Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Oktober 2020

Kelly (Rose Byrne) und Mac Radner (Seth Rogen) gehen auf die 30 zu und sind erheblich spießiger, als sie sich selbst eingestehen wollen. Das Ehepaar lebt mit seinem Baby in einer ruhigen Vorstadtsiedlung, wo sie ein gutes Verhältnis zu ihren Nachbarn pflegen und auch offen und freundlich auf neue Anwohner zugehen. Als eines Tages jedoch im Nachbarhaus die Studentenverbindung Delta Psi Beta einzieht und das Haus sowie die nähere Umgebung zur Partyzone erklärt, ist das entspannte Vorstadtleben vorerst Geschichte. Nach mehreren nächtlichen Ruhestörungen einigen sich die Radners mit dem Verbindungs-Präsidenten Teddy (Zac Efron) auf einige Verhaltensregeln, doch als diese gebrochen werden, beginnt ein Nachbarschaftskrieg, wie er im Buche steht. Bad Neighbors ist ab dem 23. Oktober 2020 bei Netflix zu sehen.

The Mule

Der fast 90-jährige Earl Stone (Clint Eastwood) hat als junger Mann im Zweiten Weltkrieg gekämpft und sich danach einen Namen in der Gartenbau-Branche gemacht. Seine Familie hat er dabei aber stets vernachlässigt – weshalb sich seine Frau getrennt und seine Tochter von ihm abgewendet hat. Darüber hinaus hat er einen Haufen Schulden und sein Haus soll zwangsversteigert werden. Als ihm ein Unbekannter auf einer Familienfeier ein lukratives Jobangebot macht, nimmt er dieses in seiner Verzweiflung sofort an. Ohne zu wissen, worauf er sich eingelassen hat, findet er sich plötzlich inmitten mexikanischer Drogendealer wieder, für die er Drogen über die Grenze schmuggeln soll. Earl macht seine Sache gut, gerät jedoch schon bald in den Fokus des DEA-Agenten Colin Bates (Bradley Cooper), der ihm fortan auf der Spur ist. Bevor er allerdings erwischt oder von dem Drogen-Kartell beseitigt wird, will er mithilfe seines neuen, enorm hohen Einkommens die Fehler seiner Vergangenheit ausbügeln. The Mule läuft ab dem 6. Oktober 2020 bei Netflix.

Utopia, Staffel 1

Becky, Ian, Wilson und Grant sind Fans des fiktiven Comic-Romans The Utopia Experiment. Ihr gemeinsames Interesse führt sie eines Tages im Internet zusammen – wo sie beschließen, den Geheimnissen des Romans nachzugehen. Dabei stoßen sie auf Jessica Hyde, die überraschenderweise real existierende Hauptfigur des Romans, und auf ein mysteriöses Manuskript, das verheerende Katastrophen voraussagt. Dass die Gruppe im Besitz des Manuskripts ist, wird schon bald von der Geheimorganisation "The Network" bemerkt, die ebenfalls Interesse an den Geheimnissen des Buches hat. Die 1. Staffel von Utopia geht am 30. Oktober 2020 bei Amazon Prime Video an den Start.

Truth Seekers, Staffel 1

Gus und Dave teilen ein aufregendes Hobby: Sie reisen kreuz und quer durchs Land, um Berichten von schrecklichen, teils unerklärlichen Ereignissen nachzugehen. Dabei besuchen sie allerlei verlassene und gruselige Orte, etwa verborgene Bunker, verlassene Krankenhäuser oder alte Kirchen. Vor Ort führen sie aber nicht nur herkömmlichen Untersuchungen durch, sondern wollen mit selbstgebautem Gerät auch übernatürlichen Phänomenen auf die Spur kommen. Während ihrer nicht ganz ernst gemeinten Ermittlungen decken sie dann allerdings eine Verschwörung auf, die nicht nur sie, sondern die gesamte Menschheit bedroht. Von der Horror-Comedy-Serie Truth Seekers gibt es ab dem 30. Oktober 2020 bei Amazon die 1. Staffel zu sehen.

The Mandalorian, Staffel 2

Disney+ schickt am 30. Oktober 2020 die zweite Staffel von The Mandalorian ins Rennen. Findet die erste Staffel noch fast vollständig im und um den Mikrokosmos des Mandalorianers statt, so wird die Story in der zweiten Staffel doch deutlich weiter gefasst: Der Namensgeber steht zwar weiterhin im Zentrum der Serie, jedoch wird nun auch die Geschichte um Baby Yoda sowie den imperialen Bösewicht Moff Gideon und sein legendäres Darksaber weitererzählt. Außerdem werden auch alte Bekannte aus dem Star-Wars-Universum in der neuen Mandalorian-Staffel auf den Plan treten. Weitere Details über die Handlung der neuen Staffel sind bisher nicht bekannt.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Oktober bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind.

➤ Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung!

Disney+ Release-Datum Filme Auf immer und ewig 02.10. Amoco Cadiz: Ölkatastrophe des Jahrhunderts – National Geographic 09.10. Fünf Freunde 1 – 4 09.10. FERDINAND – Geht STIERisch ab! 16.10. Maman & ich: California Dream 16.10. Clouds 16.10. Mr. Poppers Pinguine 23.10. Es war einmal ein Schneemann 23.10. Big Sur – Kaliforniens wilde Küste – National Geographic 30.10. Burg Schreckenstein 1 + 2 30.10. Das kleine Gespenst 30.10. Die Insel der besonderen Kinder 30.10. Hui Buh: Das Schlossgespenst 30.10. Serien Once Upon a Time - Es war einmal: Staffel 3 02.10. Maman & ich: Staffel 1 + 2 09.10. Once Upon a Time – Es war einmal: Staffel 4 09.10. Spuren verlorener Städte mit Albert Lin: Staffel 1 – National Geographic 09.10. Once Upon a Time – Es war einmal: Staffel 5 16.10. Binny und der Geist: Staffel 1 + 2 23.10. Europa von oben: Staffel 1 – National Geographic 23.10. Once Upon a Time - Es war einmal: Staffel 6 23.10. PJ Masks Shorts: Staffel 1 30.10. Once Upon a Time - Es war einmal: Staffel 7 30.10. The Mandalorian: Staffel 2 30.10.

Amazon

Release-Datum Filme The Pianist 01.10. Apocalypse Now 01.10. Thilda und die beste Band der Welt 01.10. 21 Bridges 06.10. Black Box 06.10. The Lie 06.10. Walk The Line 07.10. Alles Außer Gewöhnlich 07.10. Come To Daddy 08.10. Tommaso Und Der Tanz Der Geister 13.10. Evil Eye 13.10. Nocturne

13.10. Bombshell 13.10. Surrogates 14.10. Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt 15.10. Time (OV/OmU) 16.10. Ashfall 16.10. Borat: Cultural Learnings Of America For Make Benefit Glorious Nation Of Kazakhstan 16.10. Arkansas 18.10. Die Tiefseetaucher 20.10. Vice – der zweite Mann 21.10. Little Miss Sunshine 22.10. Chaos auf der Feuerwache 23.10. Lady Business 23.10. Ey Mann, wo is' mein Auto? 25.10. 28 Days Later & 28 Weeks Later 26.10. Baby Driver 27.10. The Blair Witch Project 30.10. The Boy & Brahms: The Boy 2 (Director’s Cut) 30.10. Serien

All Or Nothing: Tottenham Hotspur: Staffel 1 (OmU) 02.10. Savage X Fenty Show: Vol. 2 02.10. The Walking Dead: World Beyond: Staffel 1 02.10. Young Sheldon: Staffel 3 06.10. Fear the Walking Dead: Staffel 6 12.10. The Bold Type: Staffel 4 16.10. What The Constitution Means To Me: Staffel 1 16.10. Inside SG Flensburg-Handewitt: Staffel 1 16.10. NOS4A2: Staffel 2 23.10. Utopia: Staffel 1 30.10. Truth Seekers: Staffel 1 30.10. The Challenge: Eta: Staffel 1 (OmU) 30.10.

Netflix

Release-Datum Filme

Pasal Kau! 01.10. Ernste Männer 02.10. Vampires vs. the Bronx 02.10. Il legame – Die Bindung 02.10. Das machst du schon 02.10. Judy 02.10. Òlòtūré 02.10. Dick Johnson ist tot 02.10. Tut Tut Cory Flitzer: Halloween 02.10. David Attenborough: Mein Leben auf unserem Planeten 04.10. The Mule 06.10. The Cabin with Bert Kreischer 06.10. Sternenstreif: Halloween-Helden 06.10. Hubie Halloween 07.10. Spuk in Bly Manor 09.10. The Forty-Year-Old Version 09.10. Ginny Weds Sunny 09.10. Die Supermonster: Tag der Monster 09.10. Die Oktonauten und das Great Barrier Reef 13.10. Blackpink: Light Up the Sky 14.10. Rettung für Roona 15.10. A Babysitter's Guide to Monster Hunting 15.10. Love Like the Falling Rain 15.10. La Révolution 16.10. The Trial of the Chicago 7 16.10. Der Zauberschulbus ist wieder unterwegs – Miss Fissel mal drei 20.10. Rebecca 21.10. Kadaver 22.10. The Alienist - Die Einkreisung: Engel der Finsternis 22.10. Lucy 23.10. Bad Neighbors 23.10. Die bunte Seite des Mondes 23.10. Sarah Cooper: Everything's Fine 27.10. Guillermo Vilas – Eine Richtigstellung 27.10. Blood of Zeus 27.10. Nobody Sleeps in the Woods Tonight 28.10. Holidate 28.10. Die Geheimnisse der Grabstätte von Sakkara 28.10. His House 30.10. The Day of the Lord 30.10. Serien Guten Morgen, Verônica 01.10. Carmen Sandiego: Staffel 3 01.10. Eine lausige Hexe: Stattel 4 01.10. Song Exploder 02.10. Emily in Paris 02.10. To the Lake 02.10. To the Lake 07.10. Die Gehörlosen-Uni 09.10. Spuk in Bly Manor 09.10. Fast & Furious Spy Racers: Staffel 2 09.10. Stranger: Staffel 2 11.10. Kipo und die Welt der Wundermonster: Staffel 3 12.10. Social Distance 15.10. La Révolution 16.10. Jemand muss sterben 16.10. Grand Army 16.10. Traumhaus-Makeover 16.10. Welpenakademie: Staffel 2 16.10. Jack, der Monsterschreck: Buch 3 16.10. Unsolved Mysteries: Ausgabe 2 19.10. My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman: Staffel 3 21.10. The Alienist – Die Einkreisung: Staffel 2 22.10. You Me Her: Staffel 5 22.10. Barbaren 23.10. Perdida – Vermisst 23.10. Das Damengambit 23.10. Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werkzeuggürtel: Staffel 4 27.10. Suburra: Staffel 3 30.10. Somebody Feed Phil: Staffel 4 30.10.

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

