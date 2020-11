Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im November 2020

American Horror Story: 1984 ist die 9. Staffel der sehenswerten Horrorserie. Im namensgebenden Jahr macht sich die Protagonistin Brooke gemeinsam mit ihren Freunden aus dem Fitnessstudio auf den Weg in das Camp Redwood, wo sie sich als Betreuer versuchen wollen. Bereits auf dem Weg in das abgelegene Ferienlager überfahren sie (versehentlich?) einen seltsamen Typen. Als sie schließlich im Camp ankommen und von der Besitzerin erfahren, dass es dort in der Vergangenheit eine blutige Mordserie gab, beginnt ein wahres 80er-Jahre-Horror-Klischee-Feuerwerk - was in diesem Fall gute Unterhaltung bedeutet. Die 9. Staffel von American Horror Story gibt es ab dem 28. November 2020 bei Netflix zu sehen. Die Staffeln 1-8 sind bereits jetzt im Netflix-Abo inklusive.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu American Horror Story: 1984 (Quelle: FX Networks)

Hillbilly Elegy

Der Teenager J.D. lebt mit seiner suchtkranken Mutter Bev (Amy Adams) und seiner fürsorglichen Großmutter Mamaw (Glenn Close) im Süden Ohios. Der Oma sei Dank schafft es J.D. nicht nur, sich aus der schädlichen Umgebung seiner Mutter zu lösen, sondern auch der regionalen Wirtschaftskrise zu entgehen. J.D. studiert schließlich Jura an der Yale University und bekommt ein großartiges Jobangebot. Kurz bevor er den großen Fisch an Land ziehen kann, muss er jedoch zurück zu seiner Familie und sich erneut den Problemen aus der Vergangenheit stellen. Das Drama Hillbilly Elegy geht am 24. November 2020 bei Netflix an den Start.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu Hillbilly Elegy (Quelle: Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz)

25 km/h

25 km/h erzählt die Geschichte von zwei ungleichen Brüdern: Christian, ein erfolgreicher Manager, hat seiner Heimat den Rücken gekehrt, während Georg Tischler wurde und sich um den pflegebedürftigen Vater kümmert. Als der Vater stirbt und die Beerdigung ansteht, treffen beide erstmals nach 30 Jahren wieder aufeinander. Bereits am Grab gibt es Streit, doch die Brüder beruhigen sich wieder und gehen aufeinander zu. Sie beschließen, auf eine Tour nachzuholen, die sie als Jugendliche mit ihren Mofas geplant, aber nie gemacht hatten. 25 km/h gibt es ab dem 30. November 2020 bei Amazon Prime Video zu sehen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu 25 km/h (Quelle: SonyPicturesGermany)

The Grand Budapest Hotel

Gustave (Ralph Fiennes) ist Concierge im berühmten Grand Budapest Hotel im Alpenstaat Zubrowka. Außerdem hat er eine Affäre mit der wohlhabenden 84-jährigen Madame D. (Tilda Swinton). Als diese eines Tages stirbt und Gustave ein wertvolles Renaissance-Gemälde hinterlässt, steht der Concierge plötzlich unter Mordverdacht. Doch nicht nur die Polizei um Inspektor Henckels (Edward Norton) rückt ihm nun auf die Pelle, sondern auch ein paar garstige Angehörige der Toten, unter anderem ihr Sohn Dmitri (Adrien Brody) und der Schlägertyp Jopling (Willem Dafoe), wollen dem vermeintlichen Täter ans Leder. Wie Gustave sich aus dem Schlamassel retten möchte, erzählt die vielfach ausgezeichnete, deutsch-amerikanische Tragikomödie The Grand Budapest Hotel ab dem 8. November 2020 bei Amazon Prime Video.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu The Grand Budapest Hotel (Quelle: SearchlightPictures)

Die Simpsons, Staffel 31

In über 30 Jahren Serien-Geschichte haben es die Simpsons auf mittlerweile 31 Staffeln und fast 700 Episoden gebracht - eine 32. Staffel läuft in den USA zeitnah an. Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie haben in dieser Zeit schon jedes erdenkliche Alltags- oder Familien-Problem erlebt und selbst die absurdesten Szenarien überlebt. Dabei haben sie nicht nur zum Teil ihre deutschen Synchronstimmen gewechselt, sondern sich auch charakterlich entwickelt. Ob letzteres nun gut oder schlecht ist, darüber streitet sich die Zuschauerschaft nur zu gerne. Springt man nicht vorschnell auf den "Früher war alles besser"-Zug auf, findet man in Die Simpsons aber auch heute noch eine Zeichentrickserie, die für unterhaltsame Stunden vor der Mattscheibe sorgen kann. Die 31. Staffel wird ab dem 27. November bei Disney+ zu sehen sein.

Die 31. Staffel von Die Simpsons geht bei Disney+ im November an den Start. (Bild: 20th Century Fox)

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im November bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind.

➤ Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung!

Disney+ Release-Datum Filme Onward: Keine halben Sachen 06.11. Greatest Showman 13.11. LEGO Star Wars Holiday Special 17.11. Die wunderbare Welt von Micky Maus 18.11. Elfen helfen – Bahn frei für Santa Claus 20.11. Elfen helfen – Weihnachten 20.11. Elfen helfen: Mission „Santa“ 20.11. Prinzessin Lillifee und das kleine Einhorn 20.11. Rubinrot (Edelstein-Trilogie Teil 1) 20.11. Saphirblau (Edelstein-Trilogie Teil 2) 20.11. Smaragdgrün (Edelstein-Trilogie Teil 3) 20.11. Sams im Glück 20.11. Sams in Gefahr 20.11. Marvels 616 20.11. Die Eiskönigin: Olaf taut auf 27.11 Gefährliche Wildnis 27.11 Geheimnisse der Nazca 27.11 Ice Age: Eine coole Bescherung 27.11 Zum Leben erweckt 2 – Weihnachten mit Eve 27.11 Noelle 27.11 Serien Feindselige Erde – Anpassen oder sterben: Staffel 1 06.11. Runaways:Staffel 2 06.11. Sei fancy mit Nancy Clancy: Staffel 1 06.11. Und jetzt: Die Muppets: Staffel 1 06.11. Mein Geist rockt: Staffel 1 13.11 Baymax – Robowabohu in Serie: Staffel 2 20.11. Once Upon A Time In Wonderland (Staffel 1) 20.11. Ultimate Airport Dubai: Staffel 1 - 3 20.11. Amphibia: Staffel 1 27.11 Die Simpsons: Staffel 31 27.11

Amazon

Release-Datum Filme Weiter, immer weiter! – Corona. Die Bundesliga. Der Restart. 01.11. Jexi 02.11. 96 Hours 02.11. Trance 03.11. Enkel für Anfänger 06.11. FERRO

06.11. Sonic The Hedgehog 07.11. The Grand Budapest Hotel 08.11. King Arthur 10.11. Nix wie weg – Vom Planeten Erde 10.11. Dying of the Light – jede Minute zählt 12.11. Unbreakable – Unzerbrechlich 14.11. Happy Death Day 2U 15.11. KLOPP: THE INSIDE STORY 16.11. Vielleicht, vielleicht auch nicht 19.11. Die Wand 20.11. Der Hund Bleibt 20.11. Pearl Harbor 21.11. 8 Mile 22.11. Jede Sekunde zählt – The Guardian 23.11. Deepwater Horizon 24.11. City of Abduction – Die Entführung der Camila Couto 24.11. Käpt’n Säbelzahn und der magische Diamant 24.11. Wir 25.11. Uncle Frank 25.11. Friendsgiving 25.11. Why Him? 27.11. Independence Day 28.11. Independence Day: Wiederkehr 28.11. Der Teufel trägt Prada 29.11. 25 km/h 30.11. Pathfinder – Fährte des Kriegers 30.11. Serien

The Handmaid‘s Tale: Der Report der Magd: Staffel 3 01.11. Transformers Cyberverse: Staffel 1

01.11. Transformers Rescue Bots: Staffel 3 01.11. El Presidente: Staffel 1 06.11. Motherland: Fort Salem: Staffel 1 20.11. The Pack: Staffel 1 (OV/OmU) 20.11. Schloss Einstein: Staffel 23 21.11.

Netflix

Release-Datum Filme

Mother 03.11. Alles Gute kommt von oben 05.11. SpongeBob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung 05.11. Vorladung 06.11. Mü-Mo das Müllmobil 10.11. Spider-Man: A New Universe 10.11. Was wir wollten 11.11. Aunty Donna’s Big Ol’ House of Fun 11.11. Du hast das Leben vor dir 13.11. Jingle Jangle Journey: Abenteuerliche Weihnachten! 13.11. Prinzessinnentausch: Wieder vertauscht 19.11. Alien Xmas 20.11. If Anything Happens I Love You 20.11. Die Wurzeln des Geschmacks: Gansu 20.11. Dolly Parton’s Christmas on the Square 22.11. Shawn Mendes: In Wonder 23.11. Hillbilly-Elegie 24.11. El cuaderno de Tomy 24.11. Wonderoos 24.11. Dragons: Die jungen Drachenretter: Odinjul 24.11. The Christmas Chronicles: Teil zwei 25.11. Mosul 26.11. The Call 27.11. Voces – Die Stimmen 27.11. La Belva – Die innere Bestie 27.11. Hot Chocolate Nutcracker – Ein getanzter Traum 27.11. Tut Tut Cory Flitzer: Weihnachten 27.11. Wonderoos: Festliche Feiertage! 29.11. Finding Agnes 30.11. ARASHI’s Diary -Voyage-: Flg. 15–17 November Serien M’entends-tu?: Staffel 2 01.11. Record of Youth 03.11. Liebe und Anarchie 04.11. Paranormal 05.11. Carmel: Wer hat María Marta umgebracht?: Miniserie 05.11. Country Ever After 06.11. Undercover: Staffel 2 09.11. Dash & Lily 10.11. Bad Banks: Staffel 2 10.11. A Queen Is Born 11.11. Der Befreier 11.11. Die Schergen des Midas 13.11. The Crown: Staffel 4 15.11. We Are The Champions 17.11. The Boss Baby: wieder im Geschäft: Staffel 4 17.11. Der Geschmack der Margeriten: Staffel 2 18.11. Weihnachten werden Wohn(t)räume wahr 18.11. Feuer in der Stimme 20.11. Great Pretender: Staffel 2 25.11. ÜberWeihnachten 27.11. Virgin River: Staffel 2 27.11. Sugar Rush Christmas: Staffel 2 27.11. American Horror Story: 1984 28.11. Verhandlung Nr. 4: Miniserie November Mismatched November

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

➤ Disney+ besuchen

➤ Netflix besuchen

➤ Amazon Video besuchen

➤ Film- und Serientipps für Nerds (sem)