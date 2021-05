Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Mai 2021

Die Zocker-Stadt Las Vegas steht nach einer Zombie-Apokalypse unter Quarantäne. Untote ziehen durch die Straßen und versetzen die Überlebenden in Angst und Schrecken, kaum jemand traut sich noch aus dem Haus. Scott Ward (Dave Bautista) sieht in dieser Situation die Chance für den größten Raub in der Geschichte der Menschheit. Er stellt ein Söldner-Team zusammen, zu dem unter anderem auch Ludwig Dieter (Matthias Schweighöfer), Vanderohe (Omari Hardwick), Cruz (Ana de la Reguera) und Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada) gehören. Seitdem die Stadt unter Quarantäne steht, ist sie vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Deshalb sind nach Scotts Erkenntnissen die Casinos der Stadt bis unter das Dach gefüllt mit Geld, noch dazu unbewacht. Doch es ist nicht so, als würde das Geld nur darauf warten eingesammelt zu werden: Dicke Tresore beherbergen die Unsummen und der Weg dorthin ist gut gefüllt mit Horden von Zombies. Army of the Dead ist ab dem 21. Mai 2021 bei Netflix zu sehen.

Trailer zu Army of the Dead (Quelle: Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz)

Star Trek Beyond

Star Trek Beyond (2016) spaltet nicht nur die Fan-Gemeinde, sondern auch die Crew der Enterprise. Captain Kirk (Chris Pine) befindet sich mit seiner Mannschaft auf einer Mission irgendwo im Weltall, als sie plötzlich von dem fiesen Außerirdischen Krall (Idris Elba) attackiert und abgeschossen werden. Die Enterprise wird bei dem Angriff zerstört, weshalb Kirk und die anderen Besatzungsmitglieder in ihrer Not auf dem Planeten Altamid stranden. Durch ihre ungeplante Bruchlandung wird die Crew voneinander getrennt und findet sich zunächst unfreiwillig in mehreren kleinen Gruppen wieder. Kirk erkundet an der Seite des abenteuerlustigen Chekov (Anton Yelchin) den unbekannten Planeten, während Spock (Zachary Quinto) und „Pille“ McCoy(Karl Urban) so gar nicht miteinander klarkommen. Uhura (Zoe Saldana) und Sulu John Cho) wurden nach dem Gefecht von Krall gefangen genommen und Scotty (Simon Pegg) findet in der Alien-Kriegerin Jaylah (Sofia Boutella) eine neue und vor allem wertvolle Verbündete. Um ihrem gemeinsamen Widersacher Krall das Handwerk legen zu können, müssen sich die Crew-Mitglieder allerdings wieder vereinen. Star Trek Beyond läuft ab dem 01. Mai 2021 bei Netflix.

Trailer zu Star Trek Beyond (Quelle: ParamountGermany)

Interstellar

Das imposante Science-Fiction-Drama Interstellar (2014) zeigt das Szenario einer Welt, in der es die Menschheit tatsächlich geschafft hat, die Biosphäre der Erde so sehr zu schädigen, dass ein Leben auf dem blauen Planeten nicht länger möglich ist. Der Film beschäftigt sich mit der Frage, in welcher Ecke des Universums die Menschheit womöglich fortbestehen kann und wie man dorthin kommt. Der Film wurde unter der Regie von Christopher Nolan gedreht, der unter anderem für Filme wie Memento, Inception und die "The Dark Knight"-Trilogie bekannt ist. Matthew McConaughey spielt in dem dystopischen Film den ehemaligen NASA-Piloten Cooper, der durch ein wissenschaftliches Phänomen mit der NASA-Chefin Dr. Amelia Brand zusammengeführt wird, die im Film von Anne Hathaway verkörpert wird. Brand vermutet in dem Phänomen eine Art Wegweiser für die Lösung des Problems zu sehen und glaubt darüber hinaus, dass Cooper der auserwählte Pilot für eine bevorstehende Wurmloch-Mission ist. Interstellar gibt es ab dem 12. Mai 2021 bei Amazon Prime Video zu sehen.

Trailer zu Interstellar (Quelle: Warner Bros. DE)

Star Wars: The Bad Batch

Mit Star Wars: The Bad Batch startet am 04. Mai 2021 eine vielversprechende Animationsserie bei Disney+. "The Bad Batch", das ist ein bunter Haufen aus Klonsoldaten, der auf den Namen Clone Force 99 hört und es sich zur Aufgabe gemacht hat, dem Imperium das Leben schwer zu machen. Zu der chaotischen Truppe gehören und anderem der Anführer Clone Sergeant "Hunter", Clone Corporal CT-1409 "Echo", der einäugige Haudrauf-Klon "Wrecker" und der Technik-Nerd "Tech". Ihnen steht niemand Geringeres als der berüchtigte Admiral Wilhuff Tarkin gegenüber, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Clone Force 99 zu jagen und auszulöschen. Star Wars: The Bad Batch scheint auf dem ersten Blick ähnlich unterhaltsam wie "Clone Wars" zu sein und hält für Star-Wars-Fans einige Überraschungen bereit. Unter anderem ließ vor kurzem ein Synchronsprecher verlauten, dass es bald ein Wiedersehen mit Anakin Skywalker geben könnte.

Trailer zu Star Wars: The Bad Batch (Quelle: Star Wars Deutschland)

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Mai bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung!

Disney+ Release-Datum Filme

500 Days of Summer (STAR)

07.05. Das gibt Ärger (STAR) 07.05. Die Jones - Spione von nebenan (STAR) 07.05. Downhill (STAR) 07.05. Let’s be Cops – Die Party Bullen (STAR) 07.05. Ruf der Wildnis (STAR) 07.05. Verrückt nach Steve (STAR) 07.05. Alien - Die Wiedergeburt (STAR) 14.05. Kleine Lügen auf Bewährung (STAR) 14.05. Predators (STAR) 14.05. Prometheus - Dunkle Zeichen (STAR) 14.05. Ready or Not - Auf die Plätze, fertig, tot (STAR) 14.05. Underwater - Es ist erwacht (STAR) 14.05. Die schwarze Witwe (STAR) 21.05. Gullivers Reisen - Da kommt was Großes auf uns zu (STAR) 21.05. The New Mutants (STAR) 21.05. Drugs Inc: Drogen im Visier 21.05. Brubaker (STAR) 28.05. Die Stunde des Siegers (STAR) 28.05. Ganz oder gar nicht (STAR) 28.05. Jojo Rabbit (STAR) 28.05. Von der Kunst, sich durchzumogeln (STAR) 28.05. Wasser für die Elefanten (STAR) 28.05. Cruella (VIP)

28.05. Serien

Star Wars: The Bad Batch: Staffel 1, Episode 1 04.05. Angel - Jäger der Finsternis: Staffel 1-5 (STAR) 07.05. Bless This Mess: Staffel 1&2 (STAR) 07.05. Star: Staffel 1-3 (STAR) 07.05. High School Musical Die Serie: Staffel 2, Episode 1 14.05. Krieg der Welten: Staffel 1 (STAR) 14.05. New Girl: Staffel 1-7 (STAR) 14.05. Gilbert und Saddie: Staffel 1 14.05. Bluey: Staffel 1 21.05. Marvels M.O.D.O.K: Staffel 1, Episode 1 21.05. Afrikas wilde Wunderwelt: Staffel 1 21.05. Deadly Instincts: Staffel 1 21.05. To Catch a Smuggler: Staffel 1 21.05. When Sharks Attack: Staffel 1-6 21.05. Harrow: Staffel 1 (STAR) 28.05. Genius: Staffel 1&2 28.05. Königreich der Mumien: Staffel 1 28.05.

Amazon

Release-Datum Filme

The Hunger Games: Mockingjay: Teil 1 & 2 01.05. Room 01.05. Michael Clayton 02.05. I Still Believe 04.05. Chick Fight 04.05. Sieben Minuten nach Mitternacht 04.05. The Amazing Spider-Man 06.05. Wie schreibt man Liebe 06.05. Patch Adams 07.05. Der Diktator 08.05. Good Boys 09.05. Inside Man 11.05. Bee Season 11.05. Astérix bei den Olympischen Spielen 12.05. Interstellar 12.05. Der Boandlkramer und die ewige Liebe 14.05. No Strings Attached 14.05. Napola – Elite für den Führer 18.05. Lovecut 19.05. Bone Tomahawk 20.05. P!NK: All I Know So Far 21.05. Spaceball 22.05. Deliver Us From Evil 22.05. A Nice Girl Like You 23.05. Seventh Son 24.05. Der Schuh des Manitu 25.05. The Good Lie 26.05. Honest Thief 28.05. Call Me By Your Name 29.05. Gut zu Vögeln 29.05. Downtown Abbey 30.05. Männerhort 31.05. Serien

Schitt’s Creek: Staffeln 1-5 01.05. Hubert und Staller: Staffel 9 01.05. The Vampire Diaries: Staffeln 1-8 07.05. The Underground Railroad: Staffel 1 14.05. Gossip Girl: Staffeln 1-6 21.05. Star Girl: Staffel 1 21.05. Panic: Staffel 1 28.05. Lucifer: Staffel 5b 29.05.

Netflix

Release-Datum Filme

Star Trek Beyond 01.05. Und morgen die ganze Welt 06.05. Monster 07.05. Milestone 07.05. Super Me 09.05. ES Kapitel 2 09.05. Men in Black: International 11.05. Oxygen 12.05. Der Ball der 41 12.05. The Woman in the Window 14.05. Ich bin alle 14.05. Ferry 14.05. Das schaurige Haus 14.05. Dschungel-Beat: Der Film 14.05. Sardars Enkel 18.05. Army of the Dead 21.05. Baggio: Das Göttliche Zöpfchen 26.05. Der Nagelbomber von London 26.05. Blue Miracle 27.05. Soy Rada: Glücklicher Zufall 27.05. Eden 27.05. Der Distelfink 30.05. Serien

Navillera 04.05. Selena: Die Serie: Teil 2 04.05. Mü-Mo das Müllmobil: Staffel 2 04.05. The Sons of Sam: Ein Abstieg in die Dunkelheit: Miniserie 05.05. Jupiter's Legacy 07.05. Girl from Nowhere: Staffel 2 07.05. Vincenzo 09.05. Explained: Geld: Miniserie 11.05. The Upshaws 12.05. Castlevania: Staffel 4 13.05. Move to Heaven 14.05. Love, Death & Robots: Ausgabe 2 14.05. Heimgesucht: Unglaubliche Zeugenberichte: Staffel 3 14.05. Wer hat Sara ermordet?: Staffel 2 19.05. Ein besonderes Leben: Staffel 2 20.05. Mein Nachbar: Staffel 2 21.05. Jurassic World Neue Abenteuer: Staffel 3 21.05. High on the Hog: Wie die afroamerikanische Küche Amerika veränderte: Miniserie 26.05. The Kominsky Method: Staffel 3 28.05. Lucifer: Staffel 5 Teil 2 28.05. The Parisian Agency: Exclusive Properties 31.05. HALSTON Mai Ragnarök: Staffel 2 Mai Master of None Mai AlRawabi School for Girls Mai Racket Boys Mai Mad for Each Other Mai

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

