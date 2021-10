Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Oktober 2021

Im Mai 2021 erschien bei Netflix bereits das Zombie-Actionspektakel „Army Of The Dead“ von Produzent Zack Snyder, der auch für das Drehbuch und die Regie verantwortlich war. Matthias Schweighöfer spielte in dem Film den Safeknacker Ludwig Dieter, der zum Publikumsliebling avancierte und nun in dem Spin-off Army Of Thieves die Hauptrolle übernimmt. Die Actionkomödie geht am 29. Oktober 2021 bei Netflix an den Start und spielt vor den Ereignissen von Army of the Dead. Die Zombie-Apokalypse steckt noch in den Kinderschuhen, während sich in Europa eine Gruppe von Kriminellen zusammentut, um drei besondere Safes zu knacken. Ludwig Dieter arbeitet in dieser Zeit als Bänker und verdient sich als Safeknacker ein Zubrot. Eines Tages bekommt Ludwig Besuch von einer mysteriösen Frau, die ihn für den geplanten Raubzug als Komplizen gewinnen möchte.

The Billion Dollar Code

Die Netflix-Miniserie The Billion Dollar Code basiert auf der (wahren) Geschichte der beiden computerbegeisterten Freunde Juri (Marius Ahrendt/Mišel Maticevic) und Carsten (Leonard Schleicher/Mark Waschke). Die beiden Berliner stellten im Jahr 1994 auf einer Technik-Messe in Kyoto das Ergebnis monatelanger Entwicklungsarbeit am PC vor: ein Programm, das in der Lage ist, den Nutzer mithilfe von Satellitendaten und des Internets virtuell an jeden Ort der Erde reisen zu lassen. Das Projekt mit dem Namen Terra Vision fand zunächst keine besondere Beachtung, wurde jedoch im Jahr 2005 plötzlich relevant, als Google mit seinem Dienst Google Earth online ging. In Google Earth erkennen Juri und Carsten ihren eigens für Terra Vision programmierten Algorithmus wieder, was einen milliardenschweren Rechtsstreit um Geld, Gerechtigkeit und Anerkennung zufolge hat. The Billion Dollar Code ist ab dem 07. Oktober 2021 bei Netflix verfügbar.

Bohemian Rhapsody

Bohemian Rhapsody ist nicht nur der Name eines der bekanntesten Songs der Welt, sondern auch der Titel des biografischen Dramas von 2018, das die Geschichte der legendären Band Queen erzählt. Queen wurde im Jahr 1970 von Freddie Mercury (Rami Malek), Brian May (Gwilym Lee), Roger Taylor (Ben Hardy) und John Deacon (Joseph Mazzello) gegründet und behielt diese Besetzung auch über zwei Jahrzehnte lang, bis zum tragischen Tod von Freddie Mercury, bei. Die Band produzierte bekanntermaßen unzählige Hits und feierte überall auf der Welt große Erfolge. Hinter den Kulissen spielten sich aber insbesondere um Frontmann Freddie persönliche Dramen ab. Dieser hatte unter anderem eine schwere Identitätskrise und litt lange Zeit sehr darunter, seine Sexualität nicht offen ausleben zu können. Als er die Band schließlich verlässt, um eine Solokarriere zu starten, muss er schnell feststellen, dass ohne seine Kollegen nicht viel geht. Mitte der 1980er-Jahre wird außerdem bekannt, dass er an AIDS erkrankt ist. Ihm gelingt es jedoch die Band noch einmal zusammenzubekommen, woraufhin Queen 1985 den legendären Auftritt beim Live-Aid-Konzert in London hinlegte. Bohemian Rhapsody ist ab dem 01. Oktober 2021 bei Amazon Prime Video zu sehen

The Revenant

Im Jahr 1823 führt der Trapper Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) eine Expedition der Rocky Mountain Fur Company durch ein Gebiet im Norden der USA, in dem heute die Bundesstaaten North und South Dakota liegen. Auf ihrer Jagd nach Fellen werden sie von Arikaree-Indianern angegriffen und müssen fliehen. Glass entkommt mit einer kleinen Gruppe, zu der unter anderem auch sein Sohn Hawk (Forrest Goodluck), Captain Andrew Henry (Domhnall Gleeson) und der niederträchtige John Fitzgerald (Tom Hardy) gehören. Als Glass von einem Grizzlybären lebensgefährlich verletzt wird, transportieren seine Begleiter ihn zunächst auf einer Trage, beschließen später aber, ihn im Wald seinem Schicksal zu überlassen. Henry bietet den anderen eine Belohnung, wenn sie zurückbleiben und Glass nach seinem Tod begraben. Nachdem Henry sich auf den Weg in das nächste Fort macht, beschließt Fitzgerald die Belohnung für sich zu behalten und tötet schließlich Hawk. Er lässt Glass zum Sterben zurück, dieser überlebt jedoch überraschend und schwört Rache. Er mach sich auf die beschwerliche Suche durch die eisige Wildnis, um Fitzgerald zu finden und zu töten. The Revenant läuft ab dem 03. Oktober 2021 bei Amazon.

Black Widow

Avengers-Mitglied Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), besser bekannt als "Black Widow", sieht sich mit den langen Schatten ihrer Vergangenheit konfrontiert, als sie eines Tages in den Besitz eines Gegenmittels gerät, das dazu verwendet wird, der psychischen Kontrolle des russischen "Red Room"-Programms zu entkommen. Auch Natasha und ihre jüngere Ziehschwester Yelena waren einst Teil dieses Programm, das ausgewählte russische Mädchen zu Geheimagenten ausbildet. Kurz Nachdem Natasha das Gegenmittel erstmals in den Händen hält, bekommt sie auch schon Besuch vom "Taskmaster", einem äußerst zähen Widersacher, der über die Fähigkeit verfügt, sich die Kampfstile seiner Gegner anzueignen. Die Geschichte von Black Widow ist zeitlich zwischen den Geschehnissen von „Captain America: Civil War“ und „Avengers: Infinity War“ angesiedelt und wird ab dem 06. Oktober bei Disney+ erzählt.

Alle neuen Filme und Serien in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt alle neuen Filme und Serien, die im Oktober bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und für Abonnenten inklusive sind. Titel, die bei Amazon ausschließlich zum Einzelkauf oder zum Leihen verfügbar werden, sind nicht Teil der Auflistung!

Disney+ Release-Datum Filme

Battle of the Sexes - Gegen jede Regel 01.10. Der Schuh des Manitu 01.10. Operation - Broken Arrow 01.10. Mister Undercover 01.10. Mord im Orient Express 01.10. LEGO® Star Wars Gruselgeschichten 01.10. Schatten der Wahrheit 01.10. Sonnenallee 01.10. Dino-Duell: Kampf der Giganten 01.10. Der Koks-König 01.10. Hai vs. Hai 01.10. Spin – Finde deinen Beat 01.10. Black Widow 06.10. Das Wunder von Bern 08.10. Ein Engel auf Erden 08.10. Eine ganz heiße Nummer 08.10. Herr Lehmann 08.10. Muppets Haunted Mansion 08.10. The D'Amelio Show 13.10. Schwarzach 23 und der Schädel des Satans 15.10. Schwarzach 23 und die Hand des Todes 15.10. Schwarzach 23 und die Jagd nach dem Mordsfinger 15.10. Die Havarie der Costa Concordia 15.10. Muslimbruderschaft 15.10. The Gloaming 20.10. Das Omen 22.10. Ein Leben zwischen den Zeiten 22.10. Im Juli 22.10. Sein letztes Rennen 22.10. The Other Side of the Door 22.10. American Blackout 22.10. Aimee & Jaguar 29.10. Almanya - Willkommen in Deutschland 29.10. Der Schakal 29.10. Die Geschichte vom Brandner Kaspar 29.10. Scary Movie 4 29.10. The Hills have Eyes 29.10. The Hills Have Eyes 2 29.10. Books of Blood 29.10. The Rocky Horror Picture Show 29.10. Wackersdorf 29.10. Serien

Unter den Sternen 06.10. Facing...: Staffel 1 06.10. Bless the Harts: Staffel 1 06.10. Broadchurch: Staffel 1-3 06.10. White Collar: Staffel 1-6 06.10. Hacking The System: Staffel 1 13.10. Raubtiere hautnah: Staffel 1 13.10. Small World - Kleine ganz groß: Staffel 1 13.10. Hubert & Staller: Staffel 1-3 13.10. Krieg der Welten: Staffel 2 13.10. What We Do in the Shadows: Staffel 1+2 13.10. Just Beyond 13.10. Reservation Dogs: Staffel 1 13.10. Der Kroatien Krimi: Teil 1-8 15.10. Modern Family: Staffel 1-3 20.10. Mr Inbetween: Staffel 1+2 20.10. The Gloaming: Staffel 1 20.10. Evolution der Technik: Staffel 1 20.10. No Man Left Behind: Staffel 1 20.10. Triff Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde: Staffel 1 20.10. Letzte Spur Berlin: Staffel 7-9 27.10. Tannbach: Schicksal eines Dorfes: Staffel 1+2 27.10. Unterleuten - Das zerrissene Dorf: Teil 1-3 27.10. Mine Kings: Die Edelstein-Jäger: Staffel 1 27.10. Clans der Raubtiere: Staffel 1 27.10. The Lion Ranger: Staffel 1 27.10. Das Traumschiff: Teil 1-5 29.10. Friesland: Teil 1-10 29.10.

Amazon

Release-Datum Filme

Welcome To The Blumhouse 01.10. Bohemian Rhapsody 01.10. Knerten und die Seeschlange 01.10. The Revenant 03.10. Der Polarexpress 03.10. Winter’s Tale 04.10. Hearts of Darkness - Reise ins Herz der Finsternis 04.10. The Lodge 06.10. Eyes Wide Shut 07.10. Justin Bieber: Our World 08.10. Becoming-Das Böse in ihm 10.10. Dolittle 11.10. Tolo Tolo 13.10. Asche ist reines Weiß 14.10. A Hard Day 14.10. The Conjuring 1 + 2 15.10. Annabelle: Creation 15.10. Elf 16.10. The Silence 17.10. Ich war noch niemals in New York 17.10. Checkered Ninja 18.10. Fabricated City 18.10. Slate 20.10. Wie ein einziger Tag 21.10. Alvin And The Chipmunks: The Road Chip 22.10. The Marksman 23.10. The Prestige 23.10. Es 24.10. Ocean’s 8 25.10. Serien

LOL: Last One Laughing: Staffel 2 01.10. The Walking Dead: World Beyond: Staffel 2 04.10. Grey’s Anatomy Staffel 16 04.10. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast 15.10. Homeland: Staffel 8 15.10. Motherland: Fort Salem: Staffel 2 18.10. Blind Spot: Staffel5 23.10. Lucifer: Staffel 6 25.10. Maradona - Leben wie ein Traum 29.10. The Middle: Staffel 1-9 29.10.

Netflix

Release-Datum Filme

Die Geisha 01.10. Ein Hund namens Beethoven 01.10. Knight and Day 01.10. The Rite – Das Ritual 01.10. Dumm und Dümmehr 01.10. Verflucht 01.10. Ride Along: Next Level Miami 01.10. Love and other Drugs – Nebenwirkung inklusive 01.10. Sisters 01.10. The Guilty 01.10. Swallow 01.10. Diana: Das Musical 01.10. Forever Rich 01.10. Colonia Dignidad: Eine deutsche Sekte in Chile 01.10. The Seven Deadly Sins: Cursed by Light 01.10. Escape The Undertaker 05.10. Unsportlich 06.10. JEMAND ist in deinem Haus 06.10. Hexen und Katzen 07.10. Angeliena 08.10. Eine dunkle & grimmige Geschichte 08.10. Pokémon – Der Film: Geheimnisse des Dschungels 08.10. Groll 08.10. My Brother, My Sister 08.10. Blue Period 09.10. Bright: Samurai Soul 12.10. Malinche – Das Making-of: Eine Dokumentation von Nacho Cano 12.10. Convergence: Mut in der Krise 12.10. Das Gift 13.10. Operation Hyakinthos 13.10. One Night in Paris 14.10. Die Schlacht um die Schelde 15.10. Du Sie Er & Wir 15.10. Sharkdog und ein fantastisches Halloween 15.10. Karmas Welt 15.10. Misfit 16.10. Reif für einen Mord 19.10. Found 20.10. Night Teeth 20.10. Stuck Together 20.10. Komi Can’t Communicate 21.10. Flip a Coin -ONE OK ROCK Documentary- 21.10. Little Big Mouth 22.10. Nobody Sleeps in the Woods Tonight – Teil 2 27.10. Hypnotic 27.10. Bloodshot 27.10. Das Motiv 28.10. Dear Mother 29.10. Army of Thieves 29.10. A World Without Oktober Der Regenmantel-Killer: Mörderjagd in Korea Oktober Serien

Maid: Miniserie 01.10. Kommissar Wallander: Staffel 3 01.10. Seinfeld: Staffeln 1 - 9 01.10. Scissor Seven: Staffel 3 03.10. On My Block: Staffel 4 04.10. The Five Juanas 06.10. Baking Impossible 06.10. Liebe macht blind: Brasilien 06.10. The Billion Dollar Code: Miniserie 07.10. Sexy Beasts: Staffel 2 07.10. Pretty Smart 08.10. Joint Venture: Staffel 3 08.10. Hometown Cha-Cha-Cha 09.10. Der Babysitter-Club: Staffel 2 11.10. Mighty Express: Staffel 5 12.10. Filme – Das waren unsere Kinojahre: Staffel 3 12.10. Another Life: Staffel 2 14.10. My Name 15.10. Little Things: Staffel 4 15.10. You – Du wirst mich lieben: Staffel 3 15.10. Gabby’s Dollhouse: Staffel 3 19.10. Liebe, Sex und goop 21.10. Tut Tut Cory Flitzer: Staffel 6 21.10. Insiders 21.10. Life's A Glitch with Julien Bam 21.10. Maya und die Drei: Miniserie 22.10. Inside Job 22.10. The King's Affection 22.10. Adventure Beast 22.10. More than Blue: Die Serie 22.10. Der Denver-Clan: Staffel 4 22.10. Locke & Key: Staffel 2 22.10. Sintonia: Staffel 2 27.10. Luis Miguel – Die Serie: Staffel 3 28.10. Colin in Black & White 29.10. Die Zeit, die ich dir widme 29.10. Astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen Oktober Call My Agent: Bollywood Oktober Haus der Geheimnisse: Die Toten von Burari: Miniserie Oktober Inspector Koo Oktober

Für den Fall, dass Sie die Neuerscheinungen der jüngsten Zeit verpasst haben, haben wir an dieser Stelle noch einmal unsere Highlights der vergangenen Monate in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

