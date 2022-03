Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im März 2022

Kapitän Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau) hat es sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur Aufgabe gemacht zu beweisen, dass der Kanal, der Grönland angeblich unter dem Eis teilt, nicht existiert und die USA somit keinen rechtmäßigen Anspruch auf Nordostgrönland haben. Um dies zu bewerkstelligen, will Ejnar sich auf die Suche nach den Aufzeichnungen einer früheren Expedition machen, die möglicherweise Informationen darüber enthalten, dass Grönland eine durchgängige Landmasse ist. Als Kapitän Ejnar das Vorhaben seiner Mannschaft an Bord seines Schiffes, der Alabama, präsentiert, ist diese alles andere als angetan von seiner Idee. Nur der Mechaniker Iver Iversen (Joe Cole) erklärt sich bereit, die Alabama – die ohnehin im Eis festgefroren ist – an der Seite des Kapitäns zu verlassen, um ihm bei seiner Mission zu helfen.

Die beiden laden Proviant und Ausrüstung auf zwei Schlitten und machen auch einige Hunde für die Reise bereit. Schon kurz nachdem sie ihre Reise begonnen haben, müssen die Männer feststellen, dass sie die lebensfeindlichen Bedingungen der Eiswüste unterschätzt haben und dass deutlich größere Opfer vonnöten sein werden, wenn ihre Mission erfolgreich ausgehen soll. Against the Ice basiert auf dem gleichnamigen Roman von Ejnar Mikkelsen und ist ab dem 22. März bei Netflix verfügbar.

Windfall

Der Thriller Windfall erzählt die Geschichte dreier namenloser Menschen, deren Wege sich eines Tages unverhofft und auf recht spannende Art und Weise kreuzen. Als ein Milliardär (Jesse Plemons) mit seiner Ehefrau (Lily Collins) spontan einen Kurzurlaub in seiner Ferienvilla machen will, trifft er dort auf einen Einbrecher (Jason Segel). Der war eigentlich auf der Suche nach Bargeld und Wertsachen, beschließt angesichts seines Besuches nun aber diesen als Geisel zu nehmen und ein Lösegeld in Höhe von 150.000 US-Dollar zu fordern.

Die wohlhabenden Opfer verhalten sich allerdings alles andere als kooperativ und machen dem Einbrecher das Leben schwer. Dieser lässt sich jedoch nicht so schnell unterkriegen und packt seinerseits Psychotricks aus. Die drei verstricken sich in ein Netz aus Macht- und Psychospielchen, bei denen jeder mal die Oberhand hat und keiner mehr genau weiß, wem er eigentlich trauen kann. Windfall wird ab dem 18. März 2022 bei Netflix zu sehen sein.

Star Trek: Picard, Staffel 2

Bevor Patrick Stewart 2020 erstmals in der Serie Star Trek: Picard zu sehen war, machte er sich 18 Jahre lang rar, zumindest was Star-Trek-Filme und Serien betrifft. Vor Star Trek: Picard trat er zuletzt in Star Trek: Nemesis auf, dem zehnten Kinofilm aus dem beliebten Star-Trek-Universum. Star Trek: Picard wurde bereits 2018 angekündigt und startete am 24. Januar 2020 mit Stewart, der wieder seine Paraderolle als Captain Jean-Luc Picard übernehmen durfte. Die Serie findet rund 20 Jahre nach Picards letztem Auftritt in Nemesis statt und erzählt die Geschichte des ehemaligen Flotten-Admirals nun weiter. Im Jahr 2399 begibt sich Picard schließlich auf neue Abenteuer im Weltraum, nachdem er sich nach einem Streit von seinem Dienst bei der Sternenflotte verabschiedet und nach Frankreich zurückgezogen hatte.

Sein Ruhestand findet ein plötzliches Ende, als er eines Tages Besuch von der mysteriösen Dahj (Isa Briones) bekommt, die nur knapp dem Tod entkommen war und eine Vision von ihm hatte. Auf seiner erneuten Reise durch das Universum trifft er unter anderem auch alte Bekannte wie Data (Brent Spiner (Star Trek Generations, Star Trek: Nemesis)), William T. Riker (Jonathan Frakes (Star Trek: The Next Generation)) und Seven of Nine (Jeri Ryan (Star Trek: Voyager)) wieder. Die 2. Staffel von Star Trek: Picard startet am 04. März 2022 bei Amazon Prime Video.

The Mule

The Mule ist die Verfilmung der Geschichte um Leo Sharp, der als 90-Jähriger als Kurier des mexikanischen Drogenkartells arbeitete. Im Film heißt der 90-Jährige Earl Stone und wird von Clint Eastwood gespielt. Earl hat als junger Mann im Zweiten Weltkrieg gedient und sich in der Zeit danach ein Geschäft in der Gartenbau-Branche aufgebaut. Seine Frau und seine Tochter wenden sich jedoch eines Tages von ihm ab, da er sich stets um seine Arbeit kümmerte und die beiden häufig vernachlässigte. Darüber hinaus hat er einen Haufen Schulden, weshalb auch sein Haus schließlich einer Zwangsversteigerung zum Opfer fallen soll. Völlig unverhofft unterbreitet ihm ein Unbekannter auf einer Familienfeier ein verlockendes Jobangebot, das Earl aufgrund seiner Verzweiflung sofort annimmt.

Nichtsahnend, worauf er sich eingelassen hat, findet er sich plötzlich in den Kreisen eines mexikanischen Drogenkartells wieder, für das er Drogen über die Grenze von Mexiko in die USA schmuggeln soll. Schon nach kurzer Zeit gerät Earl jedoch in den Fokus des DEA-Agenten Colin Bates (Bradley Cooper), der ihm fortan auf der Spur ist. Earl plant allerdings, weder erwischt noch vom Drogen-Kartell beseitigt zu werden. Stattdessen will er mit seinem verdienten Geld die Fehler seiner Vergangenheit wiedergutmachen und sich dann zur Ruhe setzen. The Mule läuft ab dem 6. März 2022 bei Amazon.

Moon Knight

Mit Moon Knight findet der nächste Marvel-Held ab dem 30. März 2022 eine Bleibe bei Disney+. Steven Grant (Oscar Isaac) arbeitet als Verkäufer und ist generell eher der durchschnittliche Typ. Er leidet an bizarren Schlafstörungen, die dafür sorgen, dass nicht einmal er selbst weiß, ob er wach ist oder schläft. Seine Erlebnisse während dieser diffusen Zeit erscheinen ihm selbst wie die aus dem Leben eines Fremden.

Tatsächlich ist es auch einer Fremder, der für seine Wahrnehmungsstörungen verantwortlich ist: der Söldner Marc Spector wurde während eines Einsatzes in Ägypten fast getötet und von dem ägyptischen Mondgott Khonshu nicht nur gerettet, sondern auch mit übermenschlichen Kräften ausgestattet. Marc ist jedoch nicht die einzige Identität, die sich in Steven neben seiner eigenen breitmacht. Als eine böse Macht auf den Plan tritt und die Menschheit bedroht, sieht sich Steven/Marc plötzlich in der Rolle des Antihelden, der die Welt retten muss. Dafür greift er auch auf seine neu entdeckten Kräfte und allerlei fiese Tricks zurück.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im März bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und im Abopreis inbegriffen sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht angegeben.

Disney+ Release-Datum Filme

West Side Story 02.03. Darjeeling Limited 04.03. Jede Sekunde zählt – The Guardian 04.03. Heidi 04.03. Die kleine Hexe 04.03. Tschick 04.03. What a Man 04.03. When in Rome – Fünf Männer sind vier zu viel 04.03. Rot 11.03. Embrace the Panda: Making Turning Red 11.03. Haus über Kopf 11.03. Der Club der toten Dichter 11.03. Sweet Home Alabama – Liebe auf Umwegen 11.03. Dame, König, Ass, Spion 11.03. True Lies – Wahre Lügen 11.03. Vatertage – Opa über Nacht 11.03. Nightmare Alley 16.03. Im Dutzend noch billiger 18.03. No Exit 18.03. More than Robots 18.03. Im Namen meiner Tochter - Der Fall Kalinka 18.03. Willkommen bei den Sch'tis 18.03. Shopaholic – Die Schnäppchenjägerin 18.03. Deadpool 2 18.03. Gegen die Wand 18.03. Kinsey – Die Wahrheit über Sex 18.03. Strange Magic 18.03. Unter der Sonne der Toskana 18.03. The Eyes of Tammy Faye 23.03. Parallel Worlds 23.03. Ein wunderbarer Frühling mit Micky Maus 25.03. Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild 25.03. OLIVIA RODRIGO: driving home 2 u 25.03. Die fabelhafte Welt der Amélie 25.03. Boy 7 25.03. Bride Wars – Beste Feindinnen 25.03. Zwei Asse trumpfen auf 25.03. Early Man – Steinzeit bereit 25.03. Drachenkrieger – Das Geheimnis der Wikinger 25.03. The Help 25.03. Zwei außer Rand und Band 25.03. I Heart Huckabees 25.03. Zwei bärenstarke Typen 25.03. Vier Fäuste gegen Rio 25.03. Shaun das Schaf – Der Film 25.03. Moon Knight 30.03. Serien

The Good Fight: Staffel 1-4 02.03. The Good Fight: Staffel 5 02.03. A Million Little Things: Staffel 1-2 02.03. A Million Little Things: Staffel 3 02.03. Afrikas tödlichste Jäger: Staffel 4 09.03. This Is Us: Das ist Leben: Staffel 1-5 09.03. The Great North: Staffel 2 09.03. Antidisturbios – Bereitschaftspolizei: Staffel 1 09.03. Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte: Staffel 18 14.03. Seattle Firefighters – Die jungen Helden: Staffel 5 14.03. Tierbabys in Afrika: Staffel 1 16.03. The Returned: Staffel 1&2 16.03. Es war nicht meine Schuld: Staffel 1 23.03. Danger Decoded: Staffel 1 23.03. Fernab des Gesetzes: Staffel 3 30.03. New York Cops - N.Y.P.D. Blue: Staffel 3-6 30.03.

Amazon

Release-Datum Filme

The Trip - Ein mörderisches Wochenende 01.03. The Wedding Party: Was ist schon Liebe? 01.03. Never Back Down 2: The Beatdown 01.03. Justice League 01.03. Nomis 02.03. Honig im Kopf 03.03. Wickie Und die Starken Männer: Das Magische Schwert 03.03. Men At Work: Miami 04.03. Die Monster Academy 04.03. Compulsion - Abgründe der menschlichen Seele 04.03. Richard Jewell 05.03. The King Of Staten Island 05.03. Geostorm 06.03. The Mule 06.03. Jason Bourne 07.03. Die Bourne Identität 07.03. Die Bourne Verschwörung 07.03. Das Bourne Ultimatum 07.03. Das Bourne Vermächtnis 07.03. The Witch Next Door 08.03. Love, Rosie - Für Immer vielleicht 10.03. Ip Man 4: The Finale 10.03. Pig 11.03. Die Boonies – Eine Bärenstarke Zeitreise 11.03. Dunkirk 11.03. Hugo 11.03. Harriet - Der Weg in die Freiheit 12.03. Game Night 12.03. Pain & Gain 12.03. Narziss Und Goldmund 13.03. Man lernt nie aus 13.03. Jagd auf Roter Oktober 13.03. The LEGO Movie 2 13.03. Der Anschlag 15.03. Stockholm Story: Die Geliebte Geisel 15.03. Waves 16.03. Sully 17.03. Requiem For A Dream 17.03. Deep Water 18.03. Vincent will Meer 18.03. Lockdown mit Hindernissen 19.03. Zone 414 - City of Robots 19.03. Hot Dog 19.03. Die Mumie 20.03. The Last Samurai 21.03. Speed Racer 21.03. Storche - Abenteuer Im Anflug 21.03. Quick - Die Erschaffung eines Serienkillers 22.03. Burn - Hell of a Night 22.03. The Nightingale 23.03. Madagascar 23.03. Shoot 'em up 25.03. The Green Knight 26.03. The Way Back 26.03. Nix wie weg - Vom Planeten Erde 26.03. Dirty Grandpa 29.03. The 12th Man 29.03. Bruder vor Luder 29.03. Love, Wedding, Marriage - Ein Plan zum Verlieben 30.03. Suicide Squad 31.03. Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub 31.03. Serien

The Flash: Staffel 7 01.03. Feuerwehrmann Sam!: Staffel 11-12 01.03. The L Word: Staffel 1-6 03.03. Star Trek: Picard: Staffel 2 04.03. Lost: Staffel 1-6 07.03. Four Weddings And A Funeral: Staffel 1 09.03. Upload: Staffel2 11.03. Fargo: Staffel 1-4 14.03. Lizzo's Watch out for The Big Grrrls 25.03.

Netflix

Release-Datum Filme

Honey Boy 01.03. Die weiße Massai 01.03. Lake Placid vs. Anaconda 01.03. American Pie 2 01.03. Holmes & Watson 01.03. Der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten 01.03. Against The Ice 02.03. Pirates – Der Schatz des Königs 02.03. Überleben im Paradies: Eine Familiengeschichte 03.03. Whindersson Nunes: É de mim mesmo 03.03. The Weekend Away 03.03. Der unsichtbare Faden 04.03. Meskina – Ein hoffnungsloser Fall 04.03. Kalina – Die Sehnsucht in mir 08.03. Taylor Tomlinson: Look At You 08.03. Schatten in meinen Augen 09.03. The Andy Warhol Diaries: Miniserie 09.03. Kotaro Lives Alone 10.03. The Adam Project 11.03. Érase una vez… pero ya no 11.03. Adam by Eve: A Live in Animation 15.03. Catherine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous. 15.03. Die Augen von Marilyn 15.03. Bad Vegan: Berühmt und betrogen 16.03. Rettungshund Ruby 17.03. Barbie Big City Big Dreams 18.03. Brightburn 18.03. Operation Schwarze Krabbe 18.03. Hasta que nos volvamos a encontrar 18.03. Windfall 18.03. In guten Händen 21.03. Uncle Drew 21.03. Jeff Foxworthy: The Good Old Days 22.03. The Principles of Pleasure: Miniserie 22.03. Love Like the Falling Petals 24.03. Thermae Romae Novae 28.03. Mike Epps: Indiana Mike 29.03. Johnny Hallyday über Johnny Hallyday 29.03. Granizo 30.03. Vertraue niemandem: Die Jagd nach dem Kryptokönig 30.03. Toni Erdmann 30.03. Countdown 30.03. Fantasy Island 31.03. Serien

The Guardians of Justice 01.03. Ritmo salvaje 02.03. He-Man and the Masters of the Universe: Staffel 2 03.03. Mitternacht im Pera Palace 03.03. L'Agence : L'immobilier de luxe en famille: Staffel 2 03.03. Ein Teil von ihr 04.03. Making Fun 04.03. Chips und Toffel: Staffel 3 08.03. Last One Standing 08.03. Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen: Staffel 2 08.03. Queer Eye Germany 09.03. The Last Kingdom: Staffel 5 09.03. Byron Baes 09.03. Karmas Welt: Staffel 2 10.03. Formula 1: Drive to Survive: Staffel 4 11.03. Life After Death with Tyler Henry 11.03. Team Zenko Go 15.03. Drei Tonnen: Der große Überfall auf die brasilianische Zentralbank: Staffel 1 16.03. Das Tier: Staffel 2 18.03. Alessandro Cattelan: Eine einfache Frage 18.03. Eternally Confused and Eager for Love 18.03. Human Resources 18.03. Drôle – Einfach komisch: Staffel 1 18.03. Top Boy: Staffel 2 18.03. Light the Night: Teil 3 18.03. Cracow Monsters 18.03. Young, Famous & African 18.03. Ist das Kuchen? 18.03. Twenty Five Twenty One 19.03. Forecasting Love and Weather 20.03. Thirty-Nine 24.03. Transformers: BotBots 25.03. Bridgerton: Staffel 2 25.03. Business Proposal 28.03. Mighty Express: Staffel 6 29.03. Super PupZ 31.03.

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir in dieser Bilderstrecke die Highlights der vergangenen Monate zusammengefasst_

