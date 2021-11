Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im November 2021

Die Netflix-Serie Cowboy Beebop ist die Realverfilmung der gleichnamigen Anime-Serie aus dem Jahr 1998 und erzählt die Geschichte der drei Kopfgeldjäger Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) und Faye Valentine (Daniella Pineda). Die drei Hauptfiguren verbindet vor allem ihre turbulente und teilweise düstere Vergangenheit, die im Verlauf der Serie immer wieder in Form von Rückblenden beleuchtet wird. Spike arbeitete für das berüchtigte Red-Dragon-Syndikat, Jet war zuvor Polizist und Faye eine spielsüchtige Gaunerin, die vor 54 Jahren in den Kryoschlaf geschickt wurde und sich nun in einer völlig neuen Welt zurechtfinden muss. Die Kopfgeldjäger-Truppe wird außerdem durch den Welsh Corgi Ein (von Einstein) und das 13-jährige Hacker-Mädchen Ed vervollständigt. Während Ein und Ed sich meistens im Hintergrund halten und Jet auch nur im Notfall direkt ins Geschehen eingreift, stürzen sich Spike und Faye ohne Rücksicht auf Verluste in jedes neue Abenteuer. Cowboy Beebop spielt in einem fiktiven Zukunftsszenario im Jahr 2071, in dem die Menschheit neue Planeten und Monde als Lebensraum erschlossen hat und allerlei kriminelle Organisationen und auch Einzelpersonen ihr Unwesen treiben. Außerdem treten auch regelmäßig alte Bekannte, wie Spikes ehemaliger bester Freund und Kollege Vicious, auf den Plan und erfordern die Aufmerksamkeit der Truppe. Cowboy Beebop startet am 19. November 2021 bei Netflix.

I Am Mother

"Tochter" (Clara Rugaard) wächst unter ganz speziellen Bedingungen in einem von der Außenwelt abgeschotteten, futuristischen Bunker auf. Dort ist eine Künstliche Intelligenz, der Roboter "Mutter", ihre einzige Bezugsperson. Mutter ist nicht nur dafür verantwortlich, dass Tochter gesund und munter heranwächst, sondern auch dafür, dass sie ihrer außergewöhnlichen Lebensaufgabe gerecht werden kann: Tochter soll eines Tages die Erde neu bevölkern. In ihrer abgeschirmten, kleinen Welt ist Tochter darauf angewiesen Mutter und ihren Lehren zu vertrauen und so weiß Tochter nicht, was sich außerhalb des Bunkers befindet oder was mit dem Rest der Welt geschehen ist. Einzig während der Nächte entzieht sich Tochter der Aufsicht ihres mütterliche Roboters - der zu dieser Zeit stets aufgeladen werden muss - und erkundet dann unbemerkt jeden noch so kleinen Winkel in dem Bunker. Als sie eines Nachts eine verletzte Frau findet, die sich offenbar durch einen Lüftungsschacht Zugang zu dem Bunker verschafft hat, droht ihre scheinbar heile Welt auf den Kopf gestellt zu werden. Die Besucherin erzählt Tochter, dass sie von Robotern außerhalb des Bunkers attackiert wurde und dass auch Mutter nichts Gutes im Schilde führt. I Am Mother gibt es ab dem 22. November 2021 bei Netflix zu sehen.

Harry Potter Filmreihe

Harry-Potter-Fans hoffen schon seit geraumer Zeit auf eine Fortsetzung der beliebten Filmreihe, die 2011 mit Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 2 ein Ende fand. Bereits seit einiger Jahren gibt es immer wieder Spekulationen über den Kinostart eines vermeintlichen 9. Teils im Frühjahr 2022 oder wahlweise auch die Produktion einer eigenständige Harry-Potter-Serie, die schon im nächsten Jahr beginnen soll. Währenddessen schickt Amazon Prime Video am 18. November 2021 alle acht bisher veröffentlichten Harry-Potter-Filme sowie auch das Begleitwerk Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind ins Rennen. Die Filme um den heranwachsenden Zauberer Harry Potter und seine Freunde, vermögen auch 20 Jahre nach Veröffentlichung des ersten Films immer noch Jung und Alt vor die heimische Mattscheibe zu ziehen und dort für einige (viele) Stunden verweilen zu lassen, insbesondere in der dunklen Jahreszeit.

Assassin's Creed

Im Jahr 1986 sitzt Callum Lynch (Michael Fassbender) in einem texanischen Gefängnis und wartet dort auf seine Hinrichtung. Als er an seinem vermeintlich letzten Tag bereits mit seinem Leben abgeschlossen hat, bekommt er statt der Giftspritze jedoch einen neuen Lebensweg aufgezwungen. Mitglieder eines geheimnisvollen Templerordens bringen ihn in eine Forschungseinrichtung, um ihn dort zur Teilnahme am sogenannten Animus-Projekt zu zwingen. Das Animus-Projekt ist ein Computersystem, das Callum mit dem Bewusstsein seines Vorfahren Aguilar de Nerha verbindet. Dieser stellte sich gegen Ende des 15. Jahrhunderts mit einer Assassinen-Bruderschaft den Templern in den Weg, um deren Machtübernahme im Königreich Granada zu verhindern. Der Templerorden verlangt von Callum, dass er in der Vergangenheit im Körper von Aguilar den Apfel von Eden beschafft, der ihnen unvorstellbare Macht und Kontrolle über die Menschheit verleihen soll. Callum erlernt jedoch im Laufe des Experiments die Fähigkeiten seines Vorfahren und setzt sich zur Wehr. Assassin's Creed basiert auf dem gleichnamigen Videospiel und startet bei Amazon Prime Video am 27. November 2021.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Shang-Chi (Simu Liu) lebt in San Francisco und arbeitet dort als Parkwächter. Er wurde ihn China geboren und wuchs dort in einem abgelegenen Dorf auf, wo ihn sein Vater Wenwu (Tony Leung) jahrelang in chinesischer Kampfkunst trainierte. Wenwu war einst der Anführer einer berüchtigten Armee, der Zehn Ringe, die in der Vergangenheit viele Königreiche eroberte. Er verließ die Zehn Ringe jedoch, als er Shang-Chis Mutter kennenlernte. Als diese schließlich von der Eisernen Bande, einer rivalisierenden Gruppe, getötet wird, verbittert Wenwu, schwört Rache und nimmt seine kriegerischen Handlungen wieder auf. Er beauftragt außerdem Shang-Chi den Anführer der Eisernen Bande zu töten. Nach dieser Tat floh Shang-Chi schließlich nach San Francisco und verbringt seitdem dort sein Leben. Eines Tages holt ihn jedoch seine Vergangenheit ein, als die Zehn Ringe und auch sein Vater plötzlich in seiner neuen Heimatstadt auftauchen, um dort Angst und Schrecken zu verbreiten. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings läuft ab dem 12. November 2021 Disney+.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im November bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung!

Disney+ Release-Datum Filme

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty 05.11. Face/Off – Im Körper des Feindes 05.11. Garden State 05.11. Spiel auf Zeit 05.11. Teufelskreis Alpha 05.11. Die Bergung der Costa Concordia 05.11. Erdbeben am Mount Everest 05.11. Jaguar vs. Krokodil 05.11. JFK - Weg einer Ikone 05.11. Ciao Alberto (Kurzfilm) 12.11. Road to Perdition 12.11. Le Mans 66: Gegen jede Chance 12.11. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 12.11. Olaf präsentiert 12.11. Jungle Cruise 12.11. Nicht schon wieder allein zu Haus 12.11. Marvel Special Look 12.11. Star Wars Special Look 12.11. Die 90er: Auf dem Weg ins Millennium 17.11. Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen 19.11. Zwischen zwei Leben 19.11. Krieg gegen Drogen 19.11. Mammoths Unearthed 19.11. Mann gegen Löwe 19.11. Million Dollar Moon Rock Heist 19.11. The Next Mega Tsunami 19.11. Becoming Cousteau 24.11. Hawkeye 24.11. Black Swan 26.11. Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit 26.11. Flightplan - Ohne jede Spur 26.11. Golden Twenties 26.11. Kevin - Allein gegen alle 26.11. The Day after tomorrow 26.11. Hollywoodtürke 26.11. Rivalen: Löwen vs. Büffel 26.11. Serien

Aussteiger: Freiheit ist alles: Staffel 1-3 03.11. The Premise 03.11. Dollface: Staffel 1 03.11. Mayans M.C.: Staffel 1+2 03.11. Space Shuttles ‑ Erfolge und Tragödien: Staffel 1 03.11. Das Jahrhundert der Züge: Staffel 1 10.11. Raubtier ohne Beute: Staffel 1 10.11. Spidey und seine Super-Freunde: Staffel 1 10.11. Mrs. America: Staffel 1 10.11. The Glades: Staffel 1-4 10.11. Dopesick 12.11. Disney Verschlungene Wege: Staffel 1 12.11. The World According to Jeff Goldblum: Staffel 2 12.11. No Man Left Behind: Staffel 1 17.11. World's Deadliest: Jaws and Sins: Staffel 1 17.11. Micky Maus: Spielhaus: Staffel 1 17.11. Auf den Spuren verfluchter Orte: Staffel 1 17.11. Snowfall: Staffel 4 17.11. Deep State: Staffel 1+2 24.11. The Choe Show 24.11. The Beatles: Get Back 25.11.

Amazon

Release-Datum Filme

Memoir of a Murder 04.11. A Man named Scott 05.11. Der Unsichtbare 09.11. Viele Grüße vom Weihnachtsmann 11.11. 1162 – Die Schlacht um Taian 11.11. Mayor Pete 12.11. Stille Nacht - Eine wahre Weihnachtsgeschichte 13.11. The Equalizer 2 14.11. Emma 16.11. The Clone – Schlüssel zur Unsterblichkeit 16.11. White Snake- Die Legende der weißen Schlange 17.11. Harry Potter (1-7) 18.11. Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind 18.11. Contagion 22.11. Crazy, Stupid, Love 23.11. Black Friday 26.11. Burning 26.11. Anni Da Cane 26.11. Assassin’s Creed 27.11. Ooops! 2 – Land in Sicht 28.11. Outbreak 29.11. The 6th Day 29.11. Catch Me! 29.11. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer 30.11. Serien

The Kids Are Alright 01.11. Stumptown: Staffel 1 01.11. Der Kleine Tiger Daniel: Staffel 1+2 01.11. FC Bayern - Behind the Legend: Staffel 1 02.11. Der Beischläfer: Staffel 2 12.11. Always Jane 12.11. All Or Nothing: Toronto Maple Leafs: Staffel 1 12.11. Harrow: STaffel 1+2 15.11. Das Rad der Zeit: Staffel 1 19.11. Hanna: Staffel 3 24.11. Unzensiert - Bushido's Wahrheit 26.11.

Netflix

Release-Datum Filme

A Coffee in Berlin 01.11. Die Familie Claus 01.11. Camp Confidential: Die geheimen Nazis der USA 02.11. The Harder They Fall 03.11. Catching Killers 04.11. Meenakshi Sundareshwar 05.11. Ein Polizei-Film 05.11. Love Hard 05.11. Wir konnten nicht erwachsen werden 05.11. Yara 05.11. Zero to Hero 05.11. Father Christmas Is Back 06.11. The Witches 07.11. Perfect Stranger 08.11. Jumanji: The Next Level 09.11. Your Life Is a Joke 09.11. Seitenwechsel 10.11. Das Tier 10.11. 7 Gefangene 11.11. Red Notice 12.11. Johnny Test und die Suche nach dem ultimativen Fleischbällchen 16.11. StoryBots: Laugh, Learn, Sing 16.11. The Purge: Election Year 16.11. Ouija: Origin of Evil 16.11. Jason Bourne 16.11. The Boss 16.11. Manchester by the Sea 16.11. My Big Fat Greek Wedding 2 16.11. Bad Neighbours 2 16.11. Trolls 16.11. Hunde im All 18.11. Prinzessinnentausch 3: Auf der Jagd nach dem Stern 18.11. Nach Hause 18.11. Carlos Ballarta: False Prophet 18.11. tick, tick...BOOM! 19.11. Die Flummel 19.11. Love Me Instead 19.11. Der Knall 19.11. Outlaws 22.11. I Am Mother 22.11. Waffels und Mochis Festtagsschmaus 23.11. Begründeter Zweifel: Die Geschichte zweier Entführungen 23.11. Rote Robin 24.11. Bruised 24.11. Super Crooks 25.11. Green Snake 26.11. A Castle For Christmas 26.11. Dig Deeper: Das Verschwinden von Birgit Meier 26.11. 14 Gipfel: Nichts ist unmöglich 29.11. The Summit of the Gods 30.11. More the Merrier 30.11. Charlies Formen und Farben: Klassische Märchen mal anders 30.11. Charlies Formen und Farben: Schneegeschichten 30.11. Charlies Formen und Farben: Das verschwundene Valentinsmusical 30.11. Serien

Wallander: Series 4 01.11. Ridley Jones: Staffel 2 02.11. Narcos: Mexico: Staffel 3 05.11. The Club 05.11. Der unwahrscheinliche Mörder 05.11. Big Mouth: Staffel 5 05.11. Glória 05.11. Arcane 06.11. Swap Shop 09.11. Gentefied: Staffel 2 10.11. Liebe lügt nicht 11.11. Riverdale: Staffel 6 17.11. Christmas Flow 17.11. An der perforierten Linie abreißen 17.11. La reina del flow: Staffel 2 17.11. Keeping Up with the Kardashians: Season 7-8 17.11. Tiger King 2 17.11. Reflection of You 19.11. Explained: Unser Kopf: Staffel 2 19.11. Hellbound 19.11. Blown Away: Christmas 19.11. New World 20.11. Masters of the Universe: Revelation: Teil 2 23.11. Selling Sunset: Staffel 4 24.11. True Story 24.11. F is for Family: Staffel 5 25.11. Light the Night 26.11. School of Chocolate 26.11. Elfen 28.11.

