Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Mai 2022

Die Horror-Serie Stranger Things spielt in der Kleinstadt Hawkins im Jahr 1983. Als der 12-jährige Will Byers eines Tages auf mysteriöse Weise verschwindet und seine Mutter Joyce von der örtlichen Polizei nicht die gewünschte Unterstützung bekommt, machen sich seine Freunde Mike, Lucas und Dustin auf die Suche nach ihm. In einem Waldstück treffen sie auf ein kahlgeschorenes, verängstigtes Mädchen, das die Zahlen "011" auf den Arm tätowiert hat, weshalb sie ihr schließlich den Namen Elfi geben. Sie verfügt über übermenschliche Fähigkeiten, die sich in Gefahrensituationen als hilfreich erweisen, sie jedoch stets körperlich stark belasten. Die Jungs nehmen Elfi in ihrer Gruppe auf und verstecken sie im Keller von Mikes Elternhaus, da sie scheinbar Informationen über den Verbleib ihres Freundes hat.

Im Verlauf der ersten Staffel kommt heraus, dass Elfi Teil eines Geheimprojektes der Regierung ist, wodurch sie telekinetische Fähigkeiten erlangt hat. Die Freunde bekommen außerdem Unterstützung von Mikes Schwester Nancy, Wills älterem Bruder Jonathan sowie von dem grummeligen Kleinstadt-Cop Jim Hopper. Während ihrer gemeinsamen Suche nach Will geraten sie mit den Betreibern des von der Regierung betriebenen Hawkins National Laboratory in Konflikt, woraufhin sich die übernatürlichen Ereignisse in der Stadt häufen. Der Teaser-Trailer der 4. Staffel verrät, dass Elfi erneut mit ihrer Vergangenheit in der Forschungseinrichtung und ihrem vermeintlichen Schöpfer Dr. Brenner konfrontiert wird, den sie in ihren Visionen nur als "Papa" kennt. Die vierte Staffel von Stranger Things startet am 27. Mai 2022 bei Netflix.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Stranger Things, Staffel 4 (Quelle: Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz)

Love, Death and Robots, Staffel 3

Am 20. Mai 2022 geht bei Netflix die 3. Staffel der beliebten Anthologieserie Love, Death and Robots ins Rennen. Die einzelnen Folgen der Staffeln stehen jeweils für sich und in keinem Zusammenhang mit der Handlung der anderen Folgen. Stilistisch bietet die Serie vor allem aufwändig animierte Kurzfilme, die inhaltlich fast immer in dystopischen und/oder utopischen Szenarien stattfinden. In einer Folge der 1. Staffel geht es beispielsweise darum, dass Roboter nach dem Ende der Menschheit die Hinterlassenschaften unserer Zivilisation begutachten und dabei auf die wahren Herrscher der Welt stoßen, während eine Episode der 2. Staffel zeigt, was die schrecklichen Folgen sein könnten, wenn wir unseren Alltag in der Zukunft ausschließlich mit der Hilfe von Künstlicher Intelligenz und Haushalts-Robotern bestreiten.

Die Kurzfilme basieren fast alle auf Kurzgeschichten internationaler Schriftsteller, wobei die Drehbücher in der Mehrzahl von Philip Gelatt verfasst und die technische Umsetzung von mehr als 15 verschiedenen Animationsstudios realisiert wurde. In der ersten Staffel, die bereits 2019 veröffentlicht wurde, gab es insgesamt 18 Episoden zu sehen, wohingegen die zweite Staffel im Jahr 2021 nur acht Folgen im Gepäck hatte. Dies sorgte bei einigen Zuschauern für Enttäuschung und es bleibt zu hoffen, dass die dritte Staffel wieder etwas mehr zu bieten hat.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Love, Death and Robots (Quelle: Netflix)

Night Sky, Staffel 1

Night Sky ist eine Science-Fiction-Dramaserie, die am 20. Mai 2022 bei Amazon Prime Video mit der ersten Staffel an den Start geht. Die Serie erzählt die Geschichte des Ehepaares Franklin (J.K. Simmons) und Irene York (Sissy Spacek), das eines Tages zufällig eine rätselhafte Kammer tief unter der Erde in ihrem Garten entdeckt. Es stellt sich heraus, dass der geheimnisvolle Raum eine Art intergalaktisches Portal ist, das auf einen fremden Planeten führt.

Da auf dem Planeten scheinbar niemand lebt und auch sonst keine Gefahr von ihm auszugehen scheint, nutzen Franklin und Irene ihre Entdeckung als Rückzugsort, wo sie sich bei guter Aussicht entspannen können. Sie taufen ihr Geheimnis "Night Sky" und hüten es außerdem wie ihren Augapfel, unter anderem auch, weil sie Angst haben es zu verlieren. Als plötzlich und unerwartet ein junger, mysteriöser Mann in ihr Leben tritt, wird das ansonsten so ruhige Leben der Yorks aufregender, als den beiden lieb ist. Sie erfahren zudem, dass die von ihnen als Ort der Entspannung genutzte Kammer viel mehr als nur eine Eingangstür zu einem anderen Planeten ist.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Night Sky (Quelle: Prime Video)

Obi-Wan Kenobi, Staffel 1

Disney+ liefert im Mai vielversprechenden Nachschub für alle Star-Wars-Fans. Nachdem sich The Mandalorian und The Book of Boba Fett größter Beliebtheit erfreuen, soll Obi-Wan Kenobi nun die Geschichte des namensgebenden Jedi-Meisters erzählen und ebenso viele Fans für sich gewinnen. Zeitlich ist die Serie zehn Jahre nach den Ereignissen von Star Wars: Episode III (2005) angesiedelt. Imperator Palpatine hat mit der Hilfe von Darth Vader die Republik gestürzt und mit der berüchtigten "Order 66" nahezu alle Jedi ausgerottet. Auf der Flucht vor den langen Fingern des Imperiums hat sich Obi-Wan auf dem Wüstenplaneten Tatooine versteckt, wo er den jungen Luke Skywalker in seine Obhut genommen hat und diesen unterrichtet.

Währenddessen macht Darth Vader mit seinen Inquisitoren Jagd auf alle überlebenden Jedi sowie die Friedensbewahrer der zerschmetterten Republik. Vader und Kenobi treffen sich schließlich wieder, was Obi-Wan dazu veranlasst, sein Versteck auf Tatooine aufzugeben. Für die Besetzung der Rollen hat Disney alle (finanziellen) Hebel in Bewegung gesetzt, um den Fans bekannte und beliebte Gesichter bieten zu können, darunter auch Hayden Christensen als Dart Vader, Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi und Joel Edgerton als Owen Lars. Obi-Wan Kenobi ist ab dem 27. Mai 2022 bei Disney+ verfügbar.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Obi-Wan Kenobi (Quelle: Star Wars Deutschland)

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Mai bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und im Abopreis inbegriffen sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht angegeben.

Disney+ Release-Datum Filme

Lammbock – Alles Handarbeit 06.05. 22 Bullets 06.05. A Gang Story – Eine Frage der Ehre 06.05. Pettersson und Findus: Kleiner Quälgeist – große Freundschaft 06.05. Pettersson und Findus: Findus zieht um 06.05. Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs 06.05. Ummah – Unter Freunden 06.05. Sneakerella 13.05. Muhammad and Larry 13.05. Qualified 13.05. Tommy 13.05. Beth und das Leben 18.05. Flucht vom Planet der Affen 20.05. Chip und Chap: Die Ritter des Rechts 20.05. Der Einparker 20.05. Mia und der weiße Löwe 20.05. A Cure for Wellness 20.05. Das Urteil – Jeder ist käuflich 20.05. Nordkorea hautnah: Cybercrime als neue Waffe 27.05. Nordkorea hautnah: Der nächste Herrscher 27.05. Elektra 27.05. Meine Frau, die Spartaner und ich 27.05. Alarmstufe: Rot 27.05. Alarmstufe: Rot 2 27.05. Crush 27.05. Oussekine Mai Serien

Finding Alice: Staffel 1 04.05. Die Medici: Herrscher von Florenz: Staffel 1 04.05. Minnie Toons – Der Partypalast: Staffel 1 04.05. Expedition Plastiki: Staffel 1 04.05. Astro-Küken im All: Staffel 1 04.05. Anna: Staffel 1 11.05. Jonge Garde: Staffel 1+2 11.05. The Quest: Helden für Everealm 11.05. Extreme Survival mit Hazen Audel: Staffel 2-4 11.05. The Rookie: Staffel 1-3 11.05. Wildes Australien: Staffel 1 11.05. The Rookie: Staffel 4 18.05. Harrow: Staffel 2+3 18.05. Ägypten von oben: Staffel 1 18.05. Chain of Command: Staffel 1 25.05. Malcom mittendrin: Staffel 1-7 25.05. Wunder des Pazifiks: Staffel 1 25.05. The Chi: Staffel 1-3 25.05. Wochenend Familie: Staffel 1 25.05. Wu-Tang: An American Saga: Staffel 1 25.05. Obi-Wan Kenobi 27.05. Kochen ohne Grenzen: World Central Kitchen 27.05.

Amazon

Release-Datum Filme

Vom Winde verweht 01.05. Wunder 01.05. Volition - Face Your Future 01.05. Beverly Hills Cop 03.05. The Ice Road 06.05. This Is The Year 08.05. The Photograph 11.05. Frequency (2000) 12.05. Thunderbird - Schatten der Vergangenheit 14.05. Shazam! 15.05. Thunderbird – Schatten der Vergangenheit 15.05. Midway - Für die Freiheit 16.05. Im Auftrag des Teufels 19.05. Lloronas Fluch 22.05. Bill und Ted rettem das Universum 25.05. Wonder Woman 1984 27.05. Serien

The Dukes Of Hazzard 05.05. The Wilds: Staffel 2 06.05. Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls: Staffel 1 13.05. Bang Bang Baby: Staffel 1 19.05. Night Sky: Staffel 1 20.05. Totems: Staffel 1 20.05.

Netflix

Release-Datum Filme

Child's Play 01.05. Madagascar 01.05. Constantine 01.05. Jarhead 2: Zurück in die Hölle 01.05. The Adolf Eichmann Trial 01.05. Transformers: The Last Knight 01.05. Smallfoot 01.05. Cinderella Story 01.05. Die Dolmetscherin 01.05. Atem Anhalten – Die Eistaucherin 03.05. Cuarentones 04.05. Kernschmelze: Der Unfall von Three Mile Island 04.05. Wilde Babys 05.05. Ein Mordsteam ermittelt wieder 06.05. Because of you 06.05. Thar 06.05. Marmaduke 06.05. Christina P: Mom Genes 08.05. Fantastic Funghi 10.05. Najmro 11.05. Unser Vater – Dr. Cline 11.05. Maverix 12.05. Senior Year 13.05. Toscana 18.05. In der Cyber-Hölle: Schrecken im Internet 18.05. Perfekt ist anders 18.05. A Perfect Pairing 19.05. Rodrigo Sant’Anna: Cheguei 19.05. The G Word with Adam Conover 19.05. Der Fotograf und der Postbote: Der Mord an José Luis Cabezas 19.05. Boss Baby: Zurück zu den Windeln 19.05. Jackass 4.5 20.05. F*ck die Liebe nochmal 20.05. Klassentreffen 1.0 21.05. Jack Reacher: Kein Weg Zurück 22.05. Die Wolf-Gäng 23.05. Gute Reise 23.05. Geliebtes Meer 23.05. Larva: Der magische Anhänger 25.05. My Little Pony – Mit Huf und Herz 26.05. Der kleine Bheem: besonders stark am Taj Mahal 30.05. Serien

Die Oktonauten auf dem Festland: Staffel 2 02.05. Drei Meter über dem Himmel: Staffel 3 04.05. El Marginal: Staffel 5 04.05. The Circle: Staffel 4 04.05. The Pentaverate 05.05. Clark 05.05. Blood Sisters 05.05. Willkommen auf Eden 06.05. Annarasumanara 06.05. Ghost in the Shell: SAC_2045 Sustainable War 09.05. Workin' Moms: Staffel 6 10.05. Brotherhood: Staffel 2 11.05. 42 Tage ohne Spur 11.05. Savage Beauty 12.05. Erşan Kuneri 13.05. Das Klunkerimperium: Staffel 2 13.05. Neumatt 13.05. The Lincoln Lawyer 13.05. Deadwind: Staffel 3 15.05. Vampire in the Garden 16.05. Diener des Volkes: Staffel 1-3 17.05. The Future Diary: Staffel 2 17.05. Liebe im Spektrum U.S. 18.05. Wer hat Sara ermordet: Staffel 3 18.05. Insiders: Staffel 2 19.05. Love, Death & Robots: Teil 3 20.05. Entrevías 20.05. Our Blues 21.05. Ghost in the Shell: SAC_2045: Staffel 2 23.05. Somebody Feed Phil: Staffel 5 25.05. Stranger Things: Staffel 4: Ausgabe 1 27.05. Welcome to Wedding Hell Mai

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir in dieser Bilderstrecke die Highlights der vergangenen Monate zusammengefasst:

➤ Disney+ besuchen

➤ Netflix besuchen

➤ Amazon Video besuchen

➤ Film- und Serientipps für Nerds

(sem)