort sitzt er gemeinsam mit dem Mutanten Firefist ein, dessen Geschichte mit der Deadpools verbunden scheint. Leider wird das Kennenlernen durch den Superschurken Cable gestört, der in das Gefängnis eindringt, um Firefist zu töten. Deadpool aber hilft seinem Mutanten-Freund, den Angriff abzuwehren, und entkommt letztlich sogar aus der Gefangenschaft. Die neue Freiheit nutzt er, um mit anderen Superhelden die "X-Force" zu gründen – mit dem Ziel, Firefist zu befreien und Cable endgültig zu besiegen. Deadpool 2 gibt es ab dem 15. März 2021 bei Netflix zu sehen.

Die Bande aus der Baker Street

Sherlock Holmes (Henry Lloyd-Hughes) und sein unheimlicher Partner Dr. Watson (Royce Pierreson) machen sich bei kleinen Delikten ungern selbst die Hände schmutzig. Deshalb schicken sie regelmäßig Straßenkinder los, um die scheinbar simplen Fälle zu lösen. Ruhm und Anerkennung für die Ermittlungen beansprucht das Duo dabei selbst – was eine ganze Weile gut funktioniert. Doch schnell werden die Fälle härter und mysteriöser. Als eine übernatürliche Macht London in einen dunklen Schleier hüllt und für zahlreiche bizarre Todesfälle sorgt, müssen sich die Aushilfs-Ermittler aus der Baker Street schließlich zusammentun. Zunächst, um die übernatürlichen Vorfälle aufzuklären – am Ende aber, um die Welt zu retten. Die Grusel-Serie Die Bande aus der Baker Street, die wie die klassischen Sherlock-Holmes-Romane wieder im viktorianischen London spielt, läuft ab dem 26. März bei Netflix.

Whiskey Tango Foxtrot

Zu Beginn des zweiten Irakkriegs werden viele erfahrene Kriegsreporter aus Afghanistan in den Irak versetzt. Um trotzdem weiter über Terroranschläge und Wiederaufbau in Afghanistan zu berichten, werden neue Reporter angeheuert – unter ihnen auch die Journalistin Kim Barker (Tina Fey). Die ist alleinstehend, kinderlos und sucht eine neue Herausforderung in ihrem sonst ereignislosen Leben. Im Krisengebiet realisiert sie aber schnell, wie hart ihr neues Leben wirklich ist. Sie findet sich nur schwer in der neuen Situation zurecht und bedient sich schließlich ihres schwarzen Humors, um mit den schrecklichen Bildern und Ereignissen umzugehen. Doch auch den Umgang mit ihren neuen Weggefährten Colonel Hollanek (Billy Bob Thornton), Tanya (Margot Robbie) und Iain (Martin Freeman) muss sie erst lernen. Whiskey Tango Foxtrot wird ab dem 17. März bei Amazon Prime Video zu sehen sein.

Guns Akimbo

Das Leben des introvertierten Miles (Daniel Radcliffe) findet hauptsächlich am Computer statt. Als er sich eines Tages jedoch mit der skrupellosen Organisation SKIZM anlegt, nimmt sein Leben eine aufregende Wendung: die Gruppe zwingt ihn nämlich, an modernen Gladiatorenkämpfen teilzunehmen, bei denen es um Leben und Tod geht. Dazu wurden Miles Schusswaffen an seine Hände operiert und er sieht sich ständigen Bedrohungen durch SKIZM ausgesetzt. Zunächst macht sich Miles daher aus dem Staub. Doch als auch seine Ex-Freundin Nova (Natasha Liu Bordizzo) in die Sache verwickelt wird, entfacht in ihm die Kampfeslust. Um das Spektakel zu überleben, muss Miles sich allerdings der berüchtigten Gladiatorin Nix (Samara Weaving) stellen und sie ausschalten. Guns Akimbo ist ab dem 25. März 2021 bei Amazon Prime Video verfügbar.

The Falcon and the Winter Soldier

Nach Wanda Vision bringt Disney+ nun bereits die nächste Superhelden-Serie: In The Falcon and the Winter Soldier schließen sich Falcon (Anthony Mackie) und Winter Soldier (Sebastian Stan) zusammen, um gegen eine herannahende Bedrohung zu kämpfen, welche die gesamte Menschheit bedroht. Das klingt zunächst Marvel-typisch, könnte dieses Mal allerdings besonders actionreich und brutal inszeniert sein – das deuten zumindest erste Ausschnitte sowie die Altersfreigabe von 16+ Jahren an. Als neuer größter Superheld der USA kandidiert außerdem "Super Patriot" (Wyatt Russell), der wie eine Persiflage auf andere patriotische geprägte Superhelden wirkt. Als Bösewicht tritt unter anderem Helmut Zemo (Daniel Brühl) in Erscheinung. Zeitlich spielt die Handlung nach den Ereignissen von Avengers 4: Endgame. The Falcon and the Winter Soldier läuft ab dem 19. März 2021 bei Disney+.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im März bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung!

Disney+ Release-Datum Filme

Marvel's Behind the Mask 05.03. Air Force One (STAR) 05.03. Amelia (STAR) 05.03. Arizona Junior (STAR) 05.03. Der Tag des Falken (STAR) 05.03. Devil’s Due – Teufelsbrut (STAR) 05.03. Four Falls of Buffalo 05.03. Raya und der letzte Drache (VIP-Zugang) 05.03. Anatomie einer Entführung (STAR) 12.03. Die Hand an der Wiege (STAR) 12.03. I hate Christian Laettner 12.03. In America (STAR) 12.03. Nur noch 60 Sekunden (STAR) 12.03. Quills - Macht der Besessenheit (STAR) 12.03. Rodgers & Hammerstein's Cinderella 12.03. Die Geschwister Savage (STAR) 19.03. Ich glaube, ich liebe meine Frau (STAR) 19.03. Of Miracles and Men 19.03. One Hour Photo (STAR) 19.03. (Traum)Job gesucht (STAR) 19.03. Wächter des Tages – Dnevnoi Dozor (STAR) 19.03. Die Wilden Kerle: Teil 6 19.03. Hot Chick - Verrückte Hühner (STAR) 26.03. Mike and Dave Need Wedding Dates (STAR) 26.03. Pony Excess 26.03. Sideways (STAR) 26.03. Teufelskind Joshua (STAR) 26.03. Gnomeo und Julia 26.03. The Beach (STAR) 26.03. Serien

Baskets: Staffeln 1-3 (STAR) 05.03. The Catch: Staffeln 1+2 (STAR) 05.03. Quantico: Staffel 1-3 (STAR) 12.03. Raum für Ideen 12.03. Dr. Ks tierische Notaufnahme: Staffel 1-5 12.03. Falcon and the Winter Soldier 19.03. Atlanta Medical: Staffeln 1-3 (STAR) 19.03. Bluey: Staffel 1 19.03. Godfather of Harlem: Staffel 1 (STAR) 26.03. My Name is Earl: Staffel 1-4 (STAR) 26.03. Mighty Ducks: Gamechanger: Staffel 1, Episode 1 26.03.

Amazon

Release-Datum Filme

Five Feet Apart 01.03. Combat, Wombat 01.03. Stand By Me 02.03. Love, Wedding, Marriage 02.03. Horns 03.03. The Theory of Everything 04.03. The Art of Self-Defense 04.03. Der Prinz aus Zamunda 2 05.03. The Night Clerk 05.03. Spinning Man 05.03. Red Penguins 06.03. Brokeback Mountain 07.03. Plötzlich Papa 07.03. Yesterday 08.03. Fifty Shades of Grey 09.03. Filles Du Soleil, Les 10.03. Hugo 11.03. Cold Feet 12.03. Ghosts of War 12.03. Pain & Gain 12.03. Resident Evil: Vendetta 14.03. Jugend Ohne Gott 14.03. Sicario 15.03. Whiskey Tango Foxtrot 17.03. Fantastic Four Rise of The Silver Surfer 17.03. Fantastic Four (2005) 17.03. Archive 18.03. Endless Love 18.03. Jumanji: Welcome To The Jungle 19.03. Prisoners 20.03. Freelancers 20.03. Alexander 20.03. Harold & Kumar 21.03. Fantastic Four (2015) 21.03. Rampage: President Down 21.03. Being John Malkovich 22.03. The Current War 23.03. Guns Akimbo 25.03. Liebe Zwischen den Meeren 26.03. The Goldfish 26.03. Legacy of Lies 27.03. Papillon 27.03. Everest 31.03. Serien

Lego Friends: Girls on a Mission: Staffel 3 01.03. Hoodie: Staffel 1 11.03. Making Their Mark: Staffel 1 12.03. The Magicians: Staffel 5 26.03. La Templanza: Staffel 1 26.03. Invincible: Staffel 1 26.03. Bibi & Tina: Staffel 8 31.03.

Netflix

Release-Datum Filme

Biggie: Das ist meine Geschichte 01.03. If Beale Street could talk 01.03. Heilstätten 01.03. Moxie. Zeit, zurückzuschlagen 03.03. Mord unter Mormonen 03.03. Pacific Rim: The Black 04.03. Nevenka Fernández: Kein Schweigen mehr 05.03. Meine Stadt der Geister 05.03. Sentinelle 05.03. Annabelle 3 07.03. Bombay Rose 08.03. Last Chance U: Basketball 10.03. Tanz der Unschuldigen 11.03. Das Leben ist wie ein Stück Papier 12.03. YES DAY 12.03. Zero Chill 15.03. Deadpool 2 15.03. RebellComedy: Raus aus’m Zoo 16.03. Waffel und Mochi 16.03. Einfach Schwarz 17.03. Operation Varsity Blues: Der College-Bestechungsskandal 17.03. Cabras da Peste 18.03. Nate Bargatze: The Greatest Average American 18.03. Sin hijos 19.03. Country Comfort 19.03. Loyiso Gola: Unlearning 23.03. Seaspiracy 24.03. Mit den Wellen 25.03. DOTA: Dragon's Blood 25.03. Geheimes Magieaufsichtsamt 25.03. A Week Away 26.03. Bad Trip 26.03. Die Oktonauten und der Feuerring 30.03. The Yin Yang Master März Serien

Supergirl: Staffel 5 01.03. Wortparty: Staffel 5 02.03. Bombay Begums 08.03. Das Hausboot 09.03. Sternenstreif: Staffel 3 09.03. Hochzeit oder Haus 10.03. Caïd (Gangsta) 10.03. Paradise PD: Teil 3 12.03. Love Alarm: Staffel 2 12.03. The One – Finde dein perfektes Match 12.03. Das verlorene Piratenreich 15.03. Unter Verdacht: Der Fall Wesphael 17.03. B: The Beginning: Staffel 2: Die Nachfolge 18.03. Sky Rojo 19.03. Formula 1: Drive to Survive: Staffel 3 19.03. Alien TV: Staffel 2 19.03. Wer hat Sara ermordet? 24.03. Nailed It!: Backchaos im Doppelpack 26.03. Die Bande aus der Baker Street 26.03. Heimgesucht: unglaubliche Zeugenberichte aus Lateinamerika 31.03. Abla Fahita März

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

