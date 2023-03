Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im März 2023

"Ad Astra" erzählt die Geschichte des Astronauten Major Roy McBride (Brad Pitt), der besondere Fähigkeiten bei seiner Arbeit unter Beweis stellt und einen nicht allzu ausgeprägten Sinn für zwischenmenschliche Beziehungen hat, was auch der Grund für seine gescheiterte Ehe ist. Roys Arbeitgeber, die militärische Raumfahrtorganisation SpaceCom, hält große Stücke auf ihren ehrgeizigen Mitarbeiter und plant, ihn für eine äußerst heikle Mission ins Weltall zu schicken. 20 Jahre nachdem Roys Vater, Clifford McBride (Tommy Lee Jones), während der Lima-Mission auf dem Weg zum Neptun verloren ging, soll Roy ihm nun folgen, um ihn ausfindig zu machen.

SpaceCom glaubt, dass Clifford auf seiner Mission außerirdisches Leben zu finden, entgegen bisherigen Annahmen möglicherweise doch nicht ums Leben kam. Gemeinsam mit Colonel Thomas Pruitt (Donald Sutherland) macht Roy sich auf die Reise Richtung Neptun und steuert zunächst den Mond an, der, genau wie der Mars, als Knotenpunkt auf dem Missionsweg liegt. Als Roy und Thomas auf dem Mond in eine Auseinandersetzung mit Piraten verwickelt werden, bei der Thomas schwer verletzt wird, bekommt Roy einen Speicherstick mit einer geheimen Botschaft in die Hände. Der SciFi-Thriller "Ad Astra" ist ab dem 01. März 2023 bei Netflix abrufbar.

The Flash, Staffel 8

"The Flash" basiert auf der gleichnamigen DC-Comicvorlage und wurde ursprünglich als Spin-off der Serie "Arrow" produziert. Im Mittelpunkt der Serie steht der namensgebende Protagonist Barry Allen (Grant Gustin) alias The Flash. Barry bekommt seine Superkräfte, die es ihm ermöglichen sich blitzschnell zu bewegen, durch einen Unfall in den STAR Labs. Er selbst arbeitet als Forensiker für die Polizei von Central City. Barry lebt unter der Obhut seines Ziehvaters Detective West (Jesse L. Martin), während sein leiblicher Vater seine Zeit im Gefängnis absitzt, weil er seine Ehefrau und Barrys Mutter umgebracht haben soll.

Barry war als 11-Jähriger selbst dabei, als seine Mutter getötet wurde, konnte aber nur eine übernatürliche Erscheinung als Täter wahrnehmen. Die Beweise, die das Gerichtsurteil zufolge hatten, zweifelte Barry bereits an, als er noch nicht der schnellste Mann der Welt war. Doch erst nach seinem Unfall im Labor sieht er sich nun endlich imstande, das vermeintliche Komplott, das seinen Vater ins Gefängnis brachte, auf eigene Faust aufzudecken. Stets an Barrys Seite ist seine beste Freundin Iris (Candice Patton), die die leibliche Tochter seines Ziehvaters ist. The Flash wird seit 2014 produziert und geht am 01. März 2023 bei Amazon Prime Video mit der 8. Staffel an den Start.

Star Wars: The Mandalorian, Staffel 3

Die Star-Wars-Serie "Star Wars: The Mandalorian" startete 2019 mit der 1. Staffel und spielt einige Jahre, nachdem sich das Imperium in "Star Wars: Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter" geschlagen geben musste. Im Mittelpunkt der Serie steht der mandalorianische Kopfgeldjäger Din Djarin (Pedro Pascal), der sich mit der Ausübung seiner Profession in der Galaxie einen Namen gemacht hat. Eines Tages wird Din vom Imperium beauftragt, ein Findelkind aufzuspüren, das derselben Spezies wie Meister Yoda angehört. Die Bedeutsamkeit seines Auftrages wird ihm erst bewusst, als er das Kind namens Grogu bereits an das Imperium übergeben hat. Er entschließt sich kurzerhand Grogu zu befreien und macht sich damit selbst zum Gejagten. Das Imperium entsendet eine Horde Kopfgeldjäger, die Din und seinem Schützling auf den Fersen sind und ihnen das Leben erschweren.

ACHTUNG, SPOILER! In der 3. Staffel von "Star Wars: The Mandalorian" feiern die beiden beliebten Hauptakteure aus den Vorgänger-Staffeln ein Wiedersehen. Nachdem Din bei seinem Clan in Ungnade gefallen ist, weil er seinen Eid mit dem Abnehmen seines Helmes und der Preisgabe seiner Identität gebrochen hat, macht er sich auf den Weg zu der heiligen Quelle unterhalb der Minen auf seinem Heimatplaneten Mandalore. Dort möchte er seinen Namen reinwaschen und seinen Ruf wiederherstellen. Grogu, den Din am Ende der 2. Staffel an Luke Skywalker übergeben hatte, begleitet ihn auf seiner Reise. Bereits in der Serie "Das Buch von Boba Fett" hatte Din seinen kleinen Freund zu sich zurückgeholt. Die 3. Staffel von Star Wars: The Mandalorian startet am 01. März 2023 bei Disney+. Das Drehbuch für die 4. Staffel wurde laut Jon Favreau, dem Schöpfer der Serie, bereits geschrieben.

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im März bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und im Abopreis inbegriffen sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht angegeben.

Disney+ Release Filme Fleishman Is In Trouble 01.03. Finding Michael 03.03. Ad Astra – Zu den Sternen 03.03. The Punisher: War Zone 03.03. Frauen – Vom Mut die Welt zu verändern 03.03. Der Teufel trägt Prada 08.03. Die Waffen der Frauen 08.03. Mrs. America 08.03. Hidden Figures 08.03. Cruella 08.03. Mary Poppins Rückkehr 08.03. Jane 08.03. Impact 08.03. Reasonable Doubt 08.03. Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, with David Letterman 17.03. Boston Strangler 17.03. The Punisher 17.03. Niemandsland – The Aftermath 24.03. Rye Lane 31.03. Serien Star Wars: The Mandalorian: Staffel 3 01.03. Hitlers Schlachtfeld vor Amerika: Staffel 1 01.03. Hilfe, ich wurde gebissen!: Staffel 1 01.03. What We Do in the Shadows: Staffel 3 01.03. Little Demon: Staffel 1 01.03. Abbott Elementary: Staffel 2 02.03. NYPD Blue: Staffel 10 08.03. Peppa Wutz: Staffel 1-6 08.03. Mach den Unterschied mit Robin Roberts: Staffel 2 15.03. Der Bergdoktor: Staffel 15 22.03. Grown-ish: Staffel 5 22.03. RapCaviar präsentiert: Staffel 1 30.03. Dr. Doogie Kamealoha: Staffel 2 31.03. Amazon Release Filme Every Breath You Take 01.03. Banshee 01.03. Federico Chiesa Back on Track 01.03. Die Unendliche Geschichte 02.03. Freaky 04.03. Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus 05.03. In The Mouth Of Madness 06.03. The Wild Bunch - The Original Director's Cut 07.03. Alle für Ella 08.03. Tickets 10.03. The Adventures of Pluto Nash 10.03. Nobody 11.03. The Perfect Storm 11.03. Mars Attacks! 12.03. Good Luck To You, Leo Grande 14.03. Love Machine 2 15.03. True Crime 15.03. Drachenreiter 16.03. Promising Young Woman 18.03. Set It Off 19.03. Ransom (1996) 20.03. Monsieur Claude und sein großes Fest 21.03.. The Enforcer 22.03. Head Full of Honey 23.03. Dave Hughes: Ridiculous 24.03. Reggie 24.03. The Forever Purge 25.03. Into The Arms of Strangers: Stories Of The Kindertransport 25.03. Into The Wild 26.03. Dune 26.03. Selfish 27.03. Fearless (1993) 29.03. Serien The Flash: Staffel 8 01.03. Luden: Könige der Reeperbahn: Staffel 1 03.03. Daisy Jones & The Six: Staffel 1 03.03. Last Light: Staffel 1 03.03. Websters: Staffel 1 03.03. Coach Prime: Staffel 1 03.03. Bienenschwarm: Staffel 1 17.03. Dom: Staffel 2 17.03. Sin Huellas: Staffel 1 17.03. Payback: Staffel 1 28.03. Die Gabe: Staffel 1 31.03. Netflix Release Filme Heute schläfst du mit mir 01.03. Merkel – Macht der Freiheit 01.03. Der unglaubliche Hulk 01.03. Ad Astra – Zu den Sternen 01.03. G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra 01.03. Der Fall Fourniret: Im Kopf von Monique Olivier 02.03. Du bist es 03.03. Chris Rock: Selective Outrage 04.03. Faraway 08.03. MH370: Das verschwundene Flugzeug 08.03. Luther: The Fallen Sun 10.03. ¿Encontró lo que buscaba? 10.03. Bert Kreischer: Razzle Dazzle 14.03. Money Shot: The Pornhub Story 15.03. Gut gegen Nordwind 15.03. Es war Zeit 16.03. Die Elefantin des Magiers 17.03. Le Roi des ombres 17.03. Noise 17.03. Pui Pui Molcar Driving School 17.03. Strangers 18.03. Wo ist Frauchen? 21.03. Waco: Amerikanische Apokalypse 22.03. Johnny 23.03. Chor Nikal Ke Bhaga 24.03. Mae Martin: UNT. 2023 Standup Special 28.03. Emergency: NYC 29.03. Kill Boksoon 31.03. Murder Mystery 2 31.03. American Pie 31.03. Serien Cheat 01.03. Entrevías 01.03. Sex/Life: Staffel 2 02.03. Reingelegt!: Staffel 2 02.03. Masameer County: Staffel 2 02.03. Next in Fashion: Staffel 2 03.03. Ridley Jones: Staffel 5 06.03. You – Du wirst mich lieben: Staffel 4 – Teil 2 09.03. The Glory: Teil 2 10.03. Rana Naidu 10.03. Outlast 10.03. Ariyoshi Assists 14.03. The Real Housewives of Beverly Hills: Staffel 7 15.03. Tiger and Dragon: Staffel 1 15.03. Keeping Up with the Kardashians: Staffel 12 15.03. Das Gesetz des Dschungels 15.03. Shadow and Bone – Legenden der Grisha: Staffel 2 16.03. Sky High: Die Serie 17.03. Dance 100 17.03. Maestro in Blue 17.03. Gabby's Dollhouse: Staffel 7 20.03. Unsichtbare Stadt: Staffel 2 22.03. El Reino – Dein Reich komme: Staffel 2 22.03. The Night Agent 23.03. Liebe macht blind: Staffel 4 24.03. Unseen 29.03. Wellmania 29.03. The Rookie: Staffel 1-3 29.03. Unstable 30.03. Riverdale: Staffel 7 30.03. Kimi ni todoke 30.03. Copycat Killer 31.03. Ich bin Georgina: Staffel 2 März Agent Elvis März

