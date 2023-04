Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Mai 2023

Im Mai dürfen sich Star-Wars-Fans gleich zweifach freuen: Disney+ erweitert sein galaktisches Universum um zwei neue Serien, von denen eine sich gezielt an Kinder richtet. Action-Fans bekommen von Netflix Ende Mai einen ganz besonderen Leckerbissen mit Schwarzenegger serviert, während Amazon Prime Video neben sehenswerten Filmen wie "Der große Gatsby", "Snowden" oder "Crimes of the Future" auch mit einer deutschen Fantasyserie an den Start geht.

"Star Wars"-Doppelpack bei Disney+

"Möge die Macht mit Dir sein." Übersetzt man dieses weltbekannte Filmzitat zurück ins Original ("May the force be with you") wird schnell klar, warum Fans weltweit den 4. Mai zum Star-Wars-Tag ernannten. Disney+ nimmt ihn dieses Jahr zum Anlass, sowohl die zweite Staffel der Emmy-prämierten Kurzfilmsammlung Star Wars: Visionen als auch eine komplett neue Serie aus dem Star-Wars-Universum zu präsentieren. "Star Wars: Visionen" enthält neun animierte Minifilme, die verschiedene Animationsstile aus einer Vielzahl von Ländern und Kulturen bieten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden Trailer zu "Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi" (Quelle: Disney+)

Die neue Serie Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi begleitet vier junge Jedi-Schüler zur Zeit der Hohen Republik auf ihren Reisen durch die Galaxis. Im Laufe der Serie lernen die machtsensitiven Geschöpfe sukzessiv neue Kreaturen kennen und im Kampf gegen diese ihre Fähigkeiten richtig einzusetzen. Die Animationsserie soll vorrangig Vorschulkinder für die Welt von Star Wars begeistern. Fans dürfen sich ab dem 04.05.2023 nicht nur auf neue Charaktere wie die Jünglinge Kai Brighstar oder Lys Solay freuen, sondern auch auf ein Wiedersehen mit dem bekanntesten aller Jedi-Meister, dem Großmeister Yoda. Gespannt sein wir dürfen.

FUBAR, Staffel 1 (Netflix)

He's back: Der fünfmalige Mister Universum höchstpersönlich gibt am 25. Mai seinen Einstand bei Netflix. Als Ex-CIA-Agent, der nur noch seinen Ruhestand genießen möchte, soll Arnold Schwarzenegger in diesem Mix aus Action- und Comedyserie zu einem letzten Undercover-Einsatz aufbrechen. Dort angekommen, trifft auf er auf die junge CIA-Spionin Emma (Monica Barbaro), die dummerweise seine eigene Tochter ist. Jahrelang hüteten beide das Geheimnis ihres Doppellebens, um nun festzustellen, dass sie im Prinzip gar nichts über den jeweils Anderen wissen. Während des gemeinsamen Einsatzes lernen sie sich auf eine ganz eigene Art und Weise neu kennen und verprügeln nebenbei immer mal wieder ein paar Bösewichte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden Trailer zu "FUBAR" (Quelle: Netflix)

Ein Trailer zu FUBAR soll vor dem Start Lust auf die Serie wecken. Ersteindruck: Für Arnie-Fans dürften die Genres Action und Komödie hier stimmig miteinander vermischt sein. Verantwortlich für die neue Serie mit viel Wortwitz zeichnet übrigens Nick Santora, der schon als Drehbuchautor bei Top-Serien wie "Die Sopranos" oder "Prison Break" mitwirkte. Das Netflix-Original ist ab dem 25.05.2023 verfügbar.

Hohlbeins - Der Greif, Staffel 1 (Amazon Prime Video)

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden Trailer zu "Hohlbeins - Der Greif" (Quelle: Amazon Prime Video)

Viele Jugendliche der 90er-Jahre dürften sich an den 1989 erschienenen Klassiker von Heike und Wolfgang Hohlbein erinnern. Amazon bringt im Mai nun eine Verfilmung des Fantasyromans als zunächst sechsteilige Serie Hohlbeins - Der Greif an den Start. In der deutschen Produktion von Sebastian Marka und Max Zähle wollen drei Teenager den Greif im Schwarzen Turm bezwingen, der als Tyrann über eine düstere Parallelwelt herrscht. Das Buch fesselt bis heute, auf die deutsche Umsetzung eines amerikanischen Filmstudios darf man also gespannt sein. Am 26.05.2023 startet die Serie bei Amazon Prime Video.

Auch auf der Luxus-Kreuzfahrt für Superreiche setzen sich die Models, Influencer und Milliardäre bewusst in Szene (Bild: Offizieller Trailer)

Ebenfalls bei Amazon Prime ist ab dem 12.05. die mehrfach ausgezeichnete Gesellschaftssatire Triangle of Sadness verfügbar. In der Tragikomödie des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund stechen zahlreiche "Reiche und Schöne" auf einer Luxusjacht in See, um ihr Leben in Saus und Braus zu zelebrieren. Viele behandeln dabei das Bordpersonal wie bessere Knechte. Die Charaktere, nur vereint in der Anhäufung an Vermögen, sind von den Autoren so derart unterschiedlich konzipiert, dass es schnell zu Spannungen untereinander kommt. Wie sollte es auch anders sein, wenn ein amerikanischer, kommunistischer und dem Alkohol niemals abgewandter Kapitän (überragend gespielt von Woody Harrelson) und ein russischer, kapitalistischer Superreicher aufeinandertreffen? Der Film zeigt in aller Härte die Abgründe menschlicher Natur im Umgang miteinander und spart dabei nicht an unappetitlichen Szenen. Ein Tipp für einen Abend mit Freunden, die gern kontrovers diskutieren.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Mai bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen, im Abopreis inbegriffen oder mit Werbeeinblendungen (bei freevee) gratis verfügbar sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht angegeben. Ebenso sind nicht die Neuerscheinungen vermerkt, die auf den kostenpflichtigen Prime Channels starten.

Disney+ Genre Release Filme & Dokumentationen Psy Summer Swag 2022 Doku / Musik 03.05. John F. Kennedy – Tatort Dallas Drama 05.05. Die Bestimmer – Kinder haften für ihre Eltern Comedy 05.05. Untreu Drama 05.05. Tiny Beautiful Things Drama 10.05. Crater Science-Fiction / Abenteuer 12.05. Explorer: Die tiefste Höhle Doku / Natur 12.05. I Want a Baby Doku 12.05. Meine Frau, die Spartaner und ich Action / Comedy 12.05. White Men Can’t Jump Comedy 19.05. Noah Fantasy / Bibel 19.05. American Born Chinese Action / Comedy 24.05. Wild Life: Ein Leben für die Natur Doku / Natur 26.05. Die Giraffen Arche Doku / Tiere 26.05. Street Kings Thriller 26.05. Serien Ein Funken Hoffnung – Anne Franks Helferin Drama 02.05. Ed Sheeran: The Sum Of It All Doku / Musik 03.05. Wu-Tang: An American Saga: Staffel 2 Drama 03.05. Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi: Staffel 1 Science-Fiction / Animation 04.05. Star Wars: Visionen: Volume 2 Anime 04.05. Taste the Nation with Padma Lakshmi: Staffel 1+2 Doku / Essen 05.05. Planners: Staffel 1 Drama / Comedy (Dramedy) 05.05. Tengoku-Daimakyo: Staffel 1 Anime 06.05. The Muppets Mayhem Comedy / Musical 10.05. Lambert vs. Lambert: Staffel 1 Doku 10.05. The Cleaner: Tatortreiniger UK: Staffel 1 Comedy 10.05. Born This Way: Staffel 1 Reality 10.05. Car SOS: Staffel 10 Doku / Auto 10.05. Der Tatortreiniger: Staffel 1-7 Comedy 10.05. A Million Little Things: Staffel 4 Drama / Comedy (Dramedy) 17.05. Up Here: Staffel 1 Musical 17.05. Justified: Staffel 1-6 Krimi 17.05. Fabriken der Superlative: Staffel 1 Doku 17.05. The Kardashians: Staffel 3 Reality 25.05. Kocktails with Khloé: Staffel 1 Talk / Show 25.05. Will Trent Krimi 31.05. The Actress: Staffel 1 Comedy 31.05. Noch nicht ganz tot: Staffel 1 Comedy 31.05. Ultra Violet & Black Scorpion: Staffel 1 Superhelden / Action 31.05. Amazon Genre Release Filme & Dokumentationen The Great Gatsby Drama 03.05. Der Engländer, der aus dem Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr Drama / Comedy / Roadmovie 03.05. Mimzy: Meine Freundin aus der Zukunft Science-Fiction 04.05. The Fall: Tod in Belfast Thriller 05.05. Auerhaus Drama 06.05. Crimes Of The Future Science-Fiction / Drama 10.05. Snowden Biographie 11.05. Triangle of Sadness Satire / Drama 12.05. Die Biene Maja 2 - Die Honigspiele Animation 12.05. Romeo must die Action 14.05. Abseits des Lebens Drama 15.05. Saw: Spiral Horror 16.05. Mein Lotta-Leben: Alles Tschaka mit Alpaka! Comedy / Abenteuer 18.05. Bones And All Horror / Drama 19.05. Keanu Action / Comedy 20.05. Bibi und Tina: Einfach Anders Comedy / Musical 22.05. Abgeschnitten Thriller 24.05. Als Hitler das rosa Kaninchen stahl Familie / Drama 26.05. The Disaster Artist Comedy 26.05. Last Night In Soho Horror / Thriller 27.05. The Time Traveler's Wife Science-Fiction / Drama 29.05. Serien LEGO Dreamzzz Animation 15.05. The Ferragnez: Staffel 2 Reality 18.05. Last Light: Staffel 1 Thriller 19.05. Primo: Staffel 1 (Freevee) Comedy 19.05. Hohlbeins - Der Greif: Staffel 1 Fantasy / Abenteuer 24.05. James May: Oh Cook: Staffel 2 Doku / Kochen 24.05. Netflix Genre Release Filme & Dokumentationen Bill & Ted retten das Universum Science-Fiction / Comedy 01.05. Hannah Gadsby: Something Special Comedy 09.05. Die Känguru-Chroniken Comedy 10.05. Queen Cleopatra Doku / Biographie 10.05. Missing: Dead or Alive? Doku / Krimi 10.05. Royalteen: Prinzessin Margrethe Drama 11.05. The Mother Thriller 12.05. A Quiet Place Horror 15.05. Anna Nicole Smith: You Don't Know Me Doku / Biographie 16.05. Barbie in: Die magischen Perlen Zeichentrick 16.05. Fanfic Drama / Romantik 17.05. Faithfully Yours Thriller 17.05. Arbeit: Was wir den ganzen Tag machen Doku 17.05. McGREGOR FOREVER Doku / Biographie 17.05. Kathal – A Jackfruit Mystery Comedy / Krimi 19.05. Wanda Sykes: I'm An Entertainer Comedy 23.05. Victim/Suspect Doku / Krimi 23.05. MerPeople Doku 23.05. Muttertag Thriller 24.05. Hammerharte Jungs Comedy 24.05. Blood & Gold Action 26.05. Tin & Tina Horror 26.05. Mixed by Erry Comedy 31.05. Serien Love Village Reality 02.05. Der Schneider: Staffel 1 Drama 02.05. Höllgrund: Staffel 1 Krimi 02.05. Jewish Matchmaking: Staffel 1 Reality 03.05. Queen Charlotte: A Bridgerton Story: Staffel 1 Drama 04.05. Sanctuary: Staffel 1 Science-Fiction 04.05. Larva Family: Staffel 1 Kids / Animation 04.05. The Perfect Mother: Staffel 1 Thriller 05.05. Spirit Rangers: Staffel 2 Kids / Animation 08.05. Dance Brothers: Staffel 1 Drama 10.05. Ultraman: Staffel 3 Science-Fiction / Anime 11.05. Black Knight: Staffel 1 Action 12.05. Mulligan: Staffel 1 Science-Fiction 12.05. Queer Eye: Staffel 7 Reality 12.05. Doctor Cha: Staffel 1 Medizin 17.05. Rhythm + Flow France: Staffel 2 Tanzen / Show 17.05. XO, Kitty: Staffel 1 Comedy / Romantik 18.05. Yakitori: Soldiers of Misfortune: Staffel 1 Anime 18.05. Kitti Katz: Staffel 1 Kids / Animation 18.05. Stumm: Staffel 1 Thriller 19.05. Selling Sunset: Staffel 6 Reality 19.05. Young, Famous & African: Staffel 2 Reality 19.05. The Good Bad Mother: Staffel 1 Drama / Comedy 20.05. Die tierischen Fälle von Kit und Sam: Kapitel 3 Kids / Animation 22.05. The Ultimatum: Queer Love Reality 24.05. Fubar: Staffel 1 Action / Comedy 25.05. Rabo de Peixe: Staffel 1 Reality 26.05. Barbecue Showdown: Staffel 2 Reality 26.05. I Think You Should Leave with Tim Robinson: Staffel 3 Comedy 30.05. Siren: Survive the Island Reality / Show Mai

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir in dieser Bilderstrecke die Highlights der vergangenen Monate zusammengefasst:

➤ Netflix besuchen

➤ Disney+ besuchen

➤ Amazon Prime Video besuchen (fpa)