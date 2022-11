Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im November 2022

Ab dem 17. November 2022 läuft bei Netflix die Mysteryserie 1899, die auf der Idee von Jantje Friese und Baran bo Odar basiert. Die Drehbuchautorin und der Regisseur waren auch schon für die SciFi-Mysteryserie Dark verantwortlich, die international sehr erfolgreich war. Bereits vor der Veröffentlichung der 2. Staffel von Dark im Jahr 2018 kündigte Netflix an, dass sich eine weitere Serie des Erfolgsduos in der Mache befindet. Die Serie spielt im Jahr 1899, als sich viele Europäer auf den Weg nach Amerika machen, um dort das große Glück zu finden.

Als in besagtem Jahr das Schiff Kerberos von London nach New York aufbricht, sind sowohl verarmte Flüchtlinge als auch Vertreter der reichen Oberschicht unter den Passagieren, die allesamt auf ein (noch) besseres Leben im Westen hoffen. Unter dem Kommando des Kapitäns Eyk Larsen (Andreas Pietschmann) startet die Kerberos ihre Reise über den Atlantik. Nach einiger Zeit trifft sie auf ein seit Monaten als vermisst geltendes Auswanderer-Schiff, das manövrierunfähig und scheinbar menschenleer auf dem Ozean umhertreibt. Was die Crew und Passagiere der Kerberos an Bord des mysteriösen Schiffs anstelle der einstigen Besatzung finden, verwandelt die hoffnungsvolle Überfahrt in eine albtraumhafte Odyssee.

Die etwas verschrobene, jedoch äußerst clevere Casey (Anya Taylor-Joy) und ihre zwei verwöhnten Freundinnen Claire (Haley Lu Richardson) und Marcia (Jessica Sula) werden Opfer einer Entführung durch einen ganz besonders eigenartigen Typen. Kevin (James McAvoy), so heißt der Entführer der drei Mädchen, leidet unter einer dissoziativen Identitätsstörung, die in ihm 23 unterschiedliche Persönlichkeiten hervorbringt. Diese 23 Persönlichkeiten treten wechselweise in Erscheinung und beeinflussen Kevins Gedanken, Handlungen, Äußerungen und sogar sein Aussehen. Neben all dem Schrecken, den Kevin mit seinen Persönlichkeiten bei den drei Mädchen auslöst, scheint seine psychische Verfassung auch etwas Hoffnung zu bedeuten, denn nicht alle der 23 Persönlichkeiten sind gleichermaßen böse.

Casey versucht sich mit einigen der weniger gefährlichen Persönlichkeiten anzufreunden, um so einen Ausweg aus der Gefangenschaft zu finden. Dafür bleibt allerdings nicht allzu viel Zeit, denn was Casey und ihre Freundinnen nicht ahnen, ist, dass in Kevin eine extrem finstere und starke 24. Persönlichkeit heranwächst, die sich „die Bestie“ nennt und droht die Überhand zu gewinnen. Anya Taylor-Joy wurde durch ihre großartige Rolle der Elizabeth Harmon in der Schach-Dramaserie Das Damengambit bekannt. James McAvoy hingegen spielte unter anderem in einigen erfolgreichen X-Men-Filmen mit. Der Psychothriller Split ist ab dem 23. November 2022 bei Amazon Prime Video zu sehen.

Willow, Staffel 1

Am 30. November 2022 geht bei Disney+ die Serie Willow an den Start. Willow basiert auf dem gleichnamigen Fantasyfilm von 1988 und stellt gleichzeitig die Fortsetzung des Films dar, für den George Lucas das Drehbuch schrieb. In der Sequel-Serie kehrt der Zauberer Willow Ufgood, der auch im Original von 1988 von Warwick Davis gespielt wurde, in seine Heimat zurück, um dort neue Abenteuer zu bestreiten. Nachdem er die finstere Königin Bavmorda besiegt und das von ihr verfolgte Findelkind Elora befreit und bei sich aufgenommen hat, soll er nun der jungen Prinzessin Kit (Ruby Cruz) helfen, ihren Zwillingsbruder zu suchen.

Willow und Kit scharen eine Gruppe von Mitstreitern um sich, zu denen auch Kits beste Freundin Jade (Erin Kellyman), ihre Küchenhilfe Dove (Ellie Bamber) sowie der Dieb Boorman (Amer Chadha-Patel) gehören. Boorman, der zunächst noch im Kerker sitzt, lässt sich schnell zur Mithilfe überreden, als ihm Kit als Gegenleistung seine Freiheit anbietet. Neben Warwick Davis, der erneut die Rolle des Willow übernimmt, steht auch Christian Slater im Aufgebot der Serie. Welche Rolle er übernimmt und wie er in die Fantasy-Geschichte integriert wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im November bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und im Abopreis inbegriffen sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht angegeben.

Disney+ Release Filme Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – The Making of She-Hulk 03.11. Petterson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt 04.11. Table 19 – Liebe ist fehl am Platz 04.11. S.O.S. mit David Beckham 09.11. Zootopia+ 09.11. Fire of Love 11.11. Haie im Bermudadreieck 11.11. Ohne Limits mit Chris Hemsworth 16.11. Queen Elizabeth II: Passing of the Crown – A Special Edition of 20/20 18.11. Queen Elizabeth II: The Legacy, The Life 18.11. Big Mama's Haus 2 18.11. Das Urteil - Jeder ist käuflich 18.11. Verwünscht nochmal 18.11. Micky: Die Geschichte einer Maus 18.11. Ein wunderbarer Herbst mit Micky Maus 18.11. Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium (OT) 20.11. Matriarch 25.11. The Patient 30.11. Serien Family Guy: Staffel 20 02.11. Weihnachten mit Donna Hay: Staffel 1 02.11. The D’Amelio Show: Staffel 2 02.11. Reboot: Staffel 1 02.11. Der Bergdoktor: Staffel 14 02.11. Die Bergretter: Staffel 12 02.11. Chinas Geschichte von oben: Staffel 1 09.11. Angriff auf Pearl Harbor: Minute um Minute: Staffel 1 09.11. Fix it! – Reparaturen am Limit: Staffel 1 09.11. The Montaners: Staffel 1 09.11. Candy: Tod in Texas: Staffel 1 09.11. Santa Clause: Die Serie 16.11. Mike: Miniserie 16.11. The Good Doctor: Staffel 4 16.11. The Hot Zone: Tödliches Virus: Staffel 2 16.11. Maggie: Staffel 1 23.11. Reasonable Doubt: Staffel 1 23.11. Ally McBeal: Staffel 1-5 23.11. Rescue Me: Staffel 1-6 23.11. Savage Kingdom: Staffel 1-4 30.11. Willow 30.11. Amazon Release Filme Viele Grüße vom Weihnachtsmann 02.11. Träume sind wie wilde Tiger 03.11. Der Liebhaber meines Mannes 04.11. Overdose 04.11. Lego Monkey Kid: Die Rache Der Spider Queen 04.11. The Sordid Tale of Fifa 04.11. The Little Things 05.11. A Score to Settle 06.11. TKKG 07.11. Separation 10.11. Fröhliche Weihnachten 15.11. Die Gebrüder Weihnachtsmann 15.11. Liebe und andere Turbulenzen 16.11. Sachertorte 18.11. The People We Hate at the Wedding 18.11. Joker 20.11. Scary Stories to Tell in the Dark 20.11. Time for Me to Come Home for Christmas 20.11. Good Night Oppy 23.11. Split 23.11. No Sudden Move 26.11. Together 27.11. I Am Zlatan 28.11. Willy's Wonderland 28.11. Embattled 29.11. Die Beilight Saga: Breaking Wind - Bis(s) einer heult 30.11. Serien Die Maus – Eine Zeitreise durch 50 Jahre mit der Maus: Staffel 1 01.11. Die Discounter: Staffel 2 11.11. Mammals: Staffel 1 11.11. Golden Boy: Staffel 1 20.11. Love Addicts: Staffel 1 30.11. Netflix Release Filme The Takeover 01.11. Scoob! 01.11. The Fighter 01.11. King Richard 01.11. Killer Sally 02.11. Panayotis Pascot: Beinahe 03.11. Enola Holmes 2 04.11. Ẹlẹṣin Ọba: The King’s Horseman 04.11. Orgasm Inc: The Story of OneTaste 05.11. Neal Brennan: Blocks 08.11. Triviaverse 08.11. Die Familie Claus 2 08.11. Medieval 08.11. Voll mutiert: Fußballcup in Gefahr 09.11. FIFA Uncovered 09.11. Falling for Christmas 10.11. Verirrte Kugel 2 10.11. Der Bundesstaat von Alabama gegen Brittany Smith 10.11. Der Drache meines Vaters 11.11. Kal – Verlass mich nicht 11.11. Monica, O My Darling 11.11. Capturing the Killer Nurse 11.11. Is That Black Enough for You?!? 11.11. Untergegangenen Zivilisationen auf der Spur 11.11. Stutz 14.11. Deon Cole: Charleen’s Boy 15.11. Johanna Nordström: Ruf die Polizei 15.11. Racionais: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo 16.11. In ihren Händen 16.11. The Lost Lotteries 16.11. Neben der Spur 16.11. Das Wunder 16.11. Christmas With You 17.11. Pepsi, wo ist mein Jet? 17.11. Ich bin Vanessa Guillen 17.11. Schlummerland 18.11. Trevor Noah: I Wish You Would 22.11. Blood, Sex & Royalty 23.11. Die Geschichte des Tacos: Über die Grenze hinaus 23.11. Die Schwimmerinnen 23.11. El Guau 23.11. Weihnachten auf der Mistelzweigfarm 23.11. Stundenplan 23.11. The Noel Diary 24.11. Ghislaine Maxwell: Stinkreich 25.11. Ermordet: Tatort Texas Killing Fields 29.11. Romesh Ranganathan: The Cynic 29.11. Mein Name ist Vendetta 30.11. Ein Mann der Tat 30.11. Take Your Pills: Xanax 30.11. Serien Young Royals: Staffel 2 01.11. Gabby’s Dollhouse: Staffel 6 01.11. LEGO Ninjago: Staffel 3 Part 1 - The Island 01.11. LEGO Ninjago: Staffel 3 Part 2 - Seabound 01.11. The Worst Witch: Staffel 4 01.11. Der Prinz der Drachen: Staffel 4 03.11. Blockbuster 03.11. Manifest: Staffel 4 Part 1 04.11. The Fabulous 04.11. Buying Beverly Hills 04.11. Deepa und Anoop: Staffel 2 07.11. Minions & More Volume 2 08.11. The Crown: Staffel 5 09.11. Liebe lügt nicht: Sardinien 10.11. Warrior Nun: Staffel 2 10.11. Um die Welt mit Zac Efron: Staffel 2: Australien 11.11. Teletubbies 14.11. Run for the Money 15.11. Jurassic World: Neue Abenteuer: Verborgenes Abenteuer 15.11. Mind Your Manners 16.11. 1899 17.11. Dead to Me: Staffel 3 17.11. The Cuphead Show!: Teil 3 18.11. Élite: Staffel 6 18.11. Somebody 18.11. Inside Job: Teil 2 18.11. Under the Queen’s Umbrella 19.11. My Little Pony – Mit Huf und Herz: Kapitel 2 21.11. Antwortenrunde mit den StoryBots 21.11. The Unbroken Voice 23.11. Wednesday 23.11. First Love 24.11. Blood & Water: Staffel 3 25.11. The Action Pack Saves Christmas 28.11. Die tierischen Fälle von Kit und Sam: Staffel 2 30.11. Snack VS. Chef 30.11.

